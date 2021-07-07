Литва хочет построить на границе с Беларусью стену от нелегалов

В Литве планируют построить забор на границе с Беларусью, чтобы сдержать нелегальную миграцию.

Об этом заявила литовский премьер-министр Ингрида Шимоните, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Будет начато внедрение дополнительного физического барьера, которые отделяет Литву и Беларусь, который бы стал определенным знаком, определенным действием сдерживания для организаторов потока нелегальных мигрантов", - сказала Шимоните на пресс-конференции.

Она назвала выросшее количество незаконных мигрантов из Беларуси "гибридной агрессией" против Литвы и Евросоюза. И отметила, что "в организации потоков нелегальных мигрантов участвуют и активно, и пассивно, ведомства белорусского режима".

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"Условия для пересечения границы создаются сознательно, и за этим мы склонны видеть, кроме прочего, цель нанести вред нашему государству, дестабилизировать положение", - сказала Шимоните.

В этом году на границе с Беларусью литовские пограничники задержали более 1,4 тыс. незаконных мигрантов, основная их часть - с Ближнего Востока и Африки. По этой причине кабмин Литвы на минувшей неделе объявил экстремальную ситуацию. Литовские должностные лица утверждают, что это "организованная белорусским режимом акция" против Литвы.

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