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Оккупанты выпустили по пригороду Запорожья две ракеты

ракета,крилата

Две вражеские ракеты ударили по пригороду областного центра около 17:00.

Об этом в телеграм-канале сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Враг попал двумя ракетами в пригород областного центра. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава области.

Он объяснил, что именно громкие звуки этих "прилетов" были недавно слышны в Запорожье.

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Ранее сообщалось, что в ходе ракетной атаки сработал сигнал воздушной тревоги.

Автор: 

Запорожье (2645) крылатые ракеты (878) обстрел (26906)


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Топ комментарии
+4
В Кривом Роге местные жители скупают воду после взрывов и отключения водоснабжения, по предварительным данным, удару российских военных подверглась насосная станция. https://t.me/charter97_org/83367 https://t.me/charter97_org/83367

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14.09.2022 19:07
+4
Ну што, Запарожьє, до вас дійшло, що Степан Бандера був правий?
Кур-р-р-рча ляґа...
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14.09.2022 19:21
+2
Не просто террор, но еще и дебильный террор. Эти вещи можно ремонтировать модулями сразу привез на двух фурах замену и включил, даже электростанцию газовую если на то пошло современную сименсовскую также включить можно, к тому же есть большая система распределения и переключения подачи еще с совка. Если кацапы будут на такое тратить ракеты, то у них они реально закончатся уже к ЧМ по футболу. Значит, считают, что будет договорняк и имеют в этом уверенность, раз пошли стрелять до самого конца опустошая запасы. А пока каждая ракета в насосную станцию - это значит каждая ракета не на наш опорный пункт или казарму.
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14.09.2022 19:13
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В Кривом Роге местные жители скупают воду после взрывов и отключения водоснабжения, по предварительным данным, удару российских военных подверглась насосная станция. https://t.me/charter97_org/83367 https://t.me/charter97_org/83367

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14.09.2022 19:07 Ответить
Не просто террор, но еще и дебильный террор. Эти вещи можно ремонтировать модулями сразу привез на двух фурах замену и включил, даже электростанцию газовую если на то пошло современную сименсовскую также включить можно, к тому же есть большая система распределения и переключения подачи еще с совка. Если кацапы будут на такое тратить ракеты, то у них они реально закончатся уже к ЧМ по футболу. Значит, считают, что будет договорняк и имеют в этом уверенность, раз пошли стрелять до самого конца опустошая запасы. А пока каждая ракета в насосную станцию - это значит каждая ракета не на наш опорный пункт или казарму.
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14.09.2022 19:13 Ответить
Також спостерігається різке збільшення рівня річки Інгулець.
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14.09.2022 19:14 Ответить
Відео
https://t.me/hyevuy_dnepr/36281

https://t.me/hyevuy_dnepr/36280
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14.09.2022 19:31 Ответить
Взорвана плотина Карачуновского водохранилища. Стремительно увеличивается уровень в реке Ингулец.
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14.09.2022 19:37 Ответить
а где ноости про плотину, это сброс воды
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14.09.2022 20:03 Ответить
Ну што, Запарожьє, до вас дійшло, що Степан Бандера був правий?
Кур-р-р-рча ляґа...
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14.09.2022 19:21 Ответить
нагадаю тобі, що лише Львівщина не голосувала за квартал. твій сарказм або зловтіхання недоречне
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14.09.2022 21:12 Ответить
Судя по уровню интеллекта оно и есть избиратель зеленского.
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14.09.2022 22:18 Ответить
Інтелект, кажеш? Ти бачиш різницю між бандерівцями і херсонськими партизанами? А переселенці, з котрими я щоденно(!) спілкуюсь, до цього часу вважають Бандеру бандитом.
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15.09.2022 04:35 Ответить
У тя дырка в голове?
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14.09.2022 22:13 Ответить
 
 