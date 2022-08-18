УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4270 відвідувачів онлайн
Новини
7 876 37

Затримано двох хакерів, які тероризували Україну масовими повідомленнями про "мінування", - СБУ

хакер,киберпреступление

СБУ викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів "FR Destructor", яка упродовж двох останніх років здійснювала численні неправдиві повідомлення про мінування у різних регіонах України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Зловмисники особливо активізувалися напередодні широкомасштабного вторгнення РФ до України і відновили свою деструктивну діяльність протягом останніх місяців. Правоохоронці викрили їх за місцем проживання після чергового анонімного повідомлення про мінування інфраструктурних об’єктів на західній Україні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що аноніми причетні до розповсюдження масових неправдивих повідомлень про мінування об’єктів авіаційного, автомобільного, залізничного транспорту, навчальних закладів, торгово-розважальних центрів у містах-мільйонниках та інших обласних центрах.

Фігуранти мешкали у Києві та в Рівненській області. Вони офіційно вважалися тимчасово безробітними. Неофіційно ж – мали достатні знання в ІТ-сфері. Зокрема, вони:

Затримано двох хакерів, які тероризували Україну масовими повідомленнями про мінування, - СБУ 01 відправляли анонімні електронні листи з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування свого місцеперебування;

Затримано двох хакерів, які тероризували Україну масовими повідомленнями про мінування, - СБУ 01 підшукували у соціальних мережах користувачів, яких залучали до поширення неправдивих анонімних повідомлень про замінування;

Затримано двох хакерів, які тероризували Україну масовими повідомленнями про мінування, - СБУ 01 організовували зашифровані чати, в яких пропонували грошову винагороду за розсилку анонімних повідомлень.

Також читайте: Російські хакери здійснили безпрецедентну кібератаку на сайт "Енергоатома"

Оплату за послуги зловмисники отримували від координатора з РФ на картки українських банків за допомогою віртуальних обмінних пунктів. У ході обшуків у них вилучено мобільні телефони, банківські картки, комп’ютерну техніку з доказами протиправної діяльності.

Кіберфахівці СБУ заблокували всі приховані акаунти анонімних мінерів.

Наразі двом членам угрупування повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України

Автор: 

