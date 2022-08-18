Задержаны два хакера, терроризировавшие Украину массовыми сообщениями о "минировании", - СБУ
СБУ разоблачила двух региональных руководителей группы анонимных минеров "FR Destructor", которая на протяжении двух последних лет осуществляла многочисленные ложные сообщения о минировании в разных регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Злоумышленники особенно активизировались накануне широкомасштабного вторжения РФ в Украину и возобновили свою деструктивную деятельность в последние месяцы. Правоохранители разоблачили их по месту жительства после очередного анонимного сообщения о минировании инфраструктурных объектов на западной Украине.
Досудебным расследованием установлено, что анонимы причастны к распространению массовых ложных сообщений о минировании объектов авиационного, автомобильного, железнодорожного транспорта, учебных заведений, торгово-развлекательных центров в городах-миллионниках и других областных центрах.
Фигуранты проживали в Киеве и Ровенской области. Они официально числились временно безработными. Неофициально же имели достаточные знания в ИТ-сфере. В частности, они:
отправляли анонимные электронные письма с использованием специальных компьютерных программ для сокрытия своего местонахождение;
подыскивали в социальных сетях пользователей, которых привлекали к распространению ложных анонимных сообщений о заминировании;
организовывали зашифрованные чаты, в которых предлагали денежное вознаграждение за рассылку анонимных сообщений.
Оплату за услуги злоумышленники получали от координатора из РФ на карты украинских банков с помощью виртуальных обменных пунктов. В ходе обысков у них изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника с поличным.
Киберспециалисты СБУ заблокировали все скрытые аккаунты анонимных минеров.
Двум членам группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины
Задержали двоих хулиганов,чтобы придать важности данного подвига-обозвали их хакерами
п.с. я не гадалка
К слову, ты то с чего тут свой анус ЗСУ недопорванный, за Диму недоразвитого рвать решил? Или ник сменил и сам за себя абидна да стала.
Так ты, умственно убогий, кацап, действительно ?
Ні, не ламав би, я ж не ізверг.
Взяв би молоточок….
СБУ проведена операція з затримання ....
під час затримання особи вчинили спротив з застосуванням зброї. Особи ліквідовані!