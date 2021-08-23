Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра

Власти Польши намерены возвести на границе с Беларусью стену.

Об этом проинформировал польский министр обороны Мариуш Блащак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На границе с Беларусью будет установлено новое, более солидное заграждение высотой в два с половиной метра", - написал министр в твиттере.

По его словам, "в помощь пограничникам будет направлено больше солдат".

"О деталях участия вооруженных сил (в охране границы) будет сообщено вскоре", - отметил он.

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На прошлой неделе оборонное ведомство Польши сообщило, что спецслужбы страны приступили к укреплению польско-белорусской границы колючей проволокой для того, чтобы защититься от наплыва беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана, которые пытаются попасть в ЕС через Беларусь.

По данным министерства, колючая проволока установлена почти на 100 из 418 километров границы, и что скоро такие заграждения будут готовы еще на участке в 50 км.

"Приоритетом правительства является безопасность польских граждан", - говорилось в заявлении, распространенном тогда министерством обороны.

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