Латвія обмежує в’їзд для громадян РФ за шенгенськими візами
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Нові обмеження наберуть чинності 19 вересня.
Про це у своєму Twitter написав міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевич, інформує Цензор.НЕТ.
"З 19 вересня Латвія, з міркувань безпеки та у зв'язку з російською агресією, обмежує в'їзд російським громадянам з шенгенськими візами", - написав міністр.
Росіян не чекають у Латвії, попередив Рінкевич.
"Росіяни, не намагайтеся перетнути кордон, вас тут не чекають, припиняйте війну проти України і забирайтеся з цієї прекрасної країни!"- додав він.
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Оказалось, это не совсем так.
За что боролись - на то и напоролись, обижаться нечего.