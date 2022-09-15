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Львів (2079) мінування (1157) школа (1822)

У Львові повідомили про мінування шкіл

Новини Цензор.НЕТ Події

школа,львів

Повідомлення про мінування усіх львівських шкіл надійшло 15 вересня після обіду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Varta1.

З усіх львівських шкіл проводиться евакуація учнів, наголосили в управлінні освіти Львівської міської ради.

Після цього приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території обстежать на предмет вибухонебезпечних речовин чи предметів.

Нагадаємо, у серпні СБУ викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів "FR Destructor", яка упродовж двох останніх років здійснювала численні неправдиві повідомлення про мінування у різних регіонах України.

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Автор: Марина Макєєва
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В Кривому Розі 2 хвилини тому гепнуло, а потім сирена
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15.09.2022 15:04 Відповісти
А чи не пора мінувати школи в москві і пітері ,порушити їхній комфорт.
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15.09.2022 15:36 Відповісти
єрмачки з арахаміями....забороняють....
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15.09.2022 15:56 Відповісти
Поймайте и убейте эту тварь!! Я бы этих минеров **...х, сразу к стенке ставил, без суда и следствия!!
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15.09.2022 16:14 Відповісти
 
 