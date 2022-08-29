Литва достроила забор на границе с Беларусью

На участке границы Литвы с Беларусью протяженностью около 502 километров установлен физический барьер забор и режущая проволока.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание BNS.

"В эти выходные были установлены последние запланированные сегменты забора на границе с Беларусью. Проектная команда продолжает работать - на границе работают специалисты по техническому обслуживанию, устраняются мелкие недостатки, восстанавливаются дороги и строительные площадки, ведется проектная документация", - сказал представитель подрядчика.

Общая протяженность границы Литвы с Белоруссией составляет 679 км, более 100 км границы проходит по берегам рек и озер.

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Построить заграждения на границе решили после прошлогоднего наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси. Литва обвиняет в организации минский режим и называет это гибридной атакой. В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тысячи мигрантов.

Отмечается, что на прошлой неделе пограничники дважды устанавливали рекорд по задержанию нелегальных мигрантов на границе с Беларусью в сутки. В субботу сотрудники Госпогранслужбы обыскали 125 мигрантов.

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