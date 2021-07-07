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Литва хочет построить на границе с Беларусью стену от нелегалов

Литва хочет построить на границе с Беларусью стену от нелегалов

В Литве планируют построить забор на границе с Беларусью, чтобы сдержать нелегальную миграцию.

Об этом заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Будет начато внедрение дополнительного физического барьера, которые отделяет Литву и Беларусь, который бы стал определенным знаком, определенным действием сдерживания для организаторов потока нелегальных мигрантов", - сказала Шимоните на пресс-конференции.

Она назвала выросшее количество незаконных мигрантов из Беларуси "гибридной агрессией" против Литвы и Евросоюза. И отметила, что "в организации потоков нелегальных мигрантов участвуют и активно, и пассивно, ведомства белорусского режима".

Читайте: Проблема нелегалов из Беларуси усугубляется - количество нелегальных переходов границы превысило тысячу, - президент Литвы Науседа

"Условия для пересечения границы создаются сознательно, и за этим мы склонны видеть, кроме прочего, цель нанести вред нашему государству, дестабилизировать положение", - сказала Шимоните.

В этом году на границе с Беларусью литовские пограничники задержали более 1,4 тыс. незаконных мигрантов, основная их часть - с Ближнего Востока и Африки. По этой причине кабмин Литвы на минувшей неделе объявил экстремальную ситуацию. Литовские должностные лица утверждают, что это "организованная белорусским режимом акция" против Литвы.

Смотрите: Литва - активный лоббист сохранения санкций ЕС против РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Автор: 

Беларусь (7899) Литва (2473) нелегалы (452) забор (53)


