Україну вперше обрали до складу керівних органів ВООЗ
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Очільника МОЗ Віктора Ляшка та його першого заступника Олександра Комаріду обрано на посади до Виконавчої ради та Європейського комітету ВООЗ.
Про це повідомили на фейсбук-сторінці Міністерства охорони здоров’я, інформує Цензор.НЕТ.
Зокрема, під час таємного голосування на 72-й сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ Ляшка обрали до складу Виконавчого комітету від субрегіональної групи "С" на трирічний термін – з травня 2023 року до травня 2026 року.
Його заступник Олександр Комаріда отримав місце в Постійному комітеті ЄРК від субрегіональної групи "С" також на три роки – з вересня 2022 до вересня 2025 року.
На нових посадах керівництво МОЗ України братиме участь у рішеннях, пов’язаних із забезпеченням соціального благополуччя, сталого розвитку та гідного рівня надання медичних послуг у європейському регіоні.
"Це велика честь для України – бути представленою у двох керівних органах ВООЗ, і ми дякуємо за високий рівень довіри, особливо у цей складний час. Сьогодні Україна – повноправний кандидат на членство у ЄС, і ми повністю поділяємо цінності та прагнення міжнародних гуманітарних організацій до сталого розвитку людства", – зазначив очільник МОЗ.
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есть у меня шуки и глазки в Минздраве, ах как не повезло героям "новости"))
Правда Комарида сам может сказать только хэлоу и хау а ю, но для Ляшко и Радуцкого, которому Комарида уже весь анус зализал - и это убедительно. А другая польза от Комариды - умеет доить фармотрасль талантливо, протаскивать нужные тендеры на закупки "правильных лекарств" для ВСУ))
Но для Радуцкого главное что комарида может в кабаке бухло и стейк заказать, а потом домой такси вызвать.