Два райони Харкова все ще частково залишаються без електроенергії
Електропостачання Харкова після ворожих ударів відновлено, за винятком частини двох районів.
Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Загалом у місті є електроенергія та вода, ходить електротранспорт, працює метрополітен. Непідключеними частково залишаються Холодногірський та Новобаварський райони. Енергетики працюють 24 години на добу та обіцяють дати електроенергію до п'ятниці, максимум – до суботи", - сказав мер.
Терехов повідомив, що у мікрорайонах, які постраждали внаслідок ракетних ударів ЗС РФ по критичній інфраструктурі, відновлювальні роботи виконують цілодобово. Мешканці будинків, що тимчасово залишилися без електрики, можуть зарядити мобільні пристрої в поліклініках.
Нагадуємо, увечері 11 вересня дві крилаті ракети російських окупантів влучили в об'єкти критичної інфраструктури Харкова та області, внаслідок чого населені пункти залишилися без електрики, а частина з них - також і без води.
12 вересня внаслідок чергового обстрілу Харкова російськими військами у місті було зупинено весь електротранспорт.
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