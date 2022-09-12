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Шольц о танках для Украины: Германия не может действовать сама

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает полагаться на артиллерию и противовоздушную оборону для военной поддержки Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду"

В понедельник в Берлине Шольц уклонился от вопроса о предоставлении Украине западных боевых танков.

"Позиция, которую правительство Германии заняло изначально и которая останется нашей позицией в будущем, остается, а именно: Германия не может действовать сама", - сказал Шольц.

По его словам, Германия поддержала Украину очень всесторонне и совместно с союзниками.

"Мы также доставили очень эффективное оружие, имеющее значение в текущих боевых действиях", — сказал Шольц, выступивший перед прессой вместе с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

Читайте также: Две системы ПВО IRIS-T Германия передаст Украине до конца года, еще две - в начале следующего, - посол Фельдгузен

Шольц упомянул о зенитных установках Gepard, Panzerhaubitze 2000, реактивных системах залпового огня и зенитной системе Iris-T.

В федеральном правительстве также подчеркнули, что будут принимать решение о возможной поставке боевых танков в Украину только в тесной консультации с союзниками.

"Канцлер несколько раз говорил, что в этом вопросе самостоятельно действовать не получится, Германия не будет здесь в одиночестве", - заявила в понедельник в Берлине представитель правительства Кристиана Гоффманн.
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Топ комментарии
+17
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12.09.2022 15:13
+13
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12.09.2022 15:46
+11
ЗС РФ на Харківщині подарували ЗСУ 40 танків. Це на 40 танків більше, ніж Німеччина
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12.09.2022 15:23
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Але якщо би ***** дістався Німеччіни, то вона б САМА отбивалася?
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12.09.2022 15:11 Ответить
А ми з 19року робили все щоб бути в НАТО?
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12.09.2022 15:13 Ответить
Чому саме 19-й рік?)) НАТО начеб-то існує давно)
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12.09.2022 15:23 Ответить
Бо показово, подивіться хто що робив з 2014року. Може дивитися і з 1991року. Потім порівняти періоди по активності влади, відношенню громадян до цього питання, і зробити висновки.
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12.09.2022 15:26 Ответить
-Вы -- свинья, гражданин предводитель!
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12.09.2022 16:24 Ответить
До 19-го року курс на НАТО був чіткий і однозначний.При главЗебілу то Китайцям в друзі набивались(за допомогою Арахімії),то "посередині"домовлялись,то ще щось....
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12.09.2022 18:41 Ответить
Так давай вернемось у 19.
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12.09.2022 15:23 Ответить
Давайте, я з радістю.
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12.09.2022 15:29 Ответить
Буде ще 2024рік, приблизно теж саме що 2019рік, не «проспіть» момент.
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12.09.2022 15:32 Ответить
Вони вже проспали в 2019 році десятиліття розвитку України і сотні тисяч вбитих українців. Але будуть знову звинувачуваьи то США, за ніби "не закрите небо", то Німеччину за те, що не дає танки. По якому закону і праву США має закривати небо в Україні, чи Німеччина давати свої танки? Візьміть свої і запитайте у Президента, чому він три роки не робив ракет, танків, систем ППО, а проводив гуляння і відпочинок по Трускавцях, Буковелях, Оманах та інших злачних місцях? А ще точніше, запитайте у 73% чому ми не маємо достатньої кількості танків, ракет, ППО? Наржалися і точно зробили всіх разом?
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12.09.2022 18:09 Ответить
чмольц чмеркель.. нічого не змінилось -хайл путлер!хайл шредер..
будуть пити пиво дивлячісь як вбивають людей -німчура проклята
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12.09.2022 15:11 Ответить
а такой Шольц был нормальный певец в молодости

https://www.youtube.com/watch?v=5i4KJrkUDA0&ab_channel=VMATV
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12.09.2022 18:07 Ответить
Муніципальні депутати з 18 російських округів Москви, Петербурга та Колпіно підписали петицію з вимогою відставки Путіна, повідомляють ЗМІ.
У заяві йдеться, що дії Путіна завдають шкоди майбутньому Росії та її громадянам. Петицію вже підписали щонайменше 20 муніципальних депутатів.
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12.09.2022 15:11 Ответить
https://donpress.com/news/12-09-2022-v-rossii-rastut-trebovaniya-otstavki-putina-uzhe-okolo-dvadcati-okrugov-rf-trebuyut

