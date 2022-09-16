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Сьогодні у Вишгородському районі Київщини проводитимуться роботи з утилізації вибухонебезпечних предметів, мешканців закликають зберігати спокій

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розмінування

16 вересня на території Димерської громади Вишгородського району будуть проводитися роботи з утилізації вибухонебезпечних предметів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Київської ОВА.

"Сьогодні, 16 вересня, з 09:00 на території Димерської громади Вишгородського району будуть проводитися роботи з утилізації вибухонебезпечних предметів. У зв'язку з цим у громадах Вишгородського, Бучанського та Броварського районів можливі звуки вибухів.

Просимо зберігати спокій та пам'ятати про правила безпеки", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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