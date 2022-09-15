У Львові повідомили про мінування шкіл
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Повідомлення про мінування усіх львівських шкіл надійшло 15 вересня після обіду.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Varta1.
З усіх львівських шкіл проводиться евакуація учнів, наголосили в управлінні освіти Львівської міської ради.
Після цього приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території обстежать на предмет вибухонебезпечних речовин чи предметів.
Нагадаємо, у серпні СБУ викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів "FR Destructor", яка упродовж двох останніх років здійснювала численні неправдиві повідомлення про мінування у різних регіонах України.
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Zemer
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