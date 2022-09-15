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В Бєлгородській області прикордонні школи перевели на дистанційне навчання

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

школа,росія

Влада Бєлгородської області РФ запровадила дистанційний режим навчання у школах прикордонних з Україною районів.

Про це повідомив голова регіону В’ячеслав Гладков, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Радіо Свобода.

Йдеться про території двох районів Бєлгородської області - 15-кілометрову зону вздовж кордону у Валуйському міському окрузі та 10-кілометрову - у Шебекінському, за винятком самого міста Шебекіно.

Обмеження застосували і в дитсадках: там працюватимуть лише чергові групи.

Рішення ухвалили на тлі почастішання обстрілів прикордонних районів, в яких влада російська влада звинувачує Україну. Київ не заявляв про свою причетність до цього.

Також дивіться: Мешканці Бєлгорода скаржаться на сморід з вагонів-рефрижераторів, що прибули з Харківщини: "Уже неделю стоит, сука, этот вагон и воняет на весь район, бл#дь". ВIДЕО

В іншому прикордонному з Україною російському регіоні - Брянській області - 15 шкіл також перевели на дистанційне навчання з початком навчального року.

Автор: Ольга Лузан
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А шо трапилось?

Довоювались до покращень?
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15.09.2022 10:44 Відповісти
А шо такоє? Прифронтова зона? Це ми ще не починали
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15.09.2022 10:48 Відповісти
"Бєлгород не спіт, не спіт і ольгапетровна"
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15.09.2022 11:07 Відповісти
Меня тоже путин обманул: не пойду на третий срок, нельзя менять Конституцию, пока я президент-увеличения пенсионного возраста не будет, майские указы выполним, догоним Португалию, победим бедность, россияне будут получать 2700 долларов, каждая семья -не менее 100 км. метров жилья, петров и боширов просто туристы, налоги для малого и среднего бизнеса будут уменьшены, мы никогда не нападем на Украину,северный поток это чисто экономический проект...(с)
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15.09.2022 11:24 Відповісти
Тільки бєлгородська, так ще ж купа прифронтових територій, хіба не можна показати, як це "класно" ховатись в підвалах і укриттях.
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15.09.2022 12:01 Відповісти
А в масковській ще нє?
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15.09.2022 12:03 Відповісти
 
 