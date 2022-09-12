Шольц про танки для України: Німеччина не може діяти сама
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Канцлер Німеччини Олаф Шольц продовжує покладатися на артилерію та протиповітряну оборону для військової підтримки України.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Європейську правду.
У понеділок у Берліні Шольц ухилився від питання про надання Україні західних бойових танків.
"Позиція, яку уряд Німеччини зайняв від початку і яка залишиться нашою позицією в майбутньому, залишається, а саме: Німеччина не може діяти сама", сказав Шольц.
За його словами, Німеччина підтримала Україну дуже всебічно і спільно з союзниками.
"Ми також доставили дуже ефективну зброю, яка має значення в поточних бойових діях", сказав Шольц, який виступив перед пресою разом із прем’єр-міністром Ізраїлю Яїром Лапідом.
Шольц згадав про зенітні установки Gepard, Panzerhaubitze 2000, реактивні системи залпового вогню та зенітну систему Iris-T.
У федеральному уряді також підкреслили, що ухвалюватимуть рішення про можливе постачання бойових танків в Україну лише в тісній консультації з союзниками.
"Канцлер кілька разів говорив, що в цьому питанні самотужки діяти не вийде, Німеччина не буде тут на самоті", заявила в понеділок у Берліні представниця уряду Крістіана Гоффманн.
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будуть пити пиво дивлячісь як вбивають людей -німчура проклята
https://www.youtube.com/watch?v=5i4KJrkUDA0&ab_channel=VMATV
У заяві йдеться, що дії Путіна завдають шкоди майбутньому Росії та її громадянам. Петицію вже підписали щонайменше 20 муніципальних депутатів.
Сейчас уже депутаты из 18 российских округов требуют отставки Путина
По словам депутата петербургского МО "Семеновский" Ксении Торстрём, речь идёт о депутатах из Москвы, Санкт-Петербурга и Колпина. Они считают, что действия Путина наносят вред будущему России и её гражданам.
https://defbrief.com/2022/09/12/us-mulls-sending-tanks-to-ukraine-urges-allies-to-do-same-report/
Мое личное мнение: основная возня с поставками техники связана со скоростью обучения. Проще говоря, в союзных Украине странах прямо сейчас проходят обучение операторы РЭБ, ПВО, пилоты, танкисты, логисты и тд. Лично я уверен, что мы увидим ВСУ на штурмовиках А10, Ф16, Леопардах и тд. Просто для этого нужно время. Время для подготовки экипажей.
Це я про танки.
Скажіть хто небуть, у нас що, не вистачає танків? Особливо після Харківської операції.
Ну, ще нещодавно кожен день скиглили про Гепарди. Ну дали Гепарди, і що чути про їх ефективне, або хоч якесь застосування? Ну хоч свербіж втихомирили.
Тепер за танки вчепилися.
Ну що, курва вирішать ті танки? Скільки їх поставлять? Десяток, два? Що кардинального буде вирішено з їх допомогою? Чи хтось думає, що їх сотні привезуть?
Чим Леопард так відрізняється від радянських? Тим, що це величезна "корова", до якої потрібні окремі ********** та запчастини.
У нас і так уже не озброєння а ковдра із шматочків.
Може Шольц і хитро....зроблений, але, як на мене, поставки артилерії значно краще.
Артилерія і ППО з ПРО потрібні, ******* позашляховики і БМП. Про авіацію я вже мовчу.
Але танки... точно не актуальна тема.
2. Поставка танков - вопрос политический, т.к. дальше идет поставка современных самолетов/вертолетов, дальше ракет стратегической дальности. Вспомни с какой техники начинались поставки вооружения в Украину. Все постепенно. Прощупывают реакцию путлера.
И у Шольца простой вопрос: Почему Германия (первая) должна поставлять в Украину свои танки, а не США?
В мировой дипломатии не принято честно и прямо выражать свои мысли, т.к. диалог может получится очень неприятный. США ведь вполне могут сказать: РФ нам за океаном ничем не угрожает. Это у вас на континенте идет война. И этого агрессора, вы - Германия, вырастили своими руками в том числе. У Германии могут найтись свои, неприятные для США, аргументы ... Короче конфликт. А зачем это НАТО?
(Польше спасибо, подштрыкивала и подштрыкивает дальше)
І звичайно Польща та Словенія давніше укріпила наші танкові батальйони.
"С Талем мы сыграли 10 партий, в преферанс, в очко, и на бильярде".
А где же шахматы? А нету......
Однак німецький канцлер відмовився затверджувати експортну ліцензію, а його заяви в цілому були "загальними і розпливчастими".