Сейчас уже депутаты из 18 российских округов требуют отставки Путина

По словам депутата петербургского МО "Семеновский" Ксении Торстрём, речь идёт о депутатах из Москвы, Санкт-Петербурга и Колпина. Они считают, что действия Путина наносят вред будущему России и её гражданам.
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12.09.2022 15:32 Ответить
Це недопосажені "яблочнікі" підписують?
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12.09.2022 16:16 Ответить
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12.09.2022 15:13 Ответить
С Михал Иванычем?
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12.09.2022 15:32 Ответить
С Ангелой Каснер от рождения....
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12.09.2022 15:52 Ответить
Продовжують "валятишольца"
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12.09.2022 15:14 Ответить
Шольц-это Шольц. Он смотрит, что делает Лондон и Вашингтон. Германия при Шольце не возьмёт на себя лидерство в поставках танков. Но как только пойдут поставки танков с США или Великобритании -сразу же присоединится
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12.09.2022 15:15 Ответить
Ну он боится просто. Берлин расположен под хорошее направление ядерного удара из Калининграда. Близкая дальность, сбить не успеют никак (в отличие от баллистических ракет, да и к тому же там многие на жидком топливе, плюс ядерный заряд надо заряжать перед запуском). И это цель номер один по всем показателям. По Англии бить нельзя - ответят 100% всем чем есть и им есть чем. По Франции - у Франции реально сильное вооружение и его много, не зря те же Мистрали пытались заказать, имея у себя кучу простаивающих верфей. И до нее далеко. Про США вообще молчу, бить нечем и все подлодки отслеживаются, наземный пуск на 95% накроют еще при запуске. По остальным бить нет смысла, так как ответ будет все равно, а результата нет. А вот Берлин ни ответить не сможет, есть надежная вероятность поражения испытанным оружием, НАТО тоже будет сопли жевать долго, ведь им надо общее согласие, а его не будет, так как Европа испугается. И поэтому он и предлагает тем странам, у кого иммунитет: США и Англии, да и Франции тоже.
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12.09.2022 15:45 Ответить
так сильно боится, что поставляет тысячи птрк и пзкр, поставляет ПВО, поставляет панзергаубицы да еще и дал добро на поставку гдр-овской старой техники из стран Восточной Европы? )) А вот дать десятка два леопардов (которые вообще никакой погодны не сделают) испугался.
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12.09.2022 16:09 Ответить
Совершенно верно. Есть определенная договоренность между странами НАТО по поставкам БМП, танков и авиации западного производства. Все смотрят на Вашингтон. И там, похоже, что-то происходит. Вот вчера статья как раз вышлп по этому поводу.