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Топ комментарии
+5
5 полос минных заграждений и снайперские пары для добивания очень быстро и качественно помогают от наплыва незаконных мигрантов.
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07.07.2021 19:59
+4
Вышки с пулеметами и ров с крокодилами не забудьте .
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07.07.2021 19:54
+4
Вокруг Раши и ее минского генерал губернаторства ( а также оккупированными территориями) нужно не стены ставить, а минные заграждения ( сплошные) и рвы. А стена это как дополнение с вышками и пулеметами.
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07.07.2021 20:04
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Так Лукашенко им лично туннель прокопает. Он же спит и видит что он типа Эрдогана!
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07.07.2021 19:53 Ответить
Вышки с пулеметами и ров с крокодилами не забудьте .
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07.07.2021 19:54 Ответить
знаешь...самая лучшая стена от нелегалов, - это стена из нелегалов
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07.07.2021 20:19 Ответить
5 полос минных заграждений и снайперские пары для добивания очень быстро и качественно помогают от наплыва незаконных мигрантов.
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07.07.2021 19:59 Ответить
Розплідник "Русского мира" має бути ізольован від цивілізованого світа !!))))
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07.07.2021 20:03 Ответить
Вокруг Раши и ее минского генерал губернаторства ( а также оккупированными территориями) нужно не стены ставить, а минные заграждения ( сплошные) и рвы. А стена это как дополнение с вышками и пулеметами.
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07.07.2021 20:04 Ответить
А как тогда оттуда газ получать? Негосударственно мыслите!
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07.07.2021 20:23 Ответить
А газ есть только у страны-помойки?
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07.07.2021 20:25 Ответить
А есть такая страна? Помойку вижу, с вывеской "Беларусь", а вот страны уже нет.
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07.07.2021 20:36 Ответить
Ну судя по тому как Газпром взвинтил цены на газ по всей Европе, влияние большое. Газохраниоища в Европе наполнены на 30% сейчас, цены растут и кроме Газпрома никто не может поставить газ в нужных объёмах
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07.07.2021 20:51 Ответить
Для этого оставить проемы для труб, а взамен жрачку и лекарства сбрасывать с самолетов.
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07.07.2021 20:40 Ответить
бацька, как и принято в клубе диктаторов-****** имени путена, решил гадить по мелкому.
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07.07.2021 20:28 Ответить
Он бы и по-крупному не отказался. Ну, чем может.
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07.07.2021 20:36 Ответить
Ну, клятый Газпром, таки, обеспечивает 40% газа, потребляемого европейскими демократами. Вот тут-то и собака порылась.
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07.07.2021 20:30 Ответить
давно пора - по всьому периметру він орко-кацапів та їх васалів ...
Литва хочет построить на границе с Беларусью стену от нелегалов - Цензор.НЕТ 1664
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07.07.2021 20:47 Ответить
А строить кто будет?? Все литовцы на заработках.
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07.07.2021 20:48 Ответить
Neperezyvaj jesli sto sami belorusi rabotojucije Litve postrojit.Ix tut nemalo
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07.07.2021 20:55 Ответить
В Литве белорусы типа Тихановской, они строить ничего не будут. Они будут жить на налоги литовцев. А так как дотации ЕС для Литвы заканчиваются я очень рад. Заметь таких дебилов как в Литве нигде не нашлось, что бы дать офис Тихоновской 😂😂
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07.07.2021 20:59 Ответить
И?
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07.07.2021 21:02 Ответить
Литва хоче побудувати на кордоні з Білоруссю стіну від нелегалів - Цензор.НЕТ 9914Specialno dlia tebia na strojkax liudi s Belorus s pivkom litovskim Ix tut nemalo
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07.07.2021 21:23 Ответить
Kakoj ecio bojarecnik jesli s 2000 goda postojano polucal nagradi zolotije i drugyje ciut ne kazdi god na mezdunornix vystovkax piva.Nesmesi tut liudej
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07.07.2021 21:35 Ответить
В Германии нет пива с Литвы. Это факт. Зачем ты споришь как зомби
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07.07.2021 21:38 Ответить
Расскажи про фото по подробнее. Я вижу троих литовцев-алкашей. Кстати ты в курсе что Литва на первом месте в мире по алкоголизму??
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07.07.2021 21:42 Ответить
https://censor.net/ru/user/127449 не переживай так за своє пиво. Воно добре, у вас кожен господар вміє варити пиво. Ще за совка у вас варили домашнє пиво на замовлення.
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07.07.2021 22:34 Ответить
Про вас не спорю, а в Германии нет пива из Литвы
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07.07.2021 22:51 Ответить
za to jest sproti
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07.07.2021 23:04 Ответить
Даже шпрот с Литвы нет, есть местные, есть датские есть из Латвии. Из литвы нет
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07.07.2021 23:06 Ответить
S Latviji jest sproti i to xoroso
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07.07.2021 23:08 Ответить
Ну тут не спорю, с Латвии есть шпроты. Это факт.
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07.07.2021 23:10 Ответить
