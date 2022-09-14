Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм. ФОТОрепортаж
Президент Володимир Зеленський відвідав звільнений від російських окупантів Ізюм на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні світлини опублікувала 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.
"Сьогодні у звільненому українськими десантниками Ізюмі, підняли прапор України! В урочистостях взяли участь Президент України Володимир Зеленський, заступник Міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які декілька днів тому звільнили місто від рашиських окупантів.
На початку урочистостей присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання, далі Президент України подякував воїнам за звільнені українські землі та в урочистій обстановці підняли український стяг над міською радою! Ізюм - це Україна!" - йдеться в повідомленні.
Глава держави у Telegram написав: "Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі. Рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А жіночка його стоїть мужньо в сторонці, бо секретарша це героїчна професія 😆
Мабуть їх десь на корпоративі в маскві познайомили, заодно і компромата
назнімали жорсткіше ніж на Трампа )
Подоляк розбалабанив на весь Інтернет, що саме завдяки геніальному керівництву Офісу президента ЗСУ вдалося провести так вдало операцію з розгрому російських військ та звільненню Харківщини від окупантів У д"Єрмака негайно задзвонив телефон:
- Ты чем там, ****, занимаешься? Мы тебя зачем к хахлам внедрили и такие деньги платим?!!! "Новичка" захотелось?!!!
У нашого Боневтіка унікальний дар - нести хаос та руйнування туди, куди його понесло.
Отже, цим треба скористатися на практиці. Ще не пізно відрядити його у гастрольне турне (можна разом із "кварталом") по гарадам і вєсям однієї смєхдєржави. На місяць. А краще - на два місяці. Щоб з гарантією.
Ото ж бо й воно.
Як на мене, то не так їх і багато. Тих, що прийнятні. Точніше, прийнятного. Одного. І він простий. Перемогти у війні і, нарешті, привести до влади адекватних людей.
JaWernulsaHerWam
@JaWernulsa
·
https://twitter.com/JaWernulsa/status/1570015168511283203 2 мин
****, я чекав, що як тільки солдатська кров підсохне, на звільнені території полізуть мародери. Ось, перші два пдраса взялися за ручки і позують. Нагадаю для тих, хто не хотів би опинитися у незручному становищі. Не треба позувати на фоні техніки, яку спалив не ти. Не треба >>>
Єгоров і Кантарія...
Знайомого, загинувшоего під Ізюмом ховали. А друг його з-відти контужений, але повернувся.
Почули, як влада "допомогла". Практично нічого. Тому не пишіть єрунди.
Піар? Так.
Може нагадати 16 лютого день єдності в Маріуполі, де це недолуге верещало,що все добре і нічого не бійтеся?
Тварюка, висидівши в бункері, нагородивши орденами хз кого і за що, приїхало піариться на крові.
@Arifich
·
https://twitter.com/Arifich/status/1570008892293136384 55 мин
Приезд Зе в Изюм конкретно взорвал пердаким ватникам. И не только)))))
А єрмак приїхав на розвідку?
Угомонитесь зрадое...ы, плохо отношусь к Зе, голосовал за Пороха, но в данном случае он всё сделал правильно. Приехал в освобожденный прифронтовой город. Бункерное х=ло срущее в чемодан шаг лишний сделать боится к примеру.
То як?
Мы выступаем от имени чистого разума. Если Порох сделал ошибку - это ошибка, если Зеля что-то сделал правильно - это правильно.
Дай їм Бог повернутися с перемогою живими і неушкодженими .
Странно еще что автоматы не поотбирали у военных на встрече! Возможно то какой то сильно ментовский взвод