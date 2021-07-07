Литва - активний лобіст збереження санкцій ЄС проти РФ, - Зеленський. ВIДЕО

Україна і Литва мають спільне розуміння щодо викликів, які виникають у сучасному світі. Литва твердо підтримує суверенітет і територіальну цілісність України.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив сьогодні на спільній пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, інформує Цензор.НЕТ.

"Литва - один з найактивніших лобістів збереження санкцій ЄС проти РФ і української ініціативи "Кримська платформа". На міжнародних майданчиках ООН, ОБСЄ, Ради Європи наші литовські друзі є нашими надійними партнерами і нашими постійними союзниками. Ми домовилися і надалі координувати свої дії, щоб наша позиція в межах міжнародних організацій була чіткою і відповідала інтересам двох країн. Потужним є голос Литви на підтримку стратегічної мети України щодо вступу в ЄС і НАТО", - зазначив Зеленський.

Він також подякував президенту Литви Гітанасу Науседі за підтримку України в питанні вступу в ЄС і НАТО.

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