https://defbrief.com/2022/09/12/us-mulls-sending-tanks-to-ukraine-urges-allies-to-do-same-report/
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12.09.2022 16:15 Ответить
назовите хоть одну верфь в ********** способной построить судно более 15-20 000 тонн? а бы написать)
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12.09.2022 16:41 Ответить
******* ещё
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12.09.2022 18:53 Ответить
Да він просто мудло, а не боїться! Типова німецька натура
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12.09.2022 19:23 Ответить
ага треба зачекати що скаже орбан з угорщини
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12.09.2022 15:16 Ответить
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12.09.2022 16:11 Ответить
США дали отмашку -- даваите.
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12.09.2022 15:18 Ответить
Тільки, якщо Путін їм дозволить...
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12.09.2022 15:19 Ответить
скільки ж його в цьому житті баби динамили, що він таких ухваток суто бабських понабирався - просто не уявляю
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12.09.2022 15:22 Ответить
В Німеччини, зараз мало танків Леопард на озброєні. Але в них 4 трильйони ввп і всі заводи, на яких ці танки випускали, цілі. Спокійно можуть наробити для себе з тисячу одиниць, а частину, цих що зараз в них стоять, віддати Україні. І багато хто, так би міг зробити.
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12.09.2022 15:22 Ответить
По великому счоту вони ім нахер нужні -- єслі шо -- іх прикриют - а нас ніхто не прикриє .
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12.09.2022 15:31 Ответить
Просто цікаво, коли Шольц хоче сходити до туалету то він спочатку радиться із союзниками чи діє самотужки ?
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12.09.2022 15:23 Ответить
С тем, кого нельзя называть и который дрыщит в чемодан.
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12.09.2022 15:26 Ответить
Слизький червяк
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12.09.2022 15:23 Ответить
ЗС РФ на Харківщині подарували ЗСУ 40 танків. Це на 40 танків більше, ніж Німеччина
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12.09.2022 15:23 Ответить
Немцы, во ЧТО вас превратили Щрёдер, Меркель и продолжает превращать Шольц?
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12.09.2022 15:25 Ответить
значить питання вирішене - танки для ЗСУ будуть надані
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12.09.2022 15:25 Ответить
Если честно, такая себе зрада. Напоминает эпопею с касками. Пока шла толкотня с касками - украинцы проходили подготовку на панцергаубицы. Вопрос снабжения Украины оружием уже решен. Громкие победы Украины только подтверждают правильность этого решения.
Мое личное мнение: основная возня с поставками техники связана со скоростью обучения. Проще говоря, в союзных Украине странах прямо сейчас проходят обучение операторы РЭБ, ПВО, пилоты, танкисты, логисты и тд. Лично я уверен, что мы увидим ВСУ на штурмовиках А10, Ф16, Леопардах и тд. Просто для этого нужно время. Время для подготовки экипажей.
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12.09.2022 15:25 Ответить
Есть мнение что штурмовик А-10 очень сильно устарел и будет легкой мишенью для авиации РФ. И их нет уже исправных, США от него давно отказались. Вот Ф-16 это дело, причем этот под этот истребитель выпущено огромное количество самых разных боеприпасов, поскольку именно его покупало очень много стран. Это самый массово выпущенный истребитель.
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12.09.2022 16:22 Ответить
Нет, не отказались. Все исправны. Последнее применение в Афгане. Эксплуатация, минимум до 2028 года.
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12.09.2022 17:01 Ответить
Даже если исправны, он слишком легкая мишень для противника, как сказал выше. Ф-16 надо, или его прототип.
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12.09.2022 17:13 Ответить
Каким боком, вы умудряетесь сравнивать штурмовик и истребитель, я х.з.
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12.09.2022 17:26 Ответить
Этот истребитель боекомплекта много несет, причем самого разного, о чем выше написал.
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12.09.2022 17:38 Ответить
Тяжко. Истребитель с функцией штурмовки, намного хуже чем штурмовик. Поверьте бывшему ПВОшнику. Вы и микроскопом можете забить гвоздь, но нахуа?
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12.09.2022 22:48 Ответить
А10 это как су25, только мощнее по двигателям, вооружению и бронированный. МИГи и ПВО держат небо, А10 уничтожают арту, танки и свиноту в опорниках. А10 очень сильно усилит ВСУ.
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12.09.2022 17:20 Ответить
