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Німеччина має узгодити із союзниками постачання Україні танків, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що німецька зброя відіграє вирішальну роль у битві на сході України. Але Берлін не поспішає давати бойові танки.

Відповідну заяву канцлер зробив на пресконференції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Можна сказати, що та сама зброя, яку Німеччина зараз надала Україні, має вирішальне значення для розвитку конфлікту на сході України", - сказав Шольц про САУ Panzerhaubitze 2000, зенітки Gepard і легшу зброю.

Він також зазначив, що Німеччина незабаром поставить Україні новітню систему ППО IRIS-T, яка ще не стоїть на озброєнні німецької армії.

Однак він знову не дав чіткої відповіді про можливість постачання танків Leopard і БМП Marder. За його словами, такі кроки мають бути узгоджені із союзниками.

Також читайте: Німеччина передумає щодо танків Leopard. Рахунок - на тижні, - посол Мельник

"Позиція всього німецького уряду - всіх його членів і партій, які його підтримують - як і раніше, полягає в тому, що не буде жодних односторонніх дій Німеччини", - сказав він.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+20
війна раніше закінчиться ніж танки бундесверу доїдуть до України
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15.09.2022 12:03
+13
А ППО незабаром про щось вам говорить? Поки Україна в Бучі дороги асфальтує, німці шукають шляхи озброїти, одітись і вилікувати захисників України
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15.09.2022 12:08
+11
Вирішальними були американці і британці, поляки і балти і т.д.. Німці останній вагон цього поїзду.
З херовим провідником.
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15.09.2022 12:10
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війна раніше закінчиться ніж танки бундесверу доїдуть до України
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15.09.2022 12:03 Відповісти
А ППО незабаром про щось вам говорить? Поки Україна в Бучі дороги асфальтує, німці шукають шляхи озброїти, одітись і вилікувати захисників України
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15.09.2022 12:08 Відповісти
треба не асфальтувати і почати будівництво танкового заводу?
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15.09.2022 12:11 Відповісти
Самі прочитайте і проаналізуйте, а потім дайте відповідь, що корисніше під час війни танк для ЗСУ чи шмат погано покладеного асфальту і добре покладених коштів в кишені друзів президента
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15.09.2022 12:18 Відповісти
німці спочатку повинні компенсувати танки полякам і словакам взамін тих, що ті передали нам. При виробничих потужностях Краус-Маффай у 40 танків за рік, у них на це піде кілька років. Тому так - ми повинні будувати свої танкові заводи, а не класти асфальт
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15.09.2022 12:31 Відповісти
Цікаво, а весь цей час той машинобудівний концерн - розкладушки мігрантам клепав?
Конверсія? Чув колись...
А тепер не зможе встати з колін?
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15.09.2022 13:19 Відповісти
концерн виконував комерційні замовлення по договорах, яких у нього на багато років наперед - чи вони повинні платити штрафи за зірвані договори, зупиняти і переобладнувати конвеєри під танки, комплектуючих до яких вони все одно не отримають, бо замовляти їх потрібно за кілька років наперед
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15.09.2022 13:59 Відповісти
от за асфальт в Бучі маю надію хтось потім із всією своєю "маладой ********" відповість перед народом України
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15.09.2022 12:51 Відповісти
так не чекайте пане німецькі танки, а візьміть свої. Їх же багато Боневтік наробив і відремонтував? Ад один? Тоді краще дякувати німців за те, що вони дали і збираються дати. Шольца німці вибрали для Німеччини і в них немає війни, а є достатньо танків і вони в НАТО. А ми вибрали Зеленського і в нас війна і було три роки і були гроші. То всі питання до нього!
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15.09.2022 12:14 Відповісти
нашо ви мені розповідаєте про того утирка? Краще розкажіть це фанатам боневтіка, бо їм хоть сци в очі "а президент маладец"
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15.09.2022 12:31 Відповісти
тут не німці грають вирішальну роль, а американці які також ніякої наступальної зброї Україні не дають і не збираються,впевнений що якщо б американці дали добро і самі почали поставки до б і німці і інші це робили і в достатньо швидкому темпі,але ні американці ні інші чогось цього не роблять,не хочуть бути втягнутими в 3 світову з застосуванням ядерної зброї,ось і надають Україні мізер з того що могли б дати,хоча поляки віддали купу своїх танків Україні і нікого не питали, але їх зрозуміти можна через те що вони безпосередньо прямо таки наступня ціль для пуйла
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15.09.2022 12:20 Відповісти
А не тому,що вони дали мотлох,на заміну якому прийдуть танки з Німеччини. Ви інформацією не маніпулюйте. Уся Європа віддала що змогла і при тому не забула сама озброїтися новітніми зразками. Ви роботу Хаймерс + Смарт бачили?
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15.09.2022 12:25 Відповісти
