ЕС выделил Латвии 63 миллиона евро на укрепление границы с Беларусью

Европейская комиссия одобрила запрос Министерства внутренних дел Латвии на выделение 63 миллионов евро для укрепления границы с Беларусью.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на TV3.

Благодаря поддержке ЕС, Латвия воплотит первый полноценный проект автоматизации системы охраны границы. В латвийском МВД утверждают, что любые попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы или совершение гибридных атак белорусскими властями на границе будут предотвращены.

"Учитывая гибридное нападение Беларуси в августе прошлого года, способствовавшее нерегулярному потоку мигрантов в Латвию, Литве, Польше и Латвии удалось убедить Еврокомиссию в необходимости дополнительных инвестиций в защиту границы", - отметил государственный секретарь министерства Димитрийс Трофимов.

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Кроме того, Латвия будет внедрять "интеллектуальные, цифровые и автоматизированные решения" в охране границы и надзоре за ней. Трофимов напомнил, что правительство Латвии и Сейм ранее приняли решение о строительстве физической инфраструктуры на границе между Латвией и Беларусью.

Как сообщалось, со середины 2021 года на латвийско-белорусской границе наблюдалась гибридная атака – целенаправленно усиленный поток нелегальной миграции, направленный в Латвию при политической поддержке белорусского режима.

Кроме Латвии, от шантажа мигрантами страдали также Литва и Польша. Обе страны после этих событий начали строить забор на границе с Беларусью, Польша недавно закончила строительство 186-километровой стены, а Литва планирует это сделать до конца года.