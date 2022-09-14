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Зеленский приехал в освобожденный от российских оккупантов Изюм. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский посетил освобожденный от российских оккупантов Изюм в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие фотографии опубликовала 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.

"Сегодня, в освобожденном украинскими десантниками Изюме, подняли флаг Украины! В торжествах приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, заместитель Министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, несколько дней назад освободивших город от рашистских оккупантов.

В начале торжеств присутствовали память погибших защитников минутой молчания, далее Президент Украины поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли и в торжественной обстановке подняли украинский флаг над городским советом! Изюм – это Украина!", – говорится в сообщении.

Глава государства в Telegram написал: "Наш сине-желтый уже развевается в деоккупированном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и селе. Двигаемся только в одном направлении - вперед и к победе".

Читайте: Партнеры по антивоенной коалиции должны стать гарантами безопасности Украины, - Зеленский

Зеленский приехал в освобожденный от российских оккупантов Изюм 01
Зеленский приехал в освобожденный от российских оккупантов Изюм 02
Зеленский приехал в освобожденный от российских оккупантов Изюм 03
Зеленский приехал в освобожденный от российских оккупантов Изюм 04
Зеленский приехал в освобожденный от российских оккупантов Изюм 05
Зеленский приехал в освобожденный от российских оккупантов Изюм 06
Зеленский приехал в освобожденный от российских оккупантов Изюм 07

Зеленский Владимир (20348) Изюм (270)


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Топ комментарии
+53
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14.09.2022 13:04
+51
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14.09.2022 13:00
+33
Незмінного поводиря Єрмака чомусь не згадують.
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14.09.2022 12:54
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з Кличко в ньго так не прокотило
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14.09.2022 14:33 Ответить
З зеленою мавпою фотографуються як в контактному зоопарку.
А жіночка його стоїть мужньо в сторонці, бо секретарша це героїчна професія 😆
Мабуть їх десь на корпоративі в маскві познайомили, заодно і компромата
назнімали жорсткіше ніж на Трампа )
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14.09.2022 13:32 Ответить
Боты, зря стараетесь
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14.09.2022 13:35 Ответить
Якийсь Єрмак сумний. І чого б це
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14.09.2022 13:36 Ответить
Як чого? Харківщину звільнили. Пєчалька.
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14.09.2022 13:47 Ответить
А як ти думаєш?
Подоляк розбалабанив на весь Інтернет, що саме завдяки геніальному керівництву Офісу президента ЗСУ вдалося провести так вдало операцію з розгрому російських військ та звільненню Харківщини від окупантів У д"Єрмака негайно задзвонив телефон:
- Ты чем там, ****, занимаешься? Мы тебя зачем к хахлам внедрили и такие деньги платим?!!! "Новичка" захотелось?!!!
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14.09.2022 14:51 Ответить
Молодец Зеленский! У ваты от одного вида пердаки заполыхали, потому что ИХ ботоксное ЧМО даже нос из бункера не высовывает, не то, чтобы на фронте показаться!
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14.09.2022 13:37 Ответить
Я думав потерпілому янелоху в харю плюнуть, а з ним ще й радісно фоткаються
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14.09.2022 13:37 Ответить
Мабудь спеціально підібрали масовку з перевірених охоронців. Ви ж бачите що він навіть бронежилет не вдягнув як це зазвичай.
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14.09.2022 22:05 Ответить
Можливо. Хтозна.
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14.09.2022 22:39 Ответить
Ой не треба було цього бідоносія пускати! Де не з'явиться, там всюду потім якісь негаразд.
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14.09.2022 13:39 Ответить
Я вже не раз тут висловлював цю думку.
У нашого Боневтіка унікальний дар - нести хаос та руйнування туди, куди його понесло.
Отже, цим треба скористатися на практиці. Ще не пізно відрядити його у гастрольне турне (можна разом із "кварталом") по гарадам і вєсям однієї смєхдєржави. На місяць. А краще - на два місяці. Щоб з гарантією.
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14.09.2022 14:54 Ответить
підтримую! і добре булоб з Єрмаком і всією ОПою
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14.09.2022 17:09 Ответить
ну Киев то стоит пока
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14.09.2022 21:50 Ответить
Київ стоїть, то правда. А що в країні діється?..
Ото ж бо й воно.
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14.09.2022 22:41 Ответить
то що робити?
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15.09.2022 00:16 Ответить
А які є варіанти?
Як на мене, то не так їх і багато. Тих, що прийнятні. Точніше, прийнятного. Одного. І він простий. Перемогти у війні і, нарешті, привести до влади адекватних людей.
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15.09.2022 00:24 Ответить
переможем ли мы с бедоносцем... Вот в чем вопрос, и если да - то когда....И когда теперь будут те самые выборы....
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15.09.2022 00:32 Ответить
Звичайно, переможем - уже і зараз видно деякі передумови для цього. Коли - це не до мене, а до спеціалістів з вангування. А вибори будуть уже після Перемоги.
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15.09.2022 04:38 Ответить
Молодець! Глибока повага. А хто хоче кидатись лайном хай валить до бункеру сцикливого *****.
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14.09.2022 13:41 Ответить
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14.09.2022 15:04 Ответить
а что никого умнее не нашлось? кроме как тебя из оППы послать ?
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14.09.2022 15:23 Ответить
Маладєц. На фанфурік заработал. Беги палучать.
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14.09.2022 15:59 Ответить
У мене питання до адекватних людей: за розмінування Чонгару, провалення оборонних замовленнь, велике крадівництво буде відповідати Зе і ко? І на вашу думку якби президентом був Порошенко чи відбулося би повномасштабне вторгнення?
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14.09.2022 13:42 Ответить
вторгнення малося відбутися
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14.09.2022 13:59 Ответить
Звідки інфа? З того що данилов вже з 2019 готувався?
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14.09.2022 15:30 Ответить
Полюбому було б
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14.09.2022 17:10 Ответить
Якби був Порошенко, то вторгнення відбулося набагато менш імовірно, а якщо би і відбулося, то жертв, біженців та руйнувань було б набагато менше!
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15.09.2022 11:52 Ответить
Зеленский красавчик. Горжусь нашим президентом.
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14.09.2022 14:07 Ответить
твій президент Путін -Пуйло
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14.09.2022 14:17 Ответить
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14.09.2022 14:24 Ответить
мудак
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14.09.2022 14:28 Ответить
Дебіли!!!!
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14.09.2022 14:32 Ответить
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14.09.2022 14:59 Ответить
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15.09.2022 04:39 Ответить
Майже як єрогліф...
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15.09.2022 11:50 Ответить
а что тебе не нравится ?что правду про зеленого буратину пишут? так он сам виноват - своими предательскими поступками и пустой болтовней вызывает реакцию людей
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14.09.2022 15:25 Ответить
про меня, про меня, вашего президента не забудьте....
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14.09.2022 14:13 Ответить
Зізлочинцем клоуном ще хтось з військових селфі фотографує , я не розумію нащо ,мабуть хтось ще думає що ця людина того варта щоб поруч з нею стояти. Захисники це герої а Зеля хто на їх думку??
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14.09.2022 14:14 Ответить
Толстому уклонисту Кошевому орден дадут за Харьковщину?
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14.09.2022 14:18 Ответить
на жопу
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14.09.2022 14:33 Ответить
А дерьмака з собою клоун для розвідки потягнув?
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14.09.2022 14:33 Ответить
Це ще питання - хто кого потянув.
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14.09.2022 14:40 Ответить
Извините, а на последней фотке - кто именно президент ?
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14.09.2022 14:37 Ответить
а остальные трудни вроде Сережи Лещенко не пропустили нагоды своим фейсом подорговать

