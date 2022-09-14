Оккупанты выпустили по пригороду Запорожья две ракеты
Две вражеские ракеты ударили по пригороду областного центра около 17:00.
Об этом в телеграм-канале сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.
"Враг попал двумя ракетами в пригород областного центра. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава области.
Он объяснил, что именно громкие звуки этих "прилетов" были недавно слышны в Запорожье.
Ранее сообщалось, что в ходе ракетной атаки сработал сигнал воздушной тревоги.
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