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Виробники вантажівок Scania і MAN йдуть з Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

авто,затримання

Німецька корпорація Traton, "дочка" Volkswagen, яка об’єднує в собі виробництво і продаж вантажних автомобілів і автобусів під марками MAN і Scania, йде з Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Заявлено, що всі активи компанії в РФ будуть продані місцевим підприємцям. Російським партнерам перейдуть дистриб'юторські компанії, Scania також продає Фінансовий бізнес. Ці угоди повинні бути схвалені акціонерами Traton. Закінчення процесу продажу очікується в першому кварталі 2023 року.

На початку березня компанія припинила випуск вантажівок в Росії. Сумарний збиток від відходу з російського ринку Traton оцінила в 550 млн євро.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+5
Правильно роблять , що йдуть із терористичноі краіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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15.09.2022 22:01
+5
це ще якщо не згадають по дорозі, що забули перед виходом світло вимкнути
або воду...
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15.09.2022 22:03
+5
Як можна припинити за один день бізнес в якому зайняті десятки тисяч людей, сотні компаній партнерів, довгострокові зобов'язання по договорам, логістичні цепочки та ін? Виробництво це не ларьок з шаурмою - зачинив вікно і всьо, тут все довго.
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15.09.2022 22:12
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нє прошло і полгода...
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15.09.2022 21:57 Відповісти
и еще полгода будут...идти...
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15.09.2022 22:01 Відповісти
це ще якщо не згадають по дорозі, що забули перед виходом світло вимкнути
або воду...
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15.09.2022 22:03 Відповісти
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15.09.2022 22:41 Відповісти
До этого они скорее всего приостанавливали производство.
Интересно а какие деньги они планируют получить за продажу???
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15.09.2022 22:02 Відповісти
Як можна припинити за один день бізнес в якому зайняті десятки тисяч людей, сотні компаній партнерів, довгострокові зобов'язання по договорам, логістичні цепочки та ін? Виробництво це не ларьок з шаурмою - зачинив вікно і всьо, тут все довго.
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15.09.2022 22:12 Відповісти
УУУУУУУУ
УУУУУУУ
сідайте поряд, співчувайте звільненим у раші....

фотки згвалтованих рашанськими солдатами дітей в Україні (не кажу У БУЧІ БО БУЧА ЗАРАЗ БІЛЬША ЧАСТИНА ДЕОКУПОВАНИХ МІСТ ТА СІЛ) не намалюю, бо діти ще не взмозі зрозуміти, що за йохана біда з ними сталася...
нєєє
бізнес-хуїзнес...
це справді дуже важливо

