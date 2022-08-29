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Новости Война
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Литва достроила забор на границе с Беларусью

литва,паркан

На участке границы Литвы с Беларусью протяженностью около 502 километров установлен физический барьер забор и режущая проволока.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание BNS.

"В эти выходные были установлены последние запланированные сегменты забора на границе с Беларусью. Проектная команда продолжает работать - на границе работают специалисты по техническому обслуживанию, устраняются мелкие недостатки, восстанавливаются дороги и строительные площадки, ведется проектная документация", - сказал представитель подрядчика.

Общая протяженность границы Литвы с Белоруссией составляет 679 км, более 100 км границы проходит по берегам рек и озер.

Читайте также: ЕС выделил Латвии 63 миллиона евро на укрепление границы с Беларусью

Построить заграждения на границе решили после прошлогоднего наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси. Литва обвиняет в организации минский режим и называет это гибридной атакой. В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тысячи мигрантов.

Отмечается, что на прошлой неделе пограничники дважды устанавливали рекорд по задержанию нелегальных мигрантов на границе с Беларусью в сутки. В субботу сотрудники Госпогранслужбы обыскали 125 мигрантов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Польша построила 140-километровую стену на границе с Беларусью. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5260) Литва (2448) забор (53)


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Топ комментарии
+24
Вчись як треба, пліснява зелена
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29.08.2022 15:14
+18
Та з такими їбанутими сусідами треба будувати Велику Китайську стіну з дотами і ракетними установками, та ППО. Хоч би це скільки десятиліть зайняло.
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29.08.2022 15:27
+15
Особисто Ви про це багато знаєте? Всі подробиці? Чи аби гавкнути? Не кажу, що Яценюк святий, але зробив чимало - особливо щодо енергоносіїв в критичний період.
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29.08.2022 15:22
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Правила форума Совет форумчан
Вчись як треба, пліснява зелена
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29.08.2022 15:14 Ответить
Увесь кордон с ********'ю звичайно нереально побудувати, тим паче по полісським болотами, а ось хоча б кордон по Київській області треба облаштувати якомога швидше, там усього км 100 з гаком!
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29.08.2022 15:20 Ответить
Та з такими їбанутими сусідами треба будувати Велику Китайську стіну з дотами і ракетними установками, та ППО. Хоч би це скільки десятиліть зайняло.
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29.08.2022 15:27 Ответить
Лягушатникам в 39-ому паркан з бункерами і дотами не поміг, треба просто перебить всю русню
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29.08.2022 18:17 Ответить
Бо вони сцикливо здалися Гітлеру, а не воювали.
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29.08.2022 18:58 Ответить
а за парканом - капкан
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29.08.2022 15:35 Ответить
Дурний коментар для лайків. Немає чому тут вчитися, нам такий паркан не підходить. Нелегали з танками цей паркан пройдуть не побачивши. Артилерію теж зупиняє слабенько.
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29.08.2022 16:01 Ответить
Этот забор скорее функцию детектора выполняет. Повредить его при желании не проблема, но погранцы заметят где и на том участке усилятся.
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29.08.2022 16:18 Ответить
Починалося все ніби так і йшов 2015 рік

