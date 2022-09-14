Зеленский приехал в освобожденный от российских оккупантов Изюм. ФОТОрепортаж

Президент Владимир Зеленский посетил освобожденный от российских оккупантов Изюм в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие фотографии опубликовала 25 отдельная воздушно-десантная Сичеславская бригада.

"Сегодня, в освобожденном украинскими десантниками Изюме, подняли флаг Украины! В торжествах приняли участие Президент Украины Владимир Зеленский, заместитель Министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, несколько дней назад освободивших город от рашистских оккупантов.

В начале торжеств присутствовали память погибших защитников минутой молчания, далее Президент Украины поблагодарил воинов за освобожденные украинские земли и в торжественной обстановке подняли украинский флаг над городским советом! Изюм – это Украина!", – говорится в сообщении.

Глава государства в Telegram написал: "Наш сине-желтый уже развевается в деоккупированном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и селе. Двигаемся только в одном направлении - вперед и к победе".

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