У Львові повідомили про мінування шкіл

Повідомлення про мінування усіх львівських шкіл надійшло 15 вересня після обіду.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Varta1.

З усіх львівських шкіл проводиться евакуація учнів, наголосили в управлінні освіти Львівської міської ради.

Після цього приміщення навчальних закладів та прилеглі до них території обстежать на предмет вибухонебезпечних речовин чи предметів.

Нагадаємо, у серпні СБУ викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів "FR Destructor", яка упродовж двох останніх років здійснювала численні неправдиві повідомлення про мінування у різних регіонах України.

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