За минувшие сутки мигранты снова пытались штурмовать границу Польши с Беларусью
За прошедшие сутки, 24 декабря, 69 мигрантов с Ближнего Востока пытались нелегально попасть из Беларуси на территорию Польши.
Об этом сообщает Пограничная служба РП, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За минувшие сутки, 24 декабря, польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 69 человек. На отрезке, охраняемом пограничным отрядом в Черемсе, 10 иностранцев пытались попасть в Польшу",- говорится в сообщении.
Все нелегалы вернулись на территорию Беларуси.
Как сообщалось, Польша и страны Балтии обвиняют Беларусь и РФ в гибридной агрессии с использованием искусственно созданного миграционного потока на границе. С начала кризиса в августе польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь около 40 тыс. иностранцев с Ближнего Востока и стран Африки.
Варшава планирует построить к середине 2022 года на отрезке границы с РБ заграждение протяженностью около 200 км и высотой более 5 м.
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Европе уже давно надо понять, что только полный или хотя бы максимальный бойкот нынешних кремлёвских отморозков может как-то на них повлиять. Необходимо, чтобы каждый европеец, особенно из тех, кто хочет "взаимовыгодной торговли" с Рашкой, понимал, что когда они покупают что-то русское, эти деньги пойдут на различные диверсии против них же, против Европы, потому что ныне всем надо осознать, что Рашка - это враг Европы, причём враг вековой, злобный, хамоватый, коварный, хоть и отсталый, но завистливый, мстительный из-за своей ущербности с завышенной самооценкой и петушачьей хвастливостью, а для этого, чтобы поддерживать свою лживую самооценку, как для типичного быдла, ему надо постоянно унижать других
Крим сам прийшов ..
На Донбасі наших нема ...
Новічком люди самі себе труять ...
А організація навали мігрантів і не наша,і не Лукашенка ...
В свої країни Європа впускає масово емігрантів і "біженців" - нібито рятуючи їх від голоду і різні! І що в результаті отримує? Більшість цих "врятованих" продовжують жить за власними родоплемінними звичаями і їм "глибоко насрать" на закони країни і її жителів , що надали їм їжу і дах над головою! Європа для них - лише "пасовисько", кормові угіддя" І що саме головне - своєю поведінкою правителі Європи підсвідомо дають їм зрозуміть що це - "святий обов"язок європейців"!!!