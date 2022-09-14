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Новини Бюджет-2023
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Сьогодні уряд подасть до ВР проєкт держбюджету на 2023 рік, - Шмигаль

бюджет,госбюджет

Уряд подасть до Верховної Ради проєкт державного бюджету на 2023 рік 14 вересня.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль сьогодні на пресконференції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Учора Кабмін схвалив бюджет. Ми його сьогодні доопрацьовуємо з урахуванням учорашніх дискусій на Кабміні, і сьогодні його буде подано до Верховної Ради згідно із законом, вчасно, до 15 вересня", - сказав Шмигаль.

Прем'єр наголосив, що проєкт держбюджету на 2023 рік - це "бюджет для перемоги".

Нагадаємо, уряд України затвердив проєкт держбюджету на 2023 рік із доходами 1,279 трлн грн і видатками 2,573 трлн грн.

Майже 50% усього держбюджету на 2023 рік буде спрямовано на сектор безпеки і оборони (1,136 трлн грн). Також проєкт держбюджету-2023 передбачає 175,7 млрд грн на охорону здоров'я, 155 млрд грн - на освіту та 6,8 млрд грн - на підтримку ветеранів.

Також читайте: На сектор безпеки і оборони наступного року буде спрямовано 1 трлн грн, - Зеленський

Автор: 

бюджет (2980) ВР (14942) Кабмін (14065) Шмигаль Денис (4547)


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Топ коментарі
+6
Незважаючи на широкомасштабну війну і тотальні злидні в країні, в бюджеті 2023, утримання головного коміка країни мало того, що не зменшилось до рівня папєрєдніка, так воно значно збільшилося навіть у порівнянні з попереднім роком. Кому війна, а клоунам - гастролі.
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14.09.2022 15:30
+6
За даних обставин такий проєкт держюджету України мав би подавати Байден, на утриманні якого тепер зназодиться все шмигальство!
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14.09.2022 15:34
+3
Головний касір Зе ,Шифер...назбирав на конвертну зарплату слугам д'явола мільярди американських долярів...Кєш є..тепер треба Общак ділить...як Попандопала ділив...єто тебе..єто оп'ять тебе...єто снова тебе...п такой фасончик я не ношу...🤣🤣
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14.09.2022 15:37
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Незважаючи на широкомасштабну війну і тотальні злидні в країні, в бюджеті 2023, утримання головного коміка країни мало того, що не зменшилось до рівня папєрєдніка, так воно значно збільшилося навіть у порівнянні з попереднім роком. Кому війна, а клоунам - гастролі.
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14.09.2022 15:30 Відповісти
Доповнення
"Зменшення на 11,6 млрд грн проти 2022 року видатків на органи державної влади: скорочується кількість чиновників, зарплати та премії (крім силових структур);"

Аби ляпнути ?
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14.09.2022 17:55 Відповісти
А які конкретно чиновники скорочуються? Чи ти такий ідіот і не розумієш, що скоротять в районах, в областях звичайних роботяг, а в ап, км, вр ніхто нікого не буде чіпати. А тим більше вменшувати всій цій писдоті зарплати і видатки.
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14.09.2022 20:41 Відповісти
Для ВСУ 2 доляра ,на 95 дерьмоквартал 199 долярів..Ленке на Скумбрію 509 долярів..без НДС
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14.09.2022 15:33 Відповісти
За даних обставин такий проєкт держюджету України мав би подавати Байден, на утриманні якого тепер зназодиться все шмигальство!
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14.09.2022 15:34 Відповісти
Головний касір Зе ,Шифер...назбирав на конвертну зарплату слугам д'явола мільярди американських долярів...Кєш є..тепер треба Общак ділить...як Попандопала ділив...єто тебе..єто оп'ять тебе...єто снова тебе...п такой фасончик я не ношу...🤣🤣
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14.09.2022 15:37 Відповісти
уверен, гундосый и здесь придумает, как ******* ближнего своего....
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14.09.2022 15:40 Відповісти
а в нем сплошные дороги, дороги и еще раз дороги....
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14.09.2022 15:38 Відповісти
Заплановані витрати на 2022 - 1,499 трлн. грн. На 2023 - 2,573 трлн грн. Ще один трильйон. Непогана ціна для квитка на квартал-95. Платять всі, крім артистів. Вони отримають квіти і оплески. Проте все ж таки дорогувато як на мене...
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14.09.2022 15:39 Відповісти
ВИ продовжуйте писати коментарі та скреготати зубами,а Зе-каманду- ПОНЕСЛО,,,,
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14.09.2022 15:44 Відповісти
 
 