"Уся Європа віддала що змогла" --- серйозно? Звідки у вас такі знання в тому що Європа дала все що змогла а німці ні? Ви володієте інформацією у кого що є і хто скільки Україні чого передав? В Румунії наприклад є 68 Хаймерсів, і жодного із них вона для України не надала, американці ж натомість тягнули свої з за океану,і це тільки Румунія, в інших також є ще достатньо того що можуть надати Україні і не дають, так що розказувати що Європа надала все що могла смішно, якщо б і Америка і Європа захотіли то вони б за місяць так озброїли Україну що 1-2 і вся територія була б звільнена включно з Кримом,але ніхто ж цього не робить
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15.09.2022 12:32 Відповісти
чому нам всі (а не тільки німці) не дають стільки скільки можуть питання лише до наших політиків... і якщо нам не довіряють аби надати достатьо зброї то лише тому що знають про діла банкової трохи більше ніж ми
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15.09.2022 12:35 Відповісти
нижче ви писали "всі дають шо можуть",тут ви уже пишете "не дають стільки скільки можуть"... дуже дивно, ще чомусь приплели наших політиків... вам не здається що ви шукаєте зради там де її немає,і все ускладнюєте хоча все значно простіше?
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15.09.2022 12:41 Відповісти
я все правильно написав... "дають що можуть" не дорівнює "дають що мають"
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15.09.2022 12:47 Відповісти
Ви самі не захотіли себе озброїти .Аргументи міцні на користь усіх,але не України. Хто виготовляв Стугни і др були під чутливим наглядом прокуратури. Була б збро, не було б Бучі.
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15.09.2022 13:47 Відповісти
Та у германії, схоже, головна зброя-це памперси.
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15.09.2022 14:50 Відповісти
хаймарс теж оборонна зброя?) не меліть дурні) всі дають шо можуть, лише з німцями незрозуміло шо... компромат чи ще якісь нюанси не дають Шольцу розгорнути допомогу по справжньому
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15.09.2022 12:32 Відповісти
з тим типом снарядів до хаймерса які нам надають так,це оборонна зброя. "всі дають шо можуть" --- звідки у вас такі дані? Ви сидете в штабах армій всіх країн і ведете облік того що нам передають? Якщо б американці хотіли і надали хоча б 10% того що мають то війна закінчилася буквально за 1-2 місяця, але вони цього не роблять так як кажите і вважаєте ви
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15.09.2022 12:37 Відповісти
я сужу з того що можу прочитати в ЗМІ як і ви...
і заодно вважаю що якщо Штати розброяться на користь України то отримають війну з Китаєм... то ж кожен виходе з власних міркувань про безпеку... але західна Европа, а найбільше німці, що не мають планів на велику сухопутну війну найближчим часом якось дивно себе поводять з приводу надання зброї... вже якщо старі Мардер модернізовані за кошти Рейнмітал і стоять бо нема дозволу від Бундестагу на відправку до України то це вже не про обороноздатність Німеччини, а небажання з тої чи іншої причини німецького політикуму відкрито почати поставки зброї нашій держави заради своєї ж безпеки
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15.09.2022 12:44 Відповісти
" я сужу з того що можу прочитати в ЗМІ як і ви... " --- а от судити по тому що можна прочитати в ЗМІ не саме краще заняття, тому що в ЗМІ пишуть одне а реальність зовсім інша, і ні одне ЗМі в світі не знає усіх ньюансів того чи іншого процесу що зараз відбувається, це велика політика,тут переплітаються інтереси різних держав, і думати і посилатися на різні ЗМІ котрі трактують дії високих чинів,розвідок,армій світу на свій лад і так як вони це бачать не дуже розумно,я впевнений те що говорять в ЗМІ дуже далеко від істини, в расії також читають ЗМІ де пишуть про нацистів і ті їдуть сюли вбивати людей, ЗМІ це інтсрумент впливу на людей і досить ефективний як ми бачимо в даній війні, 90% зі всіх ЗМІ працюють в чиїхось інтересах
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15.09.2022 12:55 Відповісти
ну а про те що США через те що віддасть Україні хоча б 10% свойого озброєння і получить взамін війну з Китаєм взагалі смішно читатии по перше ці 10% для американців ніякої ролі не зіграють,по друге Китай не такий тупий як расеяне,китайці хитрожопі, і їм є що втрачати,китайці скупили великі компанії і заводи по всьому світу включаючи і в США, і не просто компанії а компанії-гіганти,також катайці володіють величезною кількістю нерухомості і так далі за межами своєї країни, і якщо вони почнуть війну то збитки будуть колосальні, в десятки разів більше того що зараз є з расєєю, так що вони це прекрасно розуміють на відміну від орків які не виміють рахувати свої гроші і думають що нафта і газ у них буде вічно.
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15.09.2022 13:05 Відповісти
Ага, штати з китайцями танками воювати будуть. Де? Не смішіть.
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15.09.2022 14:53 Відповісти
не дасть, морда ліверна !
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15.09.2022 12:28 Відповісти
А союзники с которыми надо согласовать, ординская *********?
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15.09.2022 12:40 Відповісти
це ви в мене питаєте?) я точно не в курсі причин)
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15.09.2022 12:49 Відповісти
Вы конечно не Олаф, но сразу приняли на свой счет, наверное политик?
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15.09.2022 12:52 Відповісти
скільки можна товкти в ступі воду. Нічого нового ж не сказав щодо тих танків
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15.09.2022 12:03 Відповісти
"Я хочу купить танк".

