Зеленский приехал в освобожденный от российских оккупантов Изюм. ФОТОрепортаж
Президент Владимир Зеленский посетил освобожденный от российских оккупантов Изюм в Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие фотографии опубликовала 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.
"Сегодня, в освобожденном украинскими десантниками Изюме, подняли флаг Украины! В торжествах приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, заместитель Министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, несколько дней назад освободивших город от рашистских оккупантов.
В начале торжеств присутствовали память погибших защитников минутой молчания, далее Президент Украины поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли и в торжественной обстановке подняли украинский флаг над городским советом! Изюм – это Украина!", – говорится в сообщении.
Глава государства в Telegram написал: "Наш сине-желтый уже развевается в деоккупированном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и селе. Двигаемся только в одном направлении - вперед и к победе".
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А жіночка його стоїть мужньо в сторонці, бо секретарша це героїчна професія 😆
Мабуть їх десь на корпоративі в маскві познайомили, заодно і компромата
назнімали жорсткіше ніж на Трампа )
Подоляк розбалабанив на весь Інтернет, що саме завдяки геніальному керівництву Офісу президента ЗСУ вдалося провести так вдало операцію з розгрому російських військ та звільненню Харківщини від окупантів У д"Єрмака негайно задзвонив телефон:
- Ты чем там, ****, занимаешься? Мы тебя зачем к хахлам внедрили и такие деньги платим?!!! "Новичка" захотелось?!!!
У нашого Боневтіка унікальний дар - нести хаос та руйнування туди, куди його понесло.
Отже, цим треба скористатися на практиці. Ще не пізно відрядити його у гастрольне турне (можна разом із "кварталом") по гарадам і вєсям однієї смєхдєржави. На місяць. А краще - на два місяці. Щоб з гарантією.
Ото ж бо й воно.
Як на мене, то не так їх і багато. Тих, що прийнятні. Точніше, прийнятного. Одного. І він простий. Перемогти у війні і, нарешті, привести до влади адекватних людей.
JaWernulsaHerWam
@JaWernulsa
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https://twitter.com/JaWernulsa/status/1570015168511283203 2 мин
****, я чекав, що як тільки солдатська кров підсохне, на звільнені території полізуть мародери. Ось, перші два пдраса взялися за ручки і позують. Нагадаю для тих, хто не хотів би опинитися у незручному становищі. Не треба позувати на фоні техніки, яку спалив не ти. Не треба >>>
Єгоров і Кантарія...
Знайомого, загинувшоего під Ізюмом ховали. А друг його з-відти контужений, але повернувся.
Почули, як влада "допомогла". Практично нічого. Тому не пишіть єрунди.
Піар? Так.
Може нагадати 16 лютого день єдності в Маріуполі, де це недолуге верещало,що все добре і нічого не бійтеся?
Тварюка, висидівши в бункері, нагородивши орденами хз кого і за що, приїхало піариться на крові.
@Arifich
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https://twitter.com/Arifich/status/1570008892293136384 55 мин
Приезд Зе в Изюм конкретно взорвал пердаким ватникам. И не только)))))
А єрмак приїхав на розвідку?
Угомонитесь зрадое...ы, плохо отношусь к Зе, голосовал за Пороха, но в данном случае он всё сделал правильно. Приехал в освобожденный прифронтовой город. Бункерное х=ло срущее в чемодан шаг лишний сделать боится к примеру.
То як?
Мы выступаем от имени чистого разума. Если Порох сделал ошибку - это ошибка, если Зеля что-то сделал правильно - это правильно.
Дай їм Бог повернутися с перемогою живими і неушкодженими .
Странно еще что автоматы не поотбирали у военных на встрече! Возможно то какой то сильно ментовский взвод