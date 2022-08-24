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В РФ кажуть, що всі ТРЦ Москви "замінували аноніми з України"

москва,трц

У Москві всі торгові центри нібито замінували "аноніми з України".

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА-Новости".

"Усі торгові центри в Москві "замінували" аноніми з України, відбуваються вибіркові перевірки, повідомили в екстрених службах", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Затримано двох хакерів, які тероризували Україну масовими повідомленнями про "мінування", - СБУ

Автор: 

мінування (1217) москва (1244) росія (64911)


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Топ коментарі
+60
А чому вибіркові перевірки?
Перевіряйте всі трц, бо ще раз подзвоню!
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24.08.2022 14:58
+27
А еще украинские хакеры ночами подрисовывают в магазинах ценники
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24.08.2022 15:00
+24
та ясный перец )) а хто ж еще в мацкве умеет пользоваться телефоном? только украинцы...
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24.08.2022 15:00
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А чому вибіркові перевірки?
Перевіряйте всі трц, бо ще раз подзвоню!
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24.08.2022 14:58 Відповісти
🤣 😂🤣
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24.08.2022 15:02 Відповісти
про станції метро не забудьте - вони того метро, як вогню бояться..можна ще дитсадки))
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24.08.2022 15:02 Відповісти
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24.08.2022 15:14 Відповісти
Mr. Smith, Ви такий озорнік 😂
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24.08.2022 15:15 Відповісти
Ні, я просто пунктуальна людина.
Згідно регламенту, перевіряти потрібно всі об'єкти.
От нехай усі і перевіряють!
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24.08.2022 15:18 Відповісти
Не просто "перевірка", а спочатку евакуація всіх відвідувачів і персоналу, а вже потім ретельна перевірка. І це треба робити швидко і у всіх замінованих ТРЦ. Ніяких "вибіркових" перевірок. Ви, , просто мусите ще раз повідомити про небезпеку в тих ТРЦ, що ще не евакуйовані. Нехай їхні "екстренні служби" ретельніше перевіряють полиці з цукром, якщо він там є.
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24.08.2022 16:47 Відповісти
мабудь немає..вони ж сік березовий з цукром і мякоттю поназакручували)
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24.08.2022 18:51 Відповісти
"Русскому соврать, что высморкаться. Их ложь исходит из их рабской сущности. Народ никогда не знавший и не говоривший правды - народ рабов духовных и физических." - Н.М. Карамзин
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24.08.2022 14:58 Відповісти
Ага. И украли все иностранные товары и сьели продукты.
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24.08.2022 14:59 Відповісти
Треба аноніму якусь нагороду дати!
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24.08.2022 14:59 Відповісти
а ще їм аноніми серуть і сцять у під"їздах і ліфтах.
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24.08.2022 15:18 Відповісти
та ясный перец )) а хто ж еще в мацкве умеет пользоваться телефоном? только украинцы...
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24.08.2022 15:00 Відповісти
а плюшевый эрзацпрез? может и его работа, обидилсо оно ))
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24.08.2022 15:13 Відповісти
димон? а ведь мог по пьяни))))
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24.08.2022 15:17 Відповісти
А еще украинские хакеры ночами подрисовывают в магазинах ценники
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24.08.2022 15:00 Відповісти
і на просрочці дати переклеюють.
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24.08.2022 15:19 Відповісти
В РФ кажуть, що всі ТРЦ Москви "замінували аноніми з України"- шкода що "мінування" тільки по телефону а не реальне
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24.08.2022 15:00 Відповісти
тренування. поки що..
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24.08.2022 21:20 Відповісти


з Днем Незалежності України, вас, бидлота))

ех..ото як би наші хакери..постійно на рфіі запускали повітряну тривогу..щоб вило по містах і селах..і ще щоб додатки в телефонах..і масові розсилки про повітряні тривоги..ото б було кайфуво))
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24.08.2022 15:01 Відповісти
Всюди залишились візитки марь'яни бездумної, з авторськими малюнками.
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24.08.2022 15:04 Відповісти
Так і уявляю - дзвонить чувак і каже «я анонім з України»
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24.08.2022 15:07 Відповісти
"аноніми з України"

