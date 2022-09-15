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У кожній громаді на Луганщині введуть військові адміністрації, - Гайдай
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Через співпрацю депутатів міських рад громад Луганської області з окупантами, проведення сессій - неможливе. У області створюватимуть ВЦА.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Враховуючи те, що значна кількість депутатів органів місцевого самоврядування співпрацювала з окупантами, майбутні сесії неможливо буде провести. Тому прийняте рішення увести у кожній громаді Луганщини військові адміністрації", йдеться у повідомленні.
Зазначається, що подання на призначення начальників цих адміністрацій вже подані на розгляд Президенту Зеленському. Це дозволить начальнику військової адміністрації в умовах воєнного стану швидко приймати рішення.
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Организовывать доставку еды, эвакуацию людей, снабжение терриотрий теплом, электрикой, отвечать за медицину и безопасность.
Причем, когда 99% области в оккупации - он умница что ЗАРАНЕЕ готовит администрации, чтобы не было так- наши военные зашли, пошли дальше - а власти в селе нет.
Умный мужик. много сделал для области в самые трудные дни.
Единственный от кого у орков бомбеж пердаков.
так что ты явно не украинец, раз у тебя даже от таких простых постов Гайдая бомбеж сраки на британский флаг.
надо готовить но не военные? а какие?
вот можно что-то адекватное выдать, ольгинец?