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Латвія розпочала будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

кордон,латвія

Завершити 173-кілометрову огорожу планують у 2024 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.

Вже зведені перші кілометри огорожі. Паркан висотою в чотири метри з натягнутим зверху колючим дротом  має стримати нелегальний в'їзд мігрантів з Білорусі до Євросоюзу. Його зведення відбуватиметься в три етапи.

За інформацією видання, нелегально перетнути  кордон намагалися  у серпні 300 осіб. У вересні — 150. 

Після зведення нової огорожі не було зафіксовано спроб перетнути її. Проте латвійські прикордонники зайшли пошкодження, яке, ймовірно, було зроблено білоруськими чиновниками.

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Автор: Марина Макєєва
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Топ коментарі
+10
То був початок і зовсім інша обстановка.
Якби тоді Арсеній захотів зробити більш фундаментальну огорожу, його б буквально "з"їли". І за те, що гроші вкладує у будівництво, і за те, що ставить огорожу між "братьями". Та так і було
Рашисті называли "Стену Яценюка " "Антироссийской стеной"

А нынешней владе вообще никакая стена не понадобилась.
Они разминировали Чонгар, чтобы рашисты зашли без малейших препятствий в Украину.
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15.09.2022 17:28
+8
І будуть потім туди туристів возить та через загорожу, за гроші, показувать "резервацію" "совків"
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15.09.2022 16:36
+7
і нехай ще замінують
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15.09.2022 16:28
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і нехай ще замінують
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15.09.2022 16:28 Відповісти
зовсім не зайвим буде!
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15.09.2022 16:31 Відповісти
И колорадских жуков на вышках посадить
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15.09.2022 16:30 Відповісти
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15.09.2022 16:45 Відповісти
Дуже файно.
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15.09.2022 16:32 Відповісти
І будуть потім туди туристів возить та через загорожу, за гроші, показувать "резервацію" "совків"
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15.09.2022 16:36 Відповісти
Треба ще глибокий рівчак з голодними крокодилами. Час від часу підгодовувати крокодилів втікачами з Білорусі/московії.
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15.09.2022 16:39 Відповісти
краще піраньї
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15.09.2022 17:02 Відповісти
lutshe bi rov metrov 5 v glubinu....tam i granatkami mozhna zabrasati esli che.
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15.09.2022 16:48 Відповісти
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16.09.2022 08:08 Відповісти
tak nechitai🤬 sho za kacapskie maneri do bukv dokapivatsa ? ja tut kazdy denj glaza lamaju razbiraja grebannuju kirilicu. tak shto idi za korabeljom
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16.09.2022 14:06 Відповісти
idi *****. tak ponjatno ? ili na angliskom tbe nado poslatj ? uchi latinicu chuchelo.
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16.09.2022 14:15 Відповісти
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16.09.2022 14:33 Відповісти
запросить
"кулювлоб"
-не буде ні грошей ні паркана
Зате піар який!!!!
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15.09.2022 16:50 Відповісти
Не повторюйте вигадок коломИйського та фсб.
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15.09.2022 17:15 Відповісти
"кулявлоб" не сам будував, його кришувало СБУ, НАБУ, прокуратура, яку ставив "величніший"
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15.09.2022 17:21 Відповісти
Не є таємницею, що за дискредитацію Яценюка Онищенко заплатив журналістам 30 млн доларів. Піпл схавав! І аж ся заслинив від щастя.
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15.09.2022 19:57 Відповісти
Те, що ставлять на своїх кордонах балтійські країни і поляки зараз , мало чим відрізняється від санітарної огорожі прем"єра А. Яценюка. Але його і тоді доїдали за це проросійські громадяни України і ще й зараз йому йому це згадують і чомусь дорікають (навіть на цьому сайті) деякі безмозкі істоти,що освоїли клавіатуру.
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15.09.2022 21:13 Відповісти
Головне, щоб не така........

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15.09.2022 16:59 Відповісти
та, то таке - срала-мазала
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15.09.2022 17:03 Відповісти
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15.09.2022 18:51 Відповісти
строительство «Стены» тогда оценили в 66 миллионов евро.
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15.09.2022 19:08 Відповісти
То був початок і зовсім інша обстановка.
Якби тоді Арсеній захотів зробити більш фундаментальну огорожу, його б буквально "з"їли". І за те, що гроші вкладує у будівництво, і за те, що ставить огорожу між "братьями". Та так і було
Рашисті называли "Стену Яценюка " "Антироссийской стеной"

А нынешней владе вообще никакая стена не понадобилась.
Они разминировали Чонгар, чтобы рашисты зашли без малейших препятствий в Украину.
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15.09.2022 17:28 Відповісти
73%🦠🐏🐑 верят всему ,что по Г+Г им скажут( чем они ,лучше кацапских зомби соловьева-Симоньян?) -" лишь, бы не Порошенко ",Яценюк и все здравомыслящие лидеры Выбрали п#доров , за три дня до войны впархивающих им "НЕ СМОТРИТЕ ВВЕРХ " ШАШЛЫЧКИ НА ДЕНЬ ПАААБЕДЫ
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15.09.2022 17:54 Відповісти
Украине нужно помочь странам Балтии +Польше и свергнуть военной силой бульба фюрера. На этом проблемы закончатся. Тем более что у Украины тоже большой счет к луке, за поддержку *****.
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15.09.2022 17:48 Відповісти
Действительно не нашлось желающих на роль муссолини, который гитлеру помогал. лука единственным оказался. Но бесплатных пирожных не бывает, а на ***** лука может не надеяться, ***** капитулирует. А у самого луки, армия вооружена таким же старьем как *****, да и боевого опыта ноль. Потому и отвечать придется.
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15.09.2022 18:14 Відповісти
Против мохамедов есть дубинки и водометы, и если понадобится пулеметы. А антошкам приготовится, помогать бульба фюреру. К нему будет бооооольшой счет а его опереточная армия герои только против БЕЗОРУЖНОГО населения Беларуси.
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15.09.2022 18:10 Відповісти
 
 