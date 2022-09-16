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Росія знищила чи захопила понад 15% зерносховищ в Україні, - Держдепартамент США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зерно

За оцінками неурядової організації Conflict Observatory, яку фінансує Державний департамент США, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну постраждали 15,7% українських сховищ урожаю.

Про це зовнішньополітичне відомство США повідомило в четвер, передає Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

У Conflict Observatory уточнюють, що станом на липень 2022 року російські окупаційні сили контролювали приблизно 6,24 мільйона тонн українських сховищ урожаю.

Крім того, на контрольованій Україною території було пошкоджено сховища місткістю 2,25 мільйона тонн, а на контрольованих Росією – 0,82 мільйона тонн. Загалом це становить понад 5% довоєнного обсягу зберігання врожаю по всій Україні.

Як наголошують у Держдепі, навмисне знищення зерносховищ може становити воєнний злочин і порушення Додаткового протоколу I 1977 року до Женевських конвенцій 1949 року. Сполучені Штати закликали до подальшого розслідування цих випадків.

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Американське зовнішньополітичне відомство нагадало, що саме дії Росії загострили глобальну кризу продовольчої безпеки та призвели до стрімкого зростання вартості пшениці. Там зауважують, що "зернова угода" допомогла стабілізувати ситуацію.

"Але якщо сільськогосподарська інфраструктура в Україні й надалі потерпатиме від війни, цей прогрес у глобальній продовольчій безпеці опиниться під загрозою", – додають у Державному департаменті США.

За даними відомства, з лютого США надали понад 5,7 мільярда доларів гуманітарної допомоги для забезпечення продовольчої безпеки.
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Топ коментарі
+8
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16.09.2022 00:58
+3
а хто тоді ЗЄ-льоні, які крали гроші з бюджету ЗСУ на Асвальтівництво?

подєльники отих всіх Вами вищеназваних ?
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16.09.2022 00:58
+2
Экспорт «Газпрома» в дальнее зарубежье снизился почти на 40%
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16.09.2022 00:56
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Кацапи , варвари , терористи , вбивці і ворюги 😠
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16.09.2022 00:56 Відповісти
а хто тоді ЗЄ-льоні, які крали гроші з бюджету ЗСУ на Асвальтівництво?

подєльники отих всіх Вами вищеназваних ?
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16.09.2022 00:58 Відповісти
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16.09.2022 00:58 Відповісти
артист зеленський теж людина - він не може безвідповідально піти на вибори і стати президентом країни, через те що він не розуміє ні країну, ні прагнення людей, що тут живуть, ні наміри наших ворогів.
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16.09.2022 09:17 Відповісти
Після війни рузьге все старанно відбудують.
Ще й власним коштом.
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16.09.2022 01:14 Відповісти
Ну Ви і оптиміст! Вони і репарації будуть платити по 1 доллару на рік.
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16.09.2022 06:22 Відповісти
А шо у нас з цёгоричным урожаем зерновых? Хватит ли зерна, шоб нам перезимовать? А то Лохбонэвтик бодро рапортует, шо розпродал и накормил голодающих африканцев нашим зерном, а про украинцев как-то и ни слова. Украинцы голодать этой зимой будут? Чи, как обычно, ,,Запад нам поможет"?(с).
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16.09.2022 06:52 Відповісти
подивись статистику збору врожаю в цьому і в минулому, подивись об'єми експорту, порахуй собі та й не задавай провокативних питань. Тут майбутній урожай кукурудзи нема куди складати, соя ще не збиралась, соняшник.
тому якраз москальня і намагається знищувати елеватори, аби врожай не було куди складати. Вадатурського вбили саме через це. але я підозрюю, що ви про нього ніколи й не чули.
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16.09.2022 09:22 Відповісти
Точно. Кто это?
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16.09.2022 12:22 Відповісти
асвабадили кароче говоря... нас от хранилищ и от зерна...
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16.09.2022 09:49 Відповісти
 
 