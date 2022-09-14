Німеччина передумає щодо танків Leopard. Рахунок - на тижні, - посол Мельник
Посол України в Німеччині Андрій Мельник переконаний, що правляча коаліція в Німеччині найближчими тижнями ухвалить рішення про постачання в Україну бронетранспортерів Marder і танків Leopard.
Про це він сказав в інтерв'ю німецьким ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
"Я переконаний, що правляча коаліція, яка відмовляється постачати бронетранспортери Marder і танки Leopard, змінить своє рішення. Це лише питання часу, і рахунок іде на тижні", - сказав Мельник.
Він також зазначив, що Україна хоче звільнити якнайбільше територій до зими.
"Я сподіваюся, що українська армія зможе перехитрити росіян найближчими тижнями, так само як вони, вона це зробила останні кілька днів. ...Думаю, у нас є хороші шанси. Ми бачили, що наша армія, яка завжди вважалася слабкою, цілком здатна досягти таких успіхів навіть із невеликою кількістю західної зброї. Нас варто продовжувати підтримувати", - сказав посол.
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А як вдячні жителі Бучі та інших міст за дороги замість ракет, я взагалі мовчу!
зразу видно дебіла який в армії не служив, а лапшу вішай своїй мамці.
Т.е. кроме оскорблений больше нет аргументов? Для того, чтоб прошла техника нужна тонкая полоса шириной 4-5 метра, которая разминируется со скоростью 10 км/ч специальной техникой. А ты вещаешь о каких то полях.
Почитай на досуге, например, о БМР-3М
а казав він не як дипломат, а як персонаж 95-го кварталу
а ще точніше, як учень педального коня-лаврова
Публічно обзивати найвищу посадову особу - це між крапельками?
По-моєму це не крапельками, а з відра нечистотами!
Може вони цього й варті, але ТАК не повинен говорити дипломат, чи я щось не розумію?
Як на мене, це стиль т.зв. русскай дипломатії.
Щось не дуже було чути подібних українських дипломатів з инших країн Европи, а зброю ці країни чогось постачали!
Вважаю, що Мельник своїми виходками зробив для України більше шкоди аніж користи. Чогось Мельника було не дуже чути в 2014-2019 роках, от тоді хай би добивався постачання зброї.
2. По друге, а як з ними було вести, цитата:
"Мельник розповів, що Крістіан Лінднер тоді сидів із «ввічливою посмішкою» і розмовляв так, «ніби поразка українців давно зафіксована».
«У вас лише кілька годин. Постачання зброї чи відключення Росії від SWIFT безглузді», - переповідає слова німецького міністра FAZ.
Про цю розмову посол на початку березня також розповів журналу https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-der-undiplomat-unterwegs-mit-botschafter-andrij-melnyk-a-db55c567-5483-490f-a8eb-c2009f0c6dd3 Der Spiegel .
«У мене було відчуття, що він дивиться більше на баланс, ніж на наші страждання. Але, можливо, він повинен. Як міністр фінансів. У всякому разі для мене це був нокаут. Тоді я завершив розмову. Я не часто плачу, але після розмови з Крістіаном Лінднером просто сльози текли по обличчю», - заявив Мельник."
3. По третє, німці все тягнули з танками, а зараз з супер-пупер новим послом остаточно відмовили. Срані аналоги Тунгуски, під які набої робить лише один виробник у світі, дали і обіцяють ППО (вистачить лише для Києва).
Ми вже почали на третій пікап збирати, а немчура досі потилицю чухає.....
Люди ! Най дадуть більше Хаймерсів + штук 15-20, гаубиць 155 - штук 50 ...