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Допомагати Україні зброєю - морально прийнятно, - Папа Римський Франциск

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

франциск

Папа Римський Франциск вважає "морально прийнятним" постачання країнами Заходу зброї для України, яка відбиває повномасштабне вторгнення Росії, оскільки це здійснюється з метою самозахисту.

Про це Франциск заявив під час пресконференції в четвер, повертаючись із релігійного саміту в Казахастані, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

"Це – політичне рішення, яке може бути моральним, морально прийнятним, якщо воно ухвалюється за умов моральності", – так Папа Римський відповів на питання про те, як він оцінює постачання західної зброї в Україну.

"Самооборона – не лише законна, а й є вираженням любові до батьківщини. Той, хто себе не захищає, хто не захищає нічого, не любить це. Ті, хто захищають, – люблять", – додав понтифік.

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Папа Римський додав, що неморальним рішення про постачання зброї може стати тоді, якщо його "намір – провокувати ще більше війни або продати зброю чи позбутися зброї, яка не є потрібна".

Висловився Франциск і щодо можливих переговорів України й Росії. На його думку, діалог вести важко, але "відкидати його не слід".

"Я б не виключав діалог із будь-якою державою, що перебуває у стані війни, навіть якщо це агресор… Інколи доводиться вести й такий діалог. Доводиться, хай як не хочеться", – сказав він.
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Топ коментарі
+26
Ось що контрнаступ животворящий робить!
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16.09.2022 00:09
+9
Господь схвалив устами папи!
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16.09.2022 00:05
+6
Не понял. Его пытали?
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16.09.2022 00:31
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Господь схвалив устами папи!
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16.09.2022 00:05 Відповісти
"Самооборона - не лише законна, а й є вираженням любові до батьківщини. Той, хто себе не захищає, хто не захищає нічого, не любить це. Ті, хто захищають, - *******"

мда, може ж Папа сформулювати проблему, коли захоче
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16.09.2022 01:48 Відповісти
завтра на крємльовських болотах будуть вити, скавчати, гаркати та хрюкати
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16.09.2022 01:54 Відповісти
Папа мабуть зустрівся з гундяєвим, послухав, що "Мы никогда ни на кого не нападали", і у ного виникло відчуття огиди. А після провів інтерв'ю
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16.09.2022 00:08 Відповісти
Ось що контрнаступ животворящий робить!
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16.09.2022 00:09 Відповісти
Так, і місяця не пройшло, а кепку міняє...
реально наступ животворящий.
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16.09.2022 02:42 Відповісти
і про це папа заговорив після зустрічі з Токаєвим і Сідзиньпіном в казахстані(рпц і ***** не запросили).........
хочу такого діалогу який був у США з бенладаном...... замість останного можна сміливо ставити *****....
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16.09.2022 00:10 Відповісти
Завтра кимчинхуй молодший із ереьреєю щось подібне скаже, а після повернення Криму ***** взагалі червону калину співатими під лебедіноє озеро...
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16.09.2022 00:11 Відповісти
"Це - політичне рішення, яке може бути моральним, морально прийнятним, якщо воно ухвалюється за умов моральності"

- А что скажет Наимудрейший?
- Поистине, сон не есть не-сон, а не-сон не есть сон. Итак, не про сон сказать, что это сон, - всё равно что про сон сказать, что это не сон. Говоря коротко, про не-сон сон, или сон про не-сон.

