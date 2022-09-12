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Шольц про танки для України: Німеччина не може діяти сама

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжує покладатися на артилерію та протиповітряну оборону для військової підтримки України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.

У понеділок у Берліні Шольц ухилився від питання про надання Україні західних бойових танків.

"Позиція, яку уряд Німеччини зайняв від початку і яка залишиться нашою позицією в майбутньому, залишається, а саме: Німеччина не може діяти сама", сказав Шольц.

За його словами, Німеччина підтримала Україну дуже всебічно і спільно з союзниками.

"Ми також доставили дуже ефективну зброю, яка має значення в поточних бойових діях", сказав Шольц, який виступив перед пресою разом із прем’єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом.

Шольц згадав про зенітні установки Gepard, Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню та зенітну систему Iris-T.

Читайте: Німецькі політики закликають Шольца надати Україні танки та БМП: Зараз не час для вагань

У федеральному уряді також підкреслили, що ухвалюватимуть рішення про можливе постачання бойових танків в Україну лише в тісній консультації з союзниками.

"Канцлер кілька разів говорив, що в цьому питанні самотужки діяти не вийде, Німеччина не буде тут на самоті", заявила в понеділок у Берліні представниця уряду Крістіана Гоффманн.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+17
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12.09.2022 15:13
+13
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12.09.2022 15:46
+11
ЗС РФ на Харківщині подарували ЗСУ 40 танків. Це на 40 танків більше, ніж Німеччина
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12.09.2022 15:23
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Але якщо би ***** дістався Німеччіни, то вона б САМА отбивалася?
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12.09.2022 15:11 Відповісти
А ми з 19року робили все щоб бути в НАТО?
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12.09.2022 15:13 Відповісти
Чому саме 19-й рік?)) НАТО начеб-то існує давно)
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12.09.2022 15:23 Відповісти
Бо показово, подивіться хто що робив з 2014року. Може дивитися і з 1991року. Потім порівняти періоди по активності влади, відношенню громадян до цього питання, і зробити висновки.
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12.09.2022 15:26 Відповісти
-Вы -- свинья, гражданин предводитель!
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12.09.2022 16:24 Відповісти
До 19-го року курс на НАТО був чіткий і однозначний.При главЗебілу то Китайцям в друзі набивались(за допомогою Арахімії),то "посередині"домовлялись,то ще щось....
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12.09.2022 18:41 Відповісти
Так давай вернемось у 19.
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12.09.2022 15:23 Відповісти
Давайте, я з радістю.
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12.09.2022 15:29 Відповісти
Буде ще 2024рік, приблизно теж саме що 2019рік, не «проспіть» момент.
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12.09.2022 15:32 Відповісти
Вони вже проспали в 2019 році десятиліття розвитку України і сотні тисяч вбитих українців. Але будуть знову звинувачуваьи то США, за ніби "не закрите небо", то Німеччину за те, що не дає танки. По якому закону і праву США має закривати небо в Україні, чи Німеччина давати свої танки? Візьміть свої і запитайте у Президента, чому він три роки не робив ракет, танків, систем ППО, а проводив гуляння і відпочинок по Трускавцях, Буковелях, Оманах та інших злачних місцях? А ще точніше, запитайте у 73% чому ми не маємо достатньої кількості танків, ракет, ППО? Наржалися і точно зробили всіх разом?
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12.09.2022 18:09 Відповісти
чмольц чмеркель.. нічого не змінилось -хайл путлер!хайл шредер..
будуть пити пиво дивлячісь як вбивають людей -німчура проклята
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12.09.2022 15:11 Відповісти
а такой Шольц был нормальный певец в молодости

https://www.youtube.com/watch?v=5i4KJrkUDA0&ab_channel=VMATV
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12.09.2022 18:07 Відповісти
Муніципальні депутати з 18 російських округів Москви, Петербурга та Колпіно підписали петицію з вимогою відставки Путіна, повідомляють ЗМІ.
У заяві йдеться, що дії Путіна завдають шкоди майбутньому Росії та її громадянам. Петицію вже підписали щонайменше 20 муніципальних депутатів.
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12.09.2022 15:11 Відповісти
https://donpress.com/news/12-09-2022-v-rossii-rastut-trebovaniya-otstavki-putina-uzhe-okolo-dvadcati-okrugov-rf-trebuyut

