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Глава Єврокомісії фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва
Новини Цензор.НЕТ Політика України
У четвер, 15 вересня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва з робочим візитом. Це її третій візит в Україну з початку війни.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення голови Єврокомісії в Twitter.
"Я в Києві, вже втретє з початку війни в Росії. Так багато змінилося. Україна тепер кандидат у ЄС", - написала вона.
Фон дер Ляєн повідомила, що в ході візиту зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб обговорити, як продовжити зближення економік і людей, поки Україна просувається до вступу.
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чоловіки - відстій((((
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