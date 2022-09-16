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крилаті ракети (872) Одеська область (2487) ППО (1811) Братчук (138)

Сили ППО збили ворожу ракету над Одещиною, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

калібр

На Одещині сили протиповітряної оборони збили крилату ракету.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"Одещина. Ворожа крилата ракета типу "калібр" з боку Чорного моря знищена силами ППО", - написав Братчук.

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Автор: Роман Свиридович
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Молодці!
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16.09.2022 00:44 Відповісти
Слава ЗСУ !
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16.09.2022 01:39 Відповісти
Вірю в Бога, вірю в ЗСУ, вірю в Україну!
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16.09.2022 01:51 Відповісти
дякуємо нашому ППО за кожну сбиту бледіну і за кожне намагання збити ...
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16.09.2022 09:47 Відповісти
 
 