Сейчас уже депутаты из 18 российских округов требуют отставки Путина

По словам депутата петербургского МО "Семеновский" Ксении Торстрём, речь идёт о депутатах из Москвы, Санкт-Петербурга и Колпина. Они считают, что действия Путина наносят вред будущему России и её гражданам.
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12.09.2022 15:32 Відповісти
Це недопосажені "яблочнікі" підписують?
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12.09.2022 16:16 Відповісти
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12.09.2022 15:13 Відповісти
С Михал Иванычем?
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12.09.2022 15:32 Відповісти
С Ангелой Каснер от рождения....
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12.09.2022 15:52 Відповісти
Продовжують "валятишольца"
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12.09.2022 15:14 Відповісти
Шольц-это Шольц. Он смотрит, что делает Лондон и Вашингтон. Германия при Шольце не возьмёт на себя лидерство в поставках танков. Но как только пойдут поставки танков с США или Великобритании -сразу же присоединится
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12.09.2022 15:15 Відповісти
Ну он боится просто. Берлин расположен под хорошее направление ядерного удара из Калининграда. Близкая дальность, сбить не успеют никак (в отличие от баллистических ракет, да и к тому же там многие на жидком топливе, плюс ядерный заряд надо заряжать перед запуском). И это цель номер один по всем показателям. По Англии бить нельзя - ответят 100% всем чем есть и им есть чем. По Франции - у Франции реально сильное вооружение и его много, не зря те же Мистрали пытались заказать, имея у себя кучу простаивающих верфей. И до нее далеко. Про США вообще молчу, бить нечем и все подлодки отслеживаются, наземный пуск на 95% накроют еще при запуске. По остальным бить нет смысла, так как ответ будет все равно, а результата нет. А вот Берлин ни ответить не сможет, есть надежная вероятность поражения испытанным оружием, НАТО тоже будет сопли жевать долго, ведь им надо общее согласие, а его не будет, так как Европа испугается. И поэтому он и предлагает тем странам, у кого иммунитет: США и Англии, да и Франции тоже.
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12.09.2022 15:45 Відповісти
так сильно боится, что поставляет тысячи птрк и пзкр, поставляет ПВО, поставляет панзергаубицы да еще и дал добро на поставку гдр-овской старой техники из стран Восточной Европы? )) А вот дать десятка два леопардов (которые вообще никакой погодны не сделают) испугался.
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12.09.2022 16:09 Відповісти
Совершенно верно. Есть определенная договоренность между странами НАТО по поставкам БМП, танков и авиации западного производства. Все смотрят на Вашингтон. И там, похоже, что-то происходит. Вот вчера статья как раз вышлп по этому поводу.

