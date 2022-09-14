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Новости Война
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Германия передумает относительно танков Leopard. Счет - на недели, - посол Мельник

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Посол Украины в Германии Андрей Мельник убежден, что правящая коалиция в Германии в ближайшие недели примет решение о поставках в Украину бронетранспортеров Marder и танков Leopard.

Об этом он сказал в интервью немецким СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Я убежден, что правящая коалиция, которая отказывается поставлять бронетранспортеры Marder и танки Leopard, изменит свое решение. Это всего лишь вопрос времени, и счет идет на недели", – сказал Мельник.

Он также отметил, что Украина хочет освободить как можно больше территорий до зимы.

"Я надеюсь, что украинская армия сможет перехитрить россиян в ближайшие недели, так же как они, она это сделала в последние несколько дней. ...Думаю, у нас есть хорошие шансы. Мы видели, что наша армия, которая всегда считалась слабой, вполне способна добиться таких успехов даже с небольшим количеством западного оружия. Нас стоит продолжать поддерживать", – сказал посол.

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Автор: 

Германия (6929) помощь (7763) танк (2248) Мельник Андрей (227)


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Топ комментарии
+27
Асфальтом закидаєш ворога, невдячна зескотина, Цивілізовані країни і зокрема Німеччина нам допомагають. Треба своє озброєння на сам перед мати, а не готуватись до шашликів, а потім клянчити по світу
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14.09.2022 16:21
+8
Брехуни. Зброя потрібна зараз а не через тижні. Йдіть бюргери за русським кораблем. Подолаємо мерзоту і без вас.
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14.09.2022 16:17
+7
Мельник поводив себе у стилі зекоманди, не як дипломат, а як хамуватий 95квартальник.
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14.09.2022 16:50
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Брехуни. Зброя потрібна зараз а не через тижні. Йдіть бюргери за русським кораблем. Подолаємо мерзоту і без вас.
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14.09.2022 16:17 Ответить
Асфальтом закидаєш ворога, невдячна зескотина, Цивілізовані країни і зокрема Німеччина нам допомагають. Треба своє озброєння на сам перед мати, а не готуватись до шашликів, а потім клянчити по світу
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14.09.2022 16:21 Ответить
Если спросить любого ВСУшника, то все говорят спасибо за дороги, потому как сейчас именно по ним доставляется львиная часть боеприпасов, техни и другого оборудования как на фронт так и с западных стран. Так же с этих дорог влетает наша авиация. Как-то так... Ну а вы диванные стратеги пишите гадости дальше. После войны посмотрим кто чем занимался)
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14.09.2022 16:27 Ответить
Ну, якісь дороги дійсно допомогли, але по сільським дорогам, якими здебільшого пересуваються загони ЗСУ, їхати хіба що танками - ні#єра вони не ремонтовані, вибоїна на вибоїні. Може, літаки з якихось магістральних доріг і злітають, але не з цих, яких більшість. І поясни, навіщо відновлювати дороги в Бучі, коли там будинки треба ремонтувати? Це, бл@дь, "на часі", а людям якось зиму пережити "не на часі". Чому тій Бучі так не щастить?
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14.09.2022 16:42 Ответить
Поясню. Сельские дороги и дороги в Буче - это дороги местного значения, которые финансируются из местного бюджета. Спроси у своего мэра, поселкового головы, чем они сейчас занимаются. Когда спросишь, придешь и расскажешь.
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14.09.2022 17:04 Ответить
Спитай любого ВСУшника на південному напрямку, він ще й подякує за розмінований Чонгар, еге ж.
А як вдячні жителі Бучі та інших міст за дороги замість ракет, я взагалі мовчу!
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14.09.2022 17:17 Ответить
Грамотей. Минные поля разминируются за 20 минут специальной техникой.
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14.09.2022 18:13 Ответить
Грамотєй, розкажи що проривати фронт на сотні кілометрів з ешелонованою обороною через мінні поля безпечніше ніж утримувати на вузькому замінованому перешийку.
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14.09.2022 18:15 Ответить
а в районе Чонгара были минные поля на сотни киллометров?
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14.09.2022 19:14 Ответить
Дурня, якби так було просто ніхто нічого і не мінував би.
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14.09.2022 21:09 Ответить
Дурня у тебя в голове https://www.youtube.com/shorts/O3jM37yT9lU
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14.09.2022 22:00 Ответить
Дебіл, для чого тоді мінують? а відео запхай собі взад якщо ти не знаєш елементарного, мінні поля прикривають артою, щоб їх так не розміновували,
зразу видно дебіла який в армії не служив, а лапшу вішай своїй мамці.
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14.09.2022 22:22 Ответить
Я смотрю ты воевал, наверное на Колчаковских фронтах...
