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У кожній громаді на Луганщині введуть військові адміністрації, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

гайдай,сергій

Через співпрацю депутатів міських рад громад Луганської області з окупантами, проведення сессій - неможливе. У області створюватимуть ВЦА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"Враховуючи те, що значна кількість депутатів органів місцевого самоврядування співпрацювала з окупантами, майбутні сесії неможливо буде провести. Тому прийняте рішення увести у кожній громаді Луганщини військові адміністрації", йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Луганську родини примусово мобілізованих влаштували бунт біля військової частини, окупанти кажуть, що "ситуація під контролем", - Гайдай

Зазначається, що подання на призначення начальників цих адміністрацій вже подані на розгляд Президенту Зеленському. Це дозволить начальнику військової адміністрації в умовах воєнного стану швидко приймати рішення.



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Соскучился Сергей по командованию.
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15.09.2022 12:53 Відповісти
хочешь - можешь попробовать вместо него. Это же так легко и просто - управлять областью, 99% которой находится в оккупации.
Организовывать доставку еды, эвакуацию людей, снабжение терриотрий теплом, электрикой, отвечать за медицину и безопасность.
Причем, когда 99% области в оккупации - он умница что ЗАРАНЕЕ готовит администрации, чтобы не было так- наши военные зашли, пошли дальше - а власти в селе нет.
Умный мужик. много сделал для области в самые трудные дни.
Единственный от кого у орков бомбеж пердаков.
так что ты явно не украинец, раз у тебя даже от таких простых постов Гайдая бомбеж сраки на британский флаг.
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15.09.2022 13:21 Відповісти
К чему этот спич, территории были под оккупацией часть депутатов и чиновников сотрудничала с оккупантами, начальник вца сможет быстро принимать решение, а выполнять их кто будет? Инвалиды и пожилые люди которые физически не смогли уехать или оставшиеся коллборанты которых бросили убегающие орки?
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15.09.2022 14:59 Відповісти
Я радив би відправляти до спаму цю какошніцу, щоб не смерділа боярою і лаптями.
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16.09.2022 02:33 Відповісти
ох и гайдай...
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15.09.2022 12:54 Відповісти
что он сказал не так? не надо готовить администрации? или что?
надо готовить но не военные? а какие?
вот можно что-то адекватное выдать, ольгинец?
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15.09.2022 13:22 Відповісти
А можна ввести ВЦА до ОП? Через співпрацю з окупантами...
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15.09.2022 13:09 Відповісти
 
 