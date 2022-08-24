В РФ кажуть, що всі ТРЦ Москви "замінували аноніми з України"

У Москві всі торгові центри нібито замінували "аноніми з України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".

"Усі торгові центри в Москві "замінували" аноніми з України, відбуваються вибіркові перевірки, повідомили в екстрених службах", - йдеться у повідомленні.

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