Сьогодні уряд подасть до ВР проєкт держбюджету на 2023 рік, - Шмигаль

Уряд подасть до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2023 рік 14 вересня.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора Кабмін схвалив бюджет. Ми його сьогодні доопрацьовуємо з урахуванням учорашніх дискусій на Кабміні, і сьогодні його буде подано до Верховної Ради згідно із законом, вчасно, до 15 вересня", - сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що проєкт держбюджету на 2023 рік - це "бюджет для перемоги".

Нагадаємо, уряд України затвердив проєкт держбюджету на 2023 рік із доходами 1,279 трлн грн і видатками 2,573 трлн грн.

Майже 50% усього держбюджету на 2023 рік буде спрямовано на сектор безпеки і оборони (1,136 трлн грн). Також проєкт держбюджету-2023 передбачає 175,7 млрд грн на охорону здоров'я, 155 млрд грн - на освіту та 6,8 млрд грн - на підтримку ветеранів.

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