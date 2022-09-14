Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський відвідав звільнений від російських окупантів Ізюм на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні світлини опублікувала 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.

"Сьогодні у звільненому українськими десантниками Ізюмі, підняли прапор України! В урочистостях взяли участь Президент України Володимир Зеленський, заступник Міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які декілька днів тому звільнили місто від рашиських окупантів.

На початку урочистостей присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання, далі Президент України подякував воїнам за звільнені українські землі та в урочистій обстановці підняли український стяг над міською радою! Ізюм - це Україна!" - йдеться в повідомленні.

Глава держави у Telegram написав: "Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі. Рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги".

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