(хф "Волшебная лампа Аладдина")
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16.09.2022 00:14 Відповісти
Исход 23, 2-3
Исход 23, 6-7
Неужели дошло?
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16.09.2022 00:14 Відповісти
Успіхи ЗСУ роблять дива!
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16.09.2022 00:18 Відповісти
Дуже швидко він думає, всього-навсього чуть більше двісті днів.
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16.09.2022 00:29 Відповісти
важливо що він думає,бо блажений онуфрій з фсбешного кодла московії не думає,лише виконує накази,і вивести його на чисту воду немає кому-не на часі
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16.09.2022 09:10 Відповісти
А Ви почекайте, коли дастьбіг ми переможемо, то папа ще й з ПЦУ брататиметься. І може трішки відсипить з банку пуйлівських грошенят. ні, мабуть це я вже занадто розмріявся
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16.09.2022 09:44 Відповісти
Не понял. Его пытали?
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16.09.2022 00:31 Відповісти
Нет. Ему казан Космолота приснился.
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16.09.2022 00:34 Відповісти
Угу...Майор Альцгеймер.
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16.09.2022 10:02 Відповісти
"Мудрая политика" ввп приведет к тому, что оружие нам и Ватикан начнет поставлять.
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16.09.2022 00:33 Відповісти
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16.09.2022 00:41 Відповісти
Якби Ватикан на користь України відібрав у кацапів гроші, які ті тримають у їхньому банку, цього було б достатньо.
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16.09.2022 01:21 Відповісти
але повинен їх контролювати хоча б і через Святослава з УГКЦ.
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16.09.2022 09:46 Відповісти
Це анонс ленд-лізу з Ватікану.
Папа мабуть готує нам партію F16 як мінімум.
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16.09.2022 02:46 Відповісти
Нарешті і до Святого Престолу почало доходити. Ці слова дуже важливі, оскільки ситуація в світі зовсім не така однозначна як би нам хотілося.
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16.09.2022 00:38 Відповісти
Любая помощь в защите от сатаны морально оправдана
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16.09.2022 00:38 Відповісти
c добрым утром, папа
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16.09.2022 00:40 Відповісти
Нарешті щось розумне!
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16.09.2022 00:41 Відповісти
Це треба було Крвий Ріг ще затопити , лікарні у великих містах без світла й вроди залишити, катівні диявола все нові й нові показати ? Я дуже рада з того що так й не прийшла до ніякої церкви за своє довжелезне життя в сумнівах
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16.09.2022 01:01 Відповісти
Ось русскіє вітязі друга папи Хйла -Пригожин про вербування ув'язнених на війну в Україні: Або зеки, або ваші діти
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16.09.2022 01:08 Відповісти
Перед смертью , просветление появилось …
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16.09.2022 01:02 Відповісти
Проста денех нет, но вы, батенька, держитесь ...(В.В. Путин)
Та? Ну то велкам ту Юкрейн, s#ka (Papa)
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16.09.2022 01:49 Відповісти
Чесно я навіть слів добирати не буде хай усі ці утирки типу ООН, Емнесті, ОБСЄ і папа - миротворець ідуть за руским кораблем зі своїми стурбованими за'явами і т.д.
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16.09.2022 03:09 Відповісти
...а в цей час всезнаюче СБУ вимагає від місцевої влади не допускати....переходу громад з УПЦ МП до ПЦУ,мовляв,це підриває соц-політичну ситуацію! недавній хрестний хід УПЦ МП в Почаєві нічого не підривав,і напад 24.02. теж нічого не підривав.а тут така біда...)))
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16.09.2022 03:47 Відповісти
Тут помню а тут не помню.
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16.09.2022 06:02 Відповісти
Папа наконец-то взбодрился и изрёк хоть что-то вменяемое.
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16.09.2022 07:05 Відповісти
старий маразматик.

хто до нього вранці зайде того і слухає.
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16.09.2022 07:29 Відповісти
Дякую, кеп!
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16.09.2022 07:49 Відповісти
любому дураку понятно. а прикинь этот недоумок еще сказал бы что это морально непрыйнятно
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16.09.2022 08:03 Відповісти
Наконец то...Папа хоть раз "родил" что то путнее и адекватное.Приятно слушать...Без попыток примерить с маньяком..
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16.09.2022 10:21 Відповісти
Папа промовив-Слава ЗСУ. і це добре.
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16.09.2022 11:26 Відповісти
 
 