Затримано двох хакерів, які тероризували Україну масовими повідомленнями про "мінування", - СБУ .

СБУ викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів "FR Destructor", яка упродовж двох останніх років здійснювала численні неправдиві повідомлення про мінування у різних регіонах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисники особливо активізувалися напередодні широкомасштабного вторгнення РФ до України і відновили свою деструктивну діяльність протягом останніх місяців. Правоохоронці викрили їх за місцем проживання після чергового анонімного повідомлення про мінування інфраструктурних об’єктів на західній Україні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що аноніми причетні до розповсюдження масових неправдивих повідомлень про мінування об’єктів авіаційного, автомобільного, залізничного транспорту, навчальних закладів, торгово-розважальних центрів у містах-мільйонниках та інших обласних центрах.

Фігуранти мешкали у Києві та в Рівненській області. Вони офіційно вважалися тимчасово безробітними. Неофіційно ж – мали достатні знання в ІТ-сфері. Зокрема, вони:

відправляли анонімні електронні листи з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування свого місцеперебування;

підшукували у соціальних мережах користувачів, яких залучали до поширення неправдивих анонімних повідомлень про замінування;

організовували зашифровані чати, в яких пропонували грошову винагороду за розсилку анонімних повідомлень.

Також читайте: Російські хакери здійснили безпрецедентну кібератаку на сайт "Енергоатома"

Оплату за послуги зловмисники отримували від координатора з РФ на картки українських банків за допомогою віртуальних обмінних пунктів. У ході обшуків у них вилучено мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Кіберфахівці СБУ заблокували всі приховані акаунти анонімних мінерів.

Наразі двом членам угрупування повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України