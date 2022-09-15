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Окупанти вже тиждень не пропускають гуманітарні вантажі в Мелітополь, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

федоров,іван

В окупованому Мелітополі є низка соціальних проблем, які жодним чином не вирішують окупанти.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже тиждень не пропускаються у місто гуманітарні вантажі з медикаментами. Це ліки для наших хронічних хворих, які не мають змоги виїхати з тимчасово окупованих територій", -  повідомив Федоров.

Насамперед, це стосується хворих на цукровий діабет. А також тих, кому потрібно регулярно проходити діаліз. 

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Автор: Марина Макєєва
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Нічого, скоро наші хлопці на танках привезуть, і справедливо усе поділять, що окупантам, а що українцям.

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15.09.2022 11:30 Відповісти
гуманітарка від куди?
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15.09.2022 12:51 Відповісти
Порушено постачання окупантів.Справді проблема...
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15.09.2022 13:14 Відповісти
 
 