Путін готується поновити шантаж світу голодом, вимагаючи поступок, - Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що президент РФ Володимир Путін готується поновити шантаж світу голодом і вимагати для себе чергових поступок перед завершенням дії "зернової ініціативи".
Таку думку глава української дипломатії висловив на спільній з главами МЗС Литви та Ірландії пресконференції в Одесі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Зокрема, він указав, що Путін бреше, коли стверджує, ніби більшість зерна з Одеси йде до Європи, а не в країни Африки та Азії, як це передбачалося "зерновою ініціативою".
"Насправді більшість збіжжя, яке виходить з цього порту, а також з інших портів, ідуть саме в Азію й Африку. Тому інтерпретувати слова Путіна можна тільки одним чином: він готується поновити шантаж світу голодом і вимагати для себе чергових поступок, очевидно, під листопад, коли завершується дія нинішньої домовленості", - сказав Кулеба.
Глава МЗС додав, що з литовським та ірландським колегами Ґабріелюсом Ландсбергісом та Саймоном Ковені домовилися завдяки Генасамблеї ООН, де наступного тижня зберуться високі делегації, максимально розширити коаліцію країн (насамперед Африки й Азії), котрі стоятимуть на захисті зернового коридору.
"Ми маємо конкретний план, як ми будемо працювати, щоб запобігти зриву цієї домовленості", - підсумував глава української дипломатії.
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Тобто УКРАЇНА тримає частину світу за яйки?
А ЄС? Ну стануть трохи дорожчими круасани, таке…
Єдине, що зрозуміло, - те що, треба всіляко принизити УкраЇну, буцімто вона не є однією із "перших скрипок" в світовому оркестрі, але на путінський жаль - це так.
Эта машина предназначена для перевозки реактивных огнеметных войск и 32 термобарических пусковых установок РПО-А. Всего было произведено около двух десятков машин.
(анекдот з"явився у середині березня)
ах, ну да! я забыл! у них в бункере есть резервный генератор и бочка с одой!
ну тогда мы спокойны - продолжайте в том же духе!
Мы уже неоднократно рассказывали о том, что Путин является сторонником мобилизации и только постоянные рекомендации ряда лиц в его окружении, в том числе среди руководителей военного и силового блоков, плюс патологическое отсутствие решимости у президента, не дали объявить военное положение и мобилизацию весной и летом этого года.
Мы также рассказывали о рекомендациях экспертов при Совете Безопасности РФ, которые являются высококлассными специалистами и аналитиками в своей области, которые предупреждали в своих докладах Путина о целесообразности проведения мобилизации с крайним сроком до 15 июля и предостерегали о полной утрате эффективности мобилизации после этой даты.
Вчера президенту был представлен новый доклад от этой группы экспертов, в котором говорится об опасных последствиях проведения мобилизации в настоящее время, а среди последствий данного мероприятия, в среднесрочной перспективе, указали гражданскую войну и распад страны.
Также эксперты подтвердили опасения потери контроля над некоторыми районами Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей, о чём предупреждали ранее и советовали незамедлительно принять меры.
Если учесть, что вчера губернатор Белгородской области обратился к президенту с просьбой разрешить провести эвакуацию как минимум на приграничных территориях области, то видимо, рекомендованные меры уже запоздали.
Вчера президента от проведения мобилизации отговаривали практически все с кем он общался. Руководство силового блока против мобилизации опасаясь во-первых, протестных настроений в этой связи и во-вторых, в случае поражения России, огромного количества вооруженных людей, которые будут считать себя преданными руководством страны.
Часть руководства военного блока тоже считают мобилизацию запоздалым решением и честно говорят, что её проведение уже бессмысленно. Сам Путин ещё не принял решения, но собирается определиться в ближайшее время.
В окружении президента по разному оценивают сроки и возможности удерживать захваченные в Украине территории, большинство понимают, что рано или поздно, но уходить придётся и лучше мотивировать это «жестом доброй воли» или договоренностями с украинской стороной, чем спасаться бегством или быть разбитыми.
Сам Путин выиграть всё ещё надеется и, вероятно, готов похоронить страну вместе с собой.
Генерал СВР
14.09.2022 23:42