На фото вижу литовских бомжей с литовским боярышником. А в Германии вашей бурды нет
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07.07.2021 21:30 Ответить
Uze etoj nedeli nacinajut strojku.
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07.07.2021 20:51 Ответить
Так ты узнал про литовское пиво в Германии?? Что то специально смотрел, нет пива из Литвы. Зачем ты врёшь постоянно?
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07.07.2021 20:53 Ответить
Net tak net jesli ti smotrel tam u sebia Pitere.
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07.07.2021 20:58 Ответить
Я около Штутгарта живу. Литовского пива нет у нас в Германии. Ты брехло. Факт
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07.07.2021 21:00 Ответить
Ne vri pro stutgard Olgino ti zyvios
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07.07.2021 21:03 Ответить
Мой номер ватсап +491746187710. Звони поржу с тебя
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07.07.2021 21:14 Ответить
Только не сливайся
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07.07.2021 21:15 Ответить
Живу в 50ти км от Штутгарта, Ландкрайз Хальбронн, город Некарзулм, там где завод АУДИ. Звони пободтаем про пиво 😂😂. Вот ты тормоз смешной
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07.07.2021 21:17 Ответить
Шпротикас ну что же ты слился??😀😀😀
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07.07.2021 21:20 Ответить
Прибалтус аууу... 😂😂не сливайся
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07.07.2021 21:24 Ответить
Znacit otkrylsia novy filial Olgino trolej v Stutgarde takze
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07.07.2021 21:29 Ответить
Короче говоря ты слился 😂😂😂
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07.07.2021 21:30 Ответить
Прибалтус не сливайся, звони. Я тебе покажу документы что в Германии живу с 1993 года
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07.07.2021 21:32 Ответить
vidasik-он далше своего хутора никогда невыежал, от куда ему знать, какое пиво в Германии?
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07.07.2021 22:44 Ответить
Ага, ещё один шпротус-прибалтус страдает.😂😂😂 я там номер ватсап скинул звони, поржу с тебя. Я с 1993 года живу в Германии и со всей ответственностью заявляю что литовского пива в Германии нет и никогда не будет
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07.07.2021 22:49 Ответить
vidasik- малолетка.. Необрачайте внимание на её слова... Что толку из стены- есть Дублинский и другие договора, по которым беженец может подойти к стене и попросить убежище. И наши должны будут приниать его и рассмотреть дело. Только после етого его можно высылать. Строительство стены- отмыв бабла. Сможем из Брюселя получить халявные бабки...
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07.07.2021 22:40 Ответить
Vse znajet ob etom sto stena nemozet spasti ot bezencev.No nemnozko mozet priostonovit.Ix nado vernut domoj govorit s turkami cerez kotorix jedut sirijci te kazetsia zaberajet ix obratno jesli dokazis sto te priliteli s Turciji,govorit s Irakom cix bezencev jest bolse vsego.Samu proceduru nado uprostit vozrata domoj,eto i naciali delat budet popravki na sleducej nedeli.Tut problema stob oni mogut zalovot bezkonecno sudam,vot etogo nedolzno bit
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07.07.2021 22:59 Ответить
А по твоему у них нужно отнять право на справедливый суд? И о каких сирийцах ты говориш? Сирийцы и северная африка через Турцыю и Болгарию идут или морем. Там в основном- Афганистан и Ирак... Ирак- там вообще ад, а Афганистан- американцы ушли, от тода щас вся мразота продажная повалит к нам... Отлично америкоса- навели демократию там, но только почему там фанатики талибана правит будут? Ты же поклонник америки- что за *****?
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07.07.2021 23:07 Ответить
Sirijci u nas takix 51 prisli s Belorus.U nix priamoj reis Stambul Minsk.Turki polucajet bolsije dengi za to sto derzit nelegalov s ES i jest obezatelstvo jesli ix pojmat ES oni dolozni ix priniat obratno.S Irakom ja neznaju tocno,no tam vojni vet net.Irak prisliot ambasadora k nam,stob pomoc nam.Oni kak bi toze neotkazalis pomoc.Samoje bolsoje kolicestvo irak u nas svyse 600 celovek,200 Gana,120 Kamerun i okolo 100 Gvineja kazetsia,Iran 70 pro afganistan nenznaju tocno tex kazetsia ne mnogo.S afrikanskimi stranami kazetsia mi imejem dogovora pro vozratu,tolko mozet ne sovsemi
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07.07.2021 23:22 Ответить
V Irake net vojny? Ty sovsem novosti tolko pro Evropu smotrish? Tam kazhdij denj bojnia... Kto tam budet vozvrashatsia? Kakoj Irak kak pomozhet? Ty menshe Landsbergis-info slushaj, tam voobshe bred... Sam sebe vriosh- to turki dolzhny priniat, to oni otsylajut... A dogovr u nas tolko s Egiptom...
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07.07.2021 23:33 Ответить
Kak ih grazhdanstvo proverit? Skazal Gana, a tam dazhe perepisi naselenija net i ix nikak neverniosh...
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07.07.2021 23:34 Ответить
Нехай візьмуть Яценюка напрокат. Той їм збудує... )
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07.07.2021 21:27 Ответить
Я это уже советовал - можно коммент потёр.
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07.07.2021 21:32 Ответить
Наши воры с вашых воров берут пример... Зеля предложил совместно провести европейский чемпионат по баскетболу- во попилят бабла...
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07.07.2021 22:43 Ответить
А следом Осла, шоб всё похерил?
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07.07.2021 23:06 Ответить
А не простіше і дешевше було б кожному купити по надувному човну і показати в якому напрямку Шведія.
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07.07.2021 23:11 Ответить
 
 