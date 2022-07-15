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Новости
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ЕС выделил Латвии 63 миллиона евро на укрепление границы с Беларусью

кордон,латвія

Европейская комиссия одобрила запрос Министерства внутренних дел Латвии на выделение 63 миллионов евро для укрепления границы с Беларусью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV3.

Благодаря поддержке ЕС, Латвия воплотит первый полноценный проект автоматизации системы охраны границы. В латвийском МВД утверждают, что любые попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы или совершение гибридных атак белорусскими властями на границе будут предотвращены.

"Учитывая гибридное нападение Беларуси в августе прошлого года, способствовавшее нерегулярному потоку мигрантов в Латвию, Литве, Польше и Латвии удалось убедить Еврокомиссию в необходимости дополнительных инвестиций в защиту границы", - отметил государственный секретарь министерства Димитрийс Трофимов.

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Кроме того, Латвия будет внедрять "интеллектуальные, цифровые и автоматизированные решения" в охране границы и надзоре за ней. Трофимов напомнил, что правительство Латвии и Сейм ранее приняли решение о строительстве физической инфраструктуры на границе между Латвией и Беларусью.

Как сообщалось, со середины 2021 года на латвийско-белорусской границе наблюдалась гибридная атака – целенаправленно усиленный поток нелегальной миграции, направленный в Латвию при политической поддержке белорусского режима.

Кроме Латвии, от шантажа мигрантами страдали также Литва и Польша. Обе страны после этих событий начали строить забор на границе с Беларусью, Польша недавно закончила строительство 186-километровой стены, а Литва планирует это сделать до конца года.

Автор: 

Беларусь (7888) граница (5262) Латвия (1331) мигранты (981) забор (53)


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без мин , это не защита от полоумного соседа.
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15.07.2022 19:19 Ответить
Зараз зебоби накарябають про Сєніну стіну.
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15.07.2022 19:20 Ответить
Та там не укріпляти треба, там "китайську" стіну треба будувати, тільки *******.
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15.07.2022 19:33 Ответить
Яка, в біса, "Білорусь"? Білоруський край кацапстану вже...
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15.07.2022 19:55 Ответить
ce pravda ja inagda uzhe somnevajus - gde ja
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15.07.2022 23:19 Ответить
А ЮЛИЯ МАЙЕР (ЛАТВИЯ) на Славянском базаре в Витебске помогает "перешагнуть границы славянского мира"(цит). Там же "помогает" и РЕНАТА ШТИФЕЛЬ (УКРАИНА),ЮЛИЯ МАЙЕР (ЛАТВИЯ),ну і дехто з Куби,Еквадору і Германії.
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15.07.2022 22:43 Ответить
pervy raz slishu pra etu shvabru....u nas takih tut vatnyh samok tysjachi...uvi.
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15.07.2022 23:18 Ответить
Первый раз про них слышу. Это какие то русскоязычные ватные самки, которых у нас к сожалению хватает.
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16.07.2022 02:35 Ответить
 
 