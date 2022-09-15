3 733 34
Латвія розпочала будівництво огорожі на кордоні з Білоруссю
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Завершити 173-кілометрову огорожу планують у 2024 році.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Delfi.
Вже зведені перші кілометри огорожі. Паркан висотою в чотири метри з натягнутим зверху колючим дротом має стримати нелегальний в'їзд мігрантів з Білорусі до Євросоюзу. Його зведення відбуватиметься в три етапи.
За інформацією видання, нелегально перетнути кордон намагалися у серпні 300 осіб. У вересні — 150.
Після зведення нової огорожі не було зафіксовано спроб перетнути її. Проте латвійські прикордонники зайшли пошкодження, яке, ймовірно, було зроблено білоруськими чиновниками.
Топ коментарі
+10 Остап Покотило
показати весь коментар15.09.2022 17:28
+8 Яр Холодний
показати весь коментар15.09.2022 16:36
+7 Марина Кравець
показати весь коментар15.09.2022 16:28
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
"кулювлоб"
-не буде ні грошей ні паркана
Зате піар який!!!!
Якби тоді Арсеній захотів зробити більш фундаментальну огорожу, його б буквально "з"їли". І за те, що гроші вкладує у будівництво, і за те, що ставить огорожу між "братьями". Та так і було
Рашисті называли "Стену Яценюка " "Антироссийской стеной"
А нынешней владе вообще никакая стена не понадобилась.
Они разминировали Чонгар, чтобы рашисты зашли без малейших препятствий в Украину.