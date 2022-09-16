Допомагати Україні зброєю - морально прийнятно, - Папа Римський Франциск
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Папа Римський Франциск вважає "морально прийнятним" постачання країнами Заходу зброї для України, яка відбиває повномасштабне вторгнення Росії, оскільки це здійснюється з метою самозахисту.
Про це Франциск заявив під час пресконференції в четвер, повертаючись із релігійного саміту в Казахастані, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".
"Це – політичне рішення, яке може бути моральним, морально прийнятним, якщо воно ухвалюється за умов моральності", – так Папа Римський відповів на питання про те, як він оцінює постачання західної зброї в Україну.
"Самооборона – не лише законна, а й є вираженням любові до батьківщини. Той, хто себе не захищає, хто не захищає нічого, не любить це. Ті, хто захищають, – люблять", – додав понтифік.
Папа Римський додав, що неморальним рішення про постачання зброї може стати тоді, якщо його "намір – провокувати ще більше війни або продати зброю чи позбутися зброї, яка не є потрібна".
Висловився Франциск і щодо можливих переговорів України й Росії. На його думку, діалог вести важко, але "відкидати його не слід".
"Я б не виключав діалог із будь-якою державою, що перебуває у стані війни, навіть якщо це агресор… Інколи доводиться вести й такий діалог. Доводиться, хай як не хочеться", – сказав він.
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мда, може ж Папа сформулювати проблему, коли захоче
реально наступ животворящий.
хочу такого діалогу який був у США з бенладаном...... замість останного можна сміливо ставити *****....
- А что скажет Наимудрейший?
- Поистине, сон не есть не-сон, а не-сон не есть сон. Итак, не про сон сказать, что это сон, - всё равно что про сон сказать, что это не сон. Говоря коротко, про не-сон сон, или сон про не-сон.
(хф "Волшебная лампа Аладдина")
Исход 23, 6-7
Неужели дошло?
Папа мабуть готує нам партію F16 як мінімум.
Та? Ну то велкам ту Юкрейн, s#ka (Papa)
хто до нього вранці зайде того і слухає.