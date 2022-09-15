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Латвия начала строительство ограждения на границе с Беларусью
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Завершить 173-километровое ограждение планируют в 2024 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Delfi.
Уже построены первые километры ограждения. Забор высотой четыре метра с натянутой сверху колючей проволокой должен сдержать нелегальный въезд мигрантов из Беларуси в Евросоюз. Его возведение будет проходить в три этапа.
По информации издания, нелегально пересечь границу пытались в августе 300 человек. В сентябре - 150.
После возведения нового ограждения не было зафиксировано попыток пересечь его. Тем не менее, латвийские пограничники нашли повреждение, которое, вероятно, было сделано белорусскими чиновниками.
Топ комментарии
+10 Остап Покотило
показать весь комментарий15.09.2022 17:28
+8 Яр Холодний
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+7 Марина Кравець
показать весь комментарий15.09.2022 16:28
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"кулювлоб"
-не буде ні грошей ні паркана
Зате піар який!!!!
Якби тоді Арсеній захотів зробити більш фундаментальну огорожу, його б буквально "з"їли". І за те, що гроші вкладує у будівництво, і за те, що ставить огорожу між "братьями". Та так і було
Рашисті называли "Стену Яценюка " "Антироссийской стеной"
А нынешней владе вообще никакая стена не понадобилась.
Они разминировали Чонгар, чтобы рашисты зашли без малейших препятствий в Украину.