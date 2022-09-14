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Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський відвідав звільнений від російських окупантів Ізюм на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідні світлини опублікувала 25 окрема повітрянодесантна Січеславська бригада.

"Сьогодні у звільненому українськими десантниками Ізюмі, підняли прапор України! В урочистостях взяли участь Президент України Володимир Зеленський, заступник Міністра оборони Ганна Маляр, представники ЗСУ та інших силових підрозділів, які декілька днів тому звільнили місто від рашиських окупантів.

На початку урочистостей присутні вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання, далі Президент України подякував воїнам за звільнені українські землі та в урочистій обстановці підняли український стяг над міською радою! Ізюм - це Україна!" - йдеться в повідомленні.

Глава держави у Telegram написав: "Наш синьо-жовтий уже майорить у деокупованому Ізюмі. І так буде в кожному українському місті й селі. Рухаємося лише в одному напрямку – вперед і до перемоги".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У звільнених населених пунктах виплачують пенсії одразу за п’ять місяців, - Зеленський

Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм 01
Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм 02
Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм 03
Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм 04
Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм 05
Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм 06
Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм 07
Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм 08
Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм 09
Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм 10

Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм 11
Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм 12
Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм 13
Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм 14
Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм 15
Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм 16
Зеленський приїхав у визволений від російських окупантів Ізюм 17

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) Ізюм (331)


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Топ коментарі
+53
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14.09.2022 13:04
+51
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14.09.2022 13:00
+33
Незмінного поводиря Єрмака чомусь не згадують.
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14.09.2022 12:54
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з Кличко в ньго так не прокотило
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14.09.2022 14:33 Відповісти
З зеленою мавпою фотографуються як в контактному зоопарку.
А жіночка його стоїть мужньо в сторонці, бо секретарша це героїчна професія 😆
Мабуть їх десь на корпоративі в маскві познайомили, заодно і компромата
назнімали жорсткіше ніж на Трампа )
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14.09.2022 13:32 Відповісти
Боты, зря стараетесь
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14.09.2022 13:35 Відповісти
Якийсь Єрмак сумний. І чого б це
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14.09.2022 13:36 Відповісти
Як чого? Харківщину звільнили. Пєчалька.
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14.09.2022 13:47 Відповісти
А як ти думаєш?
Подоляк розбалабанив на весь Інтернет, що саме завдяки геніальному керівництву Офісу президента ЗСУ вдалося провести так вдало операцію з розгрому російських військ та звільненню Харківщини від окупантів У д"Єрмака негайно задзвонив телефон:
- Ты чем там, ****, занимаешься? Мы тебя зачем к хахлам внедрили и такие деньги платим?!!! "Новичка" захотелось?!!!
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14.09.2022 14:51 Відповісти
Молодец Зеленский! У ваты от одного вида пердаки заполыхали, потому что ИХ ботоксное ЧМО даже нос из бункера не высовывает, не то, чтобы на фронте показаться!
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14.09.2022 13:37 Відповісти
Я думав потерпілому янелоху в харю плюнуть, а з ним ще й радісно фоткаються
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14.09.2022 13:37 Відповісти
Мабудь спеціально підібрали масовку з перевірених охоронців. Ви ж бачите що він навіть бронежилет не вдягнув як це зазвичай.
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14.09.2022 22:05 Відповісти
Можливо. Хтозна.
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14.09.2022 22:39 Відповісти
Ой не треба було цього бідоносія пускати! Де не з'явиться, там всюду потім якісь негаразд.
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14.09.2022 13:39 Відповісти
Я вже не раз тут висловлював цю думку.
У нашого Боневтіка унікальний дар - нести хаос та руйнування туди, куди його понесло.
Отже, цим треба скористатися на практиці. Ще не пізно відрядити його у гастрольне турне (можна разом із "кварталом") по гарадам і вєсям однієї смєхдєржави. На місяць. А краще - на два місяці. Щоб з гарантією.
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14.09.2022 14:54 Відповісти
підтримую! і добре булоб з Єрмаком і всією ОПою
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14.09.2022 17:09 Відповісти
ну Киев то стоит пока
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14.09.2022 21:50 Відповісти
Київ стоїть, то правда. А що в країні діється?..
Ото ж бо й воно.
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14.09.2022 22:41 Відповісти
то що робити?
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15.09.2022 00:16 Відповісти
А які є варіанти?
Як на мене, то не так їх і багато. Тих, що прийнятні. Точніше, прийнятного. Одного. І він простий. Перемогти у війні і, нарешті, привести до влади адекватних людей.
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15.09.2022 00:24 Відповісти
переможем ли мы с бедоносцем... Вот в чем вопрос, и если да - то когда....И когда теперь будут те самые выборы....
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15.09.2022 00:32 Відповісти
Звичайно, переможем - уже і зараз видно деякі передумови для цього. Коли - це не до мене, а до спеціалістів з вангування. А вибори будуть уже після Перемоги.
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15.09.2022 04:38 Відповісти
Молодець! Глибока повага. А хто хоче кидатись лайном хай валить до бункеру сцикливого *****.
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14.09.2022 13:41 Відповісти
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14.09.2022 15:04 Відповісти
а что никого умнее не нашлось? кроме как тебя из оППы послать ?
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14.09.2022 15:23 Відповісти
Маладєц. На фанфурік заработал. Беги палучать.
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14.09.2022 15:59 Відповісти
У мене питання до адекватних людей: за розмінування Чонгару, провалення оборонних замовленнь, велике крадівництво буде відповідати Зе і ко? І на вашу думку якби президентом був Порошенко чи відбулося би повномасштабне вторгнення?
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14.09.2022 13:42 Відповісти
вторгнення малося відбутися
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14.09.2022 13:59 Відповісти
Звідки інфа? З того що данилов вже з 2019 готувався?
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14.09.2022 15:30 Відповісти
Полюбому було б
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14.09.2022 17:10 Відповісти
Якби був Порошенко, то вторгнення відбулося набагато менш імовірно, а якщо би і відбулося, то жертв, біженців та руйнувань було б набагато менше!
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15.09.2022 11:52 Відповісти
Зеленский красавчик. Горжусь нашим президентом.
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14.09.2022 14:07 Відповісти
твій президент Путін -Пуйло
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14.09.2022 14:17 Відповісти
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14.09.2022 14:24 Відповісти
мудак
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14.09.2022 14:28 Відповісти
Дебіли!!!!
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14.09.2022 14:32 Відповісти
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14.09.2022 14:59 Відповісти
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15.09.2022 04:39 Відповісти
Майже як єрогліф...
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15.09.2022 11:50 Відповісти
а что тебе не нравится ?что правду про зеленого буратину пишут? так он сам виноват - своими предательскими поступками и пустой болтовней вызывает реакцию людей
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14.09.2022 15:25 Відповісти
про меня, про меня, вашего президента не забудьте....
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14.09.2022 14:13 Відповісти
Зізлочинцем клоуном ще хтось з військових селфі фотографує , я не розумію нащо ,мабуть хтось ще думає що ця людина того варта щоб поруч з нею стояти. Захисники це герої а Зеля хто на їх думку??
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14.09.2022 14:14 Відповісти
Толстому уклонисту Кошевому орден дадут за Харьковщину?
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14.09.2022 14:18 Відповісти
на жопу
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14.09.2022 14:33 Відповісти
А дерьмака з собою клоун для розвідки потягнув?
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14.09.2022 14:33 Відповісти
Це ще питання - хто кого потянув.
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14.09.2022 14:40 Відповісти
Извините, а на последней фотке - кто именно президент ?
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14.09.2022 14:37 Відповісти
а остальные трудни вроде Сережи Лещенко не пропустили нагоды своим фейсом подорговать

JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1570015168511283203 2 мин

****, я чекав, що як тільки солдатська кров підсохне, на звільнені території полізуть мародери. Ось, перші два пдраса взялися за ручки і позують. Нагадаю для тих, хто не хотів би опинитися у незручному становищі. Не треба позувати на фоні техніки, яку спалив не ти. Не треба >>>
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14.09.2022 14:48 Відповісти
Серьожа Лещенко разом з Д'єрмаком піднімали прапор над звільненим Ізюмом!
Єгоров і Кантарія...
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14.09.2022 15:12 Відповісти
Угомонитесь зрадое...ы, плохо отношусь к Зе, голосовал за Пороха, но в данном случае он всё сделал правильно. Приехал в освобожденный прифронтовой город. Бункерное х=ло срущее в чемодан шаг лишний сделать боится к примеру.
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14.09.2022 14:52 Відповісти
Серйозно?
Знайомого, загинувшоего під Ізюмом ховали. А друг його з-відти контужений, але повернувся.
Почули, як влада "допомогла". Практично нічого. Тому не пишіть єрунди.
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14.09.2022 15:20 Відповісти
В українській мові активні дієприкметники теперішнього та минулого часу маловживані. Але тут треба "загиблого" або "який (котрий, що) загинув". Що ж до "зеленої" влади, то, ясна річ, що майже три роки ігнорувала безпеку та обороноздатність і брехала людям, що призвело до величезних територіальних та людських втрат. Але все ж родинам загиблих наших воїнів певні кошти, наскільки знаю, виплачуються...
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15.09.2022 11:45 Відповісти
И как смотрится флаг поднятый зелей, но фоне флага установленного бойцами на крыше здания?
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14.09.2022 16:44 Відповісти
Абсолютно згоден. Я теж за Пороха голосував і голосуватиму, але вважаю, що тут Зеленський правильно виконав свою функцію Президента - чим розірвав пукани на болотах. От тільки Єрмакова не треба тягати з собою і тикати цього скріпконосця людям межи очі: бо його ніхто не обирав і звати для нас його ніяк!
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15.09.2022 11:48 Відповісти
Даёшь - Валерия Залужного -в президенты Украины !!!
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14.09.2022 15:10 Відповісти
Не можна зараз таке писати. бо Зеля збіситься і звільнить його.
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14.09.2022 15:11 Відповісти
та підла тварюка що завгодно може скоїти..й посадити й нещасний випадок..треба тихенько чекати закінчення війни
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14.09.2022 17:16 Відповісти
Військові взагалі небажано, щоб були головними політиками. І Зе не повинен більше бути - бо і так увійшов в історію. Та йому самому це більше не буде потрібно - але його пхнутиме його оточення - різні єрмачки, арахамії, шеріфи та інша різна шушваль...
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15.09.2022 11:39 Відповісти
Може ще і вся його шобла ПВО на захист Харківщини привезла? Можливо озброєння від опи і 95 кварталу? Ні. Чого поперлись?
Піар? Так.
Може нагадати 16 лютого день єдності в Маріуполі, де це недолуге верещало,що все добре і нічого не бійтеся?
Тварюка, висидівши в бункері, нагородивши орденами хз кого і за що, приїхало піариться на крові.
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14.09.2022 15:13 Відповісти
Це вам не фунт ізюму!
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14.09.2022 15:13 Відповісти
Ариф Багиров

