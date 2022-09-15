УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
10749 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном НАТО
1 006 2
НАТО (5098) Польща (5136) Румунія (651) Франція (1964)

У Румунії розпочалися військові навчання НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нато

У них беруть участь військові з Франції, Нідерландів, Польщі, Португалії та США.

Про це повідомляє Європейська правда, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 700 румунських солдатів багатонаціональної бригади "Південний Схід" та союзники з Франції, Нідерландів, Польщі, Португалії та Сполучених Штатів Америки, з більш ніж 80 одиницями техніки, беруть участь у період з 12 по 23 вересня у спільних навчаннях Justice Eagle 22", – йдеться у повідомленні.

Головна мета навчань є збільшення "оперативної сумісності та взаємної довіри між союзниками шляхом проведення навчань із військами у польових умовах, а також тактичних бойових стрільб". Вони відбуваються у навчальному бойовому центрі, розташованому у комуні Смардан на сході Румунії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": НАТО підвищує присутність у Європі як сигнал для Росії щодо готовності захищатися, - Столтенберг

Автор: Марина Макєєва
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
США перебросили в Румынию ударные беспилотники MQ-9 Reaper

Вторник, 5 января 2021, 09:51
показати весь коментар
15.09.2022 10:44 Відповісти
Руминам Респект. Дуже нам допомагають але про це мало говорять, хоча так краще.
показати весь коментар
15.09.2022 10:54 Відповісти
 
 