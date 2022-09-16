Сили ППО збили ворожу ракету над Одещиною, - ОВА

На Одещині сили протиповітряної оборони збили крилату ракету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещина. Ворожа крилата ракета типу "калібр" з боку Чорного моря знищена силами ППО", - написав Братчук.

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