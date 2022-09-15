Німеччина має узгодити із союзниками постачання Україні танків, - Шольц
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що німецька зброя відіграє вирішальну роль у битві на сході України. Але Берлін не поспішає давати бойові танки.
Відповідну заяву канцлер зробив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Можна сказати, що та сама зброя, яку Німеччина зараз надала Україні, має вирішальне значення для розвитку конфлікту на сході України", - сказав Шольц про САУ Panzerhaubitze 2000, зенітки Gepard і легшу зброю.
Він також зазначив, що Німеччина незабаром поставить Україні новітню систему ППО IRIS-T, яка ще не стоїть на озброєнні німецької армії.
Однак він знову не дав чіткої відповіді про можливість постачання танків Leopard і БМП Marder. За його словами, такі кроки мають бути узгоджені із союзниками.
"Позиція всього німецького уряду - всіх його членів і партій, які його підтримують - як і раніше, полягає в тому, що не буде жодних односторонніх дій Німеччини", - сказав він.
Будь ласка, зачекайте...
Конверсія? Чув колись...
А тепер не зможе встати з колін?
і заодно вважаю що якщо Штати розброяться на користь України то отримають війну з Китаєм... то ж кожен виходе з власних міркувань про безпеку... але західна Европа, а найбільше німці, що не мають планів на велику сухопутну війну найближчим часом якось дивно себе поводять з приводу надання зброї... вже якщо старі Мардер модернізовані за кошти Рейнмітал і стоять бо нема дозволу від Бундестагу на відправку до України то це вже не про обороноздатність Німеччини, а небажання з тої чи іншої причини німецького політикуму відкрито почати поставки зброї нашій держави заради своєї ж безпеки
Михаил Жванецкий.
Давай по пунктам, а то ты быстро запутаешься.
З херовим провідником.
26 апреля немецкий концерн Rheinmetall, запросил у правительства ФРГ разрешение на продажу Украине 20 танков Leopard 2, сообщает Handelsblatt. Ранее Rheinmetall изъявил желание передать украинской стороне 88 танков Leopard 1А5, 100 БМП Marder, а так же гаубицы PzH 2000. Заявка рассматривается Федеральным советом безопасности
До сих пор рассматривают....
Великобританія може й не на другому місці по вартості та кількості зброї Україні, але безумовно на першому по безкомпромисності та рішучості дій !
В США около 2 500 Абрамсов, из которых 1 000 - последней модификации M1A2. Не менее 5 000 находятся на консервации (но там много поврежденных после Ирака и Афганистана).
Почему танки требуют от Германии, а не от США в первую очередь? И это не мой вопрос, а вопрос Шольца, который он просто не озвучивает публично.
У меня был другой вопрос: Почему все наезжают на Германию, тогда как США имеет в 10 раз больше возможностей и танки нам даже не собирается поставлять?
а рембазы в Украине нет и спецов по ихнему ремонту.
Дякуємо ,Herr Scholz.
Як в старому анекдоті: мені треба порадитися з тещою! А узгодити, напевно, з Угорщиною, Турцією,.. Не з Англією, чи Польщею, чи ... Треба знати з ким узгоджувати, коли не хочеться...
https://www.youtube.com/watch?v=OtESL5KqxYM
-Пока немцы решают, как бы не поставлять танки, наши воины взяли в качестве трофеев танков больше, чем не поставили нам немцы.
Есть ещё плюс: на Т-72 и Т-80 нашим танкистам учиться не придётся.