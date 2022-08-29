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Новини Війна
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Литва добудувала паркан на кордоні з Білоруссю

литва,паркан

На ділянці кордону Литви з Білоруссю протяжністю близько 502 кілометрів встановлено фізичний бар’єр паркан та ріжучий дріт.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання BNS.

"Цими вихідними було встановлено останні заплановані сегменти паркану на кордоні з Білоруссю. Проєктна команда продовжує працювати – на кордоні працюють спеціалісти з технічного обслуговування, усуваються дрібні недоліки, відновлюються дороги та будівельні майданчики, ведеться проектна документація", - сказав представник підрядника.

Загальна протяжність кордону Литви з Білоруссю становить 679 км, понад 100 км кордону проходить по берегах річок і озер.

Побудувати загородження на кордоні вирішили після минулорічного напливу нелегальних мігрантів з Білорусі. Литва звинувачує в її організації мінський режим і називає це гібридною атакою. Минулого року з Білорусі до Литви нелегально прибули майже 4,2 тисячі осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Польщі звинуватили білоруські служби у руйнуванні огорожі на кордоні болгарками, зубилами та іншими інструментами - ЗМІ

Зазначається, що минулого тижня прикордонники двічі встановлювали рекорд по затриманню нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю за добу. У суботу співробітники Держприкордонслужби обшукали 125 мігрантів.

Білорусь (7926) кордон (4754) Литва (2384) паркан (66)


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Топ коментарі
+24
Вчись як треба, пліснява зелена
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29.08.2022 15:14
+18
Та з такими їбанутими сусідами треба будувати Велику Китайську стіну з дотами і ракетними установками, та ППО. Хоч би це скільки десятиліть зайняло.
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29.08.2022 15:27
+15
Особисто Ви про це багато знаєте? Всі подробиці? Чи аби гавкнути? Не кажу, що Яценюк святий, але зробив чимало - особливо щодо енергоносіїв в критичний період.
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29.08.2022 15:22
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Вчись як треба, пліснява зелена
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29.08.2022 15:14 Відповісти
Увесь кордон с ********'ю звичайно нереально побудувати, тим паче по полісським болотами, а ось хоча б кордон по Київській області треба облаштувати якомога швидше, там усього км 100 з гаком!
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29.08.2022 15:20 Відповісти
Та з такими їбанутими сусідами треба будувати Велику Китайську стіну з дотами і ракетними установками, та ППО. Хоч би це скільки десятиліть зайняло.
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29.08.2022 15:27 Відповісти
Лягушатникам в 39-ому паркан з бункерами і дотами не поміг, треба просто перебить всю русню
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29.08.2022 18:17 Відповісти
Бо вони сцикливо здалися Гітлеру, а не воювали.
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29.08.2022 18:58 Відповісти
а за парканом - капкан
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29.08.2022 15:35 Відповісти
Дурний коментар для лайків. Немає чому тут вчитися, нам такий паркан не підходить. Нелегали з танками цей паркан пройдуть не побачивши. Артилерію теж зупиняє слабенько.
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29.08.2022 16:01 Відповісти
Этот забор скорее функцию детектора выполняет. Повредить его при желании не проблема, но погранцы заметят где и на том участке усилятся.
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29.08.2022 16:18 Відповісти
Починалося все ніби так і йшов 2015 рік

