Шольц о танках для Украины: Германия не может действовать сама

Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает полагаться на артиллерию и противовоздушную оборону для военной поддержки Украины.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду"

В понедельник в Берлине Шольц уклонился от вопроса о предоставлении Украине западных боевых танков.

"Позиция, которую правительство Германии заняло изначально и которая останется нашей позицией в будущем, остается, а именно: Германия не может действовать сама", - сказал Шольц.

По его словам, Германия поддержала Украину очень всесторонне и совместно с союзниками.

"Мы также доставили очень эффективное оружие, имеющее значение в текущих боевых действиях", — сказал Шольц, выступивший перед прессой вместе с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

Читайте также: Две системы ПВО IRIS-T Германия передаст Украине до конца года, еще две - в начале следующего, - посол Фельдгузен

Шольц упомянул о зенитных установках Gepard, Panzerhaubitze 2000, реактивных системах залпового огня и зенитной системе Iris-T.

В федеральном правительстве также подчеркнули, что будут принимать решение о возможной поставке боевых танков в Украину только в тесной консультации с союзниками.

"Канцлер несколько раз говорил, что в этом вопросе самостоятельно действовать не получится, Германия не будет здесь в одиночестве", - заявила в понедельник в Берлине представитель правительства Кристиана Гоффманн.