У кожній громаді на Луганщині введуть військові адміністрації, - Гайдай

Через співпрацю депутатів міських рад громад Луганської області з окупантами, проведення сессій - неможливе. У області створюватимуть ВЦА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Враховуючи те, що значна кількість депутатів органів місцевого самоврядування співпрацювала з окупантами, майбутні сесії неможливо буде провести. Тому прийняте рішення увести у кожній громаді Луганщини військові адміністрації", йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що подання на призначення начальників цих адміністрацій вже подані на розгляд Президенту Зеленському. Це дозволить начальнику військової адміністрації в умовах воєнного стану швидко приймати рішення.