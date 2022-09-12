Шольц о танках для Украины: Германия не может действовать сама
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Канцлер Германии Олаф Шольц продолжает полагаться на артиллерию и противовоздушную оборону для военной поддержки Украины.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду"
В понедельник в Берлине Шольц уклонился от вопроса о предоставлении Украине западных боевых танков.
"Позиция, которую правительство Германии заняло изначально и которая останется нашей позицией в будущем, остается, а именно: Германия не может действовать сама", - сказал Шольц.
По его словам, Германия поддержала Украину очень всесторонне и совместно с союзниками.
"Мы также доставили очень эффективное оружие, имеющее значение в текущих боевых действиях", — сказал Шольц, выступивший перед прессой вместе с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.
Шольц упомянул о зенитных установках Gepard, Panzerhaubitze 2000, реактивных системах залпового огня и зенитной системе Iris-T.
В федеральном правительстве также подчеркнули, что будут принимать решение о возможной поставке боевых танков в Украину только в тесной консультации с союзниками.
"Канцлер несколько раз говорил, что в этом вопросе самостоятельно действовать не получится, Германия не будет здесь в одиночестве", - заявила в понедельник в Берлине представитель правительства Кристиана Гоффманн.
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будуть пити пиво дивлячісь як вбивають людей -німчура проклята
https://www.youtube.com/watch?v=5i4KJrkUDA0&ab_channel=VMATV
У заяві йдеться, що дії Путіна завдають шкоди майбутньому Росії та її громадянам. Петицію вже підписали щонайменше 20 муніципальних депутатів.
Сейчас уже депутаты из 18 российских округов требуют отставки Путина
По словам депутата петербургского МО "Семеновский" Ксении Торстрём, речь идёт о депутатах из Москвы, Санкт-Петербурга и Колпина. Они считают, что действия Путина наносят вред будущему России и её гражданам.
https://defbrief.com/2022/09/12/us-mulls-sending-tanks-to-ukraine-urges-allies-to-do-same-report/
Мое личное мнение: основная возня с поставками техники связана со скоростью обучения. Проще говоря, в союзных Украине странах прямо сейчас проходят обучение операторы РЭБ, ПВО, пилоты, танкисты, логисты и тд. Лично я уверен, что мы увидим ВСУ на штурмовиках А10, Ф16, Леопардах и тд. Просто для этого нужно время. Время для подготовки экипажей.
Це я про танки.
Скажіть хто небуть, у нас що, не вистачає танків? Особливо після Харківської операції.
Ну, ще нещодавно кожен день скиглили про Гепарди. Ну дали Гепарди, і що чути про їх ефективне, або хоч якесь застосування? Ну хоч свербіж втихомирили.
Тепер за танки вчепилися.
Ну що, курва вирішать ті танки? Скільки їх поставлять? Десяток, два? Що кардинального буде вирішено з їх допомогою? Чи хтось думає, що їх сотні привезуть?
Чим Леопард так відрізняється від радянських? Тим, що це величезна "корова", до якої потрібні окремі ********** та запчастини.
У нас і так уже не озброєння а ковдра із шматочків.
Може Шольц і хитро....зроблений, але, як на мене, поставки артилерії значно краще.
Артилерія і ППО з ПРО потрібні, ******* позашляховики і БМП. Про авіацію я вже мовчу.
Але танки... точно не актуальна тема.
2. Поставка танков - вопрос политический, т.к. дальше идет поставка современных самолетов/вертолетов, дальше ракет стратегической дальности. Вспомни с какой техники начинались поставки вооружения в Украину. Все постепенно. Прощупывают реакцию путлера.
И у Шольца простой вопрос: Почему Германия (первая) должна поставлять в Украину свои танки, а не США?
В мировой дипломатии не принято честно и прямо выражать свои мысли, т.к. диалог может получится очень неприятный. США ведь вполне могут сказать: РФ нам за океаном ничем не угрожает. Это у вас на континенте идет война. И этого агрессора, вы - Германия, вырастили своими руками в том числе. У Германии могут найтись свои, неприятные для США, аргументы ... Короче конфликт. А зачем это НАТО?
(Польше спасибо, подштрыкивала и подштрыкивает дальше)
І звичайно Польща та Словенія давніше укріпила наші танкові батальйони.
"С Талем мы сыграли 10 партий, в преферанс, в очко, и на бильярде".
А где же шахматы? А нету......
Однак німецький канцлер відмовився затверджувати експортну ліцензію, а його заяви в цілому були "загальними і розпливчастими".