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Новини Війна
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Два райони Харкова все ще частково залишаються без електроенергії

ода,харків

Електропостачання Харкова після ворожих ударів відновлено, за винятком частини двох районів.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Загалом у місті є електроенергія та вода, ходить електротранспорт, працює метрополітен. Непідключеними частково залишаються Холодногірський та Новобаварський райони. Енергетики працюють 24 години на добу та обіцяють дати електроенергію до п'ятниці, максимум – до суботи", - сказав мер.

Терехов повідомив, що у мікрорайонах, які постраждали внаслідок ракетних ударів ЗС РФ по критичній інфраструктурі, відновлювальні роботи виконують цілодобово. Мешканці будинків, що тимчасово залишилися без електрики, можуть зарядити мобільні пристрої в поліклініках.

Також читайте: У Харкові та області повністю відновлено електропостачання

Нагадуємо, увечері 11 вересня дві крилаті ракети російських окупантів влучили в об'єкти критичної інфраструктури Харкова та області, внаслідок чого населені пункти залишилися без електрики, а частина з них - також і без води.

12 вересня внаслідок чергового обстрілу Харкова російськими військами у місті було зупинено весь електротранспорт.

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обстріл (28228) Харків (5563) Терехов Ігор (311)


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Они поймут только удар в ответ по их территории,если Украину можно бомбить за Донбасс как они считают,то их можно за Мариуполь и все остальное,за Чечню,ни один кацап не ответил чего ей нельзя отделяться ,а днр можно,это днр не приглашали в Волноваху Мариуполь и херсонскую область
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14.09.2022 23:52 Відповісти
ДревляниН@freeukrman
https://mobile.twitter.com/freeukrman/status/1569918013922574336 15 ч

Новина дня!

ЯНУКОВИЧ і його син та Пшонка і його син зняли з себе санкції ЄС і повернуть собі гроші заморожені.
Ось повідомлення в офіційно у журналі ЄС https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1501&qid=1662979198525

Подякуємо владі Зеленського за таку «злочинну бездіяльність».
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14.09.2022 23:53 Відповісти
ну дык! "сваихнибрасаем!"....
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15.09.2022 00:01 Відповісти
Путин и « братский» народ рад!
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14.09.2022 23:56 Відповісти
 
 