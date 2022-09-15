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Україна отримала від ЄІБ перші 500 млн євро

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

канада,гроші,долар

Україна отримала від Європейського інвестиційного банку перший транш з пакету допомоги у загальному розмірі 1,59 млрд євро.

Про це, як передає Цензор.НЕТ, написав у твіттері прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Сьогодні Україна отримала від Європейського інвестиційного банку перший транш у розмірі 500 млн євро з пакету допомоги в 1,59 млрд євро. Дякую президенту ЄІБ Вернеру Гоєру та Єврокомісії за допомогу Україні. Транш буде спрямований на відбудову інфраструктури, підтримку економіки та нагальні потреби населення", - написав Шмигаль.

Також читайте: Для швидкого відновлення України важливо, щоб гуманітарна допомога та відбудова відбувалися паралельно, - президент ЄІБ Гоєр

Автор: Анастасія Потіха
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Зелень швидко прилаштує бабло по опшорам.
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15.09.2022 13:24 Відповісти
Літак сів ще в суботу. Тому нбу ще встиг продати людям євро по високій ціні. Общипування гусей продовжується
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15.09.2022 13:29 Відповісти
Транш.. потребности населения)) шмыгаль!. ******
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15.09.2022 13:31 Відповісти
Новым дорогам быть!
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15.09.2022 13:37 Відповісти
і офшори - потреби населення ж))
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15.09.2022 13:39 Відповісти
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15.09.2022 13:46 Відповісти
то умови були так прописані - або підщ одного учасника загнали..у нас закон про них дуже цікавий
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15.09.2022 14:04 Відповісти
 
 