Германия передумает относительно танков Leopard. Счет - на недели, - посол Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник убежден, что правящая коалиция в Германии в ближайшие недели примет решение о поставках в Украину бронетранспортеров Marder и танков Leopard.
Об этом он сказал в интервью немецким СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.
"Я убежден, что правящая коалиция, которая отказывается поставлять бронетранспортеры Marder и танки Leopard, изменит свое решение. Это всего лишь вопрос времени, и счет идет на недели", – сказал Мельник.
Он также отметил, что Украина хочет освободить как можно больше территорий до зимы.
"Я надеюсь, что украинская армия сможет перехитрить россиян в ближайшие недели, так же как они, она это сделала в последние несколько дней. ...Думаю, у нас есть хорошие шансы. Мы видели, что наша армия, которая всегда считалась слабой, вполне способна добиться таких успехов даже с небольшим количеством западного оружия. Нас стоит продолжать поддерживать", – сказал посол.
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А як вдячні жителі Бучі та інших міст за дороги замість ракет, я взагалі мовчу!
зразу видно дебіла який в армії не служив, а лапшу вішай своїй мамці.
Т.е. кроме оскорблений больше нет аргументов? Для того, чтоб прошла техника нужна тонкая полоса шириной 4-5 метра, которая разминируется со скоростью 10 км/ч специальной техникой. А ты вещаешь о каких то полях.
Почитай на досуге, например, о БМР-3М
а казав він не як дипломат, а як персонаж 95-го кварталу
а ще точніше, як учень педального коня-лаврова
Публічно обзивати найвищу посадову особу - це між крапельками?
По-моєму це не крапельками, а з відра нечистотами!
Може вони цього й варті, але ТАК не повинен говорити дипломат, чи я щось не розумію?
Як на мене, це стиль т.зв. русскай дипломатії.
Щось не дуже було чути подібних українських дипломатів з инших країн Европи, а зброю ці країни чогось постачали!
Вважаю, що Мельник своїми виходками зробив для України більше шкоди аніж користи. Чогось Мельника було не дуже чути в 2014-2019 роках, от тоді хай би добивався постачання зброї.
2. По друге, а як з ними було вести, цитата:
"Мельник розповів, що Крістіан Лінднер тоді сидів із «ввічливою посмішкою» і розмовляв так, «ніби поразка українців давно зафіксована».
«У вас лише кілька годин. Постачання зброї чи відключення Росії від SWIFT безглузді», - переповідає слова німецького міністра FAZ.
Про цю розмову посол на початку березня також розповів журналу https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-der-undiplomat-unterwegs-mit-botschafter-andrij-melnyk-a-db55c567-5483-490f-a8eb-c2009f0c6dd3 Der Spiegel .
«У мене було відчуття, що він дивиться більше на баланс, ніж на наші страждання. Але, можливо, він повинен. Як міністр фінансів. У всякому разі для мене це був нокаут. Тоді я завершив розмову. Я не часто плачу, але після розмови з Крістіаном Лінднером просто сльози текли по обличчю», - заявив Мельник."
3. По третє, німці все тягнули з танками, а зараз з супер-пупер новим послом остаточно відмовили. Срані аналоги Тунгуски, під які набої робить лише один виробник у світі, дали і обіцяють ППО (вистачить лише для Києва).
Ми вже почали на третій пікап збирати, а немчура досі потилицю чухає.....
Люди ! Най дадуть більше Хаймерсів + штук 15-20, гаубиць 155 - штук 50 ...