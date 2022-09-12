Шольц про танки для України: Німеччина не може діяти сама

Канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжує покладатися на артилерію та протиповітряну оборону для військової підтримки України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

У понеділок у Берліні Шольц ухилився від питання про надання Україні західних бойових танків.

"Позиція, яку уряд Німеччини зайняв від початку і яка залишиться нашою позицією в майбутньому, залишається, а саме: Німеччина не може діяти сама", сказав Шольц.

За його словами, Німеччина підтримала Україну дуже всебічно і спільно з союзниками.

"Ми також доставили дуже ефективну зброю, яка має значення в поточних бойових діях", сказав Шольц, який виступив перед пресою разом із прем’єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом.

Шольц згадав про зенітні установки Gepard, Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню та зенітну систему Iris-T.

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У федеральному уряді також підкреслили, що ухвалюватимуть рішення про можливе постачання бойових танків в Україну лише в тісній консультації з союзниками.

"Канцлер кілька разів говорив, що в цьому питанні самотужки діяти не вийде, Німеччина не буде тут на самоті", заявила в понеділок у Берліні представниця уряду Крістіана Гоффманн.