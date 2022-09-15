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До визволених Куп’янська, Ізюма та Балаклії можна дістатися з Харкова. МАРШРУТ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

балаклія,сирський

Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм опублікував маршрут, яким можна безпечно дістатися з Харкова до звільнених Куп’янська, Ізюма та Балаклії.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал Найєма.

У навігаторі шлях можна переглянути за посиланням.

Найєм наголосив, що зараз ще триває розмінування й забезпечення безперешкодного проїзду. Тож не рекомендовано пересуватися цим маршрутом без нагальної потреби.

Рухатися рекомендують виключно у світлу пору доби й на безпечній швидкості.

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До визволених Куп’янська, Ізюма та Балаклії можна дістатися з Харкова 01

Автор: Ольга Лузан
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Офіційний представник України заявила, що на звільнених територіях Харківщини затримали російських вчителів. Цифру не назвала, але неофіційно говорять близько 50...
Реакція росії...?
Слідчий Комітет Росії вже порушив кримінальну справу про викрадення російських громадян.
Міністерство освіти Росії спростувало факт посилки російських вчителів до Харківської області.

???
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15.09.2022 13:54 Відповісти
Они уволились. За день до ареста.....

И вообще! Ихтамнет!!!
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15.09.2022 13:58 Відповісти
кому вони потрібні на раїсі..їм там біомаса потрібна..хрестик вміють малювати й добре..такими легше маніпулювати..цар-батюшка є, регіональні поміщики є..залишилось відібрати паспорти - кріпакі готові..
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15.09.2022 14:09 Відповісти
брошенный раша блокпост (если можно так обидеть блокпост)))

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15.09.2022 14:12 Відповісти
 
 