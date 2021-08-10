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Новости За рубежом
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Латвийские пограничники перенаправили группы нелегалов обратно в Беларусь

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Латвийские пограничники перенаправили группы нелегалов обратно в Беларусь

Латвийским пограничникам удалось "перенаправить" нелегальных мигрантов назад в Беларусь, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш со ссылкой на слова министра внутренних дел страны Марию Голубеву.

"Во вторник, 10 августа, правительство планирует рассмотреть вопрос об объявлении чрезвычайной ситуации на границе, что расширит возможности пограничников отправлять иммигрантов назад в Белоруссию", - заявил Кариньш после заседания коалиции, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кроме того, принято решено ускорить строительство инфраструктуры на восточной границе с Россией и Беларусью, отметил премьер.

Ранее в понедельник Голубева предложила правительству Латвии объявить на латвийско-белорусской границе режим чрезвычайной ситуации для защиты внешней границы республики и Европейского союза от нелегальной миграции.

В случае объявления Кабинетом министров чрезвычайной ситуации она будет введена на части территории Аугшдаугавского и Краславского краев, а полномочия Государственной пограничной охраны будут расширены. Решение правительства об объявлении чрезвычайной ситуации требует одобрения Сейма.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвийские пограничники задержали три группы нелегальных мигрантов на границе с Беларусью
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Топ комментарии
+5
Надо было ещё своих добавить
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10.08.2021 11:25
+4
Да он своих не кормит, о чем ты говоришь...
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10.08.2021 11:47
+3
расставить вдоль границы на вышках пулеметчиков.. тогда беженцы осядут в Белоруссии, а их нужно кормить... вот старпер и задумается, станет у ***** просить очередной ярд баксов .. надо же царскую охранку содержать, иначе народ порвет этого подонка
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10.08.2021 11:25
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Какой хороший ход
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10.08.2021 11:11 Ответить
И снова "со стороны Белоруссии раздавались одиночные выстрелы", как пару дней назад в такой же ситуации Латвийские пограничники перенаправили группы нелегалов обратно в Беларусь - Цензор.НЕТ 9647
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10.08.2021 11:20 Ответить
На охрану границы надо выходить с медведем или львом.
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10.08.2021 11:23 Ответить
Надо было ещё своих добавить
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10.08.2021 11:25 Ответить
расставить вдоль границы на вышках пулеметчиков.. тогда беженцы осядут в Белоруссии, а их нужно кормить... вот старпер и задумается, станет у ***** просить очередной ярд баксов .. надо же царскую охранку содержать, иначе народ порвет этого подонка
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10.08.2021 11:25 Ответить
Да он своих не кормит, о чем ты говоришь...
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10.08.2021 11:47 Ответить
Латвия отправляет нелегалов в Белорусь? Латвійські прикордонники перенаправили групи нелегалів назад до Білорусі - Цензор.НЕТ 3150
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10.08.2021 11:30 Ответить
Треба заробляти ще на них. Гроші брати за відвідування Євросоюзу. Панькалися з ними - возили туди сюди Латвійські прикордонники перенаправили групи нелегалів назад до Білорусі - Цензор.НЕТ 568
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10.08.2021 12:13 Ответить
Колхознику показалось мало третировать Литву и он решил воспользоваться небольшим участком границы с Латвией. А книжек в детстве не читал,об истории частей латышских стрелков в защите и охране верхушки,возглавившей октябрьский переворот 1917 г.,дядя не знает. Ну,будет "приятно удивлен".Там,где залезет на них,там и слезет.
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10.08.2021 12:13 Ответить
в 17м Мокцву поддержали, и щас поддержат ))))
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10.08.2021 16:13 Ответить
 
 