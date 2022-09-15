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Ми не будемо змушувати людей повертатися з Євросоюзу, але віримо у це, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

біженці,переселенці

Президенти України та Європейської комісії вважають, що українцям не знадобиться створювати стимули для повернення додому після завершення війни.

Про це Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн заявили, відповідаючи на запитання журналістів після переговорів у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

Президента Єврокомісії наголосила, що повернення українців вже розпочалося, і вона вважає що проблем із цим не буде.

"Близько 5 млн українців (що виїхали від війни до Євросоюзу) вже повернулося додому. Ми знаємо, що вони хочуть додому, хочуть розбудовувати Україну, перетворюючи її у процвітаючу країну", - заявила Урсула фон дер Ляєн, пояснивши, що не бачить небезпеки для України, пов’язаної з тим, що частина громадян можуть лишитися в ЄС і не повертатися додому.

З нею погодився Володимир Зеленський.

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"Мені здається, що шукати внутрішню мотивацію Українцям не треба, вони люблять нашу державу і хочуть приїхати додому. Головне і складне питання – гарантувати їм безпеку", - заявив президент, додавши, що "безпека – це протиповітряна оборона".

Також президент виділивши у якості пріоритету реконструкцію освітньої інфраструктури, зруйнованої або пошкодженої внаслідок бойових дій. "На її відновлення нам потрібні гроші. З таким запитом я вже звернувся і до Конгресу США і до президента Байдена, і до пані Урсули", - додав він.

"Але ми точно не повинні змушувати людей повертатися, але дуже в це віримо і цього хочемо", - підкреслив Володимир Зеленський.
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Топ коментарі
+24
Якби цей дурень готувався до війни, а не пиляв бюджет на дорогах, то, можливо, нікому і не прийшлось би покидати країну через війну.
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15.09.2022 18:35
+20
Цинічний виродок! Через тебе ці люди поїхали, бо ти не лише не захистив їх, а банально не попередив про небезпеку! Я вже мовчу про організовану евакуацію, і будівництво укріплень, і виробництво власної зброї і т.д.і т.п. Киданув людей, а тепер каже 'поверніться'! Зеленський ти моральний урод! Ніхто тобі більше не повірить!
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15.09.2022 19:15
+18
Звичайно Володя, ти вже раз їх обдурив. Працюйие вжен над проектом закону, як з них там здирати шкіру, бо Бені тут на пособіє не вистачає.
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15.09.2022 18:26
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один беня на 5 млн вернувшихся. ты же любишь считать, вот и посчитай
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15.09.2022 18:25 Відповісти
дивлячи на те що в Україні організував беня та єрмак,
які закони приймає зелене стадо в ВР
чи захочуть люди сюда повертатися?
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15.09.2022 20:22 Відповісти
А тебе не с мародеренной гуманитарки Дерьмак отстегивает?
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15.09.2022 19:08 Відповісти
Точно. Я еще помню - " Порох хочит ввести военное положение, энто узурпация власти", ну и "нарид устал ат вайны" и "закрывает каналы". Какой вой поднялся - шарики, нацжоны...
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15.09.2022 19:12 Відповісти
А почему путлер начал войну в 2014 году?
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15.09.2022 19:06 Відповісти
Например, ты можешь вернуться к сидению на бутылке или швабре в заднице. Как у вас на расее заведено.
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15.09.2022 19:03 Відповісти
так створи умови, щоб повертались
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15.09.2022 18:26 Відповісти
Він не може розірватися між Бєнєй і біженцями. Для цієї істоти вибір зрозумілий і наші суди вже натхненно працюють щоб задовольнити всі хотєлки бородатої баби.
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15.09.2022 18:41 Відповісти
Звичайно Володя, ти вже раз їх обдурив. Працюйие вжен над проектом закону, як з них там здирати шкіру, бо Бені тут на пособіє не вистачає.
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15.09.2022 18:26 Відповісти
Вже зараз треба закон що хороших росіян не буває і жоден не має права проживати на території України (навіть після закінчення війни).
Це унеможливить купляння мість багатими росіянами-виродками у владних українців зрадників.
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15.09.2022 18:31 Відповісти
Нам би краще розібратися зі своїма зрадниками, а не хвилюватися за "хороших росіян". Впевнений, що це не найбільша наша проблема.
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15.09.2022 18:38 Відповісти
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15.09.2022 18:33 Відповісти
Якби цей дурень готувався до війни, а не пиляв бюджет на дорогах, то, можливо, нікому і не прийшлось би покидати країну через війну.
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15.09.2022 18:35 Відповісти
https://petition.president.gov.ua/petition/163112

