Германия передумает относительно танков Leopard. Счет - на недели, - посол Мельник

Посол Украины в Германии Андрей Мельник убежден, что правящая коалиция в Германии в ближайшие недели примет решение о поставках в Украину бронетранспортеров Marder и танков Leopard.

Об этом он сказал в интервью немецким СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

"Я убежден, что правящая коалиция, которая отказывается поставлять бронетранспортеры Marder и танки Leopard, изменит свое решение. Это всего лишь вопрос времени, и счет идет на недели", – сказал Мельник.

Он также отметил, что Украина хочет освободить как можно больше территорий до зимы.

"Я надеюсь, что украинская армия сможет перехитрить россиян в ближайшие недели, так же как они, она это сделала в последние несколько дней. ...Думаю, у нас есть хорошие шансы. Мы видели, что наша армия, которая всегда считалась слабой, вполне способна добиться таких успехов даже с небольшим количеством западного оружия. Нас стоит продолжать поддерживать", – сказал посол.

Читайте также: Немецкий производитель модернизировал 16 БМП Marder для Украины, но не имеет разрешения правительства на их отправку