Сегодня правительство подаст в ВР проект госбюджета на 2023 год, - Шмыгаль

Правительство подаст в Верховную Раду проект государственного бюджета на 2023 год 14 сентября.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмигаль сегодня на пресс-конференции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Вчера Кабмин одобрил бюджет. Мы его сегодня дорабатываем с учетом вчерашних дискуссий на Кабмине, и сегодня он будет подан в Верховную Раду по закону, вовремя, до 15 сентября", - сказал Шмигаль.

Премьер подчеркнул, что проект госбюджета на 2023 год – это "бюджет для победы".

Напомним, правительство Украины утвердило проект госбюджета на 2023 год с доходами 1,279 трлн грн и расходами 2,573 трлн грн.

Около 50% всего госбюджета на 2023 год будет направлено на сектор безопасности и обороны (1,136 трлн грн). Также проект госбюджета-2023 предусматривает 175,7 млрд грн на здравоохранение, 155 млрд грн – на образование и 6,8 млрд грн – в поддержку ветеранов.

Читайте: Кабмин утвердил проект госбюджета-2023: расходы на безопасность и оборону возрастут более чем в 4 раза (обновлено)