За даними Держприкордонслужби, з 2015 до 2021 року з державного бюджету України на будівництво "Стіни Яценюка" витратили 2,437 млрд гривень: 2015 год - 400 млн гривен;2016 год - 200 млн;2017 год - 200 млн;2018 год - 500 млн;2019 год - 400 млн;2020 год - 400 млн;2021 год - 337,7 млн.
https://focus.ua/ukraine/503850-stena-yacenyuka-*********-na-proekt-za-7-let-potratili-pochti-2-5-mlrd-griven-gpsu
https://glavcom.ua/publications/128825-velikaja-%C2%ABstena%C2%BB-jatsenjuka.-na-chem-sekonomit-premer.html
Ось результат стіна для гри у волейбол її можна порівняти з литовською
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29.08.2022 16:17 Відповісти
Довжина кордону 3000км, і на облаштування йшли копійки, а не скільки треба. Це перше. Друге - танки їхали по гарному асфальту, а не поганому кордону. Третє - послухайте звіт Яценюка, якщо потрібна правда, а не лайно на вентилятор.
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29.08.2022 16:23 Відповісти
Нехай приїде з-за кордону і подасть до суду на всі інтернет видання, які розкривають обставини і критикують його за одне стане на облік, хоча з нього користі як з козла молока, я не за зелених і не за порохоботів, а за правду, ця війна проти всього народу України за винятком зрадників та колаборантів ,ну а з асфальтом ,та й шашликами розберуться пізніше, не зараз, усьому свій час
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29.08.2022 16:34 Відповісти
Він не покидав країну з початку війни. Припиніть транслювати русняву пропаганду.
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30.08.2022 04:02 Відповісти
Я слухав і слухаю Жданова, він найкращий експерт виходить помилився він, причому тут руснява пропоганда, Жданов в основному говорить тлумачні речімені цікаво як до нього взагалі ставляться порохоботи після критики за підірвані склади, розумію форум порохоботський, я нейтральний у мене громадянство США, я в Україні по роботі
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30.08.2022 22:32 Відповісти
В Україні взагалі з 91 року жодного нормального президента не було за вибори в демократичній країні головна відповідальність лежить на народі
https://24tv.ua/ru/kto-otvetit-za-to-chto-rossija-ubivaet-nas-ukrainskim-oruzhiem_n1964618
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30.08.2022 22:42 Відповісти
Ви пишите" і на облаштування йшли копійки, а не скільки треба". Він був у 2014-2016 роках - прем'єр-міністром України. ,i ще Обіймав посаду міністра закордонних справ у другому уряді Януковича (2007).
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29.08.2022 16:47 Відповісти
4 хвилини пояснення за "Стіну", ось тут: https://www.youtube.com/watch?v=pbeKo9R1Io8
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30.08.2022 04:00 Відповісти
Вставляйте посилання коректно, щоб вони відразу працювали через функцію прикріпити (скріпка)
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30.08.2022 22:35 Відповісти
Забор готов. Хорошо. Теперь пускайте ток по проволоке. Вечером орки будут шакалить вдоль забора, - не забудьте убрать инструмент, а то поп.здят даже гвозди.
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29.08.2022 15:14 Відповісти
Для того, щоб ток пройшов через лайно кацапсини, треба дріт на опорах на ізоляторах робити. Якщо це зроблено то можна й током...
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29.08.2022 16:37 Відповісти
a pulimetni vyshki e ?
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29.08.2022 15:15 Відповісти
Будуть. Іуди інакше не розуміють доброго сусідства.
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29.08.2022 15:19 Відповісти
Яценюк раптово знітився і почав длубатись в носі. )))
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29.08.2022 15:17 Відповісти
Особисто Ви про це багато знаєте? Всі подробиці? Чи аби гавкнути? Не кажу, що Яценюк святий, але зробив чимало - особливо щодо енергоносіїв в критичний період.
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29.08.2022 15:22 Відповісти
а ті, хто його за "Стіну" травив, длубаються де?
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29.08.2022 16:04 Відповісти
такий потрібно будувати з кацапами і з Совєтской Бєлларусієй
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29.08.2022 15:20 Відповісти
Яценюк: "А що так можно було?"
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29.08.2022 15:20 Відповісти
А хто більше для захисту України зробив - Яценюк, чи Зеленський?
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29.08.2022 15:32 Відповісти
держбюджет з-за Яценюка, між іншим, в євро був співмірний з витратами Литви на оборону.
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29.08.2022 15:40 Відповісти
Яценюк лучший примьер что был у Украины, из такой задницы экономику в свое время вытащил
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29.08.2022 16:16 Відповісти
Арсений принял страну в состоянии войны и с минусовым балансом. И смог вырулить. А зелёная мразь приняла с положительным балансом, и слила практически в ноль всё. Имей любопытство хоть минимально погуглить.
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29.08.2022 16:25 Відповісти
