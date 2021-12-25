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За минувшие сутки мигранты снова пытались штурмовать границу Польши с Беларусью

За минувшие сутки мигранты снова пытались штурмовать границу Польши с Беларусью

За прошедшие сутки, 24 декабря, 69 мигрантов с Ближнего Востока пытались нелегально попасть из Беларуси на территорию Польши.

Об этом сообщает Пограничная служба РП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За минувшие сутки, 24 декабря, польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 69 человек. На отрезке, охраняемом пограничным отрядом в Черемсе, 10 иностранцев пытались попасть в Польшу",- говорится в сообщении.

Все нелегалы ​​вернулись на территорию Беларуси.

Как сообщалось, Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и РФ в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного потока на границе. С начала кризиса в августе польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь около 40 тыс. иностранцев с Ближнего Востока и стран Африки.

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Варшава планирует построить к середине 2022 года на отрезке границы с РБ заграждение протяженностью около 200 км и высотой более 5 м.

Беларусь (7887) мигранты (979) Польша (8398)


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Топ комментарии
+10
Всё очевидно. Как и несколько лет ранее сейчас кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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25.12.2021 13:17
+9
Чому вони в Польщу лізуть? Та ж в кацапському мордорі і лукашенківському "раю" так добре.
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25.12.2021 12:52
+6
Уже добру сотню років наша смішна європейська цивілізвція робить марні спроби жить по ідеалістичному принципу - "В кожній людині є щось хороше! Кожний народ і будь-яка культура становлять собою безумовну цінність!" (Навіть якщо невід"ємним елементом цієї культури є канібалізм і всеохопне презирство до "чужинців")
В свої країни Європа впускає масово емігрантів і "біженців" - нібито рятуючи їх від голоду і різні! І що в результаті отримує? Більшість цих "врятованих" продовжують жить за власними родоплемінними звичаями і їм "глибоко насрать" на закони країни і її жителів , що надали їм їжу і дах над головою! Європа для них - лише "пасовисько", кормові угіддя" І що саме головне - своєю поведінкою правителі Європи підсвідомо дають їм зрозуміть що це - "святий обов"язок європейців"!!!
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25.12.2021 14:11
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Ипанутым нет покоя…
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25.12.2021 12:46 Ответить
Чому вони в Польщу лізуть? Та ж в кацапському мордорі і лукашенківському "раю" так добре.
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25.12.2021 12:52 Ответить
Та они ж даже и не в Польшу. Они за большой халявой прут...
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25.12.2021 13:15 Ответить
Всё очевидно. Как и несколько лет ранее сейчас кризис с мигрантами для Европы устроили именно кремлёвские гопники, ботоксный фюрер Путлер и его хунта. Так же как и теракты в Европе совершались по их заказу, исполнители вербовались через спонсируемого Кремлём людоеда Асада или через кадыровцев.
Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
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25.12.2021 13:17 Ответить
Це усе не ми ...
Крим сам прийшов ..
На Донбасі наших нема ...
Новічком люди самі себе труять ...
А організація навали мігрантів і не наша,і не Лукашенка ...
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25.12.2021 22:46 Ответить
Хочуть збирати там полуницю, але ще рано. Тому і не пускають.
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25.12.2021 13:13 Ответить
С такими проблемами и такой погоде...Бррр...Выходит украинцам еще есть что терять.Что так не рискуют. Это просто жесть какая то.
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25.12.2021 13:18 Ответить
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25.12.2021 13:50 Ответить
Уже добру сотню років наша смішна європейська цивілізвція робить марні спроби жить по ідеалістичному принципу - "В кожній людині є щось хороше! Кожний народ і будь-яка культура становлять собою безумовну цінність!" (Навіть якщо невід"ємним елементом цієї культури є канібалізм і всеохопне презирство до "чужинців")
В свої країни Європа впускає масово емігрантів і "біженців" - нібито рятуючи їх від голоду і різні! І що в результаті отримує? Більшість цих "врятованих" продовжують жить за власними родоплемінними звичаями і їм "глибоко насрать" на закони країни і її жителів , що надали їм їжу і дах над головою! Європа для них - лише "пасовисько", кормові угіддя" І що саме головне - своєю поведінкою правителі Європи підсвідомо дають їм зрозуміть що це - "святий обов"язок європейців"!!!
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25.12.2021 14:11 Ответить
Такі морози були... А де ці біженці живуть? Мабуть таракан їх на кордон як на роботу возить?
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25.12.2021 14:53 Ответить
Польша, як цивілізована країна, відмовилась використовувати методи совка... всх порушників на мушку й вогонь на ураження... а вони, бульбофраєр і фуйло, цим користуютьтся й все пруть тих обдурених туристів...
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25.12.2021 15:05 Ответить
 
 