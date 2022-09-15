Вночі окупанти завдали ракетного удару по Київському району Харкова
Окупанти завдали чергового ракетного удару по Харкову.
Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.
"Вночі близько половини першого відбувся ракетний обстріл Київського району. Попередньо без жертв, постраждалих та руйнувань", - зазначив він.
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Smith Wesson
показати весь коментар15.09.2022 07:33 Відповісти Мені подобається 1
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