"з-за" Яценюка\Гройсмана ЗВР збільшився з 7млрд до 29 і в самий гірший рік ріст був більше 10% (всі інші роки 15-20-30-65%) тоді як найвеличніший з 29 зробив 31млрд (6%) при дичайшій інфляції, більшій ніж у 2014-15рр і почав ******* на весь світ який він рекордсмен що за 30 лярдів він зробив вперше в історії України за всі 30 років і не суть, що він зробив жалюгідних 2млрд які відразу відкотились назад а і те, що у 10-11рр у нас було 34 лярда, но паству такі дрібниці не цікавлять, головне красиві відосики і назви, наприклад "велике будівництво", програма уряду 2019 року на 2020 де кошти були закладені в бюджет і створені спеціальні фонди, в трохи менших маштабах але маштабне будівництво було заплановане... вистачало і на оборон.замовлення і на будівництво....... так і живемо.
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29.08.2022 16:36 Відповісти
Гарно чешеш. Тільки от курс долара з 2014 по 2019 чомусь зріс з 12 до 27. Це так економіка зростала?
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29.08.2022 19:06 Відповісти
При курсі 27 в 2019 продукти були в 2-3 рази дешевшими ніж при переможному 23 в 2021.
На сайт мінфіна зайди, клоуна ще краще, сходи ***** одразу.
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29.08.2022 20:34 Відповісти
Не можу, ти ще з нього не зліз. )))
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29.08.2022 20:36 Відповісти
АХАХАХАХАХАХА не ну це АХАХАХАХАХААХА, тобі скільки, років 10, клоун?
p.s. те, що ти замість мінфіну одразу спробував сходити нахуабей - похвально.
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29.08.2022 20:42 Відповісти
Голова не хитається? )))
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29.08.2022 20:43 Відповісти
Десь приблизно такий як на світлині Яценюк поркан і будував але бидло взвило - марна трата грошей і т.д....
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29.08.2022 15:51 Відповісти
Та ви здуріли, шановне панство)))) і шо дальше? Таке легко розвалить навіть не то шо танк чи бетр, а звичайнісінький рено дастер. Не напрягаючись.
Треба мінні поля будувать, кілометрові, і ставить кулеметні доти і вишки.
Такими "стінами" ви хіба зайчиків і їжачків не пропустите, і то не точно)))
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29.08.2022 15:33 Відповісти
Вони в НАТО. Нафіга їм ото все? Якщо ***** рипнеться, то йому сраку вирвуть.
Той паркан від нелегалів.
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29.08.2022 15:37 Відповісти
Спасибі, поржав.
Чим йому сраку вирвуть? Якби України не було, ***** би своїми бойовими бурятами Європу забліцкрижив 1 в 1 точно так само, як це і гітлер зробив, бо за майже сто років в Європі принципово нічого не помінялося, нажаль.
Від нелегалів цей паркан ніяк не допоможе, просто берете кусачки і робите собі дірку в зручному для вас місці. Мабудь в Латвії просто є свій боневтік, який любить великі крадівництва))
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29.08.2022 15:43 Відповісти
Тобто ви вважаєте, що кацапи на країни Балтії 20 років гавкають, але далі гавкіту діло не йде тільки через ******* доброту?
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29.08.2022 15:46 Відповісти
Ні, через відсутності можливості впливу. Почитайте про негромадян. Коли нема у рашистів можливості голо сувать за боневтіка чи бидлюковича - то нема і можливості впливати на політику країни, в якій вони паратизують.
Щиро сподіваюся, що після війни нарешті Україна теж зробить справжню люстрацію, введе віковий ценз на голосування і переробить процедуру видачі українського громадянства. А всяких мураєвих та ахметових вкупі з іншими чувачками з батальону монако я б взагалі назад не пускав, принципово.
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29.08.2022 16:00 Відповісти
Фігня а не аргумент. Коли захоплювали Угорщину чи Чехословакію, то у них там було багато "можливостей впливу"? Чи може в Маріуполі виборці ОПЗЖ зробили хоч якусь погоду? Прокатали бомбами та танками і привіт. І пофіг хто там який паспорт мав.
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29.08.2022 16:08 Відповісти
Виборці опезеже зробили війну в Україні, вам цього мало?
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29.08.2022 16:10 Відповісти
мені достатньо. Але Україна не в НАТО. І це вам ще один доказ. Чому кацапи напали на країну з величезним моб резервом, купою техніки, величезними радянськими складами і великою армією, а не на маленьку країну з в 20 разів меншим населенням, територією і майже без армії?
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29.08.2022 16:15 Відповісти
Бо у нас кожний другий президент ненормальна кремлівська профурсєтка, відповідно і курс країни міняється.
Нагадаю:
спочатку Ющенко поклав купу зусиль аби світ признав голодомор як геноцид українського народа. як тільки бидлюкович став презом, він в перші ж півроку відмінив всі активності з цього приводу.
ну і так далі.
спочатку Ющенко закладає курс на ЄС і НАТО, потім бидлюкович намагається нас продать в тайожний сайуз з усім відомими для себе наслідками.
спочатку Порошенко закладає основу для сильної і зубастої країни, яку приймають в ЄС та НАТО як рівну серед рівних, а потім боневтік повністю ігнорує армію, мову, віру разом з НАТО і ЄС.