За даними Держприкордонслужби, з 2015 до 2021 року з державного бюджету України на будівництво "Стіни Яценюка" витратили 2,437 млрд гривень: 2015 год - 400 млн гривен;2016 год - 200 млн;2017 год - 200 млн;2018 год - 500 млн;2019 год - 400 млн;2020 год - 400 млн;2021 год - 337,7 млн.
https://focus.ua/ukraine/503850-stena-yacenyuka-*********-na-proekt-za-7-let-potratili-pochti-2-5-mlrd-griven-gpsu
https://glavcom.ua/publications/128825-velikaja-%C2%ABstena%C2%BB-jatsenjuka.-na-chem-sekonomit-premer.html
Ось результат стіна для гри у волейбол її можна порівняти з литовською
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29.08.2022 16:17 Ответить
Довжина кордону 3000км, і на облаштування йшли копійки, а не скільки треба. Це перше. Друге - танки їхали по гарному асфальту, а не поганому кордону. Третє - послухайте звіт Яценюка, якщо потрібна правда, а не лайно на вентилятор.
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29.08.2022 16:23 Ответить
Нехай приїде з-за кордону і подасть до суду на всі інтернет видання, які розкривають обставини і критикують його за одне стане на облік, хоча з нього користі як з козла молока, я не за зелених і не за порохоботів, а за правду, ця війна проти всього народу України за винятком зрадників та колаборантів ,ну а з асфальтом ,та й шашликами розберуться пізніше, не зараз, усьому свій час
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29.08.2022 16:34 Ответить
Він не покидав країну з початку війни. Припиніть транслювати русняву пропаганду.
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30.08.2022 04:02 Ответить
Я слухав і слухаю Жданова, він найкращий експерт виходить помилився він, причому тут руснява пропоганда, Жданов в основному говорить тлумачні речімені цікаво як до нього взагалі ставляться порохоботи після критики за підірвані склади, розумію форум порохоботський, я нейтральний у мене громадянство США, я в Україні по роботі
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30.08.2022 22:32 Ответить
В Україні взагалі з 91 року жодного нормального президента не було за вибори в демократичній країні головна відповідальність лежить на народі
https://24tv.ua/ru/kto-otvetit-za-to-chto-rossija-ubivaet-nas-ukrainskim-oruzhiem_n1964618
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30.08.2022 22:42 Ответить
Ви пишите" і на облаштування йшли копійки, а не скільки треба". Він був у 2014-2016 роках - прем'єр-міністром України. ,i ще Обіймав посаду міністра закордонних справ у другому уряді Януковича (2007).
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29.08.2022 16:47 Ответить
4 хвилини пояснення за "Стіну", ось тут: https://www.youtube.com/watch?v=pbeKo9R1Io8
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30.08.2022 04:00 Ответить
Вставляйте посилання коректно, щоб вони відразу працювали через функцію прикріпити (скріпка)
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30.08.2022 22:35 Ответить
Забор готов. Хорошо. Теперь пускайте ток по проволоке. Вечером орки будут шакалить вдоль забора, - не забудьте убрать инструмент, а то поп.здят даже гвозди.
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29.08.2022 15:14 Ответить
Для того, щоб ток пройшов через лайно кацапсини, треба дріт на опорах на ізоляторах робити. Якщо це зроблено то можна й током...
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29.08.2022 16:37 Ответить
a pulimetni vyshki e ?
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29.08.2022 15:15 Ответить
