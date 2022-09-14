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Новости Бюджет-2023
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Сегодня правительство подаст в ВР проект госбюджета на 2023 год, - Шмыгаль

бюджет,госбюджет

Правительство подаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2023 год 14 сентября.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль сегодня на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера Кабмин одобрил бюджет. Мы его сегодня дорабатываем с учетом вчерашних дискуссий на Кабмине, и сегодня он будет подан в Верховную Раду по закону, вовремя, до 15 сентября", - сказал Шмигаль.

Премьер подчеркнул, что проект госбюджета на 2023 год – это "бюджет для победы".

Напомним, правительство Украины утвердило проект госбюджета на 2023 год с доходами 1,279 трлн грн и расходами 2,573 трлн грн.

Около 50% всего госбюджета на 2023 год будет направлено на сектор безопасности и обороны (1,136 трлн грн). Также проект госбюджета-2023 предусматривает 175,7 млрд грн на здравоохранение, 155 млрд грн – на образование и 6,8 млрд грн – в поддержку ветеранов.

Читайте: Кабмин утвердил проект госбюджета-2023: расходы на безопасность и оборону возрастут более чем в 4 раза (обновлено)

бюджет (4834) ВР (29228) Кабмин (14025) Шмыгаль Денис (2669)


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Топ комментарии
+6
Незважаючи на широкомасштабну війну і тотальні злидні в країні, в бюджеті 2023, утримання головного коміка країни мало того, що не зменшилось до рівня папєрєдніка, так воно значно збільшилося навіть у порівнянні з попереднім роком. Кому війна, а клоунам - гастролі.
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14.09.2022 15:30
+6
За даних обставин такий проєкт держюджету України мав би подавати Байден, на утриманні якого тепер зназодиться все шмигальство!
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14.09.2022 15:34
+3
Головний касір Зе ,Шифер...назбирав на конвертну зарплату слугам д'явола мільярди американських долярів...Кєш є..тепер треба Общак ділить...як Попандопала ділив...єто тебе..єто оп'ять тебе...єто снова тебе...п такой фасончик я не ношу...🤣🤣
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14.09.2022 15:37
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Незважаючи на широкомасштабну війну і тотальні злидні в країні, в бюджеті 2023, утримання головного коміка країни мало того, що не зменшилось до рівня папєрєдніка, так воно значно збільшилося навіть у порівнянні з попереднім роком. Кому війна, а клоунам - гастролі.
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14.09.2022 15:30 Ответить
Доповнення
"Зменшення на 11,6 млрд грн проти 2022 року видатків на органи державної влади: скорочується кількість чиновників, зарплати та премії (крім силових структур);"

Аби ляпнути ?
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14.09.2022 17:55 Ответить
А які конкретно чиновники скорочуються? Чи ти такий ідіот і не розумієш, що скоротять в районах, в областях звичайних роботяг, а в ап, км, вр ніхто нікого не буде чіпати. А тим більше вменшувати всій цій писдоті зарплати і видатки.
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14.09.2022 20:41 Ответить
Для ВСУ 2 доляра ,на 95 дерьмоквартал 199 долярів..Ленке на Скумбрію 509 долярів..без НДС
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14.09.2022 15:33 Ответить
За даних обставин такий проєкт держюджету України мав би подавати Байден, на утриманні якого тепер зназодиться все шмигальство!
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14.09.2022 15:34 Ответить
Головний касір Зе ,Шифер...назбирав на конвертну зарплату слугам д'явола мільярди американських долярів...Кєш є..тепер треба Общак ділить...як Попандопала ділив...єто тебе..єто оп'ять тебе...єто снова тебе...п такой фасончик я не ношу...🤣🤣
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14.09.2022 15:37 Ответить
уверен, гундосый и здесь придумает, как ******* ближнего своего....
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14.09.2022 15:40 Ответить
а в нем сплошные дороги, дороги и еще раз дороги....
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14.09.2022 15:38 Ответить
Заплановані витрати на 2022 - 1,499 трлн. грн. На 2023 - 2,573 трлн грн. Ще один трильйон. Непогана ціна для квитка на квартал-95. Платять всі, крім артистів. Вони отримають квіти і оплески. Проте все ж таки дорогувато як на мене...
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14.09.2022 15:39 Ответить
ВИ продовжуйте писати коментарі та скреготати зубами,а Зе-каманду- ПОНЕСЛО,,,,
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14.09.2022 15:44 Ответить
 
 