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Новости За рубежом
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Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра

Власти Польши намерены возвести на границе с Беларусью стену.

Об этом проинформировал польский министр обороны Мариуш Блащак, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"На границе с Беларусью будет установлено новое, более солидное заграждение высотой в два с половиной метра", - написал министр в твиттере.

По его словам, "в помощь пограничникам будет направлено больше солдат".

"О деталях участия вооруженных сил (в охране границы) будет сообщено вскоре", - отметил он.

Читайте: США призвали Лукашенко прекратить организацию потока нелегальных мигрантов в Литву

На прошлой неделе оборонное ведомство Польши сообщило, что спецслужбы страны приступили к укреплению польско-белорусской границы колючей проволокой для того, чтобы защититься от наплыва беженцев из Ирака, Сирии и Афганистана, которые пытаются попасть в ЕС через Беларусь.

По данным министерства, колючая проволока установлена почти на 100 из 418 километров границы, и что скоро такие заграждения будут готовы еще на участке в 50 км.

"Приоритетом правительства является безопасность польских граждан", - говорилось в заявлении, распространенном тогда министерством обороны.

Также читайте: Литва решила построить четырехметровый забор на границе с Беларусью, а Лукашенко приказал "закрыть каждый метр границы" на юге и западе

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+8
Вот такой забор надо нашим строить -

Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра - Цензор.НЕТ 8430

Греция построила 40-километровый забор на границе с Турцией в ожидании афганских мигрантов
https://www.svoboda.org/a/31422451.html
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23.08.2021 23:59
+6
Какой забор? Ров там нужно с крокодиламиПольша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра - Цензор.НЕТ 7439
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23.08.2021 23:19
+5
Метра 4 минимум надо.2,5 олени перепрыгнут.
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23.08.2021 23:37
Комментировать
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Какой забор? Ров там нужно с крокодиламиПольша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра - Цензор.НЕТ 7439
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23.08.2021 23:19 Ответить
Польща вирішила, що цього вже задосить Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра - Цензор.НЕТ 5674

Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра - Цензор.НЕТ 6029
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24.08.2021 02:09 Ответить
Почему бы банально не заминировать? Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра - Цензор.НЕТ 2545
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23.08.2021 23:21 Ответить
Где Сеня? Польша построит на границе с Беларусью забор высотой 2,5 метра - Цензор.НЕТ 71
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23.08.2021 23:35 Ответить
Метра 4 минимум надо.2,5 олени перепрыгнут.
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23.08.2021 23:37 Ответить
Полякам не потрібно економити на парканах і не факт, що 4-х метрів достатньо. Ще скіфи знали рецепт від нашестя варварів: скіфський вал поблизу Немирова.
Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра - Цензор.НЕТ 7063
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24.08.2021 10:06 Ответить
2000 літ їх дощами розмивало, а які ж вони тоді були спочатку?... Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра - Цензор.НЕТ 8481
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25.08.2021 06:58 Ответить
Завод автоваза в Тольятти приостанавливает производство.
Каких-то там деталей от Bosch не хватает...
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23.08.2021 23:46 Ответить
Вот такой забор надо нашим строить -

Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра - Цензор.НЕТ 8430

Греция построила 40-километровый забор на границе с Турцией в ожидании афганских мигрантов
https://www.svoboda.org/a/31422451.html
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23.08.2021 23:59 Ответить
Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра - Цензор.НЕТ 9845
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24.08.2021 02:12 Ответить
Показуха.
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24.08.2021 02:42 Ответить

Так навіть Бог комуняк К. Маркс 22 січня 1867 р. заявляв, дослівно: я питаю вас, що ж змінилося? Зменшилася небезпека з боку Росії? Ні. Тільки те що розумове осліплення панівних класів Європи дійшло до межі. Перш за все, за визнанням її офіційного історика Карамзіна (ординець - Кара - Мурза), незмінною залишається політика Росії. Її методи, її тактика, її прийоми можуть змінюватися, але провідна зірка цієї політики - світове панування, залишається незмінним. Тільки уряд московитів, панівний над масами варварів, може в даний час замишляти подібного роду проекти ..... Отже, для Європи існує тільки одна альтернатива: або очолюване московитами дике азійське варварство обрушиться, як лавина, на її голову, або вона повинна відновити Польщу, захистивши себе таким чином від орди з Азії двадцятьма мільйонами польських героїв, щоб виграти .......
По тексту газети «Glos Wolny», звіреним з текстом, газети «Le Socialisme».
І зараз гостро стоїть це нагальне питання зупинення вже ******** фашистських орд московитів які з 18 століття вже всі як один замаскувалися під нібито росіян, від їх вторгнення в Європу. Але допомагати треба не тільки Польщі але й Україні, захистити таким чином Європу десятками мільйонів героїв українців від страшної кривавої напів азійської орди москалів кремлівських фашистів )(уйла.-
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24.08.2021 04:06 Ответить
...из профнастила или металлочерепицы?
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24.08.2021 07:01 Ответить
Сеню Яценика пусть позовут он как великий маг и волшебник построит им невидимую стену.. Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра - Цензор.НЕТ 8365
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24.08.2021 07:24 Ответить
Это нужно было делать ещё 30 лет назад 😁😁😁
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24.08.2021 09:09 Ответить
яйценюк в доле? Польща побудує на кордоні з Білоруссю паркан висотою 2,5 метра - Цензор.НЕТ 6949
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24.08.2021 10:56 Ответить
Нужно не менее 4,5 м с системой сигнализации!
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24.08.2021 10:58 Ответить
Нечего тут ржать и изголяться!
Между прочим, в вопросе построения стены на границе с Беларусью Украина могла бы действенно, предметно и существенно помочь дружественной Польше - предложить хорошую кандидатуру для руководства этим проектом -
Арсения Петровича ЯЦЕНЮКА !!!
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24.08.2021 11:33 Ответить
 
 