Подивимося, як мудрий нарід проголо сує на наступних виборах... По канону до влади має прийти нормальний проукраїнський президент, дуже сподіваюся на це.
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29.08.2022 16:21 Відповісти
Я роблю ставку на другий строк Ішака. Ти шо! Герой війни! Переможець орд *****! (якщо до того часу все закінчиться) + задушені опозиційні ЗМІ, завалений гімном з усіх сторін Порох і відсутність інших кандидатів. Лєроса десь гепнуть гантелею в підʼїзді, та і кандидат з нього так собі, Притула подивиться на труп Лєроса і вирішить, шо бути живим депутатом краще ніж дохлим кандидатом в президенти. Ну може ВОНА трохи потрясе нафталіном на лисину Гордона... ну може ще Арестович. Я за нього проголосую якшо шо .
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29.08.2022 16:27 Відповісти
Якщо ви голо суватимете за абдрістовича, то нам точно нема про що говорити в принципі.
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29.08.2022 16:40 Відповісти
Тю, так папріколу ж. А за кого голосувати? За Пороха? Він же брата вбив і вкрав 80 мільярдів бвксів.
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29.08.2022 16:43 Відповісти
А, то ви так жартуєте...
Ледь серце не стало, ви що.
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29.08.2022 16:44 Відповісти
Тобі ще смішно , "паклоннік арєстовічя"? А на фото з Бучі в березні коли дивишся , смієшся ? Тоді вже , гуморист , з кацапами за ***** голосуй ! Ви вже прикололися спочатку в 2010 , потім в 2019 .
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29.08.2022 20:41 Відповісти
За кого голосувати я і без тебе розберуся. І так, "папріколу" і "хоч посміємося" - то твої колеги-зєлєбобіки так голосували. Чи вже забув?
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29.08.2022 21:03 Відповісти
От і пи.дуй звідси , а не хами старшим . Чи ти зебіл , чи кацап - по-хуй , все одно провокатор .
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29.08.2022 23:08 Відповісти
блін, звідки вас, дебілів випустили? Цілий день хамло за хамлом тут скаче.
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29.08.2022 23:23 Відповісти
Йди на ху. , зебіл . Так зрозуміло ?
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30.08.2022 06:07 Відповісти
Jesli pro Litvu tak tut netu negromadian.Ruskix tut vsego 4 procenta da i te po litovski pocti vse govoriat.Konecno cerez zabor mozet projti no nuzno vremia,kameri jest i vydet. Litve ix prosto kogda pojmajut vybrasyvajet obratno v Belorus.Po xorosemu ili siloj
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29.08.2022 16:12 Відповісти
Дякую за лікбез.
Молодці, правильно все робите. Коричневу чуму і треба глушить ще на стадії поки воно не окопалося. Бо потім йому спочатку подавай узкій ізик в школах, потім документи на узком, а потім і путєнпрійді, а то зайвохромосоних щелепоносців абіжают!
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29.08.2022 16:15 Відповісти
це забор не від танків...а від двоногих тварюк...
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29.08.2022 16:01 Відповісти
Колись за такий самий паркан Яценюка так на форумах чмирили... а тут нічо.
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29.08.2022 15:35 Відповісти
Зебіли, сер...
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29.08.2022 15:45 Відповісти