JaWernulsaHerWam

@JaWernulsa

·

https://twitter.com/JaWernulsa/status/1570015168511283203 2 мин

****, я чекав, що як тільки солдатська кров підсохне, на звільнені території полізуть мародери. Ось, перші два пдраса взялися за ручки і позують. Нагадаю для тих, хто не хотів би опинитися у незручному становищі. Не треба позувати на фоні техніки, яку спалив не ти. Не треба >>>
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14.09.2022 14:48 Ответить
Серьожа Лещенко разом з Д'єрмаком піднімали прапор над звільненим Ізюмом!
Єгоров і Кантарія...
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14.09.2022 15:12 Ответить
Угомонитесь зрадое...ы, плохо отношусь к Зе, голосовал за Пороха, но в данном случае он всё сделал правильно. Приехал в освобожденный прифронтовой город. Бункерное х=ло срущее в чемодан шаг лишний сделать боится к примеру.
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14.09.2022 14:52 Ответить
Серйозно?
Знайомого, загинувшоего під Ізюмом ховали. А друг його з-відти контужений, але повернувся.
Почули, як влада "допомогла". Практично нічого. Тому не пишіть єрунди.
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14.09.2022 15:20 Ответить
В українській мові активні дієприкметники теперішнього та минулого часу маловживані. Але тут треба "загиблого" або "який (котрий, що) загинув". Що ж до "зеленої" влади, то, ясна річ, що майже три роки ігнорувала безпеку та обороноздатність і брехала людям, що призвело до величезних територіальних та людських втрат. Але все ж родинам загиблих наших воїнів певні кошти, наскільки знаю, виплачуються...
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15.09.2022 11:45 Ответить
И как смотрится флаг поднятый зелей, но фоне флага установленного бойцами на крыше здания?
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14.09.2022 16:44 Ответить
Абсолютно згоден. Я теж за Пороха голосував і голосуватиму, але вважаю, що тут Зеленський правильно виконав свою функцію Президента - чим розірвав пукани на болотах. От тільки Єрмакова не треба тягати з собою і тикати цього скріпконосця людям межи очі: бо його ніхто не обирав і звати для нас його ніяк!
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15.09.2022 11:48 Ответить
Даёшь - Валерия Залужного -в президенты Украины !!!
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14.09.2022 15:10 Ответить
Не можна зараз таке писати. бо Зеля збіситься і звільнить його.
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14.09.2022 15:11 Ответить
та підла тварюка що завгодно може скоїти..й посадити й нещасний випадок..треба тихенько чекати закінчення війни
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14.09.2022 17:16 Ответить
Військові взагалі небажано, щоб були головними політиками. І Зе не повинен більше бути - бо і так увійшов в історію. Та йому самому це більше не буде потрібно - але його пхнутиме його оточення - різні єрмачки, арахамії, шеріфи та інша різна шушваль...
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15.09.2022 11:39 Ответить
Може ще і вся його шобла ПВО на захист Харківщини привезла? Можливо озброєння від опи і 95 кварталу? Ні. Чого поперлись?
Піар? Так.
Може нагадати 16 лютого день єдності в Маріуполі, де це недолуге верещало,що все добре і нічого не бійтеся?
Тварюка, висидівши в бункері, нагородивши орденами хз кого і за що, приїхало піариться на крові.
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14.09.2022 15:13 Ответить
Це вам не фунт ізюму!
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14.09.2022 15:13 Ответить
Ариф Багиров

