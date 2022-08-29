Литва достроила забор на границе с Беларусью
На участке границы Литвы с Беларусью протяженностью около 502 километров установлен физический барьер забор и режущая проволока.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местное издание BNS.
"В эти выходные были установлены последние запланированные сегменты забора на границе с Беларусью. Проектная команда продолжает работать - на границе работают специалисты по техническому обслуживанию, устраняются мелкие недостатки, восстанавливаются дороги и строительные площадки, ведется проектная документация", - сказал представитель подрядчика.
Общая протяженность границы Литвы с Белоруссией составляет 679 км, более 100 км границы проходит по берегам рек и озер.
Построить заграждения на границе решили после прошлогоднего наплыва нелегальных мигрантов из Беларуси. Литва обвиняет в организации минский режим и называет это гибридной атакой. В прошлом году из Беларуси в Литву нелегально прибыли почти 4,2 тысячи мигрантов.
Отмечается, что на прошлой неделе пограничники дважды устанавливали рекорд по задержанию нелегальных мигрантов на границе с Беларусью в сутки. В субботу сотрудники Госпогранслужбы обыскали 125 мигрантов.
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За даними Держприкордонслужби, з 2015 до 2021 року з державного бюджету України на будівництво "Стіни Яценюка" витратили 2,437 млрд гривень: 2015 год - 400 млн гривен;2016 год - 200 млн;2017 год - 200 млн;2018 год - 500 млн;2019 год - 400 млн;2020 год - 400 млн;2021 год - 337,7 млн.
https://focus.ua/ukraine/503850-stena-yacenyuka-*********-na-proekt-za-7-let-potratili-pochti-2-5-mlrd-griven-gpsu
https://glavcom.ua/publications/128825-velikaja-%C2%ABstena%C2%BB-jatsenjuka.-na-chem-sekonomit-premer.html
Ось результат стіна для гри у волейбол її можна порівняти з литовською
https://24tv.ua/ru/kto-otvetit-za-to-chto-rossija-ubivaet-nas-ukrainskim-oruzhiem_n1964618
На сайт мінфіна зайди, клоуна ще краще, сходи ***** одразу.
p.s. те, що ти замість мінфіну одразу спробував сходити нахуабей - похвально.
Треба мінні поля будувать, кілометрові, і ставить кулеметні доти і вишки.
Такими "стінами" ви хіба зайчиків і їжачків не пропустите, і то не точно)))
Той паркан від нелегалів.
Чим йому сраку вирвуть? Якби України не було, ***** би своїми бойовими бурятами Європу забліцкрижив 1 в 1 точно так само, як це і гітлер зробив, бо за майже сто років в Європі принципово нічого не помінялося, нажаль.
Від нелегалів цей паркан ніяк не допоможе, просто берете кусачки і робите собі дірку в зручному для вас місці. Мабудь в Латвії просто є свій боневтік, який любить великі крадівництва))
Щиро сподіваюся, що після війни нарешті Україна теж зробить справжню люстрацію, введе віковий ценз на голосування і переробить процедуру видачі українського громадянства. А всяких мураєвих та ахметових вкупі з іншими чувачками з батальону монако я б взагалі назад не пускав, принципово.
Нагадаю:
спочатку Ющенко поклав купу зусиль аби світ признав голодомор як геноцид українського народа. як тільки бидлюкович став презом, він в перші ж півроку відмінив всі активності з цього приводу.
ну і так далі.
спочатку Ющенко закладає курс на ЄС і НАТО, потім бидлюкович намагається нас продать в тайожний сайуз з усім відомими для себе наслідками.
спочатку Порошенко закладає основу для сильної і зубастої країни, яку приймають в ЄС та НАТО як рівну серед рівних, а потім боневтік повністю ігнорує армію, мову, віру разом з НАТО і ЄС.
Подивимося, як мудрий нарід проголо сує на наступних виборах... По канону до влади має прийти нормальний проукраїнський президент, дуже сподіваюся на це.
Ледь серце не стало, ви що.
Молодці, правильно все робите. Коричневу чуму і треба глушить ще на стадії поки воно не окопалося. Бо потім йому спочатку подавай узкій ізик в школах, потім документи на узком, а потім і путєнпрійді, а то зайвохромосоних щелепоносців абіжают!
А вам похоже, не очень быо понятно, что собирался таким забором останавливать Яценюк.
Ти ба якi садюгi!
У нас народ мудрее, зачем на заборы тратить, если можно по карманам рассовать!