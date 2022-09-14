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Новости Война
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Два района Харькова все еще частично остаются без электроэнергии

ода,харків

Электроснабжение Харькова после вражеских ударов возобновлено, за исключением части двух районов.

Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"В общем, в городе есть электроэнергия и вода, ходит электротранспорт, работает метрополитен. Неподключенными частично остаются Холодногорский и Новобаварский районы. Энергетики работают 24 часа в сутки и обещают дать электроэнергию до пятницы, максимум - до субботы", - сказал мэр.

Терехов сообщил, что в микрорайонах, пострадавших в результате ракетных ударов ВС РФ по критической инфраструктуре, восстановительные работы выполняются круглосуточно. Жители временно оставшихся без электричества домов могут зарядить мобильные устройства в поликлиниках.

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Напомним, вечером 11 сентября две крылатые ракеты российских оккупантов попали в объекты критической инфраструктуры Харькова и области, в результате чего населенные пункты остались без электричества, а часть из них - также и без воды.

12 сентября вследствие очередного обстрела Харькова российскими войсками в городе был остановлен весь электротранспорт.

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обстрел (26906) Харьков (7450) Терехов Игорь (255)


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Они поймут только удар в ответ по их территории,если Украину можно бомбить за Донбасс как они считают,то их можно за Мариуполь и все остальное,за Чечню,ни один кацап не ответил чего ей нельзя отделяться ,а днр можно,это днр не приглашали в Волноваху Мариуполь и херсонскую область
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14.09.2022 23:52 Ответить
ДревляниН@freeukrman
https://mobile.twitter.com/freeukrman/status/1569918013922574336 15 ч

Новина дня!

ЯНУКОВИЧ і його син та Пшонка і його син зняли з себе санкції ЄС і повернуть собі гроші заморожені.
Ось повідомлення в офіційно у журналі ЄС https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1501&qid=1662979198525

Подякуємо владі Зеленського за таку «злочинну бездіяльність».
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14.09.2022 23:53 Ответить
ну дык! "сваихнибрасаем!"....
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15.09.2022 00:01 Ответить
Путин и « братский» народ рад!
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14.09.2022 23:56 Ответить
 
 