Армія РФ відчуває брак штурмової піхоти і молодших командирів, - британська розвідка
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У російській армії спостерігається нестача штурмової піхоти і молодших командирів. Ці проблеми намагаються вирішити за рахунок ув’язнених і дострокового випуску курсантів з військових училищ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.
Як наголошується у зведенні, пов'язана з Кремлем російська приватна військова компанія "Вагнера" проводить кампанію з вербування російських ув'язнених для служби в Україні як мінімум з липня. Ув'язненим пропонується пом'якшення вироку, а також грошове заохочення.
Нещодавно опубліковане відео показує, як власник "Вагнера" Євген Пригожин звертається до ув'язнених з пропозицією про вербування. У ролику Пригожин наголошує, що шукає тільки "бійців для штурмових частин".
За даними британської розвідки, російські військові академії скорочують курси навчання і переносять терміни випуску курсантів. Майже напевно вони будуть перекинуті для підтримки "операції" в Україні.
"Вплив кадрової проблеми Росії стає дедалі серйознішим. Прискорення навчання курсантів і потреба "Вагнера" в штурмових загонах передбачає, що дві з найбільш гострих нестач кризи укомплектування збройних сил пов'язані з бойовою піхотою і молодшими командирами", - зазначають у Міноборони Британії.
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И учиться будут курс за три.
Блестящее наступление ВСУ в Харьковской обл. - успешно, благодаря тому, что у орков "брак штурмової піхоти і молодших командирів"?
Или путлер решит прекратить агрессию, т.к. у них "брак штурмової піхоти і молодших командирів".