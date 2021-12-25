За минувшие сутки мигранты снова пытались штурмовать границу Польши с Беларусью

За прошедшие сутки, 24 декабря, 69 мигрантов с Ближнего Востока пытались нелегально попасть из Беларуси на территорию Польши.

Об этом сообщает Пограничная служба РП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За минувшие сутки, 24 декабря, польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 69 человек. На отрезке, охраняемом пограничным отрядом в Черемсе, 10 иностранцев пытались попасть в Польшу",- говорится в сообщении.

Все нелегалы ​​вернулись на территорию Беларуси.

Как сообщалось, Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и РФ в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного потока на границе. С начала кризиса в августе польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь около 40 тыс. иностранцев с Ближнего Востока и стран Африки.

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Варшава планирует построить к середине 2022 года на отрезке границы с РБ заграждение протяженностью около 200 км и высотой более 5 м.