двінок - дратуйте, я анонім з України і замінував вам всі ТЦ
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24.08.2022 15:08 Відповісти
Шшас картупакажу!(с)
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24.08.2022 15:16 Відповісти
Ну да и ***** на вас свинособаки конченные..................................................
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24.08.2022 15:10 Відповісти
З Днем Незалежності України вас, кацапські підараси ))
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24.08.2022 15:12 Відповісти
если бы и вправду "замiнували" было бы хорошо. слава "ананiмусам".
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24.08.2022 15:14 Відповісти
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24.08.2022 15:15 Відповісти


Первый советский цветной телевизор «Рубин 401» появился только в 1967 году. Его тусклые краски можно было рассмотреть только в темном помещении. Первую широковещательную программу в СССР провели 7 ноября 1967 года. Но ещё долгое время цветные телевизоры показывали в черно-белом цвете, радуя своих владельцев цветами только по праздникам.
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24.08.2022 17:04 Відповісти
"Онаніми з України" лишили на місцях злочинів пусті пляшечки з-під бояри, поламану балалайку та смердючий лапоть.
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24.08.2022 15:15 Відповісти
не проверяйте. столько лишних ненужных хлопот...
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24.08.2022 15:15 Відповісти
сахара им в каждый ТРЦ
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24.08.2022 15:15 Відповісти
доречі, в 1999 році, тоді ж мішки з типу сахаром поразкладали по підвалах..чи то гексоген, чи то ще якась хня
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24.08.2022 18:58 Відповісти
Нєльзя себе позволіть мля ні шалость ні капріз (с)
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24.08.2022 15:19 Відповісти
Ще б бояришнік і стєкломой продавали з 12.00 до 13.00. Ото б було сміху. Круче ядрьоной бімби.
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24.08.2022 15:33 Відповісти
срочно...врачсєй
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24.08.2022 15:19 Відповісти
Местные говорят что украинские минеры работают не сами, им помогает какой то biden который собственножопно срет в каждый кацапский подъезд. А так, между делом сообщаю что пока существует айпителефония ходить в ТРЦ вы будете редко, да и хрена там делать, большинство адекватных компаний свалило
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24.08.2022 15:27 Відповісти
Вони саме так і відрекомендувалися, а ще надали ксерокопії посвідчень з фото
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24.08.2022 15:28 Відповісти
Як казав великий бандеровец Салтыков -Щедрин..обосрали РАБzeю и всего за две копейки

Уже не помогут ни Пушкин ни Лермонтов...
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24.08.2022 15:29 Відповісти
Заминировали ? НУ И ГДЕ ?
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24.08.2022 15:29 Відповісти
Fcb
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24.08.2022 15:30 Відповісти
ЗеКодломоские сегодня получат от Байдена 3 ярда долярів...нафіг їм Україна... головне бабло від Басейні та Боріса Джонсонюка...
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24.08.2022 15:37 Відповісти
В РФ кажуть, що всі ТРЦ Москви "замінували аноніми з України"

Надеюсь они были на мини куперах?
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24.08.2022 15:42 Відповісти
это были дети спецагентши Вовк. Как говорят человек человеку друг, а Вовк кацапу вовк.
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24.08.2022 15:52 Відповісти
Это были коты детей спецагентши Вовк.
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24.08.2022 16:15 Відповісти
Ну хоть раз можем себе позволить шуткануть? Можем а то все время нам да нам они.
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24.08.2022 16:02 Відповісти
Так а где взрывы ?
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24.08.2022 16:21 Відповісти
взрывы в кацапских пердаках, не слышно что ль до сих пор?
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24.08.2022 19:02 Відповісти
то ***** розмініруйте
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24.08.2022 16:33 Відповісти
ну да а кто ж еще с логова под винницей там бункер им. яроша в виде куска сала...)))
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24.08.2022 16:41 Відповісти
...й шо, такі нє? Яка шкода...
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24.08.2022 17:01 Відповісти
Телефонный бот должен постоянно звонить на мацкву про заминированние.
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24.08.2022 17:34 Відповісти
Чего это только с Украины? Я тоже звонила
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24.08.2022 18:17 Відповісти
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24.08.2022 19:01 Відповісти
 
 