Будуть. Іуди інакше не розуміють доброго сусідства.
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29.08.2022 15:19 Ответить
Яценюк раптово знітився і почав длубатись в носі. )))
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29.08.2022 15:17 Ответить
Особисто Ви про це багато знаєте? Всі подробиці? Чи аби гавкнути? Не кажу, що Яценюк святий, але зробив чимало - особливо щодо енергоносіїв в критичний період.
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29.08.2022 15:22 Ответить
а ті, хто його за "Стіну" травив, длубаються де?
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29.08.2022 16:04 Ответить
такий потрібно будувати з кацапами і з Совєтской Бєлларусієй
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29.08.2022 15:20 Ответить
Яценюк: "А що так можно було?"
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29.08.2022 15:20 Ответить
А хто більше для захисту України зробив - Яценюк, чи Зеленський?
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29.08.2022 15:32 Ответить
держбюджет з-за Яценюка, між іншим, в євро був співмірний з витратами Литви на оборону.
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29.08.2022 15:40 Ответить
Яценюк лучший примьер что был у Украины, из такой задницы экономику в свое время вытащил
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29.08.2022 16:16 Ответить
Арсений принял страну в состоянии войны и с минусовым балансом. И смог вырулить. А зелёная мразь приняла с положительным балансом, и слила практически в ноль всё. Имей любопытство хоть минимально погуглить.
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29.08.2022 16:25 Ответить
"з-за" Яценюка\Гройсмана ЗВР збільшився з 7млрд до 29 і в самий гірший рік ріст був більше 10% (всі інші роки 15-20-30-65%) тоді як найвеличніший з 29 зробив 31млрд (6%) при дичайшій інфляції, більшій ніж у 2014-15рр і почав ******* на весь світ який він рекордсмен що за 30 лярдів він зробив вперше в історії України за всі 30 років і не суть, що він зробив жалюгідних 2млрд які відразу відкотились назад а і те, що у 10-11рр у нас було 34 лярда, но паству такі дрібниці не цікавлять, головне красиві відосики і назви, наприклад "велике будівництво", програма уряду 2019 року на 2020 де кошти були закладені в бюджет і створені спеціальні фонди, в трохи менших маштабах але маштабне будівництво було заплановане... вистачало і на оборон.замовлення і на будівництво....... так і живемо.
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29.08.2022 16:36 Ответить
Гарно чешеш. Тільки от курс долара з 2014 по 2019 чомусь зріс з 12 до 27. Це так економіка зростала?
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29.08.2022 19:06 Ответить
При курсі 27 в 2019 продукти були в 2-3 рази дешевшими ніж при переможному 23 в 2021.
На сайт мінфіна зайди, клоуна ще краще, сходи ***** одразу.
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29.08.2022 20:34 Ответить
Не можу, ти ще з нього не зліз. )))
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29.08.2022 20:36 Ответить
АХАХАХАХАХАХА не ну це АХАХАХАХАХААХА, тобі скільки, років 10, клоун?
p.s. те, що ти замість мінфіну одразу спробував сходити нахуабей - похвально.
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29.08.2022 20:42 Ответить
Голова не хитається? )))
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29.08.2022 20:43 Ответить
