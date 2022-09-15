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У Держбюджеті-2023 "друк" гривні Нацбанком не передбачено, - Марченко

Новини Цензор.НЕТ Економіка Війна в Україні

деньги,гривня

Уряд України в поданому до Верховної Ради проєкті держбюджету на 2023 рік не передбачає його пряме емісійне фінансування Національним банком шляхом прямого викупу ним облігацій внутрішньої держпозики, повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

"Така опція є. Але якщо ми зможемо гарантовано отримати $38 млрд від наших партнерів, зловживати гіперінфляцію та іншими чинниками, залазити в кишені українців через викуп облігацій Нацбанком, через інші ризики – девальвації та гіперінфляції – ми не будемо", – сказав він в ефірі національного телемарафону в четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Але така опція існує. Цього року ми нею користуємося, тому що складна ситуація. Звичайно, будемо дивитися, як ми зможемо обійтися без цього", – додав Марченко.

Щомісячна потреба у фінансуванні дефіциту держбюджету цього року через війну, за даними Мінфіну та уряду, становить близько $5 млрд. Частину коштів надає за рахунок емісійного фінансування через купівлю держоблігацій Нацбанк. У червні через нестачу зовнішньої допомоги НБУ збільшив прямий викуп ОВДП до 105 млрд грн, однак у липні, серпні та вересні поки що надавав по 30 млрд грн – у рамках раніше обговореної з урядом стелі 400 млрд грн загалом за рік. Станом на сьогодні сумарно НБУ вже виділив 315 млрд грн.

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На наступний рік уряд планує знизити дефіцит держбюджету до менш ніж $3,2 млрд на місяць, розраховуючи на його фінансування США, МВФ і ЄС.

Нацбанк допускав, що наступного року емісійне фінансування через прямий викуп ним ОВДП може ще знадобитися, проте наполягав, що його обсяги не повинні перевищити 200 млрд грн за рік.
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Зараз 2022 рік і ми друкуємо вже другий рік. Коли прийде 2023 рік, то стане знову доречно.
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15.09.2022 21:32 Відповісти
Скажем так, эмиссия НБУ( прямая и скрытая) не останавливалась ни в одном из годов. В1996 году, когда ввели гривну, курс составоял 2.с копейками. Сейчас 40, это и есть результат эмиссии.
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15.09.2022 22:09 Відповісти
Монетарную базу при зебобике и так уже раздули в 3 если не 4 раза..Эти резиновые изделия,шинковали гривну начиная с 2019г,на асфальт очевидно...А сейчас-другого просто не остается как печатать...Инфляция и печать денег-узаконенный способ залезть в карман каждому Украинцу,без исключения.
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15.09.2022 22:03 Відповісти
Звідки інфа про збільшення могетарної бази? Трьоп...
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16.09.2022 07:44 Відповісти
Зє - поху@. Звідки і де інфа?
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16.09.2022 07:45 Відповісти
График монетарной базы есть в интернете-Гугл в помощь...И сайт НБУ так же...Глаза открыть и посмотреть,что при приходе к власти зеленого дерьма,монетарная база была в районе 250млрд грн +-,а сейчас она уже почти 700!! То что бакс там мало ********-так все еще впереди.Чекайте.И зачем свое невежество показывать обвиняя кого то во лжи??? Хотя понял,наверняка 73% избиратель передо мной...Тогда все понятно.
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16.09.2022 10:00 Відповісти
Так і на цей рік не було передбачено. І минулі зельониє роки теж. І що? Щось заважало сотнями мільярдів нашльопувати?
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15.09.2022 22:15 Відповісти
Вже весь папір банкнотний використали)
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15.09.2022 22:21 Відповісти
Ну да розкажи,от тільки,хто тобі повірить?
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15.09.2022 22:28 Відповісти
За 2022-й скільки напечатають, що в 2023 потрібно буде цілий рік нову бумагу під гроші виробляти, тому і не передбачують.
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15.09.2022 22:32 Відповісти
 
 