У Румунії розпочалися військові навчання НАТО

У них беруть участь військові з Франції, Нідерландів, Польщі, Португалії та США.

Про це повідомляє Європейська правда, інформує Цензор.НЕТ.

"Близько 700 румунських солдатів багатонаціональної бригади "Південний Схід" та союзники з Франції, Нідерландів, Польщі, Португалії та Сполучених Штатів Америки, з більш ніж 80 одиницями техніки, беруть участь у період з 12 по 23 вересня у спільних навчаннях Justice Eagle 22", – йдеться у повідомленні.

Головна мета навчань є збільшення "оперативної сумісності та взаємної довіри між союзниками шляхом проведення навчань із військами у польових умовах, а також тактичних бойових стрільб". Вони відбуваються у навчальному бойовому центрі, розташованому у комуні Смардан на сході Румунії.

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