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Новини Політика України
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Київ (13825) фон дер Ляєн Урсула (516)

Глава Єврокомісії фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва

Новини Цензор.НЕТ Політика України

ляєн

У четвер, 15 вересня, голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва з робочим візитом. Це її третій візит в Україну з початку війни.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на повідомлення голови Єврокомісії в Twitter.

"Я в Києві, вже втретє з початку війни в Росії. Так багато змінилося. Україна тепер кандидат у ЄС", - написала вона.

Фон дер Ляєн повідомила, що в ході візиту зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським і прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, щоб обговорити, як продовжити зближення економік і людей, поки Україна просувається до вступу.

Також читайте: Президентка Єврокомісії Ляєн вирушає до Києва, щоб обговорити із Зеленським безкоштовний європейський роумінг

Глава Єврокомісії фон дер Ляєн прибула з візитом до Києва 01

Автор: Анастасія Потіха
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Прикро !Вона як всі жінки захопленна хоробрістью Зелі. Потім наступе прозріння.
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15.09.2022 09:58 Відповісти
Нічим вона не захоплена. Це ріал-політік.

Захід прекрасно знає, хто такий ЗЄ, чий він, хто навколо нього і чого йому треба.
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15.09.2022 10:31 Відповісти
усі німкені в ******** владі неймовірні!
чоловіки - відстій((((
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15.09.2022 10:20 Відповісти
Так от хто протаранив нашу Зюзю.
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15.09.2022 10:29 Відповісти
радостная новость от шольца

https://glavred.net/world/nemeckoe-oruzhie-sygralo-reshayushchuyu-rol-v-uspehah-ukrainskoy-armii-sholc-sdelal-strannoe-zayavlenie-10409336.html
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15.09.2022 10:46 Відповісти
 
 