Оккупанты выпустили по пригороду Запорожья две ракеты

Две вражеские ракеты ударили по пригороду областного центра около 17:00.

Об этом в телеграм-канале сообщает глава Запорожской ОВА Александр Старух, передает Цензор.НЕТ.

"Враг попал двумя ракетами в пригород областного центра. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава области.

Он объяснил, что именно громкие звуки этих "прилетов" были недавно слышны в Запорожье.

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Ранее сообщалось, что в ходе ракетной атаки сработал сигнал воздушной тревоги.