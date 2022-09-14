Два района Харькова все еще частично остаются без электроэнергии
Электроснабжение Харькова после вражеских ударов возобновлено, за исключением части двух районов.
Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"В общем, в городе есть электроэнергия и вода, ходит электротранспорт, работает метрополитен. Неподключенными частично остаются Холодногорский и Новобаварский районы. Энергетики работают 24 часа в сутки и обещают дать электроэнергию до пятницы, максимум - до субботы", - сказал мэр.
Терехов сообщил, что в микрорайонах, пострадавших в результате ракетных ударов ВС РФ по критической инфраструктуре, восстановительные работы выполняются круглосуточно. Жители временно оставшихся без электричества домов могут зарядить мобильные устройства в поликлиниках.
Напомним, вечером 11 сентября две крылатые ракеты российских оккупантов попали в объекты критической инфраструктуры Харькова и области, в результате чего населенные пункты остались без электричества, а часть из них - также и без воды.
12 сентября вследствие очередного обстрела Харькова российскими войсками в городе был остановлен весь электротранспорт.
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