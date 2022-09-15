Україну вперше обрали до складу керівних органів ВООЗ

Очільника МОЗ Віктора Ляшка та його першого заступника Олександра Комаріду обрано на посади до Виконавчої ради та Європейського комітету ВООЗ.

Про це повідомили на фейсбук-сторінці Міністерства охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.

Зокрема, під час таємного голосування на 72-й сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ Ляшка обрали до складу Виконавчого комітету від субрегіональної групи "С" на трирічний термін – з травня 2023 року до травня 2026 року.

Його заступник Олександр Комаріда отримав місце в Постійному комітеті ЄРК від субрегіональної групи "С" також на три роки – з вересня 2022 до вересня 2025 року.

На нових посадах керівництво МОЗ України братиме участь у рішеннях, пов’язаних із забезпеченням соціального благополуччя, сталого розвитку та гідного рівня надання медичних послуг у європейському регіоні.

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"Це велика честь для України – бути представленою у двох керівних органах ВООЗ, і ми дякуємо за високий рівень довіри, особливо у цей складний час. Сьогодні Україна – повноправний кандидат на членство у ЄС, і ми повністю поділяємо цінності та прагнення міжнародних гуманітарних організацій до сталого розвитку людства", – зазначив очільник МОЗ.