Україна отримала від ЄІБ перші 500 млн євро

Україна отримала від Європейського інвестиційного банку перший транш з пакету допомоги у загальному розмірі 1,59 млрд євро.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, написав у твіттері прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні Україна отримала від Європейського інвестиційного банку перший транш у розмірі 500 млн євро з пакету допомоги в 1,59 млрд євро. Дякую президенту ЄІБ Вернеру Гоєру та Єврокомісії за допомогу Україні. Транш буде спрямований на відбудову інфраструктури, підтримку економіки та нагальні потреби населення", - написав Шмигаль.

Також читайте: Для швидкого відновлення України важливо, щоб гуманітарна допомога та відбудова відбувалися паралельно, - президент ЄІБ Гоєр