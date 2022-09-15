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Новини Війна
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Вночі окупанти завдали ракетного удару по Київському району Харкова

ода,харків

Окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

"Вночі близько половини першого відбувся ракетний обстріл Київського району. Попередньо без жертв, постраждалих та руйнувань", - зазначив він.

Також читайте: Два райони Харкова все ще частково залишаються без електроенергії

Автор: 

обстріл (28228) ракети (4004) Харків (5563) Терехов Ігор (311)


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Підараси 🤬 в плохом смислє
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15.09.2022 07:33 Відповісти
 
 