Т.е. кроме оскорблений больше нет аргументов? Для того, чтоб прошла техника нужна тонкая полоса шириной 4-5 метра, которая разминируется со скоростью 10 км/ч специальной техникой. А ты вещаешь о каких то полях.
Почитай на досуге, например, о БМР-3М
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14.09.2022 22:53 Ответить
А какие мины были установлены на Чонгаре?)
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14.09.2022 23:02 Ответить
Я Чонгар не мінував, окрім того ставлять дистанційні фугаси й дистанційні міни ПТМ-3 чи аналоги та усі мінні поля прикриває арта, щоб не можливо було б швидко розмінувати..
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14.09.2022 23:09 Ответить
Ну так если ты не минировал, тогда свернись трубочкой и помахай ручкой. Понятно умник?
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14.09.2022 23:11 Ответить
А ти там був що байки розповідаєш і що ти про це знаєш дурник і що ти взагалі знаєш про міни чи мінування?
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14.09.2022 23:15 Ответить
Ти коли-небудь чув про міни DM22 чи їхні аналоги, в кацапів вони також є, є й у нас. Значить в армії не служив і нічого не знаєш, ще раз в тебе спитаю навіщо тоді мінують. Для цього є такі міни як DM22 чи наші аналоги ТМ-83. І не треба мені рекомендувати читати про те що ти знаєш з картинок, на відміну від тебе я це бачив наживо.
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14.09.2022 23:11 Ответить
Брехня.
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14.09.2022 21:11 Ответить
Спитав і не одного, а в 50 і усі послали зеДебіла за кацапським кораблем, особливо вдячні за дороги до Білорусії, де до війни проїжджали 3 машини ЗА ДОБУ до Чорнобильської.
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14.09.2022 21:15 Ответить
Як знадобиться то закидаю. А от вдаватися до образ то якраз і є якраз перша ознака орківського прихвостня. Палитеся нешановний агенте).
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14.09.2022 16:59 Ответить
Усі жертви у цій війні лежать на Боневтікі і його шайціі- лєйці. Якщо б готувалися до війни її могло і не бути
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14.09.2022 17:31 Ответить
Там дуже, дуже багато кацапів та етнічних кацапів, спротив постачанню нам зброї дуже великий але зброю дають в тому числі найновішу, багато про що взагалі не говорять. Краще пізно ніж ніколи.
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14.09.2022 16:24 Ответить
Даваите вже на дні.
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14.09.2022 16:17 Ответить
Тормозят - ше 200 танків і гнали б іх як собак.
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14.09.2022 16:31 Ответить
На години
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14.09.2022 16:28 Ответить
- Я принес посылку от вашего мальчика, только я вам ее не отдам, потому что у меня яиц нету...
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14.09.2022 16:34 Ответить
Ця віина Захід протрезвит.
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14.09.2022 16:39 Ответить
Хотілось би почуте це саме від німців
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14.09.2022 16:19 Ответить
А що, пан Мюллер-Мельник досі посьол? Тоді зрозуміло, чому не дають танків.
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14.09.2022 16:19 Ответить
А то Мельник винен, що Шольц на підсосі у (уйла
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14.09.2022 16:28 Ответить
Мельник поводив себе у стилі зекоманди, не як дипломат, а як хамуватий 95квартальник.
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14.09.2022 16:50 Ответить
Чим, тим що не брехав як кварталівці, а казав правду, за що його і зняли. Він зліта не посол у Німеччині.
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14.09.2022 17:35 Ответить
я кажу не про те, ЩО він казав, а про те, ЯК він казав
а казав він не як дипломат, а як персонаж 95-го кварталу
а ще точніше, як учень педального коня-лаврова
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14.09.2022 20:17 Ответить
Він сам пояснював, чого і кому сказав, а казав він ЗМІ, щоб був резонанс, щоб німці та інші європейці замислились, і це добре працювало і сильно дошкуляло путінферштйнівській владі Німеччини. Нового посла вже більше дох місяців не чути і не видно, а те що постачають німці, "вигриз" у них саме Мельник. А як дипломат він чудово вміє між крапельками, але коли Україна гине, то він приніс свою кар'єру у жертву.
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15.09.2022 05:49 Ответить
Нічого собі, між крапельками!
Публічно обзивати найвищу посадову особу - це між крапельками?
По-моєму це не крапельками, а з відра нечистотами!
Може вони цього й варті, але ТАК не повинен говорити дипломат, чи я щось не розумію?
Як на мене, це стиль т.зв. русскай дипломатії.
Щось не дуже було чути подібних українських дипломатів з инших країн Европи, а зброю ці країни чогось постачали!
Вважаю, що Мельник своїми виходками зробив для України більше шкоди аніж користи. Чогось Мельника було не дуже чути в 2014-2019 роках, от тоді хай би добивався постачання зброї.
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15.09.2022 20:27 Ответить
1. По перше, він вів так, щоб це було цікаво ЗМІ, щоб виборці німецької влади були на боці України і йому вдалося. Є велике інтерв'ю про це з ним.

