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У Кривому Розі під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У Кривому Розі 15 вересня під час повітряної тривоги знову пролунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.
"Кривий Ріг – ракетний удар. Залишайтесь в укриттях. Нічого не знімайте та не викладайте у соцмережі", - ідеться в повідомленні
Вілкул пише про два прольоти в районі гідротехнічних споруд.
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