Ага, а ещё фантазии разносили о 20 дачах Яценюка в США. Суды за клевету Яценюк выиграл, но осадочек остался.
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29.08.2022 16:14 Відповісти
А они на танках, или пешочком будут переходить кордон?
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29.08.2022 16:32 Відповісти
А чого ви мене про це питаєте? Я - не *****. Звідки я знаю.
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29.08.2022 19:04 Відповісти
То был риторический вопрос, т.к. очевидно всем умным людям, что может такой забор остановить.
А вам похоже, не очень быо понятно, что собирался таким забором останавливать Яценюк.
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29.08.2022 20:52 Відповісти
От тупі прибалти. Так?
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29.08.2022 21:05 Відповісти
Не такий самий. Тобі, що, повилазило?
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29.08.2022 19:47 Відповісти
Правильно. Рів з крокодилами теж би не завадив.
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29.08.2022 15:43 Відповісти
В Африці не вистачить стільки крокодилів ...
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29.08.2022 15:46 Відповісти
Ще ж є басейн Амазонки
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29.08.2022 15:48 Відповісти
И в этом бассейне - крокодилы?
Ти ба якi садюгi!
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29.08.2022 16:01 Відповісти
Ну вот Литва, полторы Харьковских области, 502км запросто грохнула забору. И мы 2000км границы с тварями в 4 раза больше, но количество ЗЖБК живых не меряно и не 1 км не умудрилсь. Даже с картона серебрянкой окрашеного.
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29.08.2022 15:59 Відповісти
сравнили!
У нас народ мудрее, зачем на заборы тратить, если можно по карманам рассовать!
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29.08.2022 16:08 Відповісти
Хотел даже стебанутся, почему литовцы не догадались на заборе мишку олимпийского через каждые 50 м порисовать. Может для кацапов берегут мульку. Хотя там уже построили скорее всего!
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29.08.2022 16:12 Відповісти
Плохо Литва наших зрадофилов читала, когда они с Яценюка ржали.
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29.08.2022 16:13 Відповісти
Украинцы не ржали, а увидели как разворовали их налоги на эту самую стену.
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30.08.2022 12:42 Відповісти
Амінь!
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29.08.2022 16:13 Відповісти
От якраз час порівняти стіну Яценюка з парканом Литви...По коштам,по вигляду,по проходимості - і відразу стане ясно,що то паркан,що то стіна,і що то наша тупість,яка дозволила нам так довго слухати про ту "стіну"...
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29.08.2022 17:49 Відповісти
Ще напиши , що ти розумієшся на стінах , спеціаліст . Як ці совки-зебіли задовбали ! Йди на х.. і в спам !
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29.08.2022 20:36 Відповісти
Вчіться , зе "діячі"! А як свого часу Яценюка зіжрали під улюлюкання ідіотів за те , що він хотів стіну будувати , пам'ятаєте , совки ?
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29.08.2022 20:33 Відповісти
Яценюка им в Премьеры
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30.08.2022 12:40 Відповісти
 
 