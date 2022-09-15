У Кривому Розі під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи

У Кривому Розі 15 вересня під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - ідеться в повідомленні

Вілкул пише про два прольоти в районі гідротехнічних споруд.

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