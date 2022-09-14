Німеччина передумає щодо танків Leopard. Рахунок - на тижні, - посол Мельник

Посол України в Німеччині Андрій Мельник переконаний, що правляча коаліція в Німеччині найближчими тижнями ухвалить рішення про постачання в Україну бронетранспортерів Marder і танків Leopard.

Про це він сказав в інтерв'ю німецьким ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Я переконаний, що правляча коаліція, яка відмовляється постачати бронетранспортери Marder і танки Leopard, змінить своє рішення. Це лише питання часу, і рахунок іде на тижні", - сказав Мельник.

Він також зазначив, що Україна хоче звільнити якнайбільше територій до зими.

"Я сподіваюся, що українська армія зможе перехитрити росіян найближчими тижнями, так само як вони, вона це зробила останні кілька днів. ...Думаю, у нас є хороші шанси. Ми бачили, що наша армія, яка завжди вважалася слабкою, цілком здатна досягти таких успіхів навіть із невеликою кількістю західної зброї. Нас варто продовжувати підтримувати", - сказав посол.

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