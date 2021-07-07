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Литва - активный лоббист сохранения санкций ЕС против РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Украина и Литва имеют общее понимание относительно вызовов, которые возникают в современном мире. Литва твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, информирует Цензор.НЕТ.

"Литва - один из самых активных лоббистов сохранения санкций ЕС против РФ и украинской инициативы "Крымская платформа". На международных площадках ООН, ОБСЕ, Совета Европы наши литовские друзья являются нашими надежными партнерами и нашими постоянными союзниками. Мы договорились и в дальнейшем координировать свои действия, чтобы наша позиция в рамках международных организаций была четкой и отвечала интересам двух стран. Мощным является голос Литвы в поддержку стратегической цели Украины по вступлению в ЕС и НАТО", - отметил Зеленский.

Он также поблагодарил президента Литвы Гитанаса Науседу за поддержку Украины в вопросе вступления в ЕС и НАТО.

Читайте также: Мы всегда будем поддерживать Украину на пути интеграции в ЕС и НАТО, - президент Литвы Науседа

Автор: 

Зеленский Владимир (20474) Литва (2472) НАТО (9999) санкции (11313) членство в НАТО (1515) членство в ЕС (1025)


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Спасибо кэп, но ты причём?
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07.07.2021 11:08 Ответить
Как это мы ей до сих пор еще не нагадили? Непорядок.
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07.07.2021 11:14 Ответить
..что это "подставляет"?? В случае оккупации ХУ*ЛОМ Украины-Литва первый претендент на установление "руцкога мира",созданного в бредовом сознании правящей расеей идиотов.."камунизьм" они уже построили...
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07.07.2021 12:17 Ответить
А ты чей лоббист? Хоть бы раз в Европу съездил, убедил их в чем полезном.
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07.07.2021 11:17 Ответить
Фотка зеленского и президента Литвы - еще та ржака. Мол маленький мальчик пришел к взрослым дядям в гости.
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07.07.2021 11:19 Ответить
 
 