https://defbrief.com/2022/09/12/us-mulls-sending-tanks-to-ukraine-urges-allies-to-do-same-report/
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12.09.2022 16:15 Відповісти
назовите хоть одну верфь в ********** способной построить судно более 15-20 000 тонн? а бы написать)
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12.09.2022 16:41 Відповісти
******* ещё
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12.09.2022 18:53 Відповісти
Да він просто мудло, а не боїться! Типова німецька натура
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12.09.2022 19:23 Відповісти
ага треба зачекати що скаже орбан з угорщини
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12.09.2022 15:16 Відповісти
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12.09.2022 16:11 Відповісти
США дали отмашку -- даваите.
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12.09.2022 15:18 Відповісти
Тільки, якщо Путін їм дозволить...
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12.09.2022 15:19 Відповісти
скільки ж його в цьому житті баби динамили, що він таких ухваток суто бабських понабирався - просто не уявляю
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12.09.2022 15:22 Відповісти
В Німеччини, зараз мало танків Леопард на озброєні. Але в них 4 трильйони ввп і всі заводи, на яких ці танки випускали, цілі. Спокійно можуть наробити для себе з тисячу одиниць, а частину, цих що зараз в них стоять, віддати Україні. І багато хто, так би міг зробити.
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12.09.2022 15:22 Відповісти
По великому счоту вони ім нахер нужні -- єслі шо -- іх прикриют - а нас ніхто не прикриє .
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12.09.2022 15:31 Відповісти
Просто цікаво, коли Шольц хоче сходити до туалету то він спочатку радиться із союзниками чи діє самотужки ?
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12.09.2022 15:23 Відповісти
С тем, кого нельзя называть и который дрыщит в чемодан.
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12.09.2022 15:26 Відповісти
Слизький червяк
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12.09.2022 15:23 Відповісти
ЗС РФ на Харківщині подарували ЗСУ 40 танків. Це на 40 танків більше, ніж Німеччина
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12.09.2022 15:23 Відповісти
Немцы, во ЧТО вас превратили Щрёдер, Меркель и продолжает превращать Шольц?
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12.09.2022 15:25 Відповісти
значить питання вирішене - танки для ЗСУ будуть надані
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12.09.2022 15:25 Відповісти
Если честно, такая себе зрада. Напоминает эпопею с касками. Пока шла толкотня с касками - украинцы проходили подготовку на панцергаубицы. Вопрос снабжения Украины оружием уже решен. Громкие победы Украины только подтверждают правильность этого решения.
Мое личное мнение: основная возня с поставками техники связана со скоростью обучения. Проще говоря, в союзных Украине странах прямо сейчас проходят обучение операторы РЭБ, ПВО, пилоты, танкисты, логисты и тд. Лично я уверен, что мы увидим ВСУ на штурмовиках А10, Ф16, Леопардах и тд. Просто для этого нужно время. Время для подготовки экипажей.
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12.09.2022 15:25 Відповісти
Есть мнение что штурмовик А-10 очень сильно устарел и будет легкой мишенью для авиации РФ. И их нет уже исправных, США от него давно отказались. Вот Ф-16 это дело, причем этот под этот истребитель выпущено огромное количество самых разных боеприпасов, поскольку именно его покупало очень много стран. Это самый массово выпущенный истребитель.
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12.09.2022 16:22 Відповісти
Нет, не отказались. Все исправны. Последнее применение в Афгане. Эксплуатация, минимум до 2028 года.
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12.09.2022 17:01 Відповісти
Даже если исправны, он слишком легкая мишень для противника, как сказал выше. Ф-16 надо, или его прототип.
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12.09.2022 17:13 Відповісти
Каким боком, вы умудряетесь сравнивать штурмовик и истребитель, я х.з.
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12.09.2022 17:26 Відповісти
Этот истребитель боекомплекта много несет, причем самого разного, о чем выше написал.
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12.09.2022 17:38 Відповісти
Тяжко. Истребитель с функцией штурмовки, намного хуже чем штурмовик. Поверьте бывшему ПВОшнику. Вы и микроскопом можете забить гвоздь, но нахуа?
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12.09.2022 22:48 Відповісти
А10 это как су25, только мощнее по двигателям, вооружению и бронированный. МИГи и ПВО держат небо, А10 уничтожают арту, танки и свиноту в опорниках. А10 очень сильно усилит ВСУ.
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12.09.2022 17:20 Відповісти