А турбины сименс в обход санкций в окупированный крым поставил в кратчайшие сроки нискем не советуясь
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12.09.2022 15:29 Ответить
Да з турбінами вони подсуєтились впереді планєти всеи.
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12.09.2022 15:34 Ответить
Хочеться запитати співвітчизників, ну чого ми як вчепимось у щось, так жуємо і жуємо...?
Це я про танки.
Скажіть хто небуть, у нас що, не вистачає танків? Особливо після Харківської операції.
Ну, ще нещодавно кожен день скиглили про Гепарди. Ну дали Гепарди, і що чути про їх ефективне, або хоч якесь застосування? Ну хоч свербіж втихомирили.
Тепер за танки вчепилися.
Ну що, курва вирішать ті танки? Скільки їх поставлять? Десяток, два? Що кардинального буде вирішено з їх допомогою? Чи хтось думає, що їх сотні привезуть?
Чим Леопард так відрізняється від радянських? Тим, що це величезна "корова", до якої потрібні окремі ********** та запчастини.
У нас і так уже не озброєння а ковдра із шматочків.
Може Шольц і хитро....зроблений, але, як на мене, поставки артилерії значно краще.
Артилерія і ППО з ПРО потрібні, ******* позашляховики і БМП. Про авіацію я вже мовчу.
Але танки... точно не актуальна тема.
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12.09.2022 15:32 Ответить
1. Танки - тема. Это тебе любой боец на передке скажет. А при наступлении, вообще, вещь незаменимая.
2. Поставка танков - вопрос политический, т.к. дальше идет поставка современных самолетов/вертолетов, дальше ракет стратегической дальности. Вспомни с какой техники начинались поставки вооружения в Украину. Все постепенно. Прощупывают реакцию путлера.
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12.09.2022 16:04 Ответить
В чем-то понять Шольца можно. Германия во многом зависима от РФ (надеюсь была). США - абсолютна не зависима от РФ. Германия имеет около 350 Леопардов. США - более 2 000 Абрамсов.
И у Шольца простой вопрос: Почему Германия (первая) должна поставлять в Украину свои танки, а не США?
В мировой дипломатии не принято честно и прямо выражать свои мысли, т.к. диалог может получится очень неприятный. США ведь вполне могут сказать: РФ нам за океаном ничем не угрожает. Это у вас на континенте идет война. И этого агрессора, вы - Германия, вырастили своими руками в том числе. У Германии могут найтись свои, неприятные для США, аргументы ... Короче конфликт. А зачем это НАТО?
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12.09.2022 15:42 Ответить
Не пи#ди.
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12.09.2022 15:43 Ответить
Всі описані "непорозуміння" будуть здаватися дитячою сваркою "в пісочниці" у разі, коли Україна не встоїть. І вчорашні атаки прицільно по енергетичній інфраструктурі продемонстрували, що Україні поперед все потрібні засоби ПРО та ППО.
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12.09.2022 16:41 Ответить
Это далеко не "детские ссоры в песочнице". Это геополитика сильных мира сего. И для США, и для Германии есть бОльшие приоритеты, чем Украина и украинцы - это американцы и немцы. И если интересам американцев и немцев будет что-то реально угрожать, то Украина пойдет в размен без всяких раздумий. Сейчас как раз и происходит оценка реальности и размера этой угрозы. Это происходит не быстро и, увы, за счет жизней украинцев и огромных разрушений. Но по другому не будет. По другому надо было становиться Израилем, а не коррупционным дном Европы.
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12.09.2022 17:36 Ответить
Згори в пеклі,шольц.
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12.09.2022 15:42 Ответить
**** хитросрака
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12.09.2022 15:43 Ответить
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12.09.2022 15:46 Ответить
устарело Вася, Гепарды и Панзергаубицы еще какое тяжелое вооружение.
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12.09.2022 16:10 Ответить
но все приходилось клещами вытаскивать
(Польше спасибо, подштрыкивала и подштрыкивает дальше)
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12.09.2022 16:22 Ответить
По-оюбому дякуємо!
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12.09.2022 15:50 Ответить
у путлера на шольца видеокомпромат есть-копрофилия in progress
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12.09.2022 15:52 Ответить
Шольц відкрито каже, що Німеччина не є самостійним суб'єктом міжнародної політики. То може німці задумаються, чи потрібен їм такий Шольц
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12.09.2022 15:55 Ответить
Поки тільки росія по Ленд Лізу постачає нам танки.
І звичайно Польща та Словенія давніше укріпила наші танкові батальйони.
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12.09.2022 16:01 Ответить
Нмеччина не може діяти сама, а Польща може. Хіба це не принизливо для німців?
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12.09.2022 16:01 Ответить
