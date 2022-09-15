Єрмак і Залужний обговорили з Салліваном та Міллі потреби ЗСУ для продовження деокупації
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Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об’єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.
"Співрозмовники обговорили заходи, яких вживає українська сторона для деокупації своїх територій. Джейкоб Салліван і Марк Міллі привітали Україну з успішним проведенням контрнаступальної операції в Харківській області, у результаті якої було звільнено майже 400 міст і сіл. Сторони докладно обговорили забезпечення та потреби ЗСУ для продовження деокупації українських територій", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, Єрмак "наголосив на російських ракетно-терористичних ударах по цивільній інфраструктурі на території України. За його словами, країна має якомога швидше отримати надійні гарантії безпеки для запобігання подальшій агресії".
Будь ласка, зачекайте...
Він по посаді вже вище Залужного?
Це той самий Єрмак що на шалені гроші лобістської компанії Расмунсена піарвся на днях мирними планами України -ЗА ГРОШІ БУДЖЕТУ В 5млд отримані, як поміч від США ?
Це той самий котрий придумав Блінкену останню ціль візиту ,як примус до перемовин з ****** ,у той час коли ВОВУ ШЛЬПАЛИ ПО СРАЦІ ЗА КРАДІЖКИ ГУМАНІТАРКИ ?
це той самий Єрмак котрий положив під себе УП в забезпеченні свого піару з брехнею про ціль останнього візиту Блінкена та ще й ПІНЧУКА приєднав в з його баблом на форумі Yes
договорняки ми
Секретарша ОП дєрьмак,щось обговорює!?
зеля ти дурак,чи тільки прикидуєшся?
- Саліван: "Боїмося реакції Пукіна"
- Залужний: "Пане Саліван, дайте ППО.
- Саліван: "Петріот немає 360 градусів покриття і потребує сам захисту від крилатих ракет, які йому можуть зайти в задню полусферу.
- Залужний: "Що у вас ще є з ППО?
- Саліван: "Стінгери..."
- Залужний: "Оооо..."
Це як? Що воно мало на увазі? Чи просто черговий привід вслух вимовити таке бажане «гарантії безпеки», замість НАТО?
ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ
Стаття 102.
...
Президент України є гарантом реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
маю надію Залужний та Міллі зрозуміли один одного.....
хотілося б atacams + napalm щоб створити кацам пекло на землі.....
дерьмак як чорт з табакерки..... та й Салліван ще той дерьмак.......
1) забезпечує державну незалежність, національну безпеку і правонаступництво держави;
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
То хто президент України?
секретарка була в кімнаті для рейтингів і для створення звіту перед своєю ГРУ 🤓
Ті, що в січні писали, що нові NLAW і Джавеліни всі ховають на склади, а 24 лютого з'ясувалось, що все в потрібних руках.
Дєрьмак хоч і противна кримінальна морда, але якби він щось злив кацапам, американці про це знали б перші.
Єрмак всюди стирчить і ні за що не відповідає.
Ідеальна деспозиція паразита...