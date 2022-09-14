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Путін готується поновити шантаж світу голодом, вимагаючи поступок, - Кулеба

зерно,порт

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що президент РФ Володимир Путін готується поновити шантаж світу голодом і вимагати для себе чергових поступок перед завершенням дії "зернової ініціативи".

Таку думку глава української дипломатії висловив на спільній з главами МЗС Литви та Ірландії пресконференції в Одесі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, він указав, що Путін бреше, коли стверджує, ніби більшість зерна з Одеси йде до Європи, а не в країни Африки та Азії, як це передбачалося "зерновою ініціативою".

"Насправді більшість збіжжя, яке виходить з цього порту, а також з інших портів, ідуть саме в Азію й Африку. Тому інтерпретувати слова Путіна можна тільки одним чином: він готується поновити шантаж світу голодом і вимагати для себе чергових поступок, очевидно, під листопад, коли завершується дія нинішньої домовленості", - сказав Кулеба.

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Глава МЗС додав, що з литовським та ірландським колегами Ґабріелюсом Ландсбергісом та Саймоном Ковені домовилися завдяки Генасамблеї ООН, де наступного тижня зберуться високі делегації, максимально розширити коаліцію країн (насамперед Африки й Азії), котрі стоятимуть на захисті зернового коридору.

"Ми маємо конкретний план, як ми будемо працювати, щоб запобігти зриву цієї домовленості", - підсумував глава української дипломатії.

Автор: 

голод (117) зерно (3114) путін володимир (23760) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+25
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14.09.2022 22:54
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14.09.2022 22:51
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14.09.2022 22:45
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14.09.2022 22:45 Відповісти
А в очі пуйлу не пробували заглянути? Боневтік пнувся, анувся, так і не подивився, але встиг всіх запевнити, що там мир. То про що Ви говорите?
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14.09.2022 22:50 Відповісти
А що трапилось? Як тількі УкраЇна перестане поставляти зерно, по закінченні зерновоЇ угоді, то одразу виникне голод в світі? Я нічого не переплутав?
Тобто УКРАЇНА тримає частину світу за яйки?
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14.09.2022 22:50 Відповісти
Кого? Просто ціна зросте, пу деяких країн найбідніших не вистачить грошей на запланований об'єм зерна, зменшаться запаси в зерносховищах і т.д.
А ЄС? Ну стануть трохи дорожчими круасани, таке…
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14.09.2022 22:55 Відповісти
Якщо такі незначні наслдіки, чого путя так сходить з розуму? Щось тут не сходиться...
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14.09.2022 22:57 Відповісти
Та чого незначні? Хтось нажаль помре з голоду, але не в Мілані. Я ж написав про найбідніші країни, тому там ООН стурбоване. Для нас якісь податкові надходження, валютна виручка, агрохолдингам прибуток, можливо.Але сказати, що когось цим за яйця тримаємо - занадто.
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14.09.2022 23:02 Відповісти
Щось тут знов не сходиться. Якщо - "занадто", то чого я спостерігаю такі танцювальні етюди від Гуттеріша, Ердогана та інших навколо украЇнського зерна. Ну навіщо все це, якщо зерно УкраЇни ні на що не впливає. Ну навіщо? Поясніть.
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14.09.2022 23:14 Відповісти
Гуттеріш з/п відпрацьовує, «світ від голоду ратує, хоч якісь успіхи у імпотентної ООН, Ердоган - бабло заробляє і «друга» свого виручив, з рашки там також обмеження познімали.
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14.09.2022 23:42 Відповісти
Не приймаеться. Для одного і для другого можно знайти набагато простіші і дешевші засоби.
Єдине, що зрозуміло, - те що, треба всіляко принизити УкраЇну, буцімто вона не є однією із "перших скрипок" в світовому оркестрі, але на путінський жаль - це так.
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14.09.2022 23:49 Відповісти
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14.09.2022 22:51 Відповісти
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14.09.2022 22:54 Відповісти
там этих азововцев по телефону обрабатывали фсб-шники - обещали им безопасность и соблюдение конвенции - вот беда когда люди не интересуются политикой не читают ютуб и цензор и поверили кацапским и зеленым ублюдкам
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14.09.2022 23:01 Відповісти
Проблеми індіанців шерифа не їб..., гм, не хвилюють.
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14.09.2022 22:57 Відповісти
Еще один очень редкий российский БТР БМО-Т на базе Т-72 был уничтожен украинскими силами в #Харьковской области; 3-й по счету.

Эта машина предназначена для перевозки реактивных огнеметных войск и 32 термобарических пусковых установок РПО-А. Всего было произведено около двух десятков машин.

