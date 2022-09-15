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Єрмак і Залужний обговорили з Салліваном та Міллі потреби ЗСУ для продовження деокупації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

залужний,єрмак

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Співрозмовники обговорили заходи, яких вживає українська сторона для деокупації своїх територій. Джейкоб Салліван і Марк Міллі привітали Україну з успішним проведенням контрнаступальної операції в Харківській області, у результаті якої було звільнено майже 400 міст і сіл. Сторони докладно обговорили забезпечення та потреби ЗСУ для продовження деокупації українських територій", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Єрмак "наголосив на російських ракетно-терористичних ударах по цивільній інфраструктурі на території України. За його словами, країна має якомога швидше отримати надійні гарантії безпеки для запобігання подальшій агресії".

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Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+59
Снова это руснявое рыло Дерьмака поруч с Залужным....
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15.09.2022 23:36
+38
Його рило завжди при обговоренні поставок зброї. Якого хера взагалі завгосп ОП має діло до озброєння? Це що в його повноваження входить? Блд,сиди в ОП та канцелярські розхідники замовляй!
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15.09.2022 23:42
+34
Єрмак і Залужний, Єрмак і Зеленський... Пишіть вже "Президент України Єрмак" без усяких Залужних, Зеленських. Бо цей поц реально управляє Україню.
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15.09.2022 23:39
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Снова это руснявое рыло Дерьмака поруч с Залужным....
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15.09.2022 23:36 Відповісти
Його рило завжди при обговоренні поставок зброї. Якого хера взагалі завгосп ОП має діло до озброєння? Це що в його повноваження входить? Блд,сиди в ОП та канцелярські розхідники замовляй!
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15.09.2022 23:42 Відповісти
ермак в каждой бочке затычка - непотопляемое зеленое дерьмо
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15.09.2022 23:53 Відповісти
До Залужного приставили "смотрящего"!
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16.09.2022 10:34 Відповісти
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15.09.2022 23:48 Відповісти
Это действительно дерьмаковцы тупо вымарали Залужного с фотки???? Этим при Гуталине в совке занимались - вымарывали с фоток с упырем тех,кто из верных соратников стал врагом народа.
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15.09.2022 23:51 Відповісти
Зачем вымарывать? Можно подобрать ракурс съемки.
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15.09.2022 23:54 Відповісти
Вести переговори з селіваном це однаково, що домовлятися в Омані з патрушевим, чи з козаком. Ця криса робить все щоб поховати Україну. Ще один такий великий переговорщик є -арахамія.
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16.09.2022 07:23 Відповісти
Це значить, що зброя не дIйде
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16.09.2022 01:00 Відповісти
потрібно звикати до цього рила,але історія яника той що овощ показує що це не надовго
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16.09.2022 09:17 Відповісти
Не зрозуміло чого Залужний з ним взагалі балака, зайшов подивить раді цікавості на ОлХ, аптечка натовська от пропозицій охренел, от 2000 до 5000 грн. Це зрозуміло що мінімум половина це все крадене з гуманітарки або складів
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16.09.2022 09:23 Відповісти
А чого у назві статті Єрмак вже перший?
Він по посаді вже вище Залужного?
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15.09.2022 23:37 Відповісти
Ну так, він менеджер президента.
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15.09.2022 23:42 Відповісти
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15.09.2022 23:53 Відповісти
Цэ Лохбонэвтик менеджер Дерьмака. Хотя нет Янэлох всего лишь картинка по телевизору, все ключевые решения принимает Дерьмак.
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16.09.2022 07:18 Відповісти
Просто после разгрома под Харьковом кацапни, ермак теперь должен следить за Залужным? Вот он и прется на такие важные переговоры..
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16.09.2022 01:04 Відповісти
Господи! Ні обі що неможливо вимарати честь Генерала Залужного ! Слава йому і слава бійцям України! Зрадникам суд !
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15.09.2022 23:39 Відповісти
Честь або є, або немає. Вона не може відійти на хвилинку, а потім повернутися. Честь - це піти у відставку, а не робити секретну доповідь у присутності людей які за законом не мають права бути присутніми. І президент не може відмінити закон своїм наказом. Історія Бурби ні чому не навчила. Нажаль.
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16.09.2022 00:00 Відповісти
Значить це спецІПСО ДЛЯ ***** . АДЖЕ САЛЛИВАН ЦЕ ЯКРАЗ ТОЙ САМИЙ ЛОБІСТ ********** У БІЛОМУ ДОМІ так його завжди представляли як радника Байдена з питань безпеки . Нещодавно закінчив достроково свою дипломатичну місію у Москві, призначений був ще Трампом .
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16.09.2022 00:12 Відповісти
ми ж про високе. Про честь, якої не має. При наймі не видно на поданому до статті фото
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16.09.2022 00:29 Відповісти
це Залужний має піти у відставку, тупий ти ідіот?
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16.09.2022 00:50 Відповісти
мова була про Бурбу.
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16.09.2022 04:47 Відповісти
Хіба у москві був не інший Саліван?
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16.09.2022 00:56 Відповісти
Так вибачаюсь це різні Саллівани -демократ та другий республіканець
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16.09.2022 01:59 Відповісти
«США готовится к распаду России»-Швець . Це про цього вічного користувача рашистськими договорняками написали в Reuters ? Як він пообіцяв ДОКУМЕНТАЛЬНО КОЗАКУ ВІД ІМЕНІ УКРАЇНИ НЕ ВСУПАТИ В НАТО НА ГАРАНТІЇ НЕ МАТИ ВІЙНИ З ******? А потім сиділи з Вовою й чекали миру під канонаду танків по їхніх доріжках відбудованих великим будівництвом ? ****** Подоляк відмовився давати коментар журналісту на питання про це.
Це той самий Єрмак що на шалені гроші лобістської компанії Расмунсена піарвся на днях мирними планами України -ЗА ГРОШІ БУДЖЕТУ В 5млд отримані, як поміч від США ?
Це той самий котрий придумав Блінкену останню ціль візиту ,як примус до перемовин з ****** ,у той час коли ВОВУ ШЛЬПАЛИ ПО СРАЦІ ЗА КРАДІЖКИ ГУМАНІТАРКИ ?
це той самий Єрмак котрий положив під себе УП в забезпеченні свого піару з брехнею про ціль останнього візиту Блінкена та ще й ПІНЧУКА приєднав в з його баблом на форумі Yes

