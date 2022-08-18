РУС
Задержаны два хакера, терроризировавшие Украину массовыми сообщениями о "минировании", - СБУ

СБУ разоблачила двух региональных руководителей группы анонимных минеров "FR Destructor", которая на протяжении двух последних лет осуществляла многочисленные ложные сообщения о минировании в разных регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Злоумышленники особенно активизировались накануне широкомасштабного вторжения РФ в Украину и возобновили свою деструктивную деятельность в последние месяцы. Правоохранители разоблачили их по месту жительства после очередного анонимного сообщения о минировании инфраструктурных объектов на западной Украине.

Досудебным расследованием установлено, что анонимы причастны к распространению массовых ложных сообщений о минировании объектов авиационного, автомобильного, железнодорожного транспорта, учебных заведений, торгово-развлекательных центров в городах-миллионниках и других областных центрах.

Фигуранты проживали в Киеве и Ровенской области. Они официально числились временно безработными. Неофициально же имели достаточные знания в ИТ-сфере. В частности, они:

Задержаны два хакера, терроризировавшие Украину массовыми сообщениями о минировании, - СБУ 01 отправляли анонимные электронные письма с использованием специальных компьютерных программ для сокрытия своего местонахождение;

Задержаны два хакера, терроризировавшие Украину массовыми сообщениями о минировании, - СБУ 01 подыскивали в социальных сетях пользователей, которых привлекали к распространению ложных анонимных сообщений о заминировании;

Задержаны два хакера, терроризировавшие Украину массовыми сообщениями о минировании, - СБУ 01 организовывали зашифрованные чаты, в которых предлагали денежное вознаграждение за рассылку анонимных сообщений.

Оплату за услуги злоумышленники получали от координатора из РФ на карты украинских банков с помощью виртуальных обменных пунктов. В ходе обысков у них изъяты мобильные телефоны, банковские карты, компьютерная техника с поличным.

Киберспециалисты СБУ заблокировали все скрытые аккаунты анонимных минеров.

Двум членам группировки сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины

минирование (1449) правоохранительные органы (2973) СБУ (20433) силовики (2802) хакер (1197)
Топ комментарии
+15
Скажите, Дима, вот эта ваша умственная отсталость в развитии от рождения или она у вас появилась под влиянием постоянного просмотра телеканала 1+1 с разного рода ************ и сериалов "Слуга народа", "Сваты" с шоу рассчитанного на даунов "Квартал 95"?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:57 Ответить
+12
А измену Родине уже отменили, или это только Порошенке?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:41 Ответить
+11
Обычная хулиганка, это звонок от пьяного Васи. А тут диверсионно-подрывная работа на оккупанта.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:50 Ответить
СБУ, дайте їм разок по їблу. Авансом. Дякую.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:28 Ответить
Затримано двох хакерів, які тероризували Україну масовими повідомленнями про "мінування", - СБУ .
Задержали двоих хулиганов,чтобы придать важности данного подвига-обозвали их хакерами
показать весь комментарий
18.08.2022 19:48 Ответить
Я ж не прошу відрізати їм яйця. Я - гуманіст. Просто по їблу.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:59 Ответить
А вот и зря, что не просишь, тогда небыло бы такого бардака, понимаешь???
показать весь комментарий
18.08.2022 22:01 Ответить
думаешь просто хулиганы...бесплатно хулиганили? Тогда чего не в рашку свои письма писали?
показать весь комментарий
18.08.2022 20:17 Ответить
Их самих надо послать на разминирование полей и пляжей, хоть какой толк с них будет..
показать весь комментарий
18.08.2022 20:36 Ответить
Я кстати на 73 % уверен за кого они голосовали на выборах
п.с. я не гадалка
показать весь комментарий
18.08.2022 19:29 Ответить
к гадалке не ходи, за твоего овоща голосовали
показать весь комментарий
18.08.2022 19:49 Ответить
давай вже церкву засновуй - церква свідків 73%
показать весь комментарий
18.08.2022 19:58 Ответить
ты что то сегодня гиперактивный...иди валерьянки выпей
показать весь комментарий
18.08.2022 20:30 Ответить
выгралы билет на дармовую пластику губ...
показать весь комментарий
18.08.2022 19:30 Ответить
А измену Родине уже отменили, или это только Порошенке?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:41 Ответить
а чим порох кращий цих покидьків? може назвеш хоч одного корупціонера, якого при ньому посадили?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:52 Ответить
Скажите, Дима, вот эта ваша умственная отсталость в развитии от рождения или она у вас появилась под влиянием постоянного просмотра телеканала 1+1 с разного рода ************ и сериалов "Слуга народа", "Сваты" с шоу рассчитанного на даунов "Квартал 95"?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:57 Ответить
Что же вы молчите, Дима? Или вы смотрите шмарафон от Бе и Ze и вам некогда ответить? Или вы так долго собираетесь с мыслями что бы обосновать свой ответ? Если вы голосовали за Ze, то обоснуйте чем он для вас был лучше чем Порох.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:58 Ответить
А что, под настоящими данными страшно писать? Ты не Старый зольдат, а старый драчун, только не от слова драться. Ты пророссийская тварь.
показать весь комментарий
18.08.2022 23:30 Ответить
Мокшанин, что ты имеешь в виду под настоящими данными? Ты сам то, пензюк, понял, умственно убогий, что написал?
К слову, ты то с чего тут свой анус ЗСУ недопорванный, за Диму недоразвитого рвать решил? Или ник сменил и сам за себя абидна да стала.
показать весь комментарий
19.08.2022 02:53 Ответить
Походу, мокшанин тут ты и это всем понятно. Если для мокшан непонятно что такое настоящие данные, то ты мокшанский лишнехромосомный драчун (не от слова драться) с рождения. Пиши свои настоящие данные: имя фамилия, чтобы все знали хероя.
показать весь комментарий
19.08.2022 11:56 Ответить
ну не хочешь быть мокшей будь эрзей.
Так ты, умственно убогий, кацап, действительно ?
показать весь комментарий
19.08.2022 15:33 Ответить
а, я понял почему у тебя такое задротное название. Походу ты тот орк чмоня, и вспоминаешь своих друзей
показать весь комментарий
19.08.2022 23:13 Ответить
Бажано цим покидькам вліпити по максималці! Хай інші думають перед тим, як щось мінувати!
показать весь комментарий
18.08.2022 19:42 Ответить
В СБУ совсем все плохо?Нужно быть хакером,чтобы заниматься обычной хулиганкой?Вы в СБУ в адеквате вообще?
показать весь комментарий
18.08.2022 19:45 Ответить
Обычная хулиганка, это звонок от пьяного Васи. А тут диверсионно-подрывная работа на оккупанта.
показать весь комментарий
18.08.2022 19:50 Ответить
Диверсионно-подрывная работа шла и идет от зелоха и ермака,а это хулиганка,почитай кодекс
показать весь комментарий
18.08.2022 20:11 Ответить
Тут немає такої кваліфікації як ***********. Тривалий час поширювали, відшуковували людей, заохочували, самі отримували грошові кошти. Такі дії є цілеспрямованими за попереднім зговором. Чистої води диверсія.
показать весь комментарий
19.08.2022 00:31 Ответить
блін..через ВПН постійно знущаюсь на расєйських форумах над зайвохромосомними..то я хакер???
показать весь комментарий
18.08.2022 19:55 Ответить
Ще й який.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:01 Ответить
Сравнила &ер с пальцем.По&****** одно дело и сорвать работу вокзала/больницы/ТЦ и тд. Дура или прикидываешся?
показать весь комментарий
18.08.2022 20:11 Ответить
поменше в дрезкало дивись
показать весь комментарий
18.08.2022 20:42 Ответить
От з чиїми пальцями я би попрацював…
Ні, не ламав би, я ж не ізверг.
Взяв би молоточок….
показать весь комментарий
18.08.2022 20:11 Ответить
Ну в суде начнутся "сопли" мама больная,дети маленькие и тд. и тп.
показать весь комментарий
18.08.2022 20:14 Ответить
Неправильна новина правильноотак:
СБУ проведена операція з затримання ....
під час затримання особи вчинили спротив з застосуванням зброї. Особи ліквідовані!
показать весь комментарий
18.08.2022 20:41 Ответить
яйца оторвали? зря
показать весь комментарий
18.08.2022 20:53 Ответить
Під час війни це злочин і допомога ворогу тероризувати населення тому покарання має бути дуже сурове як колоборанти і вороги.
показать весь комментарий
18.08.2022 21:08 Ответить
цензор, про яку західну Україну ви пишите? що у нас є західна і східна , північна, та південа Україна? це наратив рашки, коли вони таке повідомоляють про нашу країну. Пишить- на заході України.
показать весь комментарий
18.08.2022 22:09 Ответить
Вирахувати з них всі матеріальні втрати.
показать весь комментарий
19.08.2022 08:51 Ответить
 
 