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14.09.2022 22:58 Відповісти
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14.09.2022 23:02 Відповісти
Куме? А Ви чули - при «Укроборомпромі» відкривають новий філіал і наймають спеціалістів-ремонтників Називається «УкрВоєншрот» Будуть розбирать підбиту трофейну російську військову техніку для створення ремкомплектів для техніки ЗСУ та поповнення їх новими бойовими одиницями...
(анекдот з"явився у середині березня)
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15.09.2022 06:51 Відповісти
Та сдохни уже в муках маньячела кровавая.
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14.09.2022 23:02 Відповісти
зеленые долбоебы не думают про плотины, электростанции, тэц и водоканалы...., от которых завтра останутся руины..... они думают про зерно....
ах, ну да! я забыл! у них в бункере есть резервный генератор и бочка с одой!
ну тогда мы спокойны - продолжайте в том же духе!
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14.09.2022 23:06 Відповісти
Вчера президент России Владимир Путин провел несколько совещаний в разных составах и форматах, большая часть общения проходила в режиме видеосвязи. Основной вопрос, который обсуждался, это необходимость мобилизации.

Мы уже неоднократно рассказывали о том, что Путин является сторонником мобилизации и только постоянные рекомендации ряда лиц в его окружении, в том числе среди руководителей военного и силового блоков, плюс патологическое отсутствие решимости у президента, не дали объявить военное положение и мобилизацию весной и летом этого года.

Мы также рассказывали о рекомендациях экспертов при Совете Безопасности РФ, которые являются высококлассными специалистами и аналитиками в своей области, которые предупреждали в своих докладах Путина о целесообразности проведения мобилизации с крайним сроком до 15 июля и предостерегали о полной утрате эффективности мобилизации после этой даты.

Вчера президенту был представлен новый доклад от этой группы экспертов, в котором говорится об опасных последствиях проведения мобилизации в настоящее время, а среди последствий данного мероприятия, в среднесрочной перспективе, указали гражданскую войну и распад страны.

Также эксперты подтвердили опасения потери контроля над некоторыми районами Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей, о чём предупреждали ранее и советовали незамедлительно принять меры.

Если учесть, что вчера губернатор Белгородской области обратился к президенту с просьбой разрешить провести эвакуацию как минимум на приграничных территориях области, то видимо, рекомендованные меры уже запоздали.

Вчера президента от проведения мобилизации отговаривали практически все с кем он общался. Руководство силового блока против мобилизации опасаясь во-первых, протестных настроений в этой связи и во-вторых, в случае поражения России, огромного количества вооруженных людей, которые будут считать себя преданными руководством страны.

Часть руководства военного блока тоже считают мобилизацию запоздалым решением и честно говорят, что её проведение уже бессмысленно. Сам Путин ещё не принял решения, но собирается определиться в ближайшее время.

В окружении президента по разному оценивают сроки и возможности удерживать захваченные в Украине территории, большинство понимают, что рано или поздно, но уходить придётся и лучше мотивировать это «жестом доброй воли» или договоренностями с украинской стороной, чем спасаться бегством или быть разбитыми.

Сам Путин выиграть всё ещё надеется и, вероятно, готов похоронить страну вместе с собой.

Генерал СВР
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14.09.2022 23:07 Відповісти
пионтковский вроде сказал что путлера "отправили в отпуск" может правда? х.з.
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15.09.2022 01:20 Відповісти
Крысу загнали в угол...вот бесится от безсилия...в бункере...Шизофрения не лечится...
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14.09.2022 23:07 Відповісти
А на які поступки Роісє може піти Нова Гвіана чи Сенегал?
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14.09.2022 23:12 Відповісти
Та як ви вже задовбали носитися з тією кремлівською блохою!!!! Та ліквідуйте вже того виродка путлєра! Він не дає жити мільйонам людей! І не треба казати що в рф багато путлєрів, ліквідуйте хоча б першого, а на наступника подивимося! Не сподобається і його ліквідуйте! А далі вже і рф рухне! Кончені імпотенти а не світові лідери!
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14.09.2022 23:14 Відповісти
Ето все результат того что весь мир воспитал ***** как капризного мальчика которому в любом случае давали победить а то он обидится. Лучше бы эту гниду удавили как Каддафи, Хусейна или Бен Ла дена
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14.09.2022 23:30 Відповісти
Чтоб уже сбылось то как его проклинали люди,гнилая мразь( ещё с 2014 понятно),вор,карлик у которого не все в порядке и не лечат в дурке это хло,понаделывал беженцев в спортзале,лишил жизни и домов,куча взрывов домов и не признали международным террористом,чтоб оно испытало боль за удары по критической инфраструктуре,у них одна мразь начала войну,другая мразь приказы отдает,третья выполняеи
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14.09.2022 23:42 Відповісти
Чтоб уже сбылось то как его проклинали люди, гнилая мразь (ещё с 2014 понятно), злодей, карлик у которого не все в порядке и не лечат в дураке это хло, наделывал беженцев в спортзале, оставил без жизни и домов, куча взрывов домов и не признали международным террористом, чтобы оно испытало боль за удары по критической инфраструктуре, у них одна мразь начала войну, другая мразь приказы отдает, третья выполняет

14.09.2022 23:42
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14.09.2022 23:50 Відповісти
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14.09.2022 23:52 Відповісти
ТАК ПЕРЕПЕРЧИТЕ, ПЕРЕСОЛИТЕ И ПЕРЕПРЕПРАВТЕ РФ !)
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13.02.2023 02:24 Відповісти
 
 