вірите, коли я почула, що до дванадцятирічного згвалтованого дівча, що завагітніло від гвалтівника і мати якого вирішила - народити але залишити дитину - прийшов піп з упц московського патріархату
і почав розказувати, що треба виховувати та підіймати дитину гвалтівника...
я хотіла мішати бандерівські смузі і іти бити шибки
ТИ, **** В РЯСІ БУДЕШ КАЗАТИ ДИТИНІ, ЩО ВОНА НАРОДИЛАСЯ ВНАСЛІДОК ЗГВАЛТУВАННЯ 12 РІЧНОЇ ДИТИНИ?
ТИ БУДЕШ ГРОШІ НА ПАМПЕРСИ ДИТИНІ ДОНАТИТИ?
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15.09.2022 22:35 Відповісти
Навіщо ти сюди вплутуєш сюди вбитих і згвалтований? Я тобі кажу з точки зору підприємництва, що неможливо закрити великий бізнес за один день, на це потрібен час. До речі, ти коли купуєш дешеві речі, ти знаєш в яких умовах він виготовлений і ким? Тобі реально похєр, що десь у підвалі в азії, в нелюдських умовах, хтось знищує своє здоров'я аби ти змогла по-дешевше затаритися. Чи ето другоє? На чужих похєр, болить тільки за своїх. Тому коли бізнес іде на збитки заради когось це вже дуже круто, а коли він іде - це вже його справа.
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16.09.2022 06:41 Відповісти
Можна.Війна це форс мажор,навіть якщо росія її називає якось інакше.В більшості контрактів та інших довгострокових зобов'язань є пункт про припинення дії договорів в разі форс мажорних обставин- війн та природних катаклізмів.
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15.09.2022 23:14 Відповісти
На території парашиї офіційно немає ні катаклізмів, ні війни. Тому договірні форсмажори тут не проходять.
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16.09.2022 06:43 Відповісти
Помиляєтесь!РФ веде війну проти України-Генасанблея ООН.Голосування відбулося у середу, 2 березня, на спеціальній сесії, першій з 1997 року.Підтримала резолюцію 141 країна, проголосували проти - п'ять (Сирія, Білорусь, Росія, КНДР, Еритрея). Утримались 35 країн, серед них Китай, Казахстан, Пакистан, Іран, Куба, ПАР та інші.
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16.09.2022 15:05 Відповісти
а шо рашка воює з Німеччиною? щоб ви зрозуміли,усі виходи бізнесу з рашки ДОБРОВОЛЬНІ,і ніхто їх не примусить крім громадскості,а за санкції на себе ще судитись можуть,бо як писали вище,все що не подвійного призначення діє на власний розсуд,тому нєфіг в когось тикати масним пальцем,при цьому жваво женучи по трубах кацапський газ та нафту.
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16.09.2022 14:56 Відповісти
Ну як вони зможуть там існувати хай спробують)А бізнес звичайно поставили перед фактом бо рф як держава в міжнародному праві счезла,вона не дотримується жодних прийнятих на себе зобов'язань,законів чи конвенцій і вплинути на неї можливо тільки силою, це терористичне угруповання на зразок ІДІЛ!
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16.09.2022 15:13 Відповісти
Правильно роблять , що йдуть із терористичноі краіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙁
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15.09.2022 22:01 Відповісти
мабуть німці чекали коли ми харківщину звільнимо
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15.09.2022 22:04 Відповісти
Короче, русские ****** , вас ждёт комфортабельный "ПАЗ" и "УАЗ". Ласкаво просимо а-ля 1975 год 😂
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15.09.2022 22:08 Відповісти
Кибитка, сані, тарантайка, повозка...
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15.09.2022 22:18 Відповісти
Не, это уже будет технический прогресс по сравнению с УсрусьАвтопром😂
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15.09.2022 22:23 Відповісти
Респект Фольксваген груп. Втратити півмільярда заради підтримки демократії - це дуже сильний крок.
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15.09.2022 22:08 Відповісти
Скільки б кацапські олігархи не поцупили з бюджету **********, скільки б вони не експлуатували до кривавої піни своїх безправних недогромадян вони ніколи не зможуть зрівнятися в багатстві та пошані з людьми Заходу які заробили свої капітали чесною працею. В ********** немає і ніколи не буде Гейтсів і Масків. І тому тупа заздрість переростає в погрози і бажання вкрасти, загарбати, принизити. Це і є "влада тупих"...
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15.09.2022 22:11 Відповісти
Отлично. Это близко к критичному для кацапов. Запчасти для этих фур, которые обеспечивают на 90% грузопоток военных компонентов с Китаем (в порту или ЖД вагоне много лишних глаз и намного меньше желающих будет рисковать попасть под вторичные санкции), просто пропадут с рынка. Они ездить не смогут, грузоперевозки вырастят в разы. К тому же контейнеровозы уже давно стоят очень много денег, чтобы морем была возможность доставлять грузы. А ЖД пути мы может взорвать диверсией мосты через несколько рек на транссибе. И чем меньше фур, тем больше на таможне времени проверять каждую. Это очень существенный удар для кацапов. Они могут в одной фуре провезти тепловизоров на все свои танки без проблем. Но если потеряют груз, то им конец и не факт, что найдут вторую такую фуру. Конечно, все будет не сразу, запчасти сначала просто вырастят в цене, но на длительной дистанции это приговор ВПК Кацапскому, даже если они сейчас капитулируют, пока у них есть еще армия. Логистика с Китаем и Казахстаном сейчас для них высший приоритет для выживания этой поганой страны.
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15.09.2022 22:17 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=HjZuQ8DNiX4





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Заяви АРАХАМІЇ під час переговорів з рф - це державна ЗРАДА | ТАРАС ЧОРНОВІЛ.
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15.09.2022 22:19 Відповісти
ахтунг!!! тепер лади(і мабуть всі рашомобілі) будуть комплектуватись "імпортозамєщоним" ременем грм "резинотехника"...... і далі трапляеться "сталінград" поршня зустрічаються з клапанами..... а втой же час всі світові виробники давно перейшли на кевлар.....
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15.09.2022 22:31 Відповісти
Теперь надо чтоб они зашли в Украину! Это огромный шанс для Украины. Чтоб после окончания войны (именно войны, а не боевых действий) раоссийски рынок (да и не только) закупал грузовики в Украине.
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15.09.2022 22:55 Відповісти
рашка не буде нічого у нас купувати,бо китай не дозволить)))
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16.09.2022 14:58 Відповісти
Насправді скільки вони втратили знають тільки в їх штабквартирі і ця інформація буде зактрита.Що б уявити масштаб втрат для бізнесу достатньо подивитися скільки вони вклали інвестицій,тільки в одну Лен.облась рашки німці просрали десять млрд.дол.Зважаючи на це все варто очікувати тектонічні зміни не тільки в бізнес стратегії окремих гравців а в політиці ФРН. Самий головний урок який вони винесуть це не зв'язуватися з країною терористом та спонсором терористичних актів- рф!
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15.09.2022 23:38 Відповісти
 
 