Це посилання на петицію від Тараса Чорновола про скасування нагород для сумнівних особ, яких нагородив Бубочка на День Незалежності.
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15.09.2022 18:37 Відповісти
не бачить небезпеки для України, пов'язаної з тим, що частина громадян можуть лишитися в ЄС і не повертатися додому. Джерело: https://censor.net/ua/n3367395

Позиція Урсули (ЄС) зрозуміла, економічно активні, европейці, освідченні, працьовиті люди, !! З дітьми !!! потрібні ЄС на фоні демографічної кризи.
А наш як завжди… му-му.
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15.09.2022 18:39 Відповісти
Воно і зараз виділило гроші на Велике Крадівництво. Брехливий блазень бореться з Корбаном та Кривоносом, а московських попів у Лаврі та Новінського не бачить впритул.
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15.09.2022 18:39 Відповісти
Більш того!
СБУ назвала переходи громад від УПЦ до ПЦУ "загрозою для національної безпеки"
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/sbu-nazvala-perekhodi-hromad-vid-upts-do-ptsu-zahrozoju-dlja-natsionalnoji-bezpeki-zmi.html
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15.09.2022 21:04 Відповісти
Зєрмаки просто позбавляють громадянських прав тих, хто виїхав за кордон.

А так то не примушують ну зовсім.
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15.09.2022 18:41 Відповісти
Головне гарантувати що в Україні буде забезпечено верховенство права і права і свободи громадян, а не так як зараз - перетворили починаючи з 2020р. на резервацію.
Якщо перетворите знову країну на клондайк для зеленої чи будь-якої іншої шобли - навряд чи сюди хтось повернеться якщо він при здоровому глузді.
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15.09.2022 18:44 Відповісти
До речі, виїхали в основному виборці Зеленського.
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15.09.2022 18:46 Відповісти
Емммм...можна поцікавитись, яким чином ти це вияснив?
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15.09.2022 18:52 Відповісти
Ніяким. Просто він статистично вгадав))
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15.09.2022 18:59 Відповісти
Я вірю тільки доказаним фактам. В даному випадку я можу вважати людину, котра видає такі "перли" без доказів - киздаболом.
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15.09.2022 20:03 Відповісти
пока зе и его шайка у власти, вряд ли кто-то захочет вернуться
Дети в школах, больше половины и не планируют
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15.09.2022 18:47 Відповісти
Влада була зобов'язана попередити громадян:
"Невiдкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим"
- ч 5 ст 15 Закону України "Про доступ до публічно інформації".
Крапка.
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15.09.2022 18:50 Відповісти

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15.09.2022 19:38 Відповісти
А що, можна людей змусити повернутися? Взяти в полон їхніх родичів, які залишилися? Чи як?
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15.09.2022 19:02 Відповісти
то вже не в полон, а у заручники..совдепівські методи..
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15.09.2022 19:13 Відповісти
Ми не будемо змушувати людей повертатися з Євросоюзу, і зробимо все можливе , щоб вони не поверталися
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15.09.2022 19:11 Відповісти
Цинічний виродок! Через тебе ці люди поїхали, бо ти не лише не захистив їх, а банально не попередив про небезпеку! Я вже мовчу про організовану евакуацію, і будівництво укріплень, і виробництво власної зброї і т.д.і т.п. Киданув людей, а тепер каже 'поверніться'! Зеленський ти моральний урод! Ніхто тобі більше не повірить!
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15.09.2022 19:15 Відповісти
а он "никому ничего не должен кроме родителей". кстати где мама Римма, не в Кривом Роге же без света сидит?
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15.09.2022 19:38 Відповісти
ні, мамарімма і папаша-жлоб - в Ізраїлі. Отримали громадянство, живуть у маєтку. Поруч - маєток Коломойського.
(а дєдушка їхній - нквдист. приїхав у 1963-му році з параші придушувати повстання робочих.)
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15.09.2022 19:58 Відповісти
В 1963 году дедушка уже расстреливал демонстрации рабочих в Кривом Рогу! А приехал он немного раньше
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15.09.2022 21:12 Відповісти
Ні,поїхали не через президента,а через напад росії. Навіщо змішувати акценти?
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15.09.2022 20:03 Відповісти
Не вернутся назад люди в которых много денег потому что Европа дорогая и купить жилье очень дорого если на пмж остаться
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15.09.2022 19:20 Відповісти
Ті, хто має багато грошей, обов'язково повернутися назад в Україну, щоб вкрасти ще більше. А працелюбні залишаться у Європі. Там за працю, на відміну від України, добре платять.
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15.09.2022 21:03 Відповісти
Да ***** до войны цены на жилье в Европе были дешевле чем в Киеве! При втрое лучшем качестве!