договорняки ми
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16.09.2022 00:07 Відповісти
100% вIрно!
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16.09.2022 01:16 Відповісти
Єрмак і Залужний, Єрмак і Зеленський... Пишіть вже "Президент України Єрмак" без усяких Залужних, Зеленських. Бо цей поц реально управляє Україню.
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15.09.2022 23:39 Відповісти
Єрмак і Рвсмусен.
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16.09.2022 03:20 Відповісти
Ермак-Салливан - сладкая парочка.
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15.09.2022 23:41 Відповісти
А Ермак приглядывает, чтобы как с Харьковской областью не получилось?
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15.09.2022 23:41 Відповісти
В яблучко.... , до того ж робить це відверто, відкрито щоб уже напевно зі 100%-ю гарантією. Зеленський під безнадійним ковпаком у Дєрмака, вся надія на Залужного, сподіваюсь продовження Харківської операції продовжиться.
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16.09.2022 07:14 Відповісти
та тут якраз усе правильно завгосп єрмак вияснював потреби ЗСУ
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15.09.2022 23:42 Відповісти
***, ******! когда же этот треш закончится?
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15.09.2022 23:42 Відповісти
когда дятлов в Украине станет меньше чем нормальных людей
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15.09.2022 23:55 Відповісти
та я вот с замиранием сердца жду, что будет на следующих выборах.....
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15.09.2022 23:58 Відповісти
беда в том то что люди не интересуются теми кого они приводят во власть - потом бац ... и под завалами или в беженцах
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16.09.2022 00:00 Відповісти
абсолютно верно! потому, что 73% это Идиоты (точное значение этого слова есть в Википедии) они приходили в пятницу с работы, падали на диван и ржали с квартальчика, а потом смотрели на "простого парня с народа", бодро расстреливающего продажные суды и вот тебе результат! а завтра этот козел расскажет им, как он лично выиграл войну и это стадо баранов опять взблеет....
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16.09.2022 00:08 Відповісти
Мілі із Залужним знову закидають приманку,на котру обов'язково клюне рашистський агент, як і у випадку з анонсованим спочатку наступом на Херсон,а русні 3,14стюлєй накидали в Харківській області.
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15.09.2022 23:44 Відповісти
Молимося, щоб це було так. Хоча як би там ні було, народ та військові розірвуть цього "ху из ermak" рано чи пізно (звісно якщо він не встигне утікти)
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15.09.2022 23:51 Відповісти
Напрасно вы на Єрмака бочку катите. Нам нужет крот в ОП, чтоб сливать врагу дезу о контрнаступе. Американцы так ******* фашистскую германию во вторую мировую с высадкой десанта в Нормандии. Сначала Залужный с Ермаком обсуждают планы с Милли, а затем Залужный без Ермака обсуждает с Милли реальные планы.
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15.09.2022 23:45 Відповісти
Професійно.
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15.09.2022 23:48 Відповісти
там и без ермака такого говна хватает.... там если хорошо потрясти, кроме Кулебы никого не останется.....
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16.09.2022 00:15 Відповісти
Який дєрьмак! Він ворог номер 1.Ці ****** зелені вже берега всі попутали!
Секретарша ОП дєрьмак,щось обговорює!?
зеля ти дурак,чи тільки прикидуєшся?
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15.09.2022 23:45 Відповісти
Він ворог.
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15.09.2022 23:55 Відповісти
А где Зеленский? Ээээ...а кто это?
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15.09.2022 23:45 Відповісти
не буди лихо - счас вылезет гундос с видосиком ночным
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15.09.2022 23:56 Відповісти
- Залужний: "Пане Саліван, дайте літаки.
- Саліван: "Боїмося реакції Пукіна"
- Залужний: "Пане Саліван, дайте ППО.
- Саліван: "Петріот немає 360 градусів покриття і потребує сам захисту від крилатих ракет, які йому можуть зайти в задню полусферу.
- Залужний: "Що у вас ще є з ППО?
- Саліван: "Стінгери..."
- Залужний: "Оооо..."
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15.09.2022 23:46 Відповісти
За його словами, країна має якомога швидше отримати надійні гарантії безпеки для запобігання подальшій агресії". Джерело: https://censor.net/ua/n3367449

Це як? Що воно мало на увазі? Чи просто черговий привід вслух вимовити таке бажане «гарантії безпеки», замість НАТО?
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15.09.2022 23:46 Відповісти
не будет никаких специальных гарантий безпеки - эта ермаковская мулька для тупого пиара и лохов в Украине
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15.09.2022 23:58 Відповісти
Не зовсім для піара. ***** не хоче України в НАТО, дерьмак виконує наказ.
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16.09.2022 00:04 Відповісти
да какая разница что там хочет дерьмак или путлер - им обоим не долго осталось - Украина уже де факто в НАТО или в военном союзе с США и Британией
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16.09.2022 00:08 Відповісти
Конституція України - Розділ V

ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ

Стаття 102.
...
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
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16.09.2022 00:13 Відповісти
а когда им предлагали принять в Раде закон "О стратегическом партнерстве с США", эти уроды через губу плевали - это, видите ли, ниже их достоинства было, им НАТО подавай! а теперь все - этот поезд ушел....
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16.09.2022 00:19 Відповісти
пдораса дерьмака нужно гнать ссаными тряпками к папе на расию.
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15.09.2022 23:47 Відповісти
Чому без цього менеджера нічого не можна обговорити? Навіщо він там!???(((((
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15.09.2022 23:54 Відповісти
Для того щоб доповісти кацапам та відмовити союзників від постачання нам зброі
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16.09.2022 06:55 Відповісти
А старый Боря Дерьмак тоже принял участие в обсуждении? А убиенный брат Денис Дерьмак ?
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15.09.2022 23:56 Відповісти
Зелене бл....во набираэ обертiв!
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15.09.2022 23:58 Відповісти
Єрмак і Салліван тіж яйця тільки в профіль......посадили прокацапа з прокацапом.....
маю надію Залужний та Міллі зрозуміли один одного.....
хотілося б atacams + napalm щоб створити кацам пекло на землі.....
дерьмак як чорт з табакерки..... та й Салліван ще той дерьмак.......
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15.09.2022 23:58 Відповісти
Фігаро тут, Фігаро там! А виходить - Єрмак скрізь!
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16.09.2022 00:04 Відповісти
Стаття 106. Президент України, а не завхоз:

1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;

3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;