А турбины сименс в обход санкций в окупированный крым поставил в кратчайшие сроки нискем не советуясь
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12.09.2022 15:29 Відповісти
Да з турбінами вони подсуєтились впереді планєти всеи.
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12.09.2022 15:34 Відповісти
Хочеться запитати співвітчизників, ну чого ми як вчепимось у щось, так жуємо і жуємо...?
Це я про танки.
Скажіть хто небуть, у нас що, не вистачає танків? Особливо після Харківської операції.
Ну, ще нещодавно кожен день скиглили про Гепарди. Ну дали Гепарди, і що чути про їх ефективне, або хоч якесь застосування? Ну хоч свербіж втихомирили.
Тепер за танки вчепилися.
Ну що, курва вирішать ті танки? Скільки їх поставлять? Десяток, два? Що кардинального буде вирішено з їх допомогою? Чи хтось думає, що їх сотні привезуть?
Чим Леопард так відрізняється від радянських? Тим, що це величезна "корова", до якої потрібні окремі ********** та запчастини.
У нас і так уже не озброєння а ковдра із шматочків.
Може Шольц і хитро....зроблений, але, як на мене, поставки артилерії значно краще.
Артилерія і ППО з ПРО потрібні, ******* позашляховики і БМП. Про авіацію я вже мовчу.
Але танки... точно не актуальна тема.
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12.09.2022 15:32 Відповісти
1. Танки - тема. Это тебе любой боец на передке скажет. А при наступлении, вообще, вещь незаменимая.
2. Поставка танков - вопрос политический, т.к. дальше идет поставка современных самолетов/вертолетов, дальше ракет стратегической дальности. Вспомни с какой техники начинались поставки вооружения в Украину. Все постепенно. Прощупывают реакцию путлера.
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12.09.2022 16:04 Відповісти
В чем-то понять Шольца можно. Германия во многом зависима от РФ (надеюсь была). США - абсолютна не зависима от РФ. Германия имеет около 350 Леопардов. США - более 2 000 Абрамсов.
И у Шольца простой вопрос: Почему Германия (первая) должна поставлять в Украину свои танки, а не США?
В мировой дипломатии не принято честно и прямо выражать свои мысли, т.к. диалог может получится очень неприятный. США ведь вполне могут сказать: РФ нам за океаном ничем не угрожает. Это у вас на континенте идет война. И этого агрессора, вы - Германия, вырастили своими руками в том числе. У Германии могут найтись свои, неприятные для США, аргументы ... Короче конфликт. А зачем это НАТО?
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12.09.2022 15:42 Відповісти
Не пи#ди.
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12.09.2022 15:43 Відповісти
Всі описані "непорозуміння" будуть здаватися дитячою сваркою "в пісочниці" у разі, коли Україна не встоїть. І вчорашні атаки прицільно по енергетичній інфраструктурі продемонстрували, що Україні поперед все потрібні засоби ПРО та ППО.
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12.09.2022 16:41 Відповісти
Это далеко не "детские ссоры в песочнице". Это геополитика сильных мира сего. И для США, и для Германии есть бОльшие приоритеты, чем Украина и украинцы - это американцы и немцы. И если интересам американцев и немцев будет что-то реально угрожать, то Украина пойдет в размен без всяких раздумий. Сейчас как раз и происходит оценка реальности и размера этой угрозы. Это происходит не быстро и, увы, за счет жизней украинцев и огромных разрушений. Но по другому не будет. По другому надо было становиться Израилем, а не коррупционным дном Европы.
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12.09.2022 17:36 Відповісти
Згори в пеклі,шольц.
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12.09.2022 15:42 Відповісти
**** хитросрака
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12.09.2022 15:43 Відповісти
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12.09.2022 15:46 Відповісти
устарело Вася, Гепарды и Панзергаубицы еще какое тяжелое вооружение.
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12.09.2022 16:10 Відповісти
но все приходилось клещами вытаскивать
(Польше спасибо, подштрыкивала и подштрыкивает дальше)
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12.09.2022 16:22 Відповісти
По-оюбому дякуємо!
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12.09.2022 15:50 Відповісти
у путлера на шольца видеокомпромат есть-копрофилия in progress
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12.09.2022 15:52 Відповісти
Шольц відкрито каже, що Німеччина не є самостійним суб'єктом міжнародної політики. То може німці задумаються, чи потрібен їм такий Шольц
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12.09.2022 15:55 Відповісти
Поки тільки росія по Ленд Лізу постачає нам танки.
І звичайно Польща та Словенія давніше укріпила наші танкові батальйони.
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12.09.2022 16:01 Відповісти
Нмеччина не може діяти сама, а Польща може. Хіба це не принизливо для німців?
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12.09.2022 16:01 Відповісти
