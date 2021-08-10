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Латвия вводит чрезвычайное положение на границе из-за мигрантов из Беларуси
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Латвия объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за потока мигрантов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Латвии Мария Голубева сообщила в Twitter.
"Принято решение правительства об объявлении чрезвычайного положения на границе Латвии. Укрепление границы начинается немедленно" - говорится в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что латвийские пограничники перенаправили группы нелегалов обратно в Беларусь.
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+8 Valery Greff
показать весь комментарий10.08.2021 15:53
+6 Владимир Иванец
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+5 Владимир Иванец
показать весь комментарий10.08.2021 16:00
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а еще пишут шо ненавидят совок. - да совок вам, ребята, не тока АЭС построит возле границы, но тупо провезет пару бомб.... уже. шоб потом сказать - А это все Мустафа, ну типо иранец, сделал вна подвале бимбу и привез в Вильнюс
страна НАТО назыввается - вези-не хочу, хоть куртки заморские, три, хоть бомбы отечественные - пять.
даже и не думал шо там открыто все
а они то знают кто враг - и я х.з. с кем вы там дружишь, но даже при оккупации совком там тупо не разговаривали с оккупантами на московском, хотя и знали его. толерантность к кому и к чему то?
если ко всяким лгбт, то это демократия, правда я ненавижу марши этих людей, но блин - в демократии все равны. а то шо мы ближе к кацапам - солдат если там на украинском чет говорил = сразу как к другу относились и переходили на русский, то есть правильно бы, российский язык, если он не знал нормально их языка( )
чего тут спорить то? вот где нация, я имею в виду шо маленький числом народ но за свое стеной стоит
Хотя, теперь эта орда двинется через Украину.
А у нас, как известно, граница на замке, но без засова!)
Во Франции - у него получилось. Будем надеяться, здесь его обломают.