Задержаны два хакера, терроризировавшие Украину массовыми сообщениями о "минировании", - СБУ

СБУ разоблачила двух региональных руководителей группы анонимных минеров "FR Destructor", которая на протяжении двух последних лет осуществляла многочисленные ложные сообщения о минировании в разных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленники особенно активизировались накануне широкомасштабного вторжения РФ в Украину и возобновили свою деструктивную деятельность в последние месяцы. Правоохранители разоблачили их по месту жительства после очередного анонимного сообщения о минировании инфраструктурных объектов на западной Украине.

Досудебным расследованием установлено, что анонимы причастны к распространению массовых ложных сообщений о минировании объектов авиационного, автомобильного, железнодорожного транспорта, учебных заведений, торгово-развлекательных центров в городах-миллионниках и других областных центрах.

Фигуранты проживали в Киеве и Ровенской области. Они официально числились временно безработными. Неофициально же имели достаточные знания в ИТ-сфере. В частности, они:

отправляли анонимные электронные письма с использованием специальных компьютерных программ для сокрытия своего местонахождение;

подыскивали в социальных сетях пользователей, которых привлекали к распространению ложных анонимных сообщений о заминировании;

организовывали зашифрованные чаты, в которых предлагали денежное вознаграждение за рассылку анонимных сообщений.

Оплату за услуги злоумышленники получали от координатора из РФ на карты украинских банков с помощью виртуальных обменных пунктов. В ходе обысков у них изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника с поличным.

Киберспециалисты СБУ заблокировали все скрытые аккаунты анонимных минеров.

Двум членам группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины