Єрмак і Залужний обговорили з Салліваном та Міллі потреби ЗСУ для продовження деокупації

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

"Співрозмовники обговорили заходи, яких вживає українська сторона для деокупації своїх територій. Джейкоб Салліван і Марк Міллі привітали Україну з успішним проведенням контрнаступальної операції в Харківській області, у результаті якої було звільнено майже 400 міст і сіл. Сторони докладно обговорили забезпечення та потреби ЗСУ для продовження деокупації українських територій", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, Єрмак "наголосив на російських ракетно-терористичних ударах по цивільній інфраструктурі на території України. За його словами, країна має якомога швидше отримати надійні гарантії безпеки для запобігання подальшій агресії".

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