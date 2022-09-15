Вночі окупанти завдали ракетного удару по Київському району Харкова

Окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі близько половини першого відбувся ракетний обстріл Київського району. Попередньо без жертв, постраждалих та руйнувань", - зазначив він.

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