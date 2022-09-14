Путін готується поновити шантаж світу голодом, вимагаючи поступок, - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що президент РФ Володимир Путін готується поновити шантаж світу голодом і вимагати для себе чергових поступок перед завершенням дії "зернової ініціативи".

Таку думку глава української дипломатії висловив на спільній з главами МЗС Литви та Ірландії пресконференції в Одесі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Зокрема, він указав, що Путін бреше, коли стверджує, ніби більшість зерна з Одеси йде до Європи, а не в країни Африки та Азії, як це передбачалося "зерновою ініціативою".

"Насправді більшість збіжжя, яке виходить з цього порту, а також з інших портів, ідуть саме в Азію й Африку. Тому інтерпретувати слова Путіна можна тільки одним чином: він готується поновити шантаж світу голодом і вимагати для себе чергових поступок, очевидно, під листопад, коли завершується дія нинішньої домовленості", - сказав Кулеба.

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Глава МЗС додав, що з литовським та ірландським колегами Ґабріелюсом Ландсбергісом та Саймоном Ковені домовилися завдяки Генасамблеї ООН, де наступного тижня зберуться високі делегації, максимально розширити коаліцію країн (насамперед Африки й Азії), котрі стоятимуть на захисті зернового коридору.

"Ми маємо конкретний план, як ми будемо працювати, щоб запобігти зриву цієї домовленості", - підсумував глава української дипломатії.