@Arifich

·

https://twitter.com/Arifich/status/1570008892293136384 55 мин

Приезд Зе в Изюм конкретно взорвал пердаким ватникам. И не только)))))
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14.09.2022 15:14 Ответить
Те, що Зе приїхав, - нормально, а що там робить ФСБ-ний агент Єрмаков?
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15.09.2022 11:33 Ответить
Ермак как всегда-на привязи.Или на оборот...Гаранта в туалет хоть одного отпускают иногда,чи не??
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14.09.2022 15:15 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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14.09.2022 15:15 Ответить
У передньому ряді стоять ЗСУ, а у задньому охорона преза приставила їм пістолети до спини?
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14.09.2022 15:16 Ответить
В цьому випадку - молодець. Повага.
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14.09.2022 15:20 Ответить
А не піар на крові? Особливо у секретутки?
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15.09.2022 11:32 Ответить
О, який ми херой!
А єрмак приїхав на розвідку?
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14.09.2022 15:49 Ответить
Присоединяюсь!



Угомонитесь зрадое...ы, плохо отношусь к Зе, голосовал за Пороха, но в данном случае он всё сделал правильно. Приехал в освобожденный прифронтовой город. Бункерное х=ло срущее в чемодан шаг лишний сделать боится к примеру.
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14.09.2022 16:13 Ответить
у нас кажуть: або хрестик зніми, або труси вдягни.
То як?
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14.09.2022 16:24 Ответить
Глупости говорить изволите!
Мы выступаем от имени чистого разума. Если Порох сделал ошибку - это ошибка, если Зеля что-то сделал правильно - это правильно.
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14.09.2022 17:33 Ответить
І знову дєрмак тут як тут...
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14.09.2022 16:15 Ответить
мародери і зрадники у кі**х потяглися на звільнені ЗСУ теріторії. ПІАР НА КРОВІ!
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14.09.2022 16:19 Ответить
Наші хлопці в касках і бронежилетах виглядають як нінзі-черепашки ,- такі добродушні але смертоносні до ворогів.
Дай їм Бог повернутися с перемогою живими і неушкодженими .
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14.09.2022 20:21 Ответить
щедро поторговав лицом, Зеленский и его свита поспешно отбыли в бункер, чтобы записать очередной победный видосик и отведать армейской шаурмы. короче, как ни крути - то еще, жалкое зрелище...
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14.09.2022 20:48 Ответить
Ну, Зе по-своєму правильно робить, бо він не просто Зе, а функція Президента, а от ФСБ-на **** Єрмаков що там робить?
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15.09.2022 11:31 Ответить
Секретарка Зе хоч зараз в кадр не лізе, бо можуть подумати що то секретарка керує країною, а не Боневтік
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14.09.2022 21:59 Ответить
Чотирижди уклоніст примазується до чужих перемог.
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14.09.2022 22:07 Ответить
Ну, Зеленський нормально, що приїхав. Але що там робить та ФСБ-на **** скріпконосна Єрмаков?
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15.09.2022 11:30 Ответить
Ермак и бенин охранник - полный комплект Не отпускают мальчика в трусиках без них к людям!

Странно еще что автоматы не поотбирали у военных на встрече! Возможно то какой то сильно ментовский взвод
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15.09.2022 13:18 Ответить
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