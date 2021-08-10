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Латвия вводит чрезвычайное положение на границе из-за мигрантов из Беларуси

Новости Цензор.НЕТ Происшествия За рубежом

Латвия вводит чрезвычайное положение на границе из-за мигрантов из Беларуси

Латвия объявила чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за потока мигрантов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава МВД Латвии Мария Голубева сообщила в Twitter.

"Принято решение правительства об объявлении чрезвычайного положения на границе Латвии. Укрепление границы начинается немедленно" - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что латвийские пограничники перенаправили группы нелегалов обратно в Беларусь.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Латвия предупреждает о возможных инцидентах между войсками России и НАТО во время учений в Беларуси

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі - Цензор.НЕТ 1558
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10.08.2021 15:53
+6
Пулеметные точки надо вводить, а не положения. Имеете дело с новой формой агрессии.
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10.08.2021 15:43
+5
Нам они сотни ДШК безвозмездно передали. Запаслись литовцы полезными шняжками! Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі - Цензор.НЕТ 2000
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10.08.2021 16:00
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архимед в помощь ! сажайте их на катапульты и катапультируйте их обратно в тараканию ! второй раз летать не захотят !
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10.08.2021 15:42 Ответить
Пулеметные точки надо вводить, а не положения. Имеете дело с новой формой агрессии.
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10.08.2021 15:43 Ответить
Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі - Цензор.НЕТ 1558
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10.08.2021 15:53 Ответить
Хорошая машинка!
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10.08.2021 15:55 Ответить
В Литве на вооружении, могут помочь соседям.
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10.08.2021 15:57 Ответить
Нам они сотни ДШК безвозмездно передали. Запаслись литовцы полезными шняжками! Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі - Цензор.НЕТ 2000
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10.08.2021 16:00 Ответить
Мы переходы комфортабельные с дырой строим, а вы им советы про пулеметв даете
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10.08.2021 15:56 Ответить
Да. И я настаиваю на пулеметах! Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі - Цензор.НЕТ 3830
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10.08.2021 16:01 Ответить
Может у себя для начала поставим. Пример подадим на деле
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10.08.2021 16:09 Ответить
С нашим говнокомандующим не прос...ать бы то, что есть.
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10.08.2021 16:11 Ответить
А там нет 73% слабоумных. Мышибратья не проходит!)))
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10.08.2021 16:04 Ответить
и они до сих пор еще границу не поставили в режим "стена"?
а еще пишут шо ненавидят совок. - да совок вам, ребята, не тока АЭС построит возле границы, но тупо провезет пару бомб.... уже. шоб потом сказать - А это все Мустафа, ну типо иранец, сделал вна подвале бимбу и привез в Вильнюс
страна НАТО назыввается - вези-не хочу, хоть куртки заморские, три, хоть бомбы отечественные - пять.
даже и не думал шо там открыто все Латвия вводит чрезвычайное положение на границе из-за мигрантов из Беларуси - Цензор.НЕТ 9262 Латвия вводит чрезвычайное положение на границе из-за мигрантов из Беларуси - Цензор.НЕТ 4805
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10.08.2021 15:45 Ответить
Так там нормальные люди живут, нормальные, но наивные, и считают, что если они нормальные, то и соседи у них тоже нормальные.
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10.08.2021 16:12 Ответить
почитай шо натворили совки там, а потом говори шо кто то там считает русню "нормальными"
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10.08.2021 16:26 Ответить
Я в курсе, что там творили. Но также знаком с некоторым количеством литовцев и латышей, у них реально чуть другой менталитет, они гораздо ближе к излишней толерантности европейцев, чем к нашей озлобленности. В этом отношении мы гораздо ближе к кацапам, как бы противно это не звучало.
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10.08.2021 16:52 Ответить
та слава Аллаху если бы озлобленность наша была к "братьям" то!
а они то знают кто враг - и я х.з. с кем вы там дружишь, но даже при оккупации совком там тупо не разговаривали с оккупантами на московском, хотя и знали его. толерантность к кому и к чему то?
если ко всяким лгбт, то это демократия, правда я ненавижу марши этих людей, но блин - в демократии все равны. а то шо мы ближе к кацапам - солдат если там на украинском чет говорил = сразу как к другу относились и переходили на русский, то есть правильно бы, российский язык, если он не знал нормально их языка( Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі - Цензор.НЕТ 6499 )
чего тут спорить то? вот где нация, я имею в виду шо маленький числом народ но за свое стеной стоит
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10.08.2021 17:17 Ответить
А Вильнюс каким боком к Латвии ?
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10.08.2021 16:22 Ответить
я за границу говорю - хоть в Таллин привезти могли.... могли Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі - Цензор.НЕТ 81
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10.08.2021 16:25 Ответить
про Вильнюс небыло ни слова. Белоруссия граничит также с Латвией
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10.08.2021 16:38 Ответить
Сопли жевать как мы не будут?
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10.08.2021 15:53 Ответить
Вот так кацапы и взялись за страны Балтии. А ведь предупреждали, что на Украине не остановятся. Пусть гансы продажные у себя ждут следующий этап.
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10.08.2021 16:09 Ответить
Молодцы.
Хотя, теперь эта орда двинется через Украину.
А у нас, как известно, граница на замке, но без засова!)
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10.08.2021 16:11 Ответить
шо за "ЧП"? вероятно, построить кпп, колоть пфайзером и назначить мин. европенсию... Латвія вводить надзвичайний стан на кордоні через мігрантів із Білорусі - Цензор.НЕТ 1156
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10.08.2021 16:17 Ответить
***** решило повторить операцию "обезьяны в Европе"...
Во Франции - у него получилось. Будем надеяться, здесь его обломают.
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10.08.2021 16:18 Ответить
 
 