То хто президент України?
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16.09.2022 00:09 Відповісти
Та зрозуміло що не актерішка наркома
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16.09.2022 06:54 Відповісти
Так або інакше Залужний буде робити що кажуть, він звичайна людина, і не треба його канонізувати...
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16.09.2022 00:13 Відповісти
Тобто Україну боронить не ЗСУ, воно лише виконує чиїсь накази?
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16.09.2022 06:36 Відповісти
Україну боронить твій гундосіквідосік якого ти, недоумок, обрав...
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16.09.2022 15:14 Відповісти
ЄРМАКА ПЕРЕВЕРБУВАЛИ ?
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16.09.2022 00:15 Відповісти
Антиподи...
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16.09.2022 00:20 Відповісти
Кроти заливались про звільнення Херсона, орки повірили і переслали купу військ і вже розпинались про Одесу і Придністровьє. Но п.....ц підрався непоміченим, і тепер в рашці упевнились після серії статей в США, що кроти знали про контрнаступ але гади жодним словом не обмовились. І пішла інфа, що дерьмак погодив з Козаком план розчленування України і Агрнохамка мала підписати в білорусії ганебний договір. І Гнусавий це санкціонував.
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16.09.2022 00:26 Відповісти
Зеленський більш схожий на прессекретаря Єрмака, нажаль.
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16.09.2022 00:30 Відповісти
Мабуть лише після звільнення цього Єрмака дадуть ATACMS.
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16.09.2022 00:34 Відповісти
Я так зрозумів що за столом розмовляли ТРИ людини - Залужний, Саліван і Мілі,
секретарка була в кімнаті для рейтингів і для створення звіту перед своєю ГРУ 🤓
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16.09.2022 00:50 Відповісти
Зрадойоби збудились)
Ті, що в січні писали, що нові NLAW і Джавеліни всі ховають на склади, а 24 лютого з'ясувалось, що все в потрібних руках.
Дєрьмак хоч і противна кримінальна морда, але якби він щось злив кацапам, американці про це знали б перші.
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16.09.2022 00:52 Відповісти
Вже знають
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16.09.2022 00:59 Відповісти
А вони I знають!
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16.09.2022 01:19 Відповісти
Так скоро ермак будет решать все технические и технологические вопросы полета на Марс.
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16.09.2022 01:25 Відповісти
Знов Єрмака всунули, щоб типу ОПЗЄ активно приймає участь.
Єрмак всюди стирчить і ні за що не відповідає.

Ідеальна деспозиція паразита...
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16.09.2022 01:58 Відповісти
ЗЄ хоче, щоб США взагалі перестали з ним будь-що обговорювати?
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16.09.2022 02:02 Відповісти
"Гарантії безпеки" від агента дЄрьмака - це натяк на договорняки! дЄрьмак тільки й мріє реваншу в цьому напрямку після невдчаі із Козаком!
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16.09.2022 02:55 Відповісти
Це *******, він диктофон з собою узяв ,щоб оркам усе злити🤦🤦🤦
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16.09.2022 03:10 Відповісти
Дермака у тюрму
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16.09.2022 06:03 Відповісти
Залужний що, доповідає єрмаку?
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16.09.2022 06:41 Відповісти
Смотрящий, *****. Уже за Залужным присматривает, ****.
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16.09.2022 06:52 Відповісти
...ермак ліг поруч з ліжком Залужного...
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16.09.2022 07:04 Відповісти
З думкою:- "Больше ты меня не проведёшь...
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16.09.2022 07:06 Відповісти
Після цього харьківських перемог вже не буде.
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16.09.2022 08:23 Відповісти
Опять Ермак
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16.09.2022 07:20 Відповісти
Я не уявляю , як Українці збираються перемагати ***** з цими всіма агентами у всвх відомствах, з цими рпц , з олігархами і т п д...
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16.09.2022 07:22 Відповісти
Колись усі побачать що с такою бутафорію ворога не подолаєшь. Тільки коли це буде ? Через 2 роки чи через 3.
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16.09.2022 08:22 Відповісти
Дерьмак - специалист-многостаночник. Дипломат, экономист, военный стратег и тактик, политик, волонтёр и организатор досуга великого Лохабонэвтик. И вобще красавец-мужчина и умница. Чё все так не довольны? Из Дерьмака получился прекрасный президент! Ну и шо, шо на врага работает, зато деятельный и Бубочке нравится. У них любовь
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16.09.2022 07:32 Відповісти
Первым делом ССО должны уничтожить Ермака
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16.09.2022 08:08 Відповісти
Нах там Єрмак ?
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16.09.2022 08:18 Відповісти
без дэрмака і кролі не плодяться
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16.09.2022 11:14 Відповісти
До чого тут Салліван та Єрмак, кацапським прихвостням дозволили говорити безпосередньо?
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16.09.2022 11:24 Відповісти
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16.09.2022 11:47 Відповісти
 
 