Ми не будемо змушувати людей повертатися з Євросоюзу, але віримо у це, - Зеленський
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Президенти України та Європейської комісії вважають, що українцям не знадобиться створювати стимули для повернення додому після завершення війни.
Про це Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн заявили, відповідаючи на запитання журналістів після переговорів у Києві, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.
Президента Єврокомісії наголосила, що повернення українців вже розпочалося, і вона вважає що проблем із цим не буде.
"Близько 5 млн українців (що виїхали від війни до Євросоюзу) вже повернулося додому. Ми знаємо, що вони хочуть додому, хочуть розбудовувати Україну, перетворюючи її у процвітаючу країну", - заявила Урсула фон дер Ляєн, пояснивши, що не бачить небезпеки для України, пов’язаної з тим, що частина громадян можуть лишитися в ЄС і не повертатися додому.
З нею погодився Володимир Зеленський.
"Мені здається, що шукати внутрішню мотивацію Українцям не треба, вони люблять нашу державу і хочуть приїхати додому. Головне і складне питання – гарантувати їм безпеку", - заявив президент, додавши, що "безпека – це протиповітряна оборона".
Також президент виділивши у якості пріоритету реконструкцію освітньої інфраструктури, зруйнованої або пошкодженої внаслідок бойових дій. "На її відновлення нам потрібні гроші. З таким запитом я вже звернувся і до Конгресу США і до президента Байдена, і до пані Урсули", - додав він.
"Але ми точно не повинні змушувати людей повертатися, але дуже в це віримо і цього хочемо", - підкреслив Володимир Зеленський.
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які закони приймає зелене стадо в ВР
чи захочуть люди сюда повертатися?
Це унеможливить купляння мість багатими росіянами-виродками у владних українців зрадників.
Це посилання на петицію від Тараса Чорновола про скасування нагород для сумнівних особ, яких нагородив Бубочка на День Незалежності.
Позиція Урсули (ЄС) зрозуміла, економічно активні, европейці, освідченні, працьовиті люди, !! З дітьми !!! потрібні ЄС на фоні демографічної кризи.
А наш як завжди… му-му.
СБУ назвала переходи громад від УПЦ до ПЦУ "загрозою для національної безпеки"
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/sbu-nazvala-perekhodi-hromad-vid-upts-do-ptsu-zahrozoju-dlja-natsionalnoji-bezpeki-zmi.html
А так то не примушують ну зовсім.
Якщо перетворите знову країну на клондайк для зеленої чи будь-якої іншої шобли - навряд чи сюди хтось повернеться якщо він при здоровому глузді.
Дети в школах, больше половины и не планируют
"Невiдкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров'ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв'язку з цим"
- ч 5 ст 15 Закону України "Про доступ до публічно інформації".
Крапка.
(а дєдушка їхній - нквдист. приїхав у 1963-му році з параші придушувати повстання робочих.)
Я уже не говорю про ипотеку под 5% годовых!
В Украине жилье покупают только вороватые оборотни в погона и мантиях, отмывая взятки, ну и депутаты из зелёной шоблы!
Урсула каже, що не бачить небезпеки для України, що біженці можуть не повернутися. Тобто про ЄС вона взагалі нічого не сказала. Українці які захочуть залишитися в ЄС, не є для них небезпекою(навідміну від сирійських біженців, яких вже хочуть витурити). Виходить, що навіть після того як війна в Україні закінчиться, ніхто біженців виганяти не буде, вони потрібні Європі.
А друга деталь, це слова Зеленського про протиповітряну оборону. Для нього це вже безпека і гарантія більш-менш мирного життя, а не закінчення війни. Ніхто вже не говорить про закінчення війни. Скоріше всього нам уготована роль другого В'єтнаму.
Или им там нормально живется - в доме с бассейном и четырьмя охранниками из британского спецназа?
поэтому решение буду принимать я, а не земазл с Кривого Рога