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Литва - активний лобіст збереження санкцій ЄС проти РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Україна і Литва мають спільне розуміння щодо викликів, які виникають у сучасному світі. Литва твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, інформує Цензор.НЕТ.

"Литва - один з найактивніших лобістів збереження санкцій ЄС проти РФ і української ініціативи "Кримська платформа". На міжнародних майданчиках ООН, ОБСЄ, Ради Європи наші литовські друзі є нашими надійними партнерами і нашими постійними союзниками. Ми домовилися і надалі координувати свої дії, щоб наша позиція в межах міжнародних організацій була чіткою і відповідала інтересам двох країн. Потужним є голос Литви на підтримку стратегічної мети України щодо вступу в ЄС і НАТО", - зазначив Зеленський.

Він також подякував президенту Литви Гітанасу Науседі за підтримку України в питанні вступу в ЄС і НАТО.

Читайте також: Ми завжди підтримуватимемо Україну на шляху інтеграції в ЄС і НАТО, - президент Литви Науседа

Автор: 

Зеленський Володимир (23946) Литва (2411) НАТО (6460) санкції (11870) членство в НАТО (1724) членство в ЄС (1263)


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Спасибо кэп, но ты причём?
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07.07.2021 11:08 Відповісти
Как это мы ей до сих пор еще не нагадили? Непорядок.
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07.07.2021 11:14 Відповісти
..что это "подставляет"?? В случае оккупации ХУ*ЛОМ Украины-Литва первый претендент на установление "руцкога мира",созданного в бредовом сознании правящей расеей идиотов.."камунизьм" они уже построили...
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07.07.2021 12:17 Відповісти
А ты чей лоббист? Хоть бы раз в Европу съездил, убедил их в чем полезном.
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07.07.2021 11:17 Відповісти
Фотка зеленского и президента Литвы - еще та ржака. Мол маленький мальчик пришел к взрослым дядям в гости.
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07.07.2021 11:19 Відповісти
 
 