Михаил Жванецкий.
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15.09.2022 12:06 Відповісти
цікаво на скількох німецьких політиків путін має компромат і коли почнеться злив..
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15.09.2022 12:07 Відповісти
значить таки в ЗСУ будуть танки леопарди
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15.09.2022 12:07 Відповісти
знатный ********
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15.09.2022 12:07 Відповісти
Это нормально, когда мне самому за германцев стыдно?
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15.09.2022 12:08 Відповісти
Я навіть не буду запитувати, а за себе не стидно? На сьогодні ЗСУ має зброю НАТО і ту,яку Патріоти України зуміли вкрасти,передати ЗСУ, а то наказ на знищення Богдани був відданий
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15.09.2022 12:12 Відповісти
Я говорил рро германцев. Ферштейн?
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15.09.2022 12:17 Відповісти
Ich habe verstanden, über Deutschland, aber моє питання було про вас. Коли вам стане стидно ,що світ вам усе,а ви цей світ мокрою ганчіркою
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15.09.2022 12:21 Відповісти
Про нас будете спрашивать в теме про нас. Там и отвечу.
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15.09.2022 12:24 Відповісти
нет,стыдно в первую очередь должно быть за самих себя, когда все 30 лет независимости выбирали за 200грн разных дураков и потом вместе с ними деребанили страну, и довели ее до такого состояния что в 2014 году кроме касок 2мировой войны в армии больше ничего не было,а потом уже надо стыдиться за немцев которые кстати не виноваты в том что творили власти и сами люди в Украине, они абсолютно вам ничего не должны и за то чем они нам помагают сейчас все должны быть благодарны до конца жизни а не расказывать о том что вам за них стыдно.посмотрите на самих себя,на власти,на людей на то как они относились к своей стране за все годы независимости, почему это немцы должны относиться и переживать за украину больше чем украинское общество когторое только и имело грубя говоря свое государство все время ее незаивсимости?
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15.09.2022 12:26 Відповісти
Раз Вы так настаиваете. А чем германцы должны Израилю?
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15.09.2022 12:33 Відповісти
а при чем тут Израиль? Мы в данный момент говорим об Украине где общество многие годы наплевательски относилось к своей стране,языку,културе, до 2014 примерно говоря,и то с натяжкой, потому что процентов 10% воевало а остальные продолжали себе жить как ни в чем не бывало,и только когда началась полномасштабная война и это коснулось многих уже задумались, почему немцы должны вам что то в этой жизни вто время когда большинству самих украинцев было плевать?
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15.09.2022 12:47 Відповісти
Это мне нравится. Братан, ты не с тем человеком влез в дискуссию. Маю час, та натхнення. Итак приступим. (Можно на "ты"? Мы уже полчаса знакомы)
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15.09.2022 12:58 Відповісти
Для начала - тема была про германцев. Ты перевел ее в тему про украинцев, а потом удивился, что я перевел ее в тему про Израиль. Так?
Давай по пунктам, а то ты быстро запутаешься.
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15.09.2022 13:02 Відповісти
Берлін на розтяжці.
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15.09.2022 12:08 Відповісти
Берлін на окружній. Це стара , продажна шльондра
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15.09.2022 12:10 Відповісти
А хто такий у такому разі Ізраїль?
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15.09.2022 12:17 Відповісти
Ізраїль "дохлий скунс" - нє трогайтє мєня 😕
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15.09.2022 12:47 Відповісти
безумовно, якби не 10 гаубиць... тягнути й тягнути харківщині ярмо окупації...
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15.09.2022 12:10 Відповісти
Вирішальними були американці і британці, поляки і балти і т.д.. Німці останній вагон цього поїзду.
З херовим провідником.
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15.09.2022 12:10 Відповісти
Ви яку зброю до якої прирівняли? По аналізу виділеної допомоги зброєю Німеччина займає 2 позицію після США. А також не тільки металаломом, а високотехнологічної. Бутусов якось сказав,що лаяти німців, не знаючи,це свого роду маніпуляція
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15.09.2022 12:15 Відповісти
Даже купить не дают...

