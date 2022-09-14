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Німеччина передумає щодо танків Leopard. Рахунок - на тижні, - посол Мельник

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Посол України в Німеччині Андрій Мельник переконаний, що правляча коаліція в Німеччині найближчими тижнями ухвалить рішення про постачання в Україну бронетранспортерів Marder і танків Leopard.

Про це він сказав в інтерв'ю німецьким ЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

"Я переконаний, що правляча коаліція, яка відмовляється постачати бронетранспортери Marder і танки Leopard, змінить своє рішення. Це лише питання часу, і рахунок іде на тижні", - сказав Мельник.

Він також зазначив, що Україна хоче звільнити якнайбільше територій до зими.

"Я сподіваюся, що українська армія зможе перехитрити росіян найближчими тижнями, так само як вони, вона це зробила останні кілька днів. ...Думаю, у нас є хороші шанси. Ми бачили, що наша армія, яка завжди вважалася слабкою, цілком здатна досягти таких успіхів навіть із невеликою кількістю західної зброї. Нас варто продовжувати підтримувати", - сказав посол.

Також читайте: Шольц про танки для України: Німеччина не може діяти сама

Автор: 

Німеччина (7323) допомога (8294) танк (2059) Мельник Андрій (232)


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Топ коментарі
+27
Асфальтом закидаєш ворога, невдячна зескотина, Цивілізовані країни і зокрема Німеччина нам допомагають. Треба своє озброєння на сам перед мати, а не готуватись до шашликів, а потім клянчити по світу
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14.09.2022 16:21
+8
Брехуни. Зброя потрібна зараз а не через тижні. Йдіть бюргери за русським кораблем. Подолаємо мерзоту і без вас.
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14.09.2022 16:17
+7
Мельник поводив себе у стилі зекоманди, не як дипломат, а як хамуватий 95квартальник.
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14.09.2022 16:50
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Брехуни. Зброя потрібна зараз а не через тижні. Йдіть бюргери за русським кораблем. Подолаємо мерзоту і без вас.
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14.09.2022 16:17 Відповісти
Асфальтом закидаєш ворога, невдячна зескотина, Цивілізовані країни і зокрема Німеччина нам допомагають. Треба своє озброєння на сам перед мати, а не готуватись до шашликів, а потім клянчити по світу
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14.09.2022 16:21 Відповісти
Если спросить любого ВСУшника, то все говорят спасибо за дороги, потому как сейчас именно по ним доставляется львиная часть боеприпасов, техни и другого оборудования как на фронт так и с западных стран. Так же с этих дорог влетает наша авиация. Как-то так... Ну а вы диванные стратеги пишите гадости дальше. После войны посмотрим кто чем занимался)
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14.09.2022 16:27 Відповісти
Ну, якісь дороги дійсно допомогли, але по сільським дорогам, якими здебільшого пересуваються загони ЗСУ, їхати хіба що танками - ні#єра вони не ремонтовані, вибоїна на вибоїні. Може, літаки з якихось магістральних доріг і злітають, але не з цих, яких більшість. І поясни, навіщо відновлювати дороги в Бучі, коли там будинки треба ремонтувати? Це, бл@дь, "на часі", а людям якось зиму пережити "не на часі". Чому тій Бучі так не щастить?
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14.09.2022 16:42 Відповісти
Поясню. Сельские дороги и дороги в Буче - это дороги местного значения, которые финансируются из местного бюджета. Спроси у своего мэра, поселкового головы, чем они сейчас занимаются. Когда спросишь, придешь и расскажешь.
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14.09.2022 17:04 Відповісти
Спитай любого ВСУшника на південному напрямку, він ще й подякує за розмінований Чонгар, еге ж.
А як вдячні жителі Бучі та інших міст за дороги замість ракет, я взагалі мовчу!
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14.09.2022 17:17 Відповісти
Грамотей. Минные поля разминируются за 20 минут специальной техникой.
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14.09.2022 18:13 Відповісти
Грамотєй, розкажи що проривати фронт на сотні кілометрів з ешелонованою обороною через мінні поля безпечніше ніж утримувати на вузькому замінованому перешийку.
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14.09.2022 18:15 Відповісти
а в районе Чонгара были минные поля на сотни киллометров?
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14.09.2022 19:14 Відповісти
Дурня, якби так було просто ніхто нічого і не мінував би.
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14.09.2022 21:09 Відповісти
Дурня у тебя в голове https://www.youtube.com/shorts/O3jM37yT9lU
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14.09.2022 22:00 Відповісти
Дебіл, для чого тоді мінують? а відео запхай собі взад якщо ти не знаєш елементарного, мінні поля прикривають артою, щоб їх так не розміновували,
зразу видно дебіла який в армії не служив, а лапшу вішай своїй мамці.
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14.09.2022 22:22 Відповісти
Я смотрю ты воевал, наверное на Колчаковских фронтах...