2. По друге, а як з ними було вести, цитата:

"Мельник розповів, що Крістіан Лінднер тоді сидів із «ввічливою посмішкою» і розмовляв так, «ніби поразка українців давно зафіксована».

«У вас лише кілька годин. Постачання зброї чи відключення Росії від SWIFT безглузді», - переповідає слова німецького міністра FAZ.

Про цю розмову посол на початку березня також розповів журналу https://www.spiegel.de/politik/deutschland/ukraine-krieg-der-undiplomat-unterwegs-mit-botschafter-andrij-melnyk-a-db55c567-5483-490f-a8eb-c2009f0c6dd3 Der Spiegel .

«У мене було відчуття, що він дивиться більше на баланс, ніж на наші страждання. Але, можливо, він повинен. Як міністр фінансів. У всякому разі для мене це був нокаут. Тоді я завершив розмову. Я не часто плачу, але після розмови з Крістіаном Лінднером просто сльози текли по обличчю», - заявив Мельник."

3. По третє, німці все тягнули з танками, а зараз з супер-пупер новим послом остаточно відмовили. Срані аналоги Тунгуски, під які набої робить лише один виробник у світі, дали і обіцяють ППО (вистачить лише для Києва).
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16.09.2022 01:07 Ответить
А Шольц поводить себе як малолєтка, яку застукали на гарячому: і так, і ні, і не знаю
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14.09.2022 18:02 Ответить
мене Шольц менше турбує, не він обличчя України, а Мельник... був
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14.09.2022 20:15 Ответить
"Не, ну тада я ваще не знаю"!(с)

Ми вже почали на третій пікап збирати, а немчура досі потилицю чухає.....
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14.09.2022 16:19 Ответить
Украинские механики работают на самолете ближней авиационной поддержки Су-25 - судя по ливрее начала 2000-х годов, этот самолет был снят с длительного хранения и, вероятно, используется в качестве источника запасных частей для действующих самолетов Су-25, активно задействованных для поддержки войск.

