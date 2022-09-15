Україна отримала від ЄІБ перші 500 млн євро
Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні
Україна отримала від Європейського інвестиційного банку перший транш з пакету допомоги у загальному розмірі 1,59 млрд євро.
Про це, як передає Цензор.НЕТ, написав у твіттері прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Сьогодні Україна отримала від Європейського інвестиційного банку перший транш у розмірі 500 млн євро з пакету допомоги в 1,59 млрд євро. Дякую президенту ЄІБ Вернеру Гоєру та Єврокомісії за допомогу Україні. Транш буде спрямований на відбудову інфраструктури, підтримку економіки та нагальні потреби населення", - написав Шмигаль.
Сьогодні Україна отримала від @EIB перший транш у розмірі €500 млн з пакету допомоги в €1,59 млрд. Дякую президенту ЄІБ @wernerhoyer та @EU_Commission за допомогу 🇺🇦. Транш буде спрямований на відбудову інфраструктури, підтримку економіки та нагальні потреби населення.— Denys Shmyhal (@Denys_Shmyhal) September 15, 2022
Будь ласка, зачекайте...