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До визволених Куп’янська, Ізюма та Балаклії можна дістатися з Харкова. МАРШРУТ
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Заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм опублікував маршрут, яким можна безпечно дістатися з Харкова до звільнених Куп’янська, Ізюма та Балаклії.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на телеграм-канал Найєма.
У навігаторі шлях можна переглянути за посиланням.
Найєм наголосив, що зараз ще триває розмінування й забезпечення безперешкодного проїзду. Тож не рекомендовано пересуватися цим маршрутом без нагальної потреби.
Рухатися рекомендують виключно у світлу пору доби й на безпечній швидкості.
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Реакція росії...?
Слідчий Комітет Росії вже порушив кримінальну справу про викрадення російських громадян.
Міністерство освіти Росії спростувало факт посилки російських вчителів до Харківської області.
???
И вообще! Ихтамнет!!!