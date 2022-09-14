Путин готовится возобновить шантаж мира голодом, требуя уступок, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что президент РФ Владимир Путин готовится возобновить шантаж мира голодом и потребовать для себя очередных уступок перед завершением действия "зерновой инициативы".

Такое мнение глава украинской дипломатии высказал на совместной с главами МИД Литвы и Ирландии пресс-конференции в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В частности, он отметил, что Путин лжет, утверждая, будто большинство зерна из Одессы идет в Европу, а не в страны Африки и Азии, как это предполагалось "зерновой инициативой".

"На самом деле большинство зерна, выходящего из этого порта, а также из других портов, идет именно в Азию и Африку. Поэтому интерпретировать слова Путина можно только одним образом: он готовится возобновить шантаж мира голодом и требовать для себя очередных уступок, очевидно, под ноябрь, когда завершается действие нынешней договоренности", – сказал Кулеба.

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Глава МИД добавил, что с литовским и ирландским коллегами Габриелюсом Ландсбергисом и Саймоном Ковени договорились благодаря Генассамблее ООН, где на следующей неделе соберутся высокие делегации, максимально расширить коалицию стран (в первую очередь Африки и Азии), сстоящих на защите зернового коридора.

"У нас есть конкретный план, как мы будем работать, чтобы предотвратить срыв этой договоренности", - подытожил глава украинской дипломатии.