@Arifich

·

https://twitter.com/Arifich/status/1570008892293136384 55 мин

Приезд Зе в Изюм конкретно взорвал пердаким ватникам. И не только)))))
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14.09.2022 15:14 Відповісти
Те, що Зе приїхав, - нормально, а що там робить ФСБ-ний агент Єрмаков?
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15.09.2022 11:33 Відповісти
Ермак как всегда-на привязи.Или на оборот...Гаранта в туалет хоть одного отпускают иногда,чи не??
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14.09.2022 15:15 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЕ!
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14.09.2022 15:15 Відповісти
У передньому ряді стоять ЗСУ, а у задньому охорона преза приставила їм пістолети до спини?
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14.09.2022 15:16 Відповісти
В цьому випадку - молодець. Повага.
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14.09.2022 15:20 Відповісти
А не піар на крові? Особливо у секретутки?
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15.09.2022 11:32 Відповісти
О, який ми херой!
А єрмак приїхав на розвідку?
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14.09.2022 15:49 Відповісти
Присоединяюсь!



Угомонитесь зрадое...ы, плохо отношусь к Зе, голосовал за Пороха, но в данном случае он всё сделал правильно. Приехал в освобожденный прифронтовой город. Бункерное х=ло срущее в чемодан шаг лишний сделать боится к примеру.
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14.09.2022 16:13 Відповісти
у нас кажуть: або хрестик зніми, або труси вдягни.
То як?
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14.09.2022 16:24 Відповісти
Глупости говорить изволите!
Мы выступаем от имени чистого разума. Если Порох сделал ошибку - это ошибка, если Зеля что-то сделал правильно - это правильно.
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14.09.2022 17:33 Відповісти
І знову дєрмак тут як тут...
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14.09.2022 16:15 Відповісти
мародери і зрадники у кі**х потяглися на звільнені ЗСУ теріторії. ПІАР НА КРОВІ!
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14.09.2022 16:19 Відповісти
Наші хлопці в касках і бронежилетах виглядають як нінзі-черепашки ,- такі добродушні але смертоносні до ворогів.
Дай їм Бог повернутися с перемогою живими і неушкодженими .
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14.09.2022 20:21 Відповісти
щедро поторговав лицом, Зеленский и его свита поспешно отбыли в бункер, чтобы записать очередной победный видосик и отведать армейской шаурмы. короче, как ни крути - то еще, жалкое зрелище...
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14.09.2022 20:48 Відповісти
Ну, Зе по-своєму правильно робить, бо він не просто Зе, а функція Президента, а от ФСБ-на **** Єрмаков що там робить?
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15.09.2022 11:31 Відповісти
Секретарка Зе хоч зараз в кадр не лізе, бо можуть подумати що то секретарка керує країною, а не Боневтік
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14.09.2022 21:59 Відповісти
Чотирижди уклоніст примазується до чужих перемог.
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14.09.2022 22:07 Відповісти
Ну, Зеленський нормально, що приїхав. Але що там робить та ФСБ-на **** скріпконосна Єрмаков?
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15.09.2022 11:30 Відповісти
Ермак и бенин охранник - полный комплект Не отпускают мальчика в трусиках без них к людям!

Странно еще что автоматы не поотбирали у военных на встрече! Возможно то какой то сильно ментовский взвод
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15.09.2022 13:18 Відповісти
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