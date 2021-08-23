Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти Польши намерены возвести на границе с Беларусью стену.
Об этом проинформировал польский министр обороны Мариуш Блащак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"На границе с Беларусью будет установлено новое, более солидное заграждение высотой в два с половиной метра", - написал министр в твиттере.
По его словам, "в помощь пограничникам будет направлено больше солдат".
"О деталях участия вооруженных сил (в охране границы) будет сообщено вскоре", - отметил он.
На прошлой неделе оборонное ведомство Польши сообщило, что спецслужбы страны приступили к укреплению польско-белорусской границы колючей проволокой для того, чтобы защититься от наплыва беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана, которые пытаются попасть в ЕС через Беларусь.
По данным министерства, колючая проволока установлена почти на 100 из 418 километров границы, и что скоро такие заграждения будут готовы еще на участке в 50 км.
"Приоритетом правительства является безопасность польских граждан", - говорилось в заявлении, распространенном тогда министерством обороны.
Пожалуйста, подождите...
Каких-то там деталей от Bosch не хватает...
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https://www.svoboda.org/a/31422451.html
Так навіть Бог комуняк К. Маркс 22 січня 1867 р. заявляв, дослівно: я питаю вас, що ж змінилося? Зменшилася небезпека з боку Росії? Ні. Тільки те що розумове осліплення панівних класів Європи дійшло до межі. Перш за все, за визнанням її офіційного історика Карамзіна (ординець - Кара - Мурза), незмінною залишається політика Росії. Її методи, її тактика, її прийоми можуть змінюватися, але провідна зірка цієї політики - світове панування, залишається незмінним. Тільки уряд московитів, панівний над масами варварів, може в даний час замишляти подібного роду проекти ..... Отже, для Європи існує тільки одна альтернатива: або очолюване московитами дике азійське варварство обрушиться, як лавина, на її голову, або вона повинна відновити Польщу, захистивши себе таким чином від орди з Азії двадцятьма мільйонами польських героїв, щоб виграти .......
По тексту газети «Glos Wolny», звіреним з текстом, газети «Le Socialisme».
І зараз гостро стоїть це нагальне питання зупинення вже ******** фашистських орд московитів які з 18 століття вже всі як один замаскувалися під нібито росіян, від їх вторгнення в Європу. Але допомагати треба не тільки Польщі але й Україні, захистити таким чином Європу десятками мільйонів героїв українців від страшної кривавої напів азійської орди москалів кремлівських фашистів )(уйла.-
Между прочим, в вопросе построения стены на границе с Беларусью Украина могла бы действенно, предметно и существенно помочь дружественной Польше - предложить хорошую кандидатуру для руководства этим проектом -
Арсения Петровича ЯЦЕНЮКА !!!