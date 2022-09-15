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Новини Війна в Україні
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Вілкул Олександр (303) Кривий Ріг (809) крилаті ракети (872)

У Кривому Розі під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

ракета

У Кривому Розі 15 вересня під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - ідеться в повідомленні

Вілкул пише про два прольоти в районі гідротехнічних споруд.

Читайте: Рашисти завдали ракетного удару по Кривому Рогу. Поцілили у промпідприємство, серйозні руйнування (оновлено)

Автор: Анастасія Потіха
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Де поділося ППО???
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15.09.2022 17:20 Відповісти
Якщо це балістичні ракети (Кинджал, Іскандер, ТочкаУ) - ППО майже безсиле
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15.09.2022 17:24 Відповісти
Я бы еще добавил "старушку" Х-22, хоть и крылатая, но сверхзвуковая и тяжелая.
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15.09.2022 17:29 Відповісти
Біля ОП для найвеличнішого
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15.09.2022 17:24 Відповісти
😅👍
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15.09.2022 17:43 Відповісти
Прольоти чи прильоти - що Вілкул мав на увазі?
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15.09.2022 17:35 Відповісти
2 вибуха...
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15.09.2022 17:45 Відповісти
То руснявьій новояз(
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15.09.2022 17:54 Відповісти
якщо іскандери в прольоті, то це добре
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15.09.2022 18:17 Відповісти
 
 