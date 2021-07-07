Литва - активный лоббист сохранения санкций ЕС против РФ, - Зеленский. ВИДЕО

Украина и Литва имеют общее понимание относительно вызовов, которые возникают в современном мире. Литва твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Литвы Гитанасом Науседой, информирует Цензор.НЕТ.

"Литва - один из самых активных лоббистов сохранения санкций ЕС против РФ и украинской инициативы "Крымская платформа". На международных площадках ООН, ОБСЕ, Совета Европы наши литовские друзья являются нашими надежными партнерами и нашими постоянными союзниками. Мы договорились и в дальнейшем координировать свои действия, чтобы наша позиция в рамках международных организаций была четкой и отвечала интересам двух стран. Мощным является голос Литвы в поддержку стратегической цели Украины по вступлению в ЕС и НАТО", - отметил Зеленский.

Он также поблагодарил президента Литвы Гитанаса Науседу за поддержку Украины в вопросе вступления в ЕС и НАТО.

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