Я уже не говорю про ипотеку под 5% годовых!

В Украине жилье покупают только вороватые оборотни в погона и мантиях, отмывая взятки, ну и депутаты из зелёной шоблы!
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15.09.2022 21:18 Відповісти
Дуже цікава новина. Придивіться до деталей.
Урсула каже, що не бачить небезпеки для України, що біженці можуть не повернутися. Тобто про ЄС вона взагалі нічого не сказала. Українці які захочуть залишитися в ЄС, не є для них небезпекою(навідміну від сирійських біженців, яких вже хочуть витурити). Виходить, що навіть після того як війна в Україні закінчиться, ніхто біженців виганяти не буде, вони потрібні Європі.
А друга деталь, це слова Зеленського про протиповітряну оборону. Для нього це вже безпека і гарантія більш-менш мирного життя, а не закінчення війни. Ніхто вже не говорить про закінчення війни. Скоріше всього нам уготована роль другого В'єтнаму.
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15.09.2022 19:31 Відповісти
"Скоріше всього нам уготована роль другого В'єтнаму" - вам це кому? Волинянам? Вам головне шоб бурштин не заборонили копати
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15.09.2022 21:16 Відповісти
Ну видно, що ти не в темі. Бурштин уже як півроку не копають.
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18.09.2022 09:14 Відповісти
вот мразь он других категорий и не знает..заставлялка сломается
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15.09.2022 19:34 Відповісти
УКРАЇНЦІ ПОВЕРНУТЬСЯ З ЄС ЯК ЩО ЗАКІНЧИТЬСЯ ЦЯ ПОРНОПРОПАГАНДА -
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15.09.2022 19:36 Відповісти
Якщо квартри нема бо розбомбили, то куди повертатись? В палатці жити?
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15.09.2022 19:40 Відповісти
Люди, изучив язык, которые будут иметь хорошую работу, чьи дети будут обучаться в стране проживания, те кто будет обеспечен жильем........ как вы думаете они вернутся? Украинцы отличаются работоспособностью. И кто из работодателей так просто откажется от квалифицированных специалистов? Да костьми лягут, но удержат.
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15.09.2022 19:43 Відповісти
Тоже верно. Пока поляки штурмуют Германию, Польша пряниками зазывает украинцев. А тут прям благодать снизошла. 5,5 млн трудовых пчелок. Дуда теперь сам их не выпустит
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16.09.2022 00:50 Відповісти
Тут у Польщі наші українські жінки працюють в основному або онлайн в Україні чи інших країнах або на фізичній праці: прибиральниці,в полях і т.н. Тому не планували їхати і мови польської не знають. Але ми тут переважно з-за дітей. Навчальні заклади всі працюють,гуртки,розваги дітям. В них повноцінне,щасливе дитинство,не дивлячись на жахи війни. Думаю,що більшість повернеться як тільки стане безпечно. Особисто я дуже б хотіла повернутись. І вірю,що Україна розквітне після перемоги.
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15.09.2022 20:07 Відповісти
Дурний його піп хрестив і над ним штани спустив! От що спільного між великим ****** і тим що поменше ? Вони живуть війною і існують поки вона йде! Більшість людей повернуться в Україну НАЗАВЖДИ , якщо тебе в ній не буде!
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15.09.2022 20:25 Відповісти
Через шмарклю багато хто залишиться за кордоном. А ті, що повернулися зараз, просто речі забирають із собою.
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15.09.2022 20:57 Відповісти
А из Герцлии будем заставлять вернуться? Маму Римму и папеля Сашу!

Или им там нормально живется - в доме с бассейном и четырьмя охранниками из британского спецназа?
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15.09.2022 21:14 Відповісти
Вернуться , что бы ты их на цепь посадил?
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15.09.2022 22:26 Відповісти
Т.е государственные границы созданы чтобы держать нас в загоничке, чтобы не разбежались, что и требовалось доказать. К слову, если Украина вступит в ЕС, то все по любому разбегутся. Ибо зачем вкалывать за $250 если можно это делать за $1000?
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16.09.2022 00:47 Відповісти
лично я в первый же день войны понял, что эта власть, напичканная российскими агентами, неспособна защитить мою семью
поэтому решение буду принимать я, а не земазл с Кривого Рога
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16.09.2022 07:57 Відповісти
 
 