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14.09.2022 16:23 Ответить
Для снятия с самолетов-доноров комплектующих агрегатов и блоков для других самолётов не нужны гидроподъемники и компрессоры. Это выполнение регламентных работ на летающем самолете. Какого года это фото?
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14.09.2022 16:33 Ответить
Ну ... герб вже український, значить ... не пройшло і 30 років ...
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14.09.2022 18:33 Ответить
Сейчас летают самолеты, прошедшие заводской ремонт и перестановка агрегатов и блоков на них с не ремонтных самолетов запрещено. Сейчас самолеты покрашены под пиксель, а на этом самопальный камуфляж из красок, которые на складе есть. Поэтому и спрашиваю: какого года фотография?
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14.09.2022 19:18 Ответить
Вибачаюсь ... Я без претензій ... Приємно почитати комент людини, яка розбирається.
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14.09.2022 21:30 Ответить
Анекдот
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14.09.2022 16:24 Ответить
Почнеться ленд-ліз ось тоді і передасть Німеччина танки час ще має.
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14.09.2022 16:34 Ответить
А может Мельнику поменьше трепать языком? От его языка ничего не зависит. И вообще, он же кажется был уволен с должности посла или не уволили?
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14.09.2022 16:40 Ответить
А хіба Мельник не екс-посол у Німеччині? Його ж ніби то відкликали з посади, ні?
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14.09.2022 16:46 Ответить
Відкликали 9 липня 2022 року і кращого посла за нього вже не буде.
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14.09.2022 17:37 Ответить
Все ще "шолцаваляють"
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14.09.2022 16:47 Ответить
Мое мнение такое. Есть какая то тайная договоренность между США, Англией, Германией и т.д. о передаче бронетехники и самолетов. Должно произойти какое то событие и эту технику начнут давать.
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14.09.2022 16:51 Ответить
А Мельник досі посол в Німеччині?
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14.09.2022 16:51 Ответить
А що, Мельник ще й досі там?..
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14.09.2022 16:52 Ответить
Якщо Мельник ще посол, то хєр буде а не танки.
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14.09.2022 16:52 Ответить
Пока Мельник посол - танков нам не видать.
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14.09.2022 16:59 Ответить
,,...наша армія, яка завжди вважалась слабкою...,, ( Мельник ). А ким вона такою вважалась не хоче сказати? Раптом не кацапами?
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14.09.2022 17:12 Ответить
Хоч би Leopard1А5 дали.
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14.09.2022 17:18 Ответить
Поляки, словаки и чехи дали нам 500+ танков Т-72, 300+ танков наши захватили у рашистов. Что вы уперлись в эти 50 леопардов?! Что они изменят при таких масштабах? Сотня мардеров? Неплохая машинка... Только нам уже дали 1500+ бронемашин разных модификаций и еще минимум 1000 мы затрофеили. Сотня мардеров неплохо, но и без них справимся. Пусть лучше побольше панзергаубиц 2000 дают и ПВО Ирис поскорее.
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14.09.2022 17:40 Ответить
нарешті ... притомний текст ... + 100

Люди ! Най дадуть більше Хаймерсів + штук 15-20, гаубиць 155 - штук 50 ...
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14.09.2022 18:35 Ответить
Похоже это уже пошло дело принципа Причём не понятно, есть ли у ВСУ подготовленные танкисты, умеющие на леопардов оно же абрамсов (Леопард-2 - родственник Абрамса) воевать.
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14.09.2022 18:55 Ответить
если не лениться и тренироваться каждый день, за 3 мес танк можно освоить. это ж не самолет. а вот с его ремонтом куда хуже, у человека способности должны быть.
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14.09.2022 19:16 Ответить
Ну от ! Ще один аргумент - нащо нам здалися ті абрамси і лео ??
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14.09.2022 21:32 Ответить
 
 