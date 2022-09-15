Виробники вантажівок Scania і MAN йдуть з Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Німецька корпорація Traton, "дочка" Volkswagen, яка об’єднує в собі виробництво і продаж вантажних автомобілів і автобусів під марками MAN і Scania, йде з Росії.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Заявлено, що всі активи компанії в РФ будуть продані місцевим підприємцям. Російським партнерам перейдуть дистриб'юторські компанії, Scania також продає Фінансовий бізнес. Ці угоди повинні бути схвалені акціонерами Traton. Закінчення процесу продажу очікується в першому кварталі 2023 року.
На початку березня компанія припинила випуск вантажівок в Росії. Сумарний збиток від відходу з російського ринку Traton оцінила в 550 млн євро.
Топ коментарі
+5 Amber
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+5 Тетяна Тать
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+5 Super Gut
показати весь коментар15.09.2022 22:12
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Будь ласка, зачекайте...
або воду...
Интересно а какие деньги они планируют получить за продажу???
УУУУУУУ
сідайте поряд, співчувайте звільненим у раші....
фотки згвалтованих рашанськими солдатами дітей в Україні (не кажу У БУЧІ БО БУЧА ЗАРАЗ БІЛЬША ЧАСТИНА ДЕОКУПОВАНИХ МІСТ ТА СІЛ) не намалюю, бо діти ще не взмозі зрозуміти, що за йохана біда з ними сталася...
нєєє
бізнес-хуїзнес...
це справді дуже важливо
вірите, коли я почула, що до дванадцятирічного згвалтованого дівча, що завагітніло від гвалтівника і мати якого вирішила - народити але залишити дитину - прийшов піп з упц московського патріархату
і почав розказувати, що треба виховувати та підіймати дитину гвалтівника...
я хотіла мішати бандерівські смузі і іти бити шибки
ТИ, **** В РЯСІ БУДЕШ КАЗАТИ ДИТИНІ, ЩО ВОНА НАРОДИЛАСЯ ВНАСЛІДОК ЗГВАЛТУВАННЯ 12 РІЧНОЇ ДИТИНИ?
ТИ БУДЕШ ГРОШІ НА ПАМПЕРСИ ДИТИНІ ДОНАТИТИ?
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