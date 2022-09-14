Путин готовится возобновить шантаж мира голодом, требуя уступок, - Кулеба
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что президент РФ Владимир Путин готовится возобновить шантаж мира голодом и потребовать для себя очередных уступок перед завершением действия "зерновой инициативы".
Такое мнение глава украинской дипломатии высказал на совместной с главами МИД Литвы и Ирландии пресс-конференции в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В частности, он отметил, что Путин лжет, утверждая, будто большинство зерна из Одессы идет в Европу, а не в страны Африки и Азии, как это предполагалось "зерновой инициативой".
"На самом деле большинство зерна, выходящего из этого порта, а также из других портов, идет именно в Азию и Африку. Поэтому интерпретировать слова Путина можно только одним образом: он готовится возобновить шантаж мира голодом и требовать для себя очередных уступок, очевидно, под ноябрь, когда завершается действие нынешней договоренности", – сказал Кулеба.
Глава МИД добавил, что с литовским и ирландским коллегами Габриелюсом Ландсбергисом и Саймоном Ковени договорились благодаря Генассамблее ООН, где на следующей неделе соберутся высокие делегации, максимально расширить коалицию стран (в первую очередь Африки и Азии), сстоящих на защите зернового коридора.
"У нас есть конкретный план, как мы будем работать, чтобы предотвратить срыв этой договоренности", - подытожил глава украинской дипломатии.
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Тобто УКРАЇНА тримає частину світу за яйки?
А ЄС? Ну стануть трохи дорожчими круасани, таке…
Єдине, що зрозуміло, - те що, треба всіляко принизити УкраЇну, буцімто вона не є однією із "перших скрипок" в світовому оркестрі, але на путінський жаль - це так.
Эта машина предназначена для перевозки реактивных огнеметных войск и 32 термобарических пусковых установок РПО-А. Всего было произведено около двух десятков машин.
(анекдот з"явився у середині березня)
ах, ну да! я забыл! у них в бункере есть резервный генератор и бочка с одой!
ну тогда мы спокойны - продолжайте в том же духе!
Мы уже неоднократно рассказывали о том, что Путин является сторонником мобилизации и только постоянные рекомендации ряда лиц в его окружении, в том числе среди руководителей военного и силового блоков, плюс патологическое отсутствие решимости у президента, не дали объявить военное положение и мобилизацию весной и летом этого года.
Мы также рассказывали о рекомендациях экспертов при Совете Безопасности РФ, которые являются высококлассными специалистами и аналитиками в своей области, которые предупреждали в своих докладах Путина о целесообразности проведения мобилизации с крайним сроком до 15 июля и предостерегали о полной утрате эффективности мобилизации после этой даты.
Вчера президенту был представлен новый доклад от этой группы экспертов, в котором говорится об опасных последствиях проведения мобилизации в настоящее время, а среди последствий данного мероприятия, в среднесрочной перспективе, указали гражданскую войну и распад страны.
Также эксперты подтвердили опасения потери контроля над некоторыми районами Брянской, Курской, Белгородской, Воронежской и Ростовской областей, о чём предупреждали ранее и советовали незамедлительно принять меры.
Если учесть, что вчера губернатор Белгородской области обратился к президенту с просьбой разрешить провести эвакуацию как минимум на приграничных территориях области, то видимо, рекомендованные меры уже запоздали.
Вчера президента от проведения мобилизации отговаривали практически все с кем он общался. Руководство силового блока против мобилизации опасаясь во-первых, протестных настроений в этой связи и во-вторых, в случае поражения России, огромного количества вооруженных людей, которые будут считать себя преданными руководством страны.
Часть руководства военного блока тоже считают мобилизацию запоздалым решением и честно говорят, что её проведение уже бессмысленно. Сам Путин ещё не принял решения, но собирается определиться в ближайшее время.
В окружении президента по разному оценивают сроки и возможности удерживать захваченные в Украине территории, большинство понимают, что рано или поздно, но уходить придётся и лучше мотивировать это «жестом доброй воли» или договоренностями с украинской стороной, чем спасаться бегством или быть разбитыми.
Сам Путин выиграть всё ещё надеется и, вероятно, готов похоронить страну вместе с собой.
Генерал СВР
14.09.2022 23:42