26 апреля немецкий концерн Rheinmetall, запросил у правительства ФРГ разрешение на продажу Украине 20 танков Leopard 2, сообщает Handelsblatt. Ранее Rheinmetall изъявил желание передать украинской стороне 88 танков Leopard 1А5, 100 БМП Marder, а так же гаубицы PzH 2000. Заявка рассматривается Федеральным советом безопасности

До сих пор рассматривают....
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15.09.2022 12:20 Відповісти
все треба робити красиво !

Великобританія може й не на другому місці по вартості та кількості зброї Україні, але безумовно на першому по безкомпромисності та рішучості дій !
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15.09.2022 14:37 Відповісти
спасибо немцам и на этом, в количественном эквиваленте они точно в пятерку входят, с такой логикой какой тогда номер вагона самой Украины? И не нужно думать что война уже закончилась, их помощь не будет лишней, даже после войны.
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15.09.2022 13:23 Відповісти
Прогресс... Уже хотя бы желание таких поставок появилось, раньше было только "нет". За согласованием дело не станет, препятствовать какой-то стране с поставками производимой в ней техники смысла нет, главное, чтоб она сама хотела...
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15.09.2022 12:10 Відповісти
Та казав би вже прямо: треба узгодити з пуйлом. Ніби ті пару десятків танків - це справді якісь монстри, що вплинуть на хід війни.
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15.09.2022 12:11 Відповісти
Для атаки самии раз.
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15.09.2022 12:13 Відповісти
Ну, так. Написати заявку, знайти конверт і марку. Піти попісяти. Подзвонити Путлєру...
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15.09.2022 12:11 Відповісти
А які танки. Старі "Леопарди" зі складу металобрухту?
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15.09.2022 12:15 Відповісти
Ну ось, тягне кота за хвіст. А десь я зустріла інфу, що його пуйло вговорив, пообіцявши газ. Подивимось чим це закінчиться.
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15.09.2022 12:19 Відповісти
**** німецька хитрожопа
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15.09.2022 12:20 Відповісти
В Германии около 300 Леопардов (типа, боеспособных). И еще около 1 000 на консервации (неизвестно в каком состоянии)
В США около 2 500 Абрамсов, из которых 1 000 - последней модификации M1A2. Не менее 5 000 находятся на консервации (но там много поврежденных после Ирака и Афганистана).