Десь приблизно такий як на світлині Яценюк поркан і будував але бидло взвило - марна трата грошей і т.д....
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29.08.2022 15:51 Ответить
Та ви здуріли, шановне панство)))) і шо дальше? Таке легко розвалить навіть не то шо танк чи бетр, а звичайнісінький рено дастер. Не напрягаючись.
Треба мінні поля будувать, кілометрові, і ставить кулеметні доти і вишки.
Такими "стінами" ви хіба зайчиків і їжачків не пропустите, і то не точно)))
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29.08.2022 15:33 Ответить
Вони в НАТО. Нафіга їм ото все? Якщо ***** рипнеться, то йому сраку вирвуть.
Той паркан від нелегалів.
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29.08.2022 15:37 Ответить
Спасибі, поржав.
Чим йому сраку вирвуть? Якби України не було, ***** би своїми бойовими бурятами Європу забліцкрижив 1 в 1 точно так само, як це і гітлер зробив, бо за майже сто років в Європі принципово нічого не помінялося, нажаль.
Від нелегалів цей паркан ніяк не допоможе, просто берете кусачки і робите собі дірку в зручному для вас місці. Мабудь в Латвії просто є свій боневтік, який любить великі крадівництва))
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29.08.2022 15:43 Ответить
Тобто ви вважаєте, що кацапи на країни Балтії 20 років гавкають, але далі гавкіту діло не йде тільки через ******* доброту?
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29.08.2022 15:46 Ответить
Ні, через відсутності можливості впливу. Почитайте про негромадян. Коли нема у рашистів можливості голо сувать за боневтіка чи бидлюковича - то нема і можливості впливати на політику країни, в якій вони паратизують.
Щиро сподіваюся, що після війни нарешті Україна теж зробить справжню люстрацію, введе віковий ценз на голосування і переробить процедуру видачі українського громадянства. А всяких мураєвих та ахметових вкупі з іншими чувачками з батальону монако я б взагалі назад не пускав, принципово.
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29.08.2022 16:00 Ответить
Фігня а не аргумент. Коли захоплювали Угорщину чи Чехословакію, то у них там було багато "можливостей впливу"? Чи може в Маріуполі виборці ОПЗЖ зробили хоч якусь погоду? Прокатали бомбами та танками і привіт. І пофіг хто там який паспорт мав.
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29.08.2022 16:08 Ответить
Виборці опезеже зробили війну в Україні, вам цього мало?
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29.08.2022 16:10 Ответить
мені достатньо. Але Україна не в НАТО. І це вам ще один доказ. Чому кацапи напали на країну з величезним моб резервом, купою техніки, величезними радянськими складами і великою армією, а не на маленьку країну з в 20 разів меншим населенням, територією і майже без армії?
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29.08.2022 16:15 Ответить
Бо у нас кожний другий президент ненормальна кремлівська профурсєтка, відповідно і курс країни міняється.
Нагадаю:
спочатку Ющенко поклав купу зусиль аби світ признав голодомор як геноцид українського народа. як тільки бидлюкович став презом, він в перші ж півроку відмінив всі активності з цього приводу.
ну і так далі.
спочатку Ющенко закладає курс на ЄС і НАТО, потім бидлюкович намагається нас продать в тайожний сайуз з усім відомими для себе наслідками.
спочатку Порошенко закладає основу для сильної і зубастої країни, яку приймають в ЄС та НАТО як рівну серед рівних, а потім боневтік повністю ігнорує армію, мову, віру разом з НАТО і ЄС.