А эти все на других оглядываются, ппц "лидеры". Такое чувство что у Германии нет независимости
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12.09.2022 16:04 Ответить
Поменяйте Шольца на украинца. Российская проблема закончится через месяц. А через 10 лет цивилизация начнет осваивать галактику.
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12.09.2022 16:21 Ответить
Нам би свого Шольца замість з
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12.09.2022 16:31 Ответить
а может не с Шольца надо начинать, а с шапито 95? а то как в песне у Высоцкого, о подготовке к шахматному матчу:
"С Талем мы сыграли 10 партий, в преферанс, в очко, и на бильярде".
А где же шахматы? А нету......
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12.09.2022 17:03 Ответить
я вважаю що потрібно дякувати тому що вони дали, потужні далекобійні ******* гаубиці які багато чого рішають на фронті, ті хто на нулі за це точно спасибі скажуть, але не диванні екцперди, їм все мало, побільше подавай, хоча саме смішне що ці диванні експерти для своєї країни нічого то і не зробили самі для своєї власної за 30років , але від інших зараз ще щось вимагають
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12.09.2022 16:24 Ответить
Мое мнение, что есть какая то договоренность между США, Англией, Германией и т.д. о поставках танков и самолетов. Украинцы, надо подождать. Понимаю что это вопрос жизни бойцов на передовой, но так уж сложились обстоятельства. Если все честно оценивать, то ни Шольц, ни Борис Джонсон, ни Трасс, ни Байден, Украине ничего не должны. Это цинично но это правда.
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12.09.2022 16:26 Ответить
згідний, потрібно було самим 30 років будувати сильну державу а не ходити голосувати за різну нечисть, і ніяка би расєя би не наважилася сюди б сунутись, і та безпрецендентна допомога яку зараз надають за неї треба буде до смерті вдячним,бо якби не вона то уже б давно для України настав кінець, але у нас народ невдячний, на себе самих то не дивиться як вони відносилися до своєї ж держави на протязі всієї незалежності, але коли щось вимагають від інших то біжать один наперед іншого з претензіями до других але не до себе
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12.09.2022 16:31 Ответить
Андрий, я не все смог понять, я по украински так себе. Но основное понял.
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12.09.2022 16:45 Ответить
вдячним, невдячний, відносилися, вимагають від інших - ?
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12.09.2022 17:00 Ответить
Вони ще рахують скільки буде трофейних танків
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12.09.2022 16:29 Ответить
У квітні Україна отримала пропозиції від виробника зброї Rheinmetall щодо купівлі 100 бойових машин піхоти Marder і 88 бойових танків Leopard-1, включаючи навчання та **********, на 268 мільйонів євро. За словами компанії, обладнання може стати "доступним швидко". Відповідні заявки на експорт були негайно подані, але Шольц за п'ять місяців ніяк не відреагував.
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12.09.2022 16:34 Ответить
Німецька машинобудівна компанія Krauss-Maffei Wegmann (KMW) 8 квітня висловила готовність поставити Києву 100 танків Leopard 2A7, а також запчастини до них і навчальні матеріали на загальну суму 1,55 млрд євро. Перші екземпляри могли бути вручені через 36 місяців після укладення договору. Пропозиція KMW стала підставою для звернення Прем'єр-міністра України.

Однак німецький канцлер відмовився затверджувати експортну ліцензію, а його заяви в цілому були "загальними і розпливчастими".
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12.09.2022 16:35 Ответить
Хитросракі. Не хочуть псувати відносини з "країною-бензоколонкою".
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12.09.2022 17:23 Ответить
*******, ***** , яка гієна.
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12.09.2022 18:05 Ответить
Як він задовбав своїми відмазками, цей засцяний Шольц !
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12.09.2022 18:11 Ответить
*****
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12.09.2022 18:50 Ответить
точно,? То візьміть танки у непідора, який відповідає за оборону країни. Візтміть в нього і ракети і системи ППО. А в Шольца все нормально, в його країні немає війни, він в НАТО, але і танків на вск випадок наробив. Найновітніші РСЗО і система ППО і дороги, найкращі в Європі.
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12.09.2022 19:33 Ответить
Єтот срольц як був фашистом і отсосніком у путлєра так їм і остався
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12.09.2022 21:20 Ответить
Бздит за себя лично и свою карьеру (видимо у гбни на него чемодан компромата есть)!
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12.09.2022 22:16 Ответить
 
 