Почему танки требуют от Германии, а не от США в первую очередь? И это не мой вопрос, а вопрос Шольца, который он просто не озвучивает публично.
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15.09.2022 12:25 Відповісти
техніка на складах НАТО це зовсім не на консерваціїї. Це значить, що ця техніка несправна, але грошей на її ремонт не передбачено. І списувати цю техніку ще рано - ніяка бухгалтерія не пропустить. От і чекає ця техніка свого часу списання, заодно слугуючи донором запчастин
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15.09.2022 12:43 Відповісти
Это понятно. (и, вообще, я говорил не про НАТО, а про Германию и США)
У меня был другой вопрос: Почему все наезжают на Германию, тогда как США имеет в 10 раз больше возможностей и танки нам даже не собирается поставлять?
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15.09.2022 13:51 Відповісти
нам виділяють гроші, а ми самі вибираємо із списку, що на них брати - а нам для наступу рентабельніше брати гаубиці, снаряди та хаймарси, а не танки
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15.09.2022 14:14 Відповісти
. Ага, как в супермаркете! Поменьше "Арестовичей" смотрите.
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16.09.2022 09:48 Відповісти
не суди всіх по собі і тоді менше дурні тут писатимеш
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16.09.2022 10:32 Відповісти
А в чем конкретно "дурня", стесняюсь спросить? Или вы из этих: пукнуть и в кусты?
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16.09.2022 11:03 Відповісти
у кацапомовного мізків не хватає зрозуміти? - тоді тобі і лікарі не допоможуть
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16.09.2022 11:10 Відповісти
Задовбав
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15.09.2022 12:25 Відповісти
Не розумію чому вони так з тими танками серуться. Чому це так важко? Що німцям що американцям.
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15.09.2022 12:29 Відповісти
тільки за останній тиждень ЗСУ захопили у кацапів 39 цілих танків - а німецькій промисловості, щоб випустити таку кількість танків потрібен був би рік
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15.09.2022 12:48 Відповісти
Це не причина. 20 танків Леопард 2 могли б виділити і не заважати іншим країнам їх виділяти. Фіни хотіли таких 20 танків поставити і іспанці стільки ж, але німці все зірвали. З кожної країни по 10 чи 20 танків Леопард тай от тобі вже й 100.
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15.09.2022 13:31 Відповісти
фіни не збиралися нам Леопарди давати - то шурнашлюхи придумали. Іспанці справді збиралися - але на складах у них тільки несправні некомплектні танки - тому передумали і вибачилися за дезу
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15.09.2022 14:06 Відповісти
Шольц, можешь не дёргаться, мы уже давно поняли, что ты прокацапский *****. Так же, как и твои дружки меркель и шрёдер.
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15.09.2022 12:30 Відповісти
На эти танки надо учиться несколько месяцев,
а рембазы в Украине нет и спецов по ихнему ремонту.
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15.09.2022 12:35 Відповісти
За будь-яку допомогу ввічливі люди кажуть: "Дякую"
Дякуємо ,Herr Scholz.
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15.09.2022 12:36 Відповісти
Німеччина має узгодити із союзниками постачання Україні танків?
Як в старому анекдоті: мені треба порадитися з тещою! А узгодити, напевно, з Угорщиною, Турцією,.. Не з Англією, чи Польщею, чи ... Треба знати з ким узгоджувати, коли не хочеться...
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15.09.2022 12:39 Відповісти
у німців насамперед зобов'язання перед поляками і словаками по компенсації тих танків, що ті надали нам
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15.09.2022 12:50 Відповісти
Поважна причина щоб не передавати танки Україні. Польща, Словакия - це на сході України і відповідно на заході РФ? Тому Польщі і Словакії танки потрібні в першу чергу? А вже потім Україні? Тому і Шольцу треба узгодити...
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15.09.2022 12:57 Відповісти
Україна не в НАТО - тому договори з союзниками для німців мають більшу вагу
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15.09.2022 13:52 Відповісти
Україна справді не в НАТО. Люба причина знадобиться, якщо не дуже хочеться передавати танки. Я про це, а Ви ніби адвокат Шольца?
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15.09.2022 14:57 Відповісти
спитайте дозволу у поляків
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15.09.2022 12:52 Відповісти
поляки скажуть, що вони краще свої Twardy нам віддадуть, а взамін Леопарди собі візьмуть - і переобучатись не потрібно і сервісні бази вже є
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15.09.2022 13:55 Відповісти
Отмазка вроде этой:
https://www.youtube.com/watch?v=OtESL5KqxYM

-Пока немцы решают, как бы не поставлять танки, наши воины взяли в качестве трофеев танков больше, чем не поставили нам немцы.
Есть ещё плюс: на Т-72 и Т-80 нашим танкистам учиться не придётся.
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15.09.2022 13:09 Відповісти
поляки більш самостійні ніж німці-передали 200 танків, та ні з ким не узгоджували
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15.09.2022 14:18 Відповісти
 
 