Подивимося, як мудрий нарід проголо сує на наступних виборах... По канону до влади має прийти нормальний проукраїнський президент, дуже сподіваюся на це.
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29.08.2022 16:21 Ответить
Я роблю ставку на другий строк Ішака. Ти шо! Герой війни! Переможець орд *****! (якщо до того часу все закінчиться) + задушені опозиційні ЗМІ, завалений гімном з усіх сторін Порох і відсутність інших кандидатів. Лєроса десь гепнуть гантелею в підʼїзді, та і кандидат з нього так собі, Притула подивиться на труп Лєроса і вирішить, шо бути живим депутатом краще ніж дохлим кандидатом в президенти. Ну може ВОНА трохи потрясе нафталіном на лисину Гордона... ну може ще Арестович. Я за нього проголосую якшо шо .
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29.08.2022 16:27 Ответить
Якщо ви голо суватимете за абдрістовича, то нам точно нема про що говорити в принципі.
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29.08.2022 16:40 Ответить
Тю, так папріколу ж. А за кого голосувати? За Пороха? Він же брата вбив і вкрав 80 мільярдів бвксів.
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29.08.2022 16:43 Ответить
А, то ви так жартуєте...
Ледь серце не стало, ви що.
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29.08.2022 16:44 Ответить
Тобі ще смішно , "паклоннік арєстовічя"? А на фото з Бучі в березні коли дивишся , смієшся ? Тоді вже , гуморист , з кацапами за ***** голосуй ! Ви вже прикололися спочатку в 2010 , потім в 2019 .
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29.08.2022 20:41 Ответить
За кого голосувати я і без тебе розберуся. І так, "папріколу" і "хоч посміємося" - то твої колеги-зєлєбобіки так голосували. Чи вже забув?
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29.08.2022 21:03 Ответить
От і пи.дуй звідси , а не хами старшим . Чи ти зебіл , чи кацап - по-хуй , все одно провокатор .
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29.08.2022 23:08 Ответить
блін, звідки вас, дебілів випустили? Цілий день хамло за хамлом тут скаче.
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29.08.2022 23:23 Ответить
Йди на ху. , зебіл . Так зрозуміло ?
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30.08.2022 06:07 Ответить
Jesli pro Litvu tak tut netu negromadian.Ruskix tut vsego 4 procenta da i te po litovski pocti vse govoriat.Konecno cerez zabor mozet projti no nuzno vremia,kameri jest i vydet. Litve ix prosto kogda pojmajut vybrasyvajet obratno v Belorus.Po xorosemu ili siloj
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29.08.2022 16:12 Ответить
Дякую за лікбез.
Молодці, правильно все робите. Коричневу чуму і треба глушить ще на стадії поки воно не окопалося. Бо потім йому спочатку подавай узкій ізик в школах, потім документи на узком, а потім і путєнпрійді, а то зайвохромосоних щелепоносців абіжают!
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29.08.2022 16:15 Ответить
це забор не від танків...а від двоногих тварюк...
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29.08.2022 16:01 Ответить
Колись за такий самий паркан Яценюка так на форумах чмирили... а тут нічо.
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29.08.2022 15:35 Ответить
Зебіли, сер...
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29.08.2022 15:45 Ответить
Ага, а ещё фантазии разносили о 20 дачах Яценюка в США. Суды за клевету Яценюк выиграл, но осадочек остался.
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29.08.2022 16:14 Ответить
А они на танках, или пешочком будут переходить кордон?
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29.08.2022 16:32 Ответить
А чого ви мене про це питаєте? Я - не *****. Звідки я знаю.
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29.08.2022 19:04 Ответить
То был риторический вопрос, т.к. очевидно всем умным людям, что может такой забор остановить.
А вам похоже, не очень быо понятно, что собирался таким забором останавливать Яценюк.
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29.08.2022 20:52 Ответить
От тупі прибалти. Так?
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29.08.2022 21:05 Ответить
Не такий самий. Тобі, що, повилазило?
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29.08.2022 19:47 Ответить
Правильно. Рів з крокодилами теж би не завадив.
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29.08.2022 15:43 Ответить
В Африці не вистачить стільки крокодилів ...
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29.08.2022 15:46 Ответить
Ще ж є басейн Амазонки
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29.08.2022 15:48 Ответить
И в этом бассейне - крокодилы?
Ти ба якi садюгi!
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29.08.2022 16:01 Ответить
Ну вот Литва, полторы Харьковских области, 502км запросто грохнула забору. И мы 2000км границы с тварями в 4 раза больше, но количество ЗЖБК живых не меряно и не 1 км не умудрилсь. Даже с картона серебрянкой окрашеного.
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29.08.2022 15:59 Ответить
сравнили!
У нас народ мудрее, зачем на заборы тратить, если можно по карманам рассовать!
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29.08.2022 16:08 Ответить
Хотел даже стебанутся, почему литовцы не догадались на заборе мишку олимпийского через каждые 50 м порисовать. Может для кацапов берегут мульку. Хотя там уже построили скорее всего!
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29.08.2022 16:12 Ответить
Плохо Литва наших зрадофилов читала, когда они с Яценюка ржали.
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29.08.2022 16:13 Ответить
Украинцы не ржали, а увидели как разворовали их налоги на эту самую стену.
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30.08.2022 12:42 Ответить
Амінь!
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29.08.2022 16:13 Ответить
От якраз час порівняти стіну Яценюка з парканом Литви...По коштам,по вигляду,по проходимості - і відразу стане ясно,що то паркан,що то стіна,і що то наша тупість,яка дозволила нам так довго слухати про ту "стіну"...
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29.08.2022 17:49 Ответить
Ще напиши , що ти розумієшся на стінах , спеціаліст . Як ці совки-зебіли задовбали ! Йди на х.. і в спам !
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29.08.2022 20:36 Ответить
Вчіться , зе "діячі"! А як свого часу Яценюка зіжрали під улюлюкання ідіотів за те , що він хотів стіну будувати , пам'ятаєте , совки ?
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29.08.2022 20:33 Ответить
Яценюка им в Премьеры
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30.08.2022 12:40 Ответить
 
 