Т.е. кроме оскорблений больше нет аргументов? Для того, чтоб прошла техника нужна тонкая полоса шириной 4-5 метра, которая разминируется со скоростью 10 км/ч специальной техникой. А ты вещаешь о каких то полях.
Почитай на досуге, например, о БМР-3М
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14.09.2022 22:53 Відповісти
А какие мины были установлены на Чонгаре?)
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14.09.2022 23:02 Відповісти
Я Чонгар не мінував, окрім того ставлять дистанційні фугаси й дистанційні міни ПТМ-3 чи аналоги та усі мінні поля прикриває арта, щоб не можливо було б швидко розмінувати..
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14.09.2022 23:09 Відповісти
Ну так если ты не минировал, тогда свернись трубочкой и помахай ручкой. Понятно умник?
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14.09.2022 23:11 Відповісти
А ти там був що байки розповідаєш і що ти про це знаєш дурник і що ти взагалі знаєш про міни чи мінування?
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14.09.2022 23:15 Відповісти
Ти коли-небудь чув про міни DM22 чи їхні аналоги, в кацапів вони також є, є й у нас. Значить в армії не служив і нічого не знаєш, ще раз в тебе спитаю навіщо тоді мінують. Для цього є такі міни як DM22 чи наші аналоги ТМ-83. І не треба мені рекомендувати читати про те що ти знаєш з картинок, на відміну від тебе я це бачив наживо.
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14.09.2022 23:11 Відповісти
Брехня.
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14.09.2022 21:11 Відповісти
Спитав і не одного, а в 50 і усі послали зеДебіла за кацапським кораблем, особливо вдячні за дороги до Білорусії, де до війни проїжджали 3 машини ЗА ДОБУ до Чорнобильської.
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14.09.2022 21:15 Відповісти
Як знадобиться то закидаю. А от вдаватися до образ то якраз і є якраз перша ознака орківського прихвостня. Палитеся нешановний агенте).
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14.09.2022 16:59 Відповісти
Усі жертви у цій війні лежать на Боневтікі і його шайціі- лєйці. Якщо б готувалися до війни її могло і не бути
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14.09.2022 17:31 Відповісти
Там дуже, дуже багато кацапів та етнічних кацапів, спротив постачанню нам зброї дуже великий але зброю дають в тому числі найновішу, багато про що взагалі не говорять. Краще пізно ніж ніколи.
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14.09.2022 16:24 Відповісти
Даваите вже на дні.
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14.09.2022 16:17 Відповісти
Тормозят - ше 200 танків і гнали б іх як собак.
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14.09.2022 16:31 Відповісти
На години
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14.09.2022 16:28 Відповісти
- Я принес посылку от вашего мальчика, только я вам ее не отдам, потому что у меня яиц нету...
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14.09.2022 16:34 Відповісти
Ця віина Захід протрезвит.
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14.09.2022 16:39 Відповісти
Хотілось би почуте це саме від німців
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14.09.2022 16:19 Відповісти
А що, пан Мюллер-Мельник досі посьол? Тоді зрозуміло, чому не дають танків.
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14.09.2022 16:19 Відповісти
А то Мельник винен, що Шольц на підсосі у (уйла
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14.09.2022 16:28 Відповісти
Мельник поводив себе у стилі зекоманди, не як дипломат, а як хамуватий 95квартальник.
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14.09.2022 16:50 Відповісти
Чим, тим що не брехав як кварталівці, а казав правду, за що його і зняли. Він зліта не посол у Німеччині.
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14.09.2022 17:35 Відповісти
я кажу не про те, ЩО він казав, а про те, ЯК він казав
а казав він не як дипломат, а як персонаж 95-го кварталу
а ще точніше, як учень педального коня-лаврова
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14.09.2022 20:17 Відповісти
Він сам пояснював, чого і кому сказав, а казав він ЗМІ, щоб був резонанс, щоб німці та інші європейці замислились, і це добре працювало і сильно дошкуляло путінферштйнівській владі Німеччини. Нового посла вже більше дох місяців не чути і не видно, а те що постачають німці, "вигриз" у них саме Мельник. А як дипломат він чудово вміє між крапельками, але коли Україна гине, то він приніс свою кар'єру у жертву.
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15.09.2022 05:49 Відповісти
Нічого собі, між крапельками!
Публічно обзивати найвищу посадову особу - це між крапельками?
По-моєму це не крапельками, а з відра нечистотами!
Може вони цього й варті, але ТАК не повинен говорити дипломат, чи я щось не розумію?
Як на мене, це стиль т.зв. русскай дипломатії.
Щось не дуже було чути подібних українських дипломатів з инших країн Европи, а зброю ці країни чогось постачали!
Вважаю, що Мельник своїми виходками зробив для України більше шкоди аніж користи. Чогось Мельника було не дуже чути в 2014-2019 роках, от тоді хай би добивався постачання зброї.
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15.09.2022 20:27 Відповісти
1. По перше, він вів так, щоб це було цікаво ЗМІ, щоб виборці німецької влади були на боці України і йому вдалося. Є велике інтерв'ю про це з ним.

2. По друге, а як з ними було вести, цитата:

"Мельник розповів, що Крістіан Лінднер тоді сидів із «ввічливою посмішкою» і розмовляв так, «ніби поразка українців давно зафіксована».

«У вас лише кілька годин. Постачання зброї чи відключення Росії від SWIFT безглузді», - переповідає слова німецького міністра FAZ.

Про цю розмову посол на початку березня також розповів журналу https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-der-undiplomat-unterwegs-mit-botschafter-andrij-melnyk-a-db55c567-5483-490f-a8eb-c2009f0c6dd3 Der Spiegel .

«У мене було відчуття, що він дивиться більше на баланс, ніж на наші страждання. Але, можливо, він повинен. Як міністр фінансів. У всякому разі для мене це був нокаут. Тоді я завершив розмову. Я не часто плачу, але після розмови з Крістіаном Лінднером просто сльози текли по обличчю», - заявив Мельник."

3. По третє, німці все тягнули з танками, а зараз з супер-пупер новим послом остаточно відмовили. Срані аналоги Тунгуски, під які набої робить лише один виробник у світі, дали і обіцяють ППО (вистачить лише для Києва).
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16.09.2022 01:07 Відповісти
А Шольц поводить себе як малолєтка, яку застукали на гарячому: і так, і ні, і не знаю
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14.09.2022 18:02 Відповісти
мене Шольц менше турбує, не він обличчя України, а Мельник... був
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14.09.2022 20:15 Відповісти
"Не, ну тада я ваще не знаю"!(с)

Ми вже почали на третій пікап збирати, а немчура досі потилицю чухає.....
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14.09.2022 16:19 Відповісти
Украинские механики работают на самолете ближней авиационной поддержки Су-25 - судя по ливрее начала 2000-х годов, этот самолет был снят с длительного хранения и, вероятно, используется в качестве источника запасных частей для действующих самолетов Су-25, активно задействованных для поддержки войск.

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14.09.2022 16:23 Відповісти
Для снятия с самолетов-доноров комплектующих агрегатов и блоков для других самолётов не нужны гидроподъемники и компрессоры. Это выполнение регламентных работ на летающем самолете. Какого года это фото?
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14.09.2022 16:33 Відповісти
Ну ... герб вже український, значить ... не пройшло і 30 років ...
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14.09.2022 18:33 Відповісти
Сейчас летают самолеты, прошедшие заводской ремонт и перестановка агрегатов и блоков на них с не ремонтных самолетов запрещено. Сейчас самолеты покрашены под пиксель, а на этом самопальный камуфляж из красок, которые на складе есть. Поэтому и спрашиваю: какого года фотография?
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14.09.2022 19:18 Відповісти
Вибачаюсь ... Я без претензій ... Приємно почитати комент людини, яка розбирається.
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14.09.2022 21:30 Відповісти
Анекдот
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14.09.2022 16:24 Відповісти
Почнеться ленд-ліз ось тоді і передасть Німеччина танки час ще має.
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14.09.2022 16:34 Відповісти
А может Мельнику поменьше трепать языком? От его языка ничего не зависит. И вообще, он же кажется был уволен с должности посла или не уволили?
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14.09.2022 16:40 Відповісти
А хіба Мельник не екс-посол у Німеччині? Його ж ніби то відкликали з посади, ні?
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14.09.2022 16:46 Відповісти
Відкликали 9 липня 2022 року і кращого посла за нього вже не буде.
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14.09.2022 17:37 Відповісти
Все ще "шолцаваляють"
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14.09.2022 16:47 Відповісти
Мое мнение такое. Есть какая то тайная договоренность между США, Англией, Германией и т.д. о передаче бронетехники и самолетов. Должно произойти какое то событие и эту технику начнут давать.
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14.09.2022 16:51 Відповісти
А Мельник досі посол в Німеччині?
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14.09.2022 16:51 Відповісти
А що, Мельник ще й досі там?..
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14.09.2022 16:52 Відповісти
Якщо Мельник ще посол, то хєр буде а не танки.
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14.09.2022 16:52 Відповісти
Пока Мельник посол - танков нам не видать.
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14.09.2022 16:59 Відповісти
,,...наша армія, яка завжди вважалась слабкою...,, ( Мельник ). А ким вона такою вважалась не хоче сказати? Раптом не кацапами?
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14.09.2022 17:12 Відповісти
Хоч би Leopard1А5 дали.
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14.09.2022 17:18 Відповісти
Поляки, словаки и чехи дали нам 500+ танков Т-72, 300+ танков наши захватили у рашистов. Что вы уперлись в эти 50 леопардов?! Что они изменят при таких масштабах? Сотня мардеров? Неплохая машинка... Только нам уже дали 1500+ бронемашин разных модификаций и еще минимум 1000 мы затрофеили. Сотня мардеров неплохо, но и без них справимся. Пусть лучше побольше панзергаубиц 2000 дают и ПВО Ирис поскорее.
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14.09.2022 17:40 Відповісти
нарешті ... притомний текст ... + 100

Люди ! Най дадуть більше Хаймерсів + штук 15-20, гаубиць 155 - штук 50 ...
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14.09.2022 18:35 Відповісти
Похоже это уже пошло дело принципа Причём не понятно, есть ли у ВСУ подготовленные танкисты, умеющие на леопардов оно же абрамсов (Леопард-2 - родственник Абрамса) воевать.
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14.09.2022 18:55 Відповісти
если не лениться и тренироваться каждый день, за 3 мес танк можно освоить. это ж не самолет. а вот с его ремонтом куда хуже, у человека способности должны быть.
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14.09.2022 19:16 Відповісти
Ну от ! Ще один аргумент - нащо нам здалися ті абрамси і лео ??
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14.09.2022 21:32 Відповісти
 
 