А эти все на других оглядываются, ппц "лидеры". Такое чувство что у Германии нет независимости
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12.09.2022 16:04 Відповісти
Поменяйте Шольца на украинца. Российская проблема закончится через месяц. А через 10 лет цивилизация начнет осваивать галактику.
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12.09.2022 16:21 Відповісти
Нам би свого Шольца замість з
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12.09.2022 16:31 Відповісти
а может не с Шольца надо начинать, а с шапито 95? а то как в песне у Высоцкого, о подготовке к шахматному матчу:
"С Талем мы сыграли 10 партий, в преферанс, в очко, и на бильярде".
А где же шахматы? А нету......
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12.09.2022 17:03 Відповісти
я вважаю що потрібно дякувати тому що вони дали, потужні далекобійні ******* гаубиці які багато чого рішають на фронті, ті хто на нулі за це точно спасибі скажуть, але не диванні екцперди, їм все мало, побільше подавай, хоча саме смішне що ці диванні експерти для своєї країни нічого то і не зробили самі для своєї власної за 30років , але від інших зараз ще щось вимагають
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12.09.2022 16:24 Відповісти
Мое мнение, что есть какая то договоренность между США, Англией, Германией и т.д. о поставках танков и самолетов. Украинцы, надо подождать. Понимаю что это вопрос жизни бойцов на передовой, но так уж сложились обстоятельства. Если все честно оценивать, то ни Шольц, ни Борис Джонсон, ни Трасс, ни Байден, Украине ничего не должны. Это цинично но это правда.
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12.09.2022 16:26 Відповісти
згідний, потрібно було самим 30 років будувати сильну державу а не ходити голосувати за різну нечисть, і ніяка би расєя би не наважилася сюди б сунутись, і та безпрецендентна допомога яку зараз надають за неї треба буде до смерті вдячним,бо якби не вона то уже б давно для України настав кінець, але у нас народ невдячний, на себе самих то не дивиться як вони відносилися до своєї ж держави на протязі всієї незалежності, але коли щось вимагають від інших то біжать один наперед іншого з претензіями до других але не до себе
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12.09.2022 16:31 Відповісти
Андрий, я не все смог понять, я по украински так себе. Но основное понял.
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12.09.2022 16:45 Відповісти
вдячним, невдячний, відносилися, вимагають від інших - ?
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12.09.2022 17:00 Відповісти
Вони ще рахують скільки буде трофейних танків
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12.09.2022 16:29 Відповісти
У квітні Україна отримала пропозиції від виробника зброї Rheinmetall щодо купівлі 100 бойових машин піхоти Marder і 88 бойових танків Leopard-1, включаючи навчання та **********, на 268 мільйонів євро. За словами компанії, обладнання може стати "доступним швидко". Відповідні заявки на експорт були негайно подані, але Шольц за п'ять місяців ніяк не відреагував.
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12.09.2022 16:34 Відповісти
Німецька машинобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) 8 квітня висловила готовність поставити Києву 100 танків Leopard 2A7, а також запчастини до них і навчальні матеріали на загальну суму 1,55 млрд євро. Перші екземпляри могли бути вручені через 36 місяців після укладення договору. Пропозиція KMW стала підставою для звернення Прем'єр-міністра України.

Однак німецький канцлер відмовився затверджувати експортну ліцензію, а його заяви в цілому були "загальними і розпливчастими".
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12.09.2022 16:35 Відповісти
Хитросракі. Не хочуть псувати відносини з "країною-бензоколонкою".
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12.09.2022 17:23 Відповісти
*******, ***** , яка гієна.
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12.09.2022 18:05 Відповісти
Як він задовбав своїми відмазками, цей засцяний Шольц !
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12.09.2022 18:11 Відповісти
*****
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12.09.2022 18:50 Відповісти
точно,? То візьміть танки у непідора, який відповідає за оборону країни. Візтміть в нього і ракети і системи ППО. А в Шольца все нормально, в його країні немає війни, він в НАТО, але і танків на вск випадок наробив. Найновітніші РСЗО і система ППО і дороги, найкращі в Європі.
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12.09.2022 19:33 Відповісти
Єтот срольц як був фашистом і отсосніком у путлєра так їм і остався
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12.09.2022 21:20 Відповісти
Бздит за себя лично и свою карьеру (видимо у гбни на него чемодан компромата есть)!
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12.09.2022 22:16 Відповісти
 
 