мінування (1221) Правоохоронні органи (2712) СБУ (13379) силовики (2518) хакер (1374)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Скажите, Дима, вот эта ваша умственная отсталость в развитии от рождения или она у вас появилась под влиянием постоянного просмотра телеканала 1+1 с разного рода ************ и сериалов "Слуга народа", "Сваты" с шоу рассчитанного на даунов "Квартал 95"?
показати весь коментар
18.08.2022 19:57 Відповісти
+12
А измену Родине уже отменили, или это только Порошенке?
показати весь коментар
18.08.2022 19:41 Відповісти
+11
Обычная хулиганка, это звонок от пьяного Васи. А тут диверсионно-подрывная работа на оккупанта.
показати весь коментар
18.08.2022 19:50 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
СБУ, дайте їм разок по їблу. Авансом. Дякую.
показати весь коментар
18.08.2022 19:28 Відповісти
Затримано двох хакерів, які тероризували Україну масовими повідомленнями про "мінування", - СБУ .
Задержали двоих хулиганов,чтобы придать важности данного подвига-обозвали их хакерами
показати весь коментар
18.08.2022 19:48 Відповісти
Я ж не прошу відрізати їм яйця. Я - гуманіст. Просто по їблу.
показати весь коментар
18.08.2022 19:59 Відповісти
А вот и зря, что не просишь, тогда небыло бы такого бардака, понимаешь???
показати весь коментар
18.08.2022 22:01 Відповісти
думаешь просто хулиганы...бесплатно хулиганили? Тогда чего не в рашку свои письма писали?
показати весь коментар
18.08.2022 20:17 Відповісти
Их самих надо послать на разминирование полей и пляжей, хоть какой толк с них будет..
показати весь коментар
18.08.2022 20:36 Відповісти
Я кстати на 73 % уверен за кого они голосовали на выборах
п.с. я не гадалка
показати весь коментар
18.08.2022 19:29 Відповісти
к гадалке не ходи, за твоего овоща голосовали
показати весь коментар
18.08.2022 19:49 Відповісти
давай вже церкву засновуй - церква свідків 73%
показати весь коментар
18.08.2022 19:58 Відповісти
ты что то сегодня гиперактивный...иди валерьянки выпей
показати весь коментар
18.08.2022 20:30 Відповісти
выгралы билет на дармовую пластику губ...
показати весь коментар
18.08.2022 19:30 Відповісти
А измену Родине уже отменили, или это только Порошенке?
показати весь коментар
18.08.2022 19:41 Відповісти
а чим порох кращий цих покидьків? може назвеш хоч одного корупціонера, якого при ньому посадили?
показати весь коментар
18.08.2022 19:52 Відповісти
Скажите, Дима, вот эта ваша умственная отсталость в развитии от рождения или она у вас появилась под влиянием постоянного просмотра телеканала 1+1 с разного рода ************ и сериалов "Слуга народа", "Сваты" с шоу рассчитанного на даунов "Квартал 95"?
показати весь коментар
18.08.2022 19:57 Відповісти
Что же вы молчите, Дима? Или вы смотрите шмарафон от Бе и Ze и вам некогда ответить? Или вы так долго собираетесь с мыслями что бы обосновать свой ответ? Если вы голосовали за Ze, то обоснуйте чем он для вас был лучше чем Порох.
показати весь коментар
18.08.2022 20:58 Відповісти
А что, под настоящими данными страшно писать? Ты не Старый зольдат, а старый драчун, только не от слова драться. Ты пророссийская тварь.
показати весь коментар
18.08.2022 23:30 Відповісти
Мокшанин, что ты имеешь в виду под настоящими данными? Ты сам то, пензюк, понял, умственно убогий, что написал?
К слову, ты то с чего тут свой анус ЗСУ недопорванный, за Диму недоразвитого рвать решил? Или ник сменил и сам за себя абидна да стала.
показати весь коментар
19.08.2022 02:53 Відповісти
Походу, мокшанин тут ты и это всем понятно. Если для мокшан непонятно что такое настоящие данные, то ты мокшанский лишнехромосомный драчун (не от слова драться) с рождения. Пиши свои настоящие данные: имя фамилия, чтобы все знали хероя.
показати весь коментар
19.08.2022 11:56 Відповісти
ну не хочешь быть мокшей будь эрзей.
Так ты, умственно убогий, кацап, действительно ?
показати весь коментар
19.08.2022 15:33 Відповісти
а, я понял почему у тебя такое задротное название. Походу ты тот орк чмоня, и вспоминаешь своих друзей
показати весь коментар
19.08.2022 23:13 Відповісти
Бажано цим покидькам вліпити по максималці! Хай інші думають перед тим, як щось мінувати!
показати весь коментар
18.08.2022 19:42 Відповісти
В СБУ совсем все плохо?Нужно быть хакером,чтобы заниматься обычной хулиганкой?Вы в СБУ в адеквате вообще?
показати весь коментар
18.08.2022 19:45 Відповісти
Обычная хулиганка, это звонок от пьяного Васи. А тут диверсионно-подрывная работа на оккупанта.
показати весь коментар
18.08.2022 19:50 Відповісти
Диверсионно-подрывная работа шла и идет от зелоха и ермака,а это хулиганка,почитай кодекс
показати весь коментар
18.08.2022 20:11 Відповісти
Тут немає такої кваліфікації як ***********. Тривалий час поширювали, відшуковували людей, заохочували, самі отримували грошові кошти. Такі дії є цілеспрямованими за попереднім зговором. Чистої води диверсія.
показати весь коментар
19.08.2022 00:31 Відповісти
блін..через ВПН постійно знущаюсь на расєйських форумах над зайвохромосомними..то я хакер???
показати весь коментар
18.08.2022 19:55 Відповісти
Ще й який.
показати весь коментар
18.08.2022 20:01 Відповісти
Сравнила &ер с пальцем.По&****** одно дело и сорвать работу вокзала/больницы/ТЦ и тд. Дура или прикидываешся?
показати весь коментар
18.08.2022 20:11 Відповісти
поменше в дрезкало дивись
показати весь коментар
18.08.2022 20:42 Відповісти
От з чиїми пальцями я би попрацював…
Ні, не ламав би, я ж не ізверг.
Взяв би молоточок….
показати весь коментар
18.08.2022 20:11 Відповісти
Ну в суде начнутся "сопли" мама больная,дети маленькие и тд. и тп.
показати весь коментар
18.08.2022 20:14 Відповісти
Неправильна новина правильноотак:
СБУ проведена операція з затримання ....
під час затримання особи вчинили спротив з застосуванням зброї. Особи ліквідовані!
показати весь коментар
18.08.2022 20:41 Відповісти
яйца оторвали? зря
показати весь коментар
18.08.2022 20:53 Відповісти
Під час війни це злочин і допомога ворогу тероризувати населення тому покарання має бути дуже сурове як колоборанти і вороги.
показати весь коментар
18.08.2022 21:08 Відповісти
цензор, про яку західну Україну ви пишите? що у нас є західна і східна , північна, та південа Україна? це наратив рашки, коли вони таке повідомоляють про нашу країну. Пишить- на заході України.
показати весь коментар
18.08.2022 22:09 Відповісти
Вирахувати з них всі матеріальні втрати.
показати весь коментар
19.08.2022 08:51 Відповісти
 
 