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Армія РФ відчуває брак штурмової піхоти і молодших командирів, - британська розвідка

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,найманці

У російській армії спостерігається нестача штурмової піхоти і молодших командирів. Ці проблеми намагаються вирішити за рахунок ув’язнених і дострокового випуску курсантів з військових училищ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується у зведенні, пов'язана з Кремлем російська приватна військова компанія "Вагнера" проводить кампанію з вербування російських ув'язнених для служби в Україні як мінімум з липня. Ув'язненим пропонується пом'якшення вироку, а також грошове заохочення.

Нещодавно опубліковане відео показує, як власник "Вагнера" Євген Пригожин звертається до ув'язнених з пропозицією про вербування. У ролику Пригожин наголошує, що шукає тільки "бійців для штурмових частин".

За даними британської розвідки, російські військові академії скорочують курси навчання і переносять терміни випуску курсантів. Майже напевно вони будуть перекинуті для підтримки "операції" в Україні.

"Вплив кадрової проблеми Росії стає дедалі серйознішим. Прискорення навчання курсантів і потреба "Вагнера" в штурмових загонах передбачає, що дві з найбільш гострих нестач кризи укомплектування збройних сил пов'язані з бойовою піхотою і молодшими командирами", - зазначають у Міноборони Британії.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Спокуха. Счас на расии всех пересажают за то, что родился на этот свет, а затем предложат идти на фронт искупать кровью фатальную ошибку родителей. Мяска хватит, но и шампуров тоже
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16.09.2022 08:59
+3
Для цього мізки потрібні.
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16.09.2022 09:02
+3
А вони у них завжди були в дефіциті! У 2008 році на зустрічі випускників одногрупник (кадровик російської армії) "по-п"яні" з гіркістю сказав: "С уходом хахлов наша армия сильно "сдала" в интелектуальном и профессиональном плане!"
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16.09.2022 09:31
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Спокуха. Счас на расии всех пересажают за то, что родился на этот свет, а затем предложат идти на фронт искупать кровью фатальную ошибку родителей. Мяска хватит, но и шампуров тоже
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16.09.2022 08:59 Відповісти
Брак мізків ще не відчуває ?
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16.09.2022 08:59 Відповісти
Для цього мізки потрібні.
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16.09.2022 09:02 Відповісти
А вони у них завжди були в дефіциті! У 2008 році на зустрічі випускників одногрупник (кадровик російської армії) "по-п"яні" з гіркістю сказав: "С уходом хахлов наша армия сильно "сдала" в интелектуальном и профессиональном плане!"
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16.09.2022 09:31 Відповісти
Вони ше не замахались штурмувати -- пора вже іх розвертати.
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16.09.2022 09:16 Відповісти
Если развернуться и наступать в обратном направлении, то можно и наступать быстро, и погрубить больше, и живее остаться. Зекам из ЧВК самое оно. Надо донести до них эту мысль
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16.09.2022 09:21 Відповісти
Ха..Счас в кацапии будут принимать в военное училище только за то,что проходил мимо.
И учиться будут курс за три.
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16.09.2022 09:29 Відповісти
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16.09.2022 09:59 Відповісти
Ну и к чему эта инфа от "Британской разведки"?
Блестящее наступление ВСУ в Харьковской обл. - успешно, благодаря тому, что у орков "брак штурмової піхоти і молодших командирів"?
Или путлер решит прекратить агрессию, т.к. у них "брак штурмової піхоти і молодших командирів".
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16.09.2022 10:01 Відповісти
нехай старші командири... пузаті полковники та генерали йдуть у штурмові бригади...
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16.09.2022 11:07 Відповісти
Ага зеків на передок які з переляку будуть дохнути пачками це реальність війни.Це не 41 рік коли мясом давили.Наразі пару стволів можуть гасити десятки тисяч такого лайна сидячі на ящиках